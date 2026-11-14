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شؤون إقليمية

روبيو: الضغوط الاقتصادية تُغني «حالياً» عن ضرب إيران

قال إن «النصر ألا يمتلكوا سلاحاً نووياً أبداً»… وتحذير من احتجاز المنطقة «رهينة»

روبيو يلقي كلمة خلال المؤتمر السنوي للجمعية الفيدرالية للمحامين في واشنطن مساء الجمعة (أ.ب)
روبيو يلقي كلمة خلال المؤتمر السنوي للجمعية الفيدرالية للمحامين في واشنطن مساء الجمعة (أ.ب)
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روبيو: الضغوط الاقتصادية تُغني «حالياً» عن ضرب إيران

روبيو يلقي كلمة خلال المؤتمر السنوي للجمعية الفيدرالية للمحامين في واشنطن مساء الجمعة (أ.ب)
روبيو يلقي كلمة خلال المؤتمر السنوي للجمعية الفيدرالية للمحامين في واشنطن مساء الجمعة (أ.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، إن الضغوط الاقتصادية على إيران بلغت حداً يجعل العمل العسكري غير ضروري في الوقت الحالي، مؤكداً أن النصر في الحرب هو «ضمان ألا تمتلك سلاحاً نووياً أبداً».

وأضاف روبيو، في كلمة أمام المؤتمر الوطني للمحامين الذي تنظمه «الجمعية الفيدرالية» في واشنطن: «الألم الاقتصادي الذي نُلحقه بذلك النظام كبير إلى حد أنه لا حاجة إلى عمل عسكري، لأننا أضعفناهم كثيراً».

وفي ردّه على سؤال عن معنى النصر الأميركي، قال: «النصر هو أنهم لا يمكن أن يمتلكوا سلاحاً نووياً أبداً، بطريقة أو بأخرى»، موضحاً أن ذلك قد يتحقق بحرمانهم «من المال أو من المعدات» اللازمة لصنعه.

«تصدير الثورة»

وتطرق روبيو إلى دور الآيديولوجيا والثورة في نهج حكام إيران، قائلاً إن بلادهم «تشن حرباً على الولايات المتحدة منذ عام 1979، سواء أردنا تصديق ذلك أم لا»، وإن المشكلة تكمن في «طبيعتها الثورية». وأوضح أن «طبقة منتخبة» تدير الحكومة في إيران، وأضاف: «لا أقول إنهم معتدلون»، لكن من يقود البلاد «طبقة من رجال الدين الشيعة، وليسوا رجال دين شيعة فحسب، بل متطرفون»، تحركهم « الآيديولوجيا الدينية» في قراراتهم، على حد تعبيره.

وشدد على أن «هؤلاء ليسوا حكاماً لإيران. لا يهمهم شكل الاقتصاد الإيراني. هؤلاء ثوريون». وأشار إلى أن الوثائق التأسيسية للجمهورية الإسلامية تنص على أن المرشد مهمته «تصدير الثورة».

روبيو خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي للجمعية الفيدرالية للمحامين في واشنطن الجمعة (أ.ف.ب)

عدّد روبيو أوجه «تصدير الثورة»، بدءاً بـ«حزب الله»، الذي قال إن إيران أنشأته ومولته وساعدته على تطوير قدرات «تضاهي قدرات دولة»، حتى بات في حالات كثيرة «أقوى من الدولة اللبنانية».

وذكّر بأن «حزب الله» نفسه فجّر ثكنة لمشاة البحرية الأميركية «قتل فيها أكثر من 280» جندياً، لافتاً إلى أنه لا يزال ينفذ «أعمالاً إرهابية حتى اليوم».

أما الميليشيات في العراق، فقال إنها «تخطط، في هذه اللحظة، وخططت لسنوات» لمهاجمة الولايات المتحدة ودول الجوار «بأسلحة متطورة جداً».

وحمّل إيران مسؤولية تدمير سوريا، قائلاً إن السنة والشيعة والمسيحيين والدروز والبدو والعلويين كانوا يعيشون فيها جنباً إلى جنب، قبل أن تصبح «ديكتاتورية مدعومة من إيران».

ووصف إيران بأنها «الراعي الأول للإرهاب في العالم»، مضيفاً أن «أي دولة في تاريخ البشرية لم تنفق من الوقت والمال على رعاية الإرهاب ما أنفقه النظام الإيراني».

