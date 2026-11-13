عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم 14- 11-2026 اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
شؤون إقليمية

ترمب يهدد بإكمال الحرب على إيران

عدّ استمرار النظام «هزيمة»... ورئيس «الموساد» في واشنطن... وطهران تتوعد بتوسيع نطاق الرد

قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط) في تشييع رفات جنود مجهولي الهوية قُتلوا خلال الحرب مع العراق بطهران الجمعة (أ.ب)
قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط) في تشييع رفات جنود مجهولي الهوية قُتلوا خلال الحرب مع العراق بطهران الجمعة (أ.ب)
TT
TT

ترمب يهدد بإكمال الحرب على إيران

قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط) في تشييع رفات جنود مجهولي الهوية قُتلوا خلال الحرب مع العراق بطهران الجمعة (أ.ب)
قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط) في تشييع رفات جنود مجهولي الهوية قُتلوا خلال الحرب مع العراق بطهران الجمعة (أ.ب)

تجمعت سحب الحرب مجدداً فوق المنطقة، بعدما قفزت التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران إلى مستوى جديد؛ فقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف العمليات العسكرية من دون تردد، عادّاً بقاء حكام إيران في السلطة بعد ولايته «هزيمة»، فيما وعدت طهران برد «من دون أي قيود جغرافية» على أي هجوم.

وقال ترمب إنه قد يستأنف الضربات «الآن»، مشيراً إلى أن بلاده تستطيع تدمير منشآت الطاقة والجسور والمصانع الإيرانية خلال ثلاثة أيام. وحذّر الإيرانيين من اغتيال مسؤول أميركي كبير، قائلاً إنهم «لن يبقوا موجودين طويلاً»، وذلك بعدما كتب الخميس: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران».

وظهر قادة «الحرس الثوري»، أمس، في مراسم تشييع حشدت لها السلطات. وتوعّد القائد العام أحمد وحيدي بـ«ضربات مروّعة ومؤلمة»، وقال نائبه مصطفى إيزدي إن الهجمات «لن تقتصر على إسرائيل، وستشمل ما وراء المنطقة».

في الأثناء، وصل رئيس «الموساد» رومان غوفمان إلى واشنطن، وسط ضغوط يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب، بعد يوم من إبعاد ترمب نائبه جي دي فانس عن ملف المفاوضات مع إيران.

اقرأ أيضاً

أحمد وحيدي، قائد «الحرس الثوري» (وسط الصورة) خلال مراسم تشييع جماعية لرفات قتلى الحرب الإيرانية - العراقية في طهران الجمعة (أ.ب) p-circle

ترمب يعيد خيار الحرب... وإيران توسّع تهديداتها

نتنياهو خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست الجديد في القدس الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

نتنياهو وآيزنكوت يتفقان على انتظار قرار ترمب بشأن إيران

مواضيع
حرب إيران أولى إيران أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: قمة ثلاثية غير مسبوقة بين ترمب وشي وبوتين في الصين

الولايات المتحدة​ صورة مركبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ (أ.ب)

البيت الأبيض: قمة ثلاثية غير مسبوقة بين ترمب وشي وبوتين في الصين

أعلن البيت الأبيض الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، سيعقدون اجتماعاً ثلاثياً الأسبوع المقبل على هامش…

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية نتنياهو خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست الجديد في القدس الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
شؤون إقليمية

نتنياهو وآيزنكوت يتفقان على انتظار قرار ترمب بشأن إيران

قالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن فتيل الحرب على إيران نُزع من يد رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ولو مؤقتاً، بعد اجتماعه مع غادي آيزنكوت.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية أحمد وحيدي، قائد «الحرس الثوري» (وسط الصورة) خلال مراسم تشييع جماعية لرفات قتلى الحرب الإيرانية - العراقية في طهران الجمعة (أ.ب) p-circle
شؤون إقليمية

ترمب يعيد خيار الحرب... وإيران توسّع تهديداتها

وسّعت طهران، الجمعة، نطاق تهديداتها، وقالت إن أي هجوم عسكري جديد سيُقابَل بضربات تتجاوز حدود المنطقة، بعدما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف العمليات.

