دوري الأمم: البرتغال تستهل حقبة «مابعد رونالدو» بفضيحة مذلة

مُنيت البرتغال حاملة اللقب بخسارة مذلة في مستهل مبارياتها بعد اعتزال نجمها كريستيانو رونالدو دوليا وجاءت على أرضها امام الدنمارك 1-4 السبت، في الجولة الخامسة ضمن المجموعة الرابعة من منافسات المستوى الاول لمسابقة دوري الأمم الاوروبية.

وسجل القائد بيار-إميل هويبيرغ (43 من ركلة جزاء) وراسموس هويلوند (50 و57) ويواكيم أندرسن (75) أهداف الدنمارك، وبرناردو سيلفا هدف البرتغال المتأخر (90+4).

وألحق رجال المدرب بريان ريمر الخسارة الاولى بالبرتغال الضامنة تأهلها إلى الدور ربع النهائي بعد 4 انتصارات تواليا، ليرفعوا رصيدهم إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن النروج الثالثة والتي استعادت توازنها بعد ثلاث هزائم تواليا بفوزها على ويلز 3-1 وفي وقت سابق.

وتلتقي الدنمارك مع ضيفتها النروج في الجولة السادسة الاخيرة حيث ستحسم بطاقة التأهل الثانية بين هذين المنتخبين، لمرافقة البرتغال الضامنة تأهلها باحتلالها للمركز الاول برصيد 12 نقطة، علما أنها كانت تحتاج إلى نقطة يتيمة لاحكام قبضتها على الصدارة.

على ملعب براغا وتحت الأمطار، كرّمت البرتغال نجمها رونالدو (41 عاما)، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، قبل انطلاق المباراة، حيث دخل اللاعبون إلى أرض الملعب مرتدين قمصانا تحمل الرقم سبعة، وهو الرقم الخاص برونالدو.

وكان نجم النصر السعودي قد أعلن اعتزاله الدولي عقب خلافه مع مدرب المنتخب البرتغالي جورجي جيزوس في أيلول/سبتمبر.

شارك رونالدو للمرة الأولى مع المنتخب البرتغالي في عام 2003، ومضى ليحقق أرقاما قياسية عالمية في عدد الأهداف والمشاركات على المستوى الدولي، حيث خاض 234 مباراة بقميص بلاده، سجل خلالها 146 هدفا.