واستشهد بتفجير «حزب الله» مركزاً يهودياً في بوينس آيرس مطلع التسعينات، «في نصف الكرة الذي نعيش فيه».

«صواريخ للأسلحة النووية»

انتقل روبيو إلى الملف النووي، قائلاً: «هؤلاء يريدون سلاحاً نووياً. سيقولون دائماً إنهم غير مهتمين به. لا، هم مهتمون فقط بكل ما تحتاج إليه لصنع سلاح نووي».

وأضاف أن إيران «بنت صواريخ للأسلحة النووية»، و«تخصّب اليورانيوم بما يتجاوز الحاجة بكثير»، مشيراً إلى أنها كان يمكن أن تحصل على الطاقة النووية «كما تفعل كوريا الجنوبية واليابان» لو كان هذا ما تريده.

وشبّه الموقف الإيراني بمن يقول: «لست مهتماً بارتكاب عمل عنيف، أريد فقط شراء ذخيرة وبندقية»، متابعاً: «الذخيرة ليست في البندقية، لكن وضعها فيها يستغرق ثانية لتصبح سلاحاً قادراً على القتل، وهذا ما فعلوه».

زوار يتجولون في معرض للصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» غرب طهران الخميس (أ.ف.ب)

ورأى أن سنوات من «الإهمال» سمحت لإيران ببناء «كثير من الصواريخ وكثير من المسيّرات»، لتختبئ «خلف هذه الدرع التقليدية» وتفعل ما تشاء بقدرتها النووية.

ومع ذلك، أقر روبيو بأن الحرب لا تحظى بشعبية، قائلاً: «كان لا بد من معالجة الأمر، وأعرف أنه لا يحظى بشعبية. صدقوني، لا توجد حرب تحظى بشعبية».

ورأى أن تجاهل الملف كان «أسهل ما يمكن» أن يفعله ترمب: «أربع سنوات في المنصب، ثم ترك الأمر للشخص التالي». لكن ترمب «ورث هذا، وقال لن أتركه من دون معالجة»، رغم أن ذلك «يسبب ألماً، اقتصادياً وغيره»، حسب روبيو.

«رهينة»

حذّر روبيو من أن امتلاك إيران سلاحاً نووياً سيكون أخطر، متسائلاً: «تظنون أن إطلاقهم النار على السفن في مضيق هرمز أمر سيئ الآن، رغم أن 13 إلى 14 مليون برميل تخرج كل ليلة؟»، وأضاف: «تخيلوا لو امتلكوا سلاحاً نووياً. سيحتجزون المنطقة بأكملها رهينة. سيحتجزون هذه الأمة رهينة».

وقارن إيران بكوريا الشمالية، موضحاً أن زعيمها «لا يسعى إلى غزو اليابان»، وأنه «يريد فقط بقاء نظامه»، مستدركاً: «ولا أبرر الأشياء الفظيعة التي حدثت هناك».

أما قادة إيران، فقال إنهم «توسعيون... ثوريون. وماذا لو امتلكوا سلاحاً نووياً؟». وخلص إلى أن «كل مشكلة كبرى في الشرق الأوسط» يجمعها «قاسم مشترك واحد: رجال الدين الشيعة في إيران وعقليتهم التوسعية».

وعدّد من هذه المشكلات هجمات الحوثيين، والميليشيات التي تزعزع العراق، والقوى التي دعمت الأسد ودمّرت سوريا، و«حزب الله» في لبنان. ووصف ذلك بأنه «خطر تاريخي استثنائي لا يمكن تجاهله»، محذراً من أنه «سيصل في النهاية ويهدد بلدنا»، لأنه «لا شيء يبعد نصف العالم بعد الآن».

إلى ذلك، اتهم روبيو السلطات الإيرانية بقتل «عشرات وعشرات الآلاف» من مواطنيها و«ذبحهم في الشوارع»، قائلاً: «حين تصاب، يدخلون المستشفيات ويقتلونك في سريرك، وكثيراً ما يقتلون الأطباء والممرضين الذين عالجوك».

