ترمب يتقلَّب بين الحرب والتهدئة... ويده على الزناد

قالت مصادر إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يتقلَّب بين التهديد بتصعيد الحرب على إيران والتهدئة، أبلغ كبار مستشاريه أنه قد يُحجم عن الضربات ما لم تقع استفزازات، في وقت يدفع «البنتاغون» فيه بحاملة طائرات ثالثة.

وأوضحت 3 مصادر لـ«رويترز» أن ترمب طرح هذا الاحتمال في اجتماعات مع مستشاري الأمن القومي، عقب سلسلة من الإحاطات الاستخباراتية، رابطاً إياه بعدم تعرُّض بلاده لاستفزازات جديدة من طهران أو الحوثيين في اليمن.

ويقول مسؤولون حاليون وسابقون إن ترمب لم يحسم -على ما يبدو- طريقة إنهاء الحرب التي شنها مع إسرائيل في فبراير (شباط).

وأبدى ترمب تعاطفاً مع حلفاء في المنطقة طلبوا منه عدم العودة إلى حرب شاملة، قائلاً للمذيع الرياضي ستيفن إيه سميث، الخميس: «بوسعي إنهاء الأمر فوراً».

وأضاف: «لكن بناءً على طلب الدول التي أسعى إلى حمايتها، نفعل ذلك بطريقة أطول بعض الشيء، وأكثر تحضراً».

تكلفة الحرب

ورفعت الحرب أسعار الوقود عالمياً، ولا تحظى بشعبية لدى الناخبين الأميركيين الذين منحوا الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس، في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.

وفي استطلاع أجرته «رويترز/ إبسوس» قبيل انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال 55 في المائة من الأميركيين إن الحرب لم تكن تستحق تكلفتها. كما حمَّلها نائب الرئيس جي دي فانس مسؤولية خسارة جمهوريي ترمب الكونغرس.

وتنسجم تصريحات ترمب في المجالس الخاصة مع أخرى علنية قلَّل فيها من احتمال استئناف حرب واسعة النطاق. وقال مسؤول في البيت الأبيض، في بيان: «بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس ترمب هو المهندس وصاحب القرار الوحيد الذي يملك الأوراق كلها، وسيضمن دائماً حماية مصالح أميركا».

صورة القمر الاصطناعي «كوبرنيكوس سنتينل-2» تُظهر دخاناً يتصاعد من سفينة قبالة سواحل الإمارات صباح 13 نوفمبر 2026 (رويترز)

وتابع: «الولايات المتحدة في موقف قوي جداً بفضل سيطرتها على مضيق هرمز وانهيار الاقتصاد الإيراني. وحده الرئيس ترمب يعلم ما سيفعله ومتى».

وقال مسؤولان أميركيان اطلعا على المعلومات الاستخباراتية، إن أجهزة الاستخبارات خلصت إلى أن الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية يُلحقان الضرر بالاقتصاد الإيراني، وسيواصلان الضغط على طهران.

وأعلن الجيش الأميركي، الذي يمنع منذ أشهر حركة الملاحة الإيرانية، أن خطة الأسبوع الماضي تسعى إلى منع دخول الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات إلى إيران، براً أو عبر بحر قزوين.

خيارات عسكرية

في الوقت نفسه، قالت 3 مصادر أخرى مطلعة على التخطيط الأميركي، إن الجيش مستعد للتصعيد إذا اقتضى الأمر، مشيرة إلى أن حاملة طائرات ثالثة ستتجه إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الحاملة ستحل محل إحدى الحاملتين العاملتين في المنطقة، مع إمكان بقاء الحاملات الثلاث عند الحاجة.

وقال أحد المطلعين على اتصالات ترمب مع قادة المنطقة، إن الرئيس الأميركي قد يختار قصف المنشآت النووية الإيرانية الواقعة تحت الأرض. غير أن الولايات المتحدة سبق أن قصفت هذه المنشآت، ولا يتضح ما إذا كانت ضربات إضافية ستنجح.

وحسب مسؤولَين أميركيَّين، تفيد تقييمات الاستخبارات بأن ضربات جديدة لن تغيِّر كثيراً مطالب إيران في المفاوضات.

وأُطلع ترمب أيضاً على مخزونات الأسلحة الأميركية، التي تراجع بعضها إلى مستويات مقلقة، وفق مصدرين مطلعين على الإحاطات الاستخباراتية.

وكانت «رويترز» قد أفادت، في أغسطس (آب)، بأن الولايات المتحدة استخدمت «كل» ذخائرها الدقيقة بعيدة المدى «تقريباً». وقال مصدر آخر مطلع إنها لم تُعوَّض.

وردَّ المسؤول في البيت الأبيض بأن الجيش الأميركي «يمتلك ما يكفي من العتاد والذخائر لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وأكثر».

إيرانيات يشاركن في تدريب عسكري خلال افتتاح مركز لتدريب المتطوعات في ساحة آزادي بطهران الثلاثاء الماضي (أ.ب)

ضغط إسرائيلي

وقال مسؤول أميركي إن مسؤولين إسرائيليين يواصلون الضغط على الإدارة الأميركية للانخراط في حملة عسكرية جديدة.

وأفاد موقع «أكسيوس»، الجمعة، بأن رئيس جهاز «الموساد» رومان غوفمان يجري محادثات في واشنطن مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ويُتوقع أن يلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

ولمح ترمب، هذا الأسبوع، إلى أن واشنطن حققت ما أمكن تحقيقه عبر المفاوضات، من دون أن يوضح ما إذا كان سيستأنف الضربات.

وكتب ترمب، الخميس، على وسائل التواصل الاجتماعي: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران... لدينا أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، ولدينا مضيقهم!».

ويبدأ ترمب، الاثنين، جولة آسيوية تستمر 4 أيام تشمل الفلبين والصين. ويُتوقع أن يكون أمن الملاحة والحرب على إيران على جدول محادثاته في المحطتين.

ففي مانيلا، يُنتظر أن يجتمع ترمب، الثلاثاء، مع قادة اليابان وأستراليا والهند في إطار مجموعة «الرباعية» (كواد)، على هامش قمة «آسيان»، حسب مصدرين مطلعين على الترتيبات.

وقال أحد المصدرين: «يُرجح أن يتناول القادة مسألة ممرات الشحن التجاري الحرة وغير المقيدة، من أجل تأمين إمدادات الطاقة من أنحاء العالم. ومن المرجح جداً طرح مسألة الهجمات على السفن التجارية».

وفي شنتشن، يُتوقع أن يلتقي ترمب، الخميس، الرئيسين: الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، على هامش منتدى «أبيك»، في أول اجتماع ثلاثي من نوعه.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن ترمب سيطرح خلال الاجتماع الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران، إلى جانب ملف خفض الأسلحة النووية.