«الشرق الأوسط» (لندن-واشنطن-طهران)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
الاقتصاد

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية صورة بالأقمار الاصطناعية «كوبرنيكوس سنتينل-2» تُظهر دخاناً يتصاعد من سفينة قبالة سواحل الإمارات صباح 13 نوفمبر 2026 (رويترز)
شؤون إقليمية

مناوشات «هرمز» تتصاعد… و«سنتكوم» تنفي تدمير رادارها

تصاعدت المناوشات قرب مضيق هرمز، الجمعة، فقد نفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مزاعم «الحرس الثوري» الإيراني تدمير رادار أميركي للإنذار المبكر في البحرين.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية

ترمب يهدد بإكمال الحرب على إيران

قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط) في تشييع رفات جنود مجهولي الهوية قُتلوا خلال الحرب مع العراق بطهران الجمعة (أ.ب)
قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط) في تشييع رفات جنود مجهولي الهوية قُتلوا خلال الحرب مع العراق بطهران الجمعة (أ.ب)
TT
TT

ترمب يهدد بإكمال الحرب على إيران

قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط) في تشييع رفات جنود مجهولي الهوية قُتلوا خلال الحرب مع العراق بطهران الجمعة (أ.ب)
قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط) في تشييع رفات جنود مجهولي الهوية قُتلوا خلال الحرب مع العراق بطهران الجمعة (أ.ب)

تجمعت سحب الحرب مجدداً فوق المنطقة، بعدما قفزت التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران إلى مستوى جديد؛ فقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف العمليات العسكرية من دون تردد، عادّاً بقاء حكام إيران في السلطة بعد ولايته «هزيمة»، فيما وعدت طهران برد «من دون أي قيود جغرافية» على أي هجوم.

وقال ترمب إنه قد يستأنف الضربات «الآن»، مشيراً إلى أن بلاده تستطيع تدمير منشآت الطاقة والجسور والمصانع الإيرانية خلال ثلاثة أيام. وحذّر الإيرانيين من اغتيال مسؤول أميركي كبير، قائلاً إنهم «لن يبقوا موجودين طويلاً»، وذلك بعدما كتب الخميس: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران».

وظهر قادة «الحرس الثوري»، أمس، في مراسم تشييع حشدت لها السلطات. وتوعّد القائد العام أحمد وحيدي بـ«ضربات مروّعة ومؤلمة»، وقال نائبه مصطفى إيزدي إن الهجمات «لن تقتصر على إسرائيل، وستشمل ما وراء المنطقة».

في الأثناء، وصل رئيس «الموساد» رومان غوفمان إلى واشنطن، وسط ضغوط يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب، بعد يوم من إبعاد ترمب نائبه جي دي فانس عن ملف المفاوضات مع إيران.

اقرأ أيضاً

أحمد وحيدي، قائد «الحرس الثوري» (وسط الصورة) خلال مراسم تشييع جماعية لرفات قتلى الحرب الإيرانية - العراقية في طهران الجمعة (أ.ب) p-circle

ترمب يعيد خيار الحرب... وإيران توسّع تهديداتها

نتنياهو خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست الجديد في القدس الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

نتنياهو وآيزنكوت يتفقان على انتظار قرار ترمب بشأن إيران

مواضيع
حرب إيران أولى إيران أميركا
شؤون إقليمية

حاخام بارز يفتي بقتل المتعاملين مع «الأحزاب العربية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت (د.ب.أ)
TT
TT

حاخام بارز يفتي بقتل المتعاملين مع «الأحزاب العربية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت (د.ب.أ)

أصدر حاخام بارز من حركة «حاباد - لوبافيتش» الحسيدية فتوى دينية (هالاخاه) تجيز استخدام القوة المميتة ضد قادة الأحزاب اليهودية الذين يتعاونون مع أحزاب عربية، بحسب ما ذكرت صحيفة «هآرتس»، مذكّرة باغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين قبل 31 عاماً، في حين دعت مجموعة من القادة السابقين الأمنيين والعسكريين للتحقيق معه بتهمة التحريض على القتل.

وكان الحاخام جداليا أكسلرود الذي شغل سابقاً منصب رئيس المحكمة الحاخامية في حيفا، أصدر رسالة قال فيها إن قادة الأحزاب اليهودية الذين يؤيدون تشكيل حكومة تحظى بدعم أحزاب عربية يندرجون تحت بند «دين رودف»؛ أي الشخص الذي يشكّل تهديداً لحياة الآخرين، ويُباح إيقافه بـ«أي وسيلة».