وتابع: «هذا ما يفعلونه بشعبهم. تخيلوا ما سيفعلونه بنا لو امتلكوا سلاحاً نووياً»، مؤكداً أن واشنطن «لا يمكن أن تسمح» بأن يرث الأميركيون «عالماً يمتلك فيه هؤلاء سلاحاً نووياً».

«النصر الكامل»

وتحدث روبيو غداة قول ترمب، الخميس، إن بلاده «ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران»، طالباً من نائبه جي دي فانس، الذي كان يقود المفاوضات مع طهران، التفرغ لقضايا داخلية.

وكان فانس قد حمّل الحرب مسؤولية خسارة الجمهوريين الانتخابات النصفية، كاتباً على منصة «إكس»: «سبب خسارتنا هو الحرب».

وقال ترمب، في مقابلة إذاعية الخميس، إن بقاء «مجانين إيران» في السلطة بعد ولايته «سيكون هزيمة»، مضيفاً أنه لن يتردد في استخدام القوة: «من الممكن أن أفعل ذلك الآن».

وفي مقابلة أخرى، قال ترمب إن دولاً طلبت منه الامتناع عن ضربات أوسع، مؤكداً أنه قادر على تدمير منشآت الطاقة والجسور والمصانع الإيرانية «في ثلاثة أيام». وقبل ذلك بيوم، قال إن بلاده تريد «نصراً كاملاً، لا نصراً بنسبة 93 في المائة».

وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي، رغم أنها، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدولة الوحيدة غير الحائزة للسلاح النووي التي أنتجت يورانيوماً مخصباً بنسبة 60 في المائة.

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ترمب يغادر الطائرة الرئاسية في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند بعد عودته من فلوريدا يوم 8 نوفمبر 2026 (رويترز)
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ترمب يتقلَّب بين الحرب والتهدئة... ويده على الزناد

ترمب يغادر الطائرة الرئاسية في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند بعد عودته من فلوريدا يوم 8 نوفمبر 2026 (رويترز)
ترمب يغادر الطائرة الرئاسية في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند بعد عودته من فلوريدا يوم 8 نوفمبر 2026 (رويترز)

قالت مصادر إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يتقلَّب بين التهديد بتصعيد الحرب على إيران والتهدئة، أبلغ كبار مستشاريه أنه قد يُحجم عن الضربات ما لم تقع استفزازات، في وقت يدفع «البنتاغون» فيه بحاملة طائرات ثالثة.

وأوضحت 3 مصادر لـ«رويترز» أن ترمب طرح هذا الاحتمال في اجتماعات مع مستشاري الأمن القومي، عقب سلسلة من الإحاطات الاستخباراتية، رابطاً إياه بعدم تعرُّض بلاده لاستفزازات جديدة من طهران أو الحوثيين في اليمن.

ويقول مسؤولون حاليون وسابقون إن ترمب لم يحسم -على ما يبدو- طريقة إنهاء الحرب التي شنها مع إسرائيل في فبراير (شباط).

وأبدى ترمب تعاطفاً مع حلفاء في المنطقة طلبوا منه عدم العودة إلى حرب شاملة، قائلاً للمذيع الرياضي ستيفن إيه سميث، الخميس: «بوسعي إنهاء الأمر فوراً».

وأضاف: «لكن بناءً على طلب الدول التي أسعى إلى حمايتها، نفعل ذلك بطريقة أطول بعض الشيء، وأكثر تحضراً».

تكلفة الحرب

ورفعت الحرب أسعار الوقود عالمياً، ولا تحظى بشعبية لدى الناخبين الأميركيين الذين منحوا الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس، في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.

وفي استطلاع أجرته «رويترز/ إبسوس» قبيل انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال 55 في المائة من الأميركيين إن الحرب لم تكن تستحق تكلفتها. كما حمَّلها نائب الرئيس جي دي فانس مسؤولية خسارة جمهوريي ترمب الكونغرس.

وتنسجم تصريحات ترمب في المجالس الخاصة مع أخرى علنية قلَّل فيها من احتمال استئناف حرب واسعة النطاق. وقال مسؤول في البيت الأبيض، في بيان: «بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس ترمب هو المهندس وصاحب القرار الوحيد الذي يملك الأوراق كلها، وسيضمن دائماً حماية مصالح أميركا».

