ترمب يهدد بإكمال الحرب على إيران

تجمعت سحب الحرب مجدداً فوق المنطقة، بعدما قفزت التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران إلى مستوى جديد؛ فقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف العمليات العسكرية من دون تردد، عادّاً بقاء حكام إيران في السلطة بعد ولايته «هزيمة»، فيما وعدت طهران برد «من دون أي قيود جغرافية» على أي هجوم.

وقال ترمب إنه قد يستأنف الضربات «الآن»، مشيراً إلى أن بلاده تستطيع تدمير منشآت الطاقة والجسور والمصانع الإيرانية خلال ثلاثة أيام. وحذّر الإيرانيين من اغتيال مسؤول أميركي كبير، قائلاً إنهم «لن يبقوا موجودين طويلاً»، وذلك بعدما كتب الخميس: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران».

وظهر قادة «الحرس الثوري»، أمس، في مراسم تشييع حشدت لها السلطات. وتوعّد القائد العام أحمد وحيدي بـ«ضربات مروّعة ومؤلمة»، وقال نائبه مصطفى إيزدي إن الهجمات «لن تقتصر على إسرائيل، وستشمل ما وراء المنطقة».

في الأثناء، وصل رئيس «الموساد» رومان غوفمان إلى واشنطن، وسط ضغوط يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب، بعد يوم من إبعاد ترمب نائبه جي دي فانس عن ملف المفاوضات مع إيران.