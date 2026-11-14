روبيو: الضغوط الاقتصادية تُغني «حالياً» عن ضرب إيران

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، إن الضغوط الاقتصادية على إيران بلغت حداً يجعل العمل العسكري غير ضروري في الوقت الحالي، مؤكداً أن النصر في الحرب هو «ضمان ألا تمتلك سلاحاً نووياً أبداً».

وأضاف روبيو، في كلمة أمام المؤتمر الوطني للمحامين الذي تنظمه «الجمعية الفيدرالية» في واشنطن: «الألم الاقتصادي الذي نُلحقه بذلك النظام كبير إلى حد أنه لا حاجة إلى عمل عسكري، لأننا أضعفناهم كثيراً».

وفي ردّه على سؤال عن معنى النصر الأميركي، قال: «النصر هو أنهم لا يمكن أن يمتلكوا سلاحاً نووياً أبداً، بطريقة أو بأخرى»، موضحاً أن ذلك قد يتحقق بحرمانهم «من المال أو من المعدات» اللازمة لصنعه.

«تصدير الثورة»

وتطرق روبيو إلى دور الآيديولوجيا والثورة في نهج حكام إيران، قائلاً إن بلادهم «تشن حرباً على الولايات المتحدة منذ عام 1979، سواء أردنا تصديق ذلك أم لا»، وإن المشكلة تكمن في «طبيعتها الثورية». وأوضح أن «طبقة منتخبة» تدير الحكومة في إيران، وأضاف: «لا أقول إنهم معتدلون»، لكن من يقود البلاد «طبقة من رجال الدين الشيعة، وليسوا رجال دين شيعة فحسب، بل متطرفون»، تحركهم « الآيديولوجيا الدينية» في قراراتهم، على حد تعبيره.

وشدد على أن «هؤلاء ليسوا حكاماً لإيران. لا يهمهم شكل الاقتصاد الإيراني. هؤلاء ثوريون». وأشار إلى أن الوثائق التأسيسية للجمهورية الإسلامية تنص على أن المرشد مهمته «تصدير الثورة».

روبيو خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي للجمعية الفيدرالية للمحامين في واشنطن الجمعة (أ.ف.ب)

عدّد روبيو أوجه «تصدير الثورة»، بدءاً بـ«حزب الله»، الذي قال إن إيران أنشأته ومولته وساعدته على تطوير قدرات «تضاهي قدرات دولة»، حتى بات في حالات كثيرة «أقوى من الدولة اللبنانية».

وذكّر بأن «حزب الله» نفسه فجّر ثكنة لمشاة البحرية الأميركية «قتل فيها أكثر من 280» جندياً، لافتاً إلى أنه لا يزال ينفذ «أعمالاً إرهابية حتى اليوم».

أما الميليشيات في العراق، فقال إنها «تخطط، في هذه اللحظة، وخططت لسنوات» لمهاجمة الولايات المتحدة ودول الجوار «بأسلحة متطورة جداً».

وحمّل إيران مسؤولية تدمير سوريا، قائلاً إن السنة والشيعة والمسيحيين والدروز والبدو والعلويين كانوا يعيشون فيها جنباً إلى جنب، قبل أن تصبح «ديكتاتورية مدعومة من إيران».

ووصف إيران بأنها «الراعي الأول للإرهاب في العالم»، مضيفاً أن «أي دولة في تاريخ البشرية لم تنفق من الوقت والمال على رعاية الإرهاب ما أنفقه النظام الإيراني».

واستشهد بتفجير «حزب الله» مركزاً يهودياً في بوينس آيرس مطلع التسعينات، «في نصف الكرة الذي نعيش فيه».

«صواريخ للأسلحة النووية»

انتقل روبيو إلى الملف النووي، قائلاً: «هؤلاء يريدون سلاحاً نووياً. سيقولون دائماً إنهم غير مهتمين به. لا، هم مهتمون فقط بكل ما تحتاج إليه لصنع سلاح نووي».

وأضاف أن إيران «بنت صواريخ للأسلحة النووية»، و«تخصّب اليورانيوم بما يتجاوز الحاجة بكثير»، مشيراً إلى أنها كان يمكن أن تحصل على الطاقة النووية «كما تفعل كوريا الجنوبية واليابان» لو كان هذا ما تريده.

وشبّه الموقف الإيراني بمن يقول: «لست مهتماً بارتكاب عمل عنيف، أريد فقط شراء ذخيرة وبندقية»، متابعاً: «الذخيرة ليست في البندقية، لكن وضعها فيها يستغرق ثانية لتصبح سلاحاً قادراً على القتل، وهذا ما فعلوه».

