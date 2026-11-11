عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
العالم العربي المشرق العربي

11 قتيلاً بضربات إسرائيلية في غزة بينهم 6 بمستشفى في أعلى حصيلة منذ الانتخابات

غارة إسرائيلية تستهدف مجمع ناصر الطبي... وإصابة قائد لواء خان يونس ومقتل طبيب ومريض

عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس (رويترز)
عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس (رويترز)
TT
TT

11 قتيلاً بضربات إسرائيلية في غزة بينهم 6 بمستشفى في أعلى حصيلة منذ الانتخابات

عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس (رويترز)
عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس (رويترز)

قتلت غارات إسرائيلية 11 فلسطينياً على الأقل، في هجمات استهدفت مواقع عدة في