صورة القمر الاصطناعي «كوبرنيكوس سنتينل-2» تُظهر دخاناً يتصاعد من سفينة قبالة سواحل الإمارات صباح 13 نوفمبر 2026 (رويترز)

وتابع: «الولايات المتحدة في موقف قوي جداً بفضل سيطرتها على مضيق هرمز وانهيار الاقتصاد الإيراني. وحده الرئيس ترمب يعلم ما سيفعله ومتى».

وقال مسؤولان أميركيان اطلعا على المعلومات الاستخباراتية، إن أجهزة الاستخبارات خلصت إلى أن الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية يُلحقان الضرر بالاقتصاد الإيراني، وسيواصلان الضغط على طهران.

وأعلن الجيش الأميركي، الذي يمنع منذ أشهر حركة الملاحة الإيرانية، أن خطة الأسبوع الماضي تسعى إلى منع دخول الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات إلى إيران، براً أو عبر بحر قزوين.

خيارات عسكرية

في الوقت نفسه، قالت 3 مصادر أخرى مطلعة على التخطيط الأميركي، إن الجيش مستعد للتصعيد إذا اقتضى الأمر، مشيرة إلى أن حاملة طائرات ثالثة ستتجه إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الحاملة ستحل محل إحدى الحاملتين العاملتين في المنطقة، مع إمكان بقاء الحاملات الثلاث عند الحاجة.

وقال أحد المطلعين على اتصالات ترمب مع قادة المنطقة، إن الرئيس الأميركي قد يختار قصف المنشآت النووية الإيرانية الواقعة تحت الأرض. غير أن الولايات المتحدة سبق أن قصفت هذه المنشآت، ولا يتضح ما إذا كانت ضربات إضافية ستنجح.

وحسب مسؤولَين أميركيَّين، تفيد تقييمات الاستخبارات بأن ضربات جديدة لن تغيِّر كثيراً مطالب إيران في المفاوضات.

وأُطلع ترمب أيضاً على مخزونات الأسلحة الأميركية، التي تراجع بعضها إلى مستويات مقلقة، وفق مصدرين مطلعين على الإحاطات الاستخباراتية.

وكانت «رويترز» قد أفادت، في أغسطس (آب)، بأن الولايات المتحدة استخدمت «كل» ذخائرها الدقيقة بعيدة المدى «تقريباً». وقال مصدر آخر مطلع إنها لم تُعوَّض.

وردَّ المسؤول في البيت الأبيض بأن الجيش الأميركي «يمتلك ما يكفي من العتاد والذخائر لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وأكثر».

إيرانيات يشاركن في تدريب عسكري خلال افتتاح مركز لتدريب المتطوعات في ساحة آزادي بطهران الثلاثاء الماضي (أ.ب)

ضغط إسرائيلي

وقال مسؤول أميركي إن مسؤولين إسرائيليين يواصلون الضغط على الإدارة الأميركية للانخراط في حملة عسكرية جديدة.

وأفاد موقع «أكسيوس»، الجمعة، بأن رئيس جهاز «الموساد» رومان غوفمان يجري محادثات في واشنطن مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ويُتوقع أن يلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

ولمح ترمب، هذا الأسبوع، إلى أن واشنطن حققت ما أمكن تحقيقه عبر المفاوضات، من دون أن يوضح ما إذا كان سيستأنف الضربات.

وكتب ترمب، الخميس، على وسائل التواصل الاجتماعي: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران... لدينا أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، ولدينا مضيقهم!».

ويبدأ ترمب، الاثنين، جولة آسيوية تستمر 4 أيام تشمل الفلبين والصين. ويُتوقع أن يكون أمن الملاحة والحرب على إيران على جدول محادثاته في المحطتين.

ففي مانيلا، يُنتظر أن يجتمع ترمب، الثلاثاء، مع قادة اليابان وأستراليا والهند في إطار مجموعة «الرباعية» (كواد)، على هامش قمة «آسيان»، حسب مصدرين مطلعين على الترتيبات.

وقال أحد المصدرين: «يُرجح أن يتناول القادة مسألة ممرات الشحن التجاري الحرة وغير المقيدة، من أجل تأمين إمدادات الطاقة من أنحاء العالم. ومن المرجح جداً طرح مسألة الهجمات على السفن التجارية».

