الجيش الإسرائيلي يعلن استهدف قائد بارز في الجناح العسكري لـ«حماس»

ترمب يتابع مجريات عملية «الغضب الملحمي» ضد إيران مع مدير «سي آي إيه» جون راتكليف بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز في مارالاغو صباح يوم 28 فبراير الماضي (أ.ب)

أكثر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الحديث عن رؤيته لمسار الحرب مع إيران، منذ الهزيمة القاسية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي. ففي أحاديثه مع الصحافيين ومقابلاته المتلفزة ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوم الانتخابات، نجح، على نحو ما، في التراجع عن ضربات إضافية، والابتعاد في الوقت نفسه عن احتمال إجراء محادثات جديدة مع مفاوضي الجمهورية الإسلامية لإنهاء الصراع المستمر منذ ثمانية أشهر.

وأقر ترمب، في اليوم التالي للانتخابات، بأن الحرب والاضطراب الاقتصادي العالمي الذي تسببت فيه يتحملان جزءاً من المسؤولية عن خسائر الجمهوريين، لكنه تمسّك بأنها كانت القرار الصائب.

وفي مطلع الأسبوع، اجتمع مع رئيس الوزراء القطري في البيت الأبيض، ثم قال للصحافيين إن من المستبعد جداً أن يضطر إلى الأمر بضربات كبيرة جديدة على إيران، معلناً أن الحرب «انتهت فعلياً من الناحية العسكرية».

لكنه عاد، بحلول الخميس، ليثير تساؤلات عمّا إذا كان بحاجة أصلاً إلى التعجل في إيجاد نهاية للحرب؛ فقد أعلن أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع طهران، ووجّه بلهجة حادة نائبه جي دي فانس، كبير مفاوضيه في محادثات السلام السابقة مع إيران، إلى الانصراف إلى حملة الإدارة الداخلية لمكافحة الاحتيال.

وطوال ذلك، حذّر ترمب إيران من أن الجيش الأميركي «في كامل الجاهزية»، وأنه يراقب «جبل الفأس»، المنشأة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بحثاً عن أي مؤشر على نشاط فيها. وقال للمذيع المحافظ هيو هيويت، الخميس: «إذا لم تنجح الأمور فلن أتردد» في التحرك.

جولة ترمب الآسيوية

ولم تزد تقلبات نبرة ترمب إلا الغموض بشأن ما سيأتي في حرب لم يُستشر حلفاء الولايات المتحدة قبل اندلاعها، لكنهم يكافحون للتعامل مع تداعياتها الاقتصادية. وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي كوري بوكر، في مقابلة الجمعة على هامش تجمع للديمقراطيين في دنفر بعد الانتخابات: «الرئيس ترمب يتصرف الآن كمُضرم حرائق أشعل النار في سياستنا الخارجية. والآن يريد ببساطة أن ينصرف».

ومن المتوقع أن يخيّم موقف ترمب الملتبس من الحرب على زيارته الأسبوع المقبل إلى الفلبين، وعلى اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنتشن، مركز التكنولوجيا الصيني.

وفي شنتشن، سيعقد ترمب قمة ثلاثية غير مسبوقة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يُتوقع أن تتناول ملف إيران والمخزونات النووية للقوى الثلاث.

ورفض البيت الأبيض التعليق مباشرة على أسئلة بشأن خطاب ترمب حيال إيران بعد الانتخابات. لكن وزير الخارجية ماركو روبيو شدد على أن نهج الرئيس يقود إلى انهيار الاقتصاد الإيراني.

وقال روبيو، في كلمة مساء الجمعة أمام «الجمعية الفيدرالية»: «الألم الاقتصادي الذي نُلحقه بذلك النظام كبير إلى حد أنه لا حاجة إلى عمل عسكري، لأننا أضعفناهم كثيراً».

جي دي فانس ينظر إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مصافحته رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بحضور جاريد كوشنر قبيل انطلاق الاجتماع الرباعي في منتجع بورغنشتوك 21 يونيو الماضي (رويترز)

تهميش فانس

وتواصل قطر، الوسيط الرئيسي، مساعيها للتوصل إلى اتفاق مؤقت يُعيد الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي لتدفق النفط والغاز من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، ويُبقي الباب مفتوحاً أمام مزيد من المحادثات بين واشنطن وطهران.

لكن هذه الجهود باتت يكتنفها الغموض بعد تصريحات ترمب المتقلبة، والمتناقضة أحياناً، حسب دبلوماسيَّين في الشرق الأوسط مطلعَين على المسار.

