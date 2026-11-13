ترمب يهدد بإكمال الحرب على إيران

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المُكلف غادي آيزنكوت، الجمعة، إلى احترام الأقلية العربية، بعدما هاجم رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو وشخصيات يمينية أخرى النواب العرب في الكنيست عبر ربطهم بحركة «حماس» الفلسطينية.
وحصلت القائمتان العربيتان، الموحدة والمشتركة، على 19 من إجمالي 120 مقعداً في الكنيست خلال انتخابات الشهر الماضي، ومن المحتمل أن تؤديا دوراً حاسماً في جهود آيزنكوت لتشكيل الحكومة.
وقال آيزنكوت عبر منصة «إكس»: «المواطنون العرب في إسرائيل جزء لا يتجزأ من القصة الإسرائيلية».
وأضاف أن «محاولة تهميشهم وتشويه سمعتهم بشكل جماعي انتهاك صارخ لمبادئ المسؤولية المدنية، كما أنها تتنافى مع إعلان استقلال إسرائيل والقيم التي نعتز بها بصفتنا دولة يهودية وديمقراطية».
وانتقد نتنياهو وحلفاؤه مراراً قادة الأحزاب العربية لرفضهم وصف حركة «حماس» بأنها «إرهابية»، في أعقاب هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأدان جميع قادة الأحزاب العربية الهجوم. ويشكل العرب نحو 20 في المائة من سكان إسرائيل.
كما اتهم نتنياهو أحزاباً عربية بارتكاب مخالفات وتزوير انتخابي، إلا أن لجنة الانتخابات برَّأت ساحتها من الاتهامات.
وفي خطاب ألقاه خلال افتتاح الكنيست الجديد هذا الأسبوع، أعرب نتنياهو عن أسفه لرفض القائمتين العربيتين الاعتراف بإسرائيل بوصفها دولة يهودية، رغم أن زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس كان قد أقدم على ذلك في الماضي.
كما اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال الأحزاب العربية بالسعي إلى إقامة «دولة إسلامية» أو «دولة فلسطينية قومية».
وخلال المراسم ذاتها، قاطع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، القيادي في القائمة المشتركة يوسف جبارين أثناء أدائه اليمين، متهماً إياه بأنه «يؤدي الولاء لحركة (حماس)».
وقال غادي آيزنكوت: «من المشروع تماماً الاختلاف مع ممثلي الأحزاب العربية، بل حتى إبداء معارضة شديدة لبعضهم، لكن ليس من المشروع ولا المقبول الإساءة إلى مجتمع بأكمله، ولن أسمح بذلك».
وكلّف الرئيس إسحق هرتسوغ، الأحد، آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، عقب مشاورات أوصت فيها غالبية التشكيلات السياسية، ومنها القائمتان العربيتان، بتوليه هذه المهمة.
لكن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» وأحد حلفاء آيزنكوت من اليمين، صرّح بأنه سينسحب من الائتلاف إذا كان العرب الإسرائيليون جزءاً منه.
وإذا أخفق آيزنكوت في تشكيل حكومة خلال 28 يوماً، فيمكنه طلب تمديد لمدة 14 يوماً، وإذا لم ينجح خلال التمديد أيضاً فستنتقل المهمة إلى نائب آخر، يُرجّح أن يكون نتنياهو.