وفي شنتشن، يُتوقع أن يلتقي ترمب، الخميس، الرئيسين: الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، على هامش منتدى «أبيك»، في أول اجتماع ثلاثي من نوعه.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن ترمب سيطرح خلال الاجتماع الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران، إلى جانب ملف خفض الأسلحة النووية.

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شؤون إقليمية

روبيو: الضغوط الاقتصادية تُغني «حالياً» عن ضرب إيران

روبيو يلقي كلمة خلال المؤتمر السنوي للجمعية الفيدرالية للمحامين في واشنطن مساء الجمعة (أ.ب)
روبيو يلقي كلمة خلال المؤتمر السنوي للجمعية الفيدرالية للمحامين في واشنطن مساء الجمعة (أ.ب)
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TT

روبيو: الضغوط الاقتصادية تُغني «حالياً» عن ضرب إيران

روبيو يلقي كلمة خلال المؤتمر السنوي للجمعية الفيدرالية للمحامين في واشنطن مساء الجمعة (أ.ب)
روبيو يلقي كلمة خلال المؤتمر السنوي للجمعية الفيدرالية للمحامين في واشنطن مساء الجمعة (أ.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، إن الضغوط الاقتصادية على إيران بلغت حداً يجعل العمل العسكري غير ضروري في الوقت الحالي، مؤكداً أن النصر في الحرب هو «ضمان ألا تمتلك سلاحاً نووياً أبداً».

وأضاف روبيو، في كلمة أمام المؤتمر الوطني للمحامين الذي تنظمه «الجمعية الفيدرالية» في واشنطن: «الألم الاقتصادي الذي نُلحقه بذلك النظام كبير إلى حد أنه لا حاجة إلى عمل عسكري، لأننا أضعفناهم كثيراً».

وفي ردّه على سؤال عن معنى النصر الأميركي، قال: «النصر هو أنهم لا يمكن أن يمتلكوا سلاحاً نووياً أبداً، بطريقة أو بأخرى»، موضحاً أن ذلك قد يتحقق بحرمانهم «من المال أو من المعدات» اللازمة لصنعه.

«تصدير الثورة»

وتطرق روبيو إلى دور الآيديولوجيا والثورة في نهج حكام إيران، قائلاً إن بلادهم «تشن حرباً على الولايات المتحدة منذ عام 1979، سواء أردنا تصديق ذلك أم لا»، وإن المشكلة تكمن في «طبيعتها الثورية». وأوضح أن «طبقة منتخبة» تدير الحكومة في إيران، وأضاف: «لا أقول إنهم معتدلون»، لكن من يقود البلاد «طبقة من رجال الدين الشيعة، وليسوا رجال دين شيعة فحسب، بل متطرفون»، تحركهم « الآيديولوجيا الدينية» في قراراتهم، على حد تعبيره.

وشدد على أن «هؤلاء ليسوا حكاماً لإيران. لا يهمهم شكل الاقتصاد الإيراني. هؤلاء ثوريون». وأشار إلى أن الوثائق التأسيسية للجمهورية الإسلامية تنص على أن المرشد مهمته «تصدير الثورة».

روبيو خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي للجمعية الفيدرالية للمحامين في واشنطن الجمعة (أ.ف.ب)

عدّد روبيو أوجه «تصدير الثورة»، بدءاً بـ«حزب الله»، الذي قال إن إيران أنشأته ومولته وساعدته على تطوير قدرات «تضاهي قدرات دولة»، حتى بات في حالات كثيرة «أقوى من الدولة اللبنانية».

وذكّر بأن «حزب الله» نفسه فجّر ثكنة لمشاة البحرية الأميركية «قتل فيها أكثر من 280» جندياً، لافتاً إلى أنه لا يزال ينفذ «أعمالاً إرهابية حتى اليوم».

أما الميليشيات في العراق، فقال إنها «تخطط، في هذه اللحظة، وخططت لسنوات» لمهاجمة الولايات المتحدة ودول الجوار «بأسلحة متطورة جداً».

وحمّل إيران مسؤولية تدمير سوريا، قائلاً إن السنة والشيعة والمسيحيين والدروز والبدو والعلويين كانوا يعيشون فيها جنباً إلى جنب، قبل أن تصبح «ديكتاتورية مدعومة من إيران».