زوار يتجولون في معرض للصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» غرب طهران الخميس (أ.ف.ب)

ورأى أن سنوات من «الإهمال» سمحت لإيران ببناء «كثير من الصواريخ وكثير من المسيّرات»، لتختبئ «خلف هذه الدرع التقليدية» وتفعل ما تشاء بقدرتها النووية.

ومع ذلك، أقر روبيو بأن الحرب لا تحظى بشعبية، قائلاً: «كان لا بد من معالجة الأمر، وأعرف أنه لا يحظى بشعبية. صدقوني، لا توجد حرب تحظى بشعبية».

ورأى أن تجاهل الملف كان «أسهل ما يمكن» أن يفعله ترمب: «أربع سنوات في المنصب، ثم ترك الأمر للشخص التالي». لكن ترمب «ورث هذا، وقال لن أتركه من دون معالجة»، رغم أن ذلك «يسبب ألماً، اقتصادياً وغيره»، حسب روبيو.

«رهينة»

حذّر روبيو من أن امتلاك إيران سلاحاً نووياً سيكون أخطر، متسائلاً: «تظنون أن إطلاقهم النار على السفن في مضيق هرمز أمر سيئ الآن، رغم أن 13 إلى 14 مليون برميل تخرج كل ليلة؟»، وأضاف: «تخيلوا لو امتلكوا سلاحاً نووياً. سيحتجزون المنطقة بأكملها رهينة. سيحتجزون هذه الأمة رهينة».

وقارن إيران بكوريا الشمالية، موضحاً أن زعيمها «لا يسعى إلى غزو اليابان»، وأنه «يريد فقط بقاء نظامه»، مستدركاً: «ولا أبرر الأشياء الفظيعة التي حدثت هناك».

أما قادة إيران، فقال إنهم «توسعيون... ثوريون. وماذا لو امتلكوا سلاحاً نووياً؟». وخلص إلى أن «كل مشكلة كبرى في الشرق الأوسط» يجمعها «قاسم مشترك واحد: رجال الدين الشيعة في إيران وعقليتهم التوسعية».

وعدّد من هذه المشكلات هجمات الحوثيين، والميليشيات التي تزعزع العراق، والقوى التي دعمت الأسد ودمّرت سوريا، و«حزب الله» في لبنان. ووصف ذلك بأنه «خطر تاريخي استثنائي لا يمكن تجاهله»، محذراً من أنه «سيصل في النهاية ويهدد بلدنا»، لأنه «لا شيء يبعد نصف العالم بعد الآن».

إلى ذلك، اتهم روبيو السلطات الإيرانية بقتل «عشرات وعشرات الآلاف» من مواطنيها و«ذبحهم في الشوارع»، قائلاً: «حين تصاب، يدخلون المستشفيات ويقتلونك في سريرك، وكثيراً ما يقتلون الأطباء والممرضين الذين عالجوك».

وتابع: «هذا ما يفعلونه بشعبهم. تخيلوا ما سيفعلونه بنا لو امتلكوا سلاحاً نووياً»، مؤكداً أن واشنطن «لا يمكن أن تسمح» بأن يرث الأميركيون «عالماً يمتلك فيه هؤلاء سلاحاً نووياً».

«النصر الكامل»

وتحدث روبيو غداة قول ترمب، الخميس، إن بلاده «ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران»، طالباً من نائبه جي دي فانس، الذي كان يقود المفاوضات مع طهران، التفرغ لقضايا داخلية.

وكان فانس قد حمّل الحرب مسؤولية خسارة الجمهوريين الانتخابات النصفية، كاتباً على منصة «إكس»: «سبب خسارتنا هو الحرب».

وقال ترمب، في مقابلة إذاعية الخميس، إن بقاء «مجانين إيران» في السلطة بعد ولايته «سيكون هزيمة»، مضيفاً أنه لن يتردد في استخدام القوة: «من الممكن أن أفعل ذلك الآن».

وفي مقابلة أخرى، قال ترمب إن دولاً طلبت منه الامتناع عن ضربات أوسع، مؤكداً أنه قادر على تدمير منشآت الطاقة والجسور والمصانع الإيرانية «في ثلاثة أيام». وقبل ذلك بيوم، قال إن بلاده تريد «نصراً كاملاً، لا نصراً بنسبة 93 في المائة».

وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي، رغم أنها، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدولة الوحيدة غير الحائزة للسلاح النووي التي أنتجت يورانيوماً مخصباً بنسبة 60 في المائة.