وقال الدبلوماسيان، اللذان تحدثا شرط عدم الكشف عن هويتيهما بسبب حساسية المسألة، إن الأمور بدت في مطلع الأسبوع على المسار الصحيح، بعد لقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع ترمب.

لكن منشور ترمب، الخميس، الذي أعلن فيه أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران، ودعا فيه فانس إلى «تركيز اهتمامه الكامل والتام» على حملة مكافحة الاحتيال، أشاع حالة من الترقب والجمود.

وقال أحد الدبلوماسيين إن المنشور أثار تساؤلات عن الأسباب التي دفعت ترمب، على ما يبدو، إلى تهميش فانس، الذي كان متشككاً في شن الحرب، لكنه دعم ترمب في نهاية المطاف.

وكان فانس، حين نشر ترمب منشوره، يدرس احتمال استئناف التواصل مع كبار المفاوضين الإيرانيين، حسب شخص مطلع على الأمر، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل التصريح علناً.

وصدرت رسالة ترمب صباح اليوم التالي لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن تفكير فانس في استئناف المحادثات.

وأضاف الشخص المطلع أن ترمب، الذي كان على علم بمداولات نائبه، يعتقد أن الإيرانيين لا يتصرفون بحسن نية. كما بات ترمب أكثر ثقة بقدرته على أن يعلن، بصورة مقنعة، أنه حقق أهدافه العسكرية في الحرب.

لكن عبور مضيق هرمز لا يزال محفوفاً بالمخاطر. وتفيد الأمم المتحدة بأن أكتوبر (تشرين الأول) شهد أكبر عدد من الحوادث ضد السفن التجارية في المياه المتنازع عليها منذ فبراير (شباط).

ووصف الدبلوماسي الإقليمي الآخر مساعي السلام بأنها دخلت مرحلة انتظار، ريثما يوضح البيت الأبيض نيات ترمب.

وأضاف أن الوسطاء والإيرانيين لا يعرفون على وجه اليقين ما إذا كانت تصريحات ترمب تعني تخليه عن اتفاق تفاوضي، أم أنها مجرد استعراض مواقف بعد انتخابات كلّفت حزبه الجمهوري السيطرة على الكونغرس.

إيرانية تمر أمام لوحة دعائية مناهضة لترمب في ساحة «انقلاب» وسط طهران يوم الاثنين (إ.ب.أ)

الوساطة

ولا تزال إيران ترفض الدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي ما لم توافق الولايات المتحدة على شروط أساسية تطالب طهران بإدراجها في أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتبقى الخلافات بشأن الأنشطة النووية الإيرانية القضية الأكثر تعقيداً، وهي قضية يصر ترمب على حسمها ضمن أي اتفاق ينهي الحرب. ولم تشهد لهجة طهران أي تهدئة تُذكر.

وقال نائب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي أمام مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إن إيران «لم تغلق قط باب الدبلوماسية»، لكنه حذّر من أن بلاده سترد «رداً فورياً وحاسماً» إذا عادت الولايات المتحدة أو إسرائيل إلى القصف.

وكان روبيو قد شدد، في وقت سابق من الأسبوع، على أن الولايات المتحدة لا تعارض مواصلة الوسطاء جهودهم. وقال: «إذا كان هناك اتفاق يمكن إبرامه، فسيكون الرئيس أول من يؤيده. لكنه لن يكون اتفاقاً غبياً. لن يكون اتفاقاً سيئاً».

ويتوقع مايكل سينغ، المدير الإداري في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن يستمر الوضع الراهن لبعض الوقت، مع بقاء الولايات المتحدة وإيران في حالة جمود بشأن مضيق هرمز، ومواصلة واشنطن حصارها البحري المستمر منذ أشهر، الذي يحدّ من تدفق النفط الإيراني إلى السوق العالمية.

وقال سينغ إن استراتيجية الضغط الاقتصادي على إيران أكثر جاذبية لترمب بكثير من التصعيد العسكري أو تقديم تنازلات لطهران. وأشار إلى أن ترمب يستطيع دائماً أن يعيد النظر في موقفه من تواصل فانس مع الإيرانيين، إذا وجد أنهم مستعدون للتفاوض بجدية.

وقال سينغ، الذي عمل على ملفات الشرق الأوسط في البيت الأبيض خلال عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش: «ربما يكون هذا أيضاً المسار الأكثر حكمة: التحلي بالصبر نوعاً ما، ومواصلة الضغط، وترك الوسطاء يواصلون عملهم». وأضاف: «وعندما يحين الوقت المناسب، لا قبل ذلك، تريد إشراك كبار المسؤولين، مثل نائب الرئيس وغيره».