ووصف إيران بأنها «الراعي الأول للإرهاب في العالم»، مضيفاً أن «أي دولة في تاريخ البشرية لم تنفق من الوقت والمال على رعاية الإرهاب ما أنفقه النظام الإيراني».

واستشهد بتفجير «حزب الله» مركزاً يهودياً في بوينس آيرس مطلع التسعينات، «في نصف الكرة الذي نعيش فيه».

«صواريخ للأسلحة النووية»

انتقل روبيو إلى الملف النووي، قائلاً: «هؤلاء يريدون سلاحاً نووياً. سيقولون دائماً إنهم غير مهتمين به. لا، هم مهتمون فقط بكل ما تحتاج إليه لصنع سلاح نووي».

وأضاف أن إيران «بنت صواريخ للأسلحة النووية»، و«تخصّب اليورانيوم بما يتجاوز الحاجة بكثير»، مشيراً إلى أنها كان يمكن أن تحصل على الطاقة النووية «كما تفعل كوريا الجنوبية واليابان» لو كان هذا ما تريده.

وشبّه الموقف الإيراني بمن يقول: «لست مهتماً بارتكاب عمل عنيف، أريد فقط شراء ذخيرة وبندقية»، متابعاً: «الذخيرة ليست في البندقية، لكن وضعها فيها يستغرق ثانية لتصبح سلاحاً قادراً على القتل، وهذا ما فعلوه».

زوار يتجولون في معرض للصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» غرب طهران الخميس (أ.ف.ب)

ورأى أن سنوات من «الإهمال» سمحت لإيران ببناء «كثير من الصواريخ وكثير من المسيّرات»، لتختبئ «خلف هذه الدرع التقليدية» وتفعل ما تشاء بقدرتها النووية.

ومع ذلك، أقر روبيو بأن الحرب لا تحظى بشعبية، قائلاً: «كان لا بد من معالجة الأمر، وأعرف أنه لا يحظى بشعبية. صدقوني، لا توجد حرب تحظى بشعبية».

ورأى أن تجاهل الملف كان «أسهل ما يمكن» أن يفعله ترمب: «أربع سنوات في المنصب، ثم ترك الأمر للشخص التالي». لكن ترمب «ورث هذا، وقال لن أتركه من دون معالجة»، رغم أن ذلك «يسبب ألماً، اقتصادياً وغيره»، حسب روبيو.

«رهينة»

حذّر روبيو من أن امتلاك إيران سلاحاً نووياً سيكون أخطر، متسائلاً: «تظنون أن إطلاقهم النار على السفن في مضيق هرمز أمر سيئ الآن، رغم أن 13 إلى 14 مليون برميل تخرج كل ليلة؟»، وأضاف: «تخيلوا لو امتلكوا سلاحاً نووياً. سيحتجزون المنطقة بأكملها رهينة. سيحتجزون هذه الأمة رهينة».

وقارن إيران بكوريا الشمالية، موضحاً أن زعيمها «لا يسعى إلى غزو اليابان»، وأنه «يريد فقط بقاء نظامه»، مستدركاً: «ولا أبرر الأشياء الفظيعة التي حدثت هناك».

أما قادة إيران، فقال إنهم «توسعيون... ثوريون. وماذا لو امتلكوا سلاحاً نووياً؟». وخلص إلى أن «كل مشكلة كبرى في الشرق الأوسط» يجمعها «قاسم مشترك واحد: رجال الدين الشيعة في إيران وعقليتهم التوسعية».

وعدّد من هذه المشكلات هجمات الحوثيين، والميليشيات التي تزعزع العراق، والقوى التي دعمت الأسد ودمّرت سوريا، و«حزب الله» في لبنان. ووصف ذلك بأنه «خطر تاريخي استثنائي لا يمكن تجاهله»، محذراً من أنه «سيصل في النهاية ويهدد بلدنا»، لأنه «لا شيء يبعد نصف العالم بعد الآن».

إلى ذلك، اتهم روبيو السلطات الإيرانية بقتل «عشرات وعشرات الآلاف» من مواطنيها و«ذبحهم في الشوارع»، قائلاً: «حين تصاب، يدخلون المستشفيات ويقتلونك في سريرك، وكثيراً ما يقتلون الأطباء والممرضين الذين عالجوك».