وحصل «العرب» على 19 من إجمالي 120 مقعداً في الكنيست. وقال رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت أمس: «المواطنون العرب في إسرائيل جزء لا يتجزأ من القصة الإسرائيلية».

اقرأ أيضاً

الحاخام جداليا أكسلرود (هآرتس)

حاخام بارز يفتي بقتل المتعاملين مع «الأحزاب العربية»

مدخل الجامعة العبرية (فيسبوك)

الباحثون في العالم ينفضون عن جامعات إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت (د.ب.أ) p-circle

آيزنكوت يدعو إلى احترام الأقلية العربية في إسرائيل بعد هجمات نتنياهو

مواضيع
أولى انتخابات إسرائيل
شؤون إقليمية

آيزنكوت يدعو إلى احترام الأقلية العربية في إسرائيل بعد هجمات نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت (د.ب.أ)
TT
TT

آيزنكوت يدعو إلى احترام الأقلية العربية في إسرائيل بعد هجمات نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت (د.ب.أ)

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المُكلف غادي آيزنكوت، الجمعة، إلى احترام الأقلية العربية، بعدما هاجم رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو وشخصيات يمينية أخرى النواب العرب في الكنيست عبر ربطهم بحركة «حماس» الفلسطينية.

وحصلت القائمتان العربيتان، الموحدة والمشتركة، على 19 من إجمالي 120 مقعداً في الكنيست خلال انتخابات الشهر الماضي، ومن المحتمل أن تؤديا دوراً حاسماً في جهود آيزنكوت لتشكيل الحكومة.

وقال آيزنكوت عبر منصة «إكس»: «المواطنون العرب في إسرائيل جزء لا يتجزأ من القصة الإسرائيلية».

وأضاف أن «محاولة تهميشهم وتشويه سمعتهم بشكل جماعي انتهاك صارخ لمبادئ المسؤولية المدنية، كما أنها تتنافى مع إعلان استقلال إسرائيل والقيم التي نعتز بها بصفتنا دولة يهودية وديمقراطية».

وانتقد نتنياهو وحلفاؤه مراراً قادة الأحزاب العربية لرفضهم وصف حركة «حماس» بأنها «إرهابية»، في أعقاب هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأدان جميع قادة الأحزاب العربية الهجوم. ويشكل العرب نحو 20 في المائة من سكان إسرائيل.

كما اتهم نتنياهو أحزاباً عربية بارتكاب مخالفات وتزوير انتخابي، إلا أن لجنة الانتخابات برَّأت ساحتها من الاتهامات.

وفي خطاب ألقاه خلال افتتاح الكنيست الجديد هذا الأسبوع، أعرب نتنياهو عن أسفه لرفض القائمتين العربيتين الاعتراف بإسرائيل بوصفها دولة يهودية، رغم أن زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس كان قد أقدم على ذلك في الماضي.

كما اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال الأحزاب العربية بالسعي إلى إقامة «دولة إسلامية» أو «دولة فلسطينية قومية».

وخلال المراسم ذاتها، قاطع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، القيادي في القائمة المشتركة يوسف جبارين أثناء أدائه اليمين، متهماً إياه بأنه «يؤدي الولاء لحركة (حماس)».

وقال غادي آيزنكوت: «من المشروع تماماً الاختلاف مع ممثلي الأحزاب العربية، بل حتى إبداء معارضة شديدة لبعضهم، لكن ليس من المشروع ولا المقبول الإساءة إلى مجتمع بأكمله، ولن أسمح بذلك».

وكلّف الرئيس إسحق هرتسوغ، الأحد، آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، عقب مشاورات أوصت فيها غالبية التشكيلات السياسية، ومنها القائمتان العربيتان، بتوليه هذه المهمة.

لكن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» وأحد حلفاء آيزنكوت من اليمين، صرّح بأنه سينسحب من الائتلاف إذا كان العرب الإسرائيليون جزءاً منه.

وإذا أخفق آيزنكوت في تشكيل حكومة خلال 28 يوماً، فيمكنه طلب تمديد لمدة 14 يوماً، وإذا لم ينجح خلال التمديد أيضاً فستنتقل المهمة إلى نائب آخر، يُرجّح أن يكون نتنياهو.

مواضيع
أخبار إسرائيل غادي آيزنكوت بنيامين نتنياهو حركة حماس إسرائيل