وتابع: «هذا ما يفعلونه بشعبهم. تخيلوا ما سيفعلونه بنا لو امتلكوا سلاحاً نووياً»، مؤكداً أن واشنطن «لا يمكن أن تسمح» بأن يرث الأميركيون «عالماً يمتلك فيه هؤلاء سلاحاً نووياً».

«النصر الكامل»

وتحدث روبيو غداة قول ترمب، الخميس، إن بلاده «ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران»، طالباً من نائبه جي دي فانس، الذي كان يقود المفاوضات مع طهران، التفرغ لقضايا داخلية.

وكان فانس قد حمّل الحرب مسؤولية خسارة الجمهوريين الانتخابات النصفية، كاتباً على منصة «إكس»: «سبب خسارتنا هو الحرب».

وقال ترمب، في مقابلة إذاعية الخميس، إن بقاء «مجانين إيران» في السلطة بعد ولايته «سيكون هزيمة»، مضيفاً أنه لن يتردد في استخدام القوة: «من الممكن أن أفعل ذلك الآن».

وفي مقابلة أخرى، قال ترمب إن دولاً طلبت منه الامتناع عن ضربات أوسع، مؤكداً أنه قادر على تدمير منشآت الطاقة والجسور والمصانع الإيرانية «في ثلاثة أيام». وقبل ذلك بيوم، قال إن بلاده تريد «نصراً كاملاً، لا نصراً بنسبة 93 في المائة».

وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي، رغم أنها، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدولة الوحيدة غير الحائزة للسلاح النووي التي أنتجت يورانيوماً مخصباً بنسبة 60 في المائة.

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مواضيع
حرب إيران النووي الايراني أخبار إيران الحرس الثوري الإيراني خامنئي دونالد ترمب إيران أميركا
شؤون إقليمية

«الحرس الثوري» يعلن اصطدام ناقلتي نفط بألغام في مضيق هرمز

سفن تعبر مضيق هرمز كما بدت من شبه جزيرة مسندم العُمانية 3 نوفمبر 2026 (رويترز)
سفن تعبر مضيق هرمز كما بدت من شبه جزيرة مسندم العُمانية 3 نوفمبر 2026 (رويترز)
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«الحرس الثوري» يعلن اصطدام ناقلتي نفط بألغام في مضيق هرمز

سفن تعبر مضيق هرمز كما بدت من شبه جزيرة مسندم العُمانية 3 نوفمبر 2026 (رويترز)
سفن تعبر مضيق هرمز كما بدت من شبه جزيرة مسندم العُمانية 3 نوفمبر 2026 (رويترز)

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم (السبت)، عن وقوع انفجارات واندلاع النيران في ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز، حيث تفرض طهران قيوداً على حركة الملاحة.

ومنذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة في فبراير (شباط)، تصر طهران على ضرورة حصول السفن على إذن منها لعبور المضيق، وقد هاجمت سفناً لم تلتزم بذلك.

صورة من مقطع نشره «الحرس الثوري» أمس لما وصفه باصطدام سفينة «تحمل غازًا مسالًا» بلغم في جنوب مضيق هرمز (ا.ف.ب)

وقال بيان صادر عن القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري»، مساء الجمعة: «انفجرت ناقلتا نفط حاولتا سراً عبور مضيق هرمز عبر ممر غير مصرح به، بعد أن أوقفتا تشغيل أجهزة الرادار وتحديد المواقع، واندلعت فيهما النيران إثر اصطدامهما بألغام بحرية».

ولم يحدد البيان اسمي الناقلتين أو علم أي دولة ترفعان، لكنه أشار إلى أن إحداهما ناقلة نفط عملاقة.

وفي المقابل، ورداً على قيود طهران التي تعيق حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية وبدأت بتقديم دعم عسكري للناقلات التي تحاول العبور.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية عن وقوع انفجارات أو اندلاع حرائق على متن العديد من السفن في المضيق، عازية السبب غالباً إلى اصطدامها بألغام.

ونشر «الحرس الثوري»، الجمعة، لقطات تظهر عموداً كثيفاً من الدخان يتصاعد من سفينة تحمل غازاً مسالاً بعد اصطدامها بلغم في الجزء الجنوبي من المضيق.

في المقابل، يؤكد الجيش الأميركي أنه قام بتطهير المسارات الرئيسية في هذا الممر المائي من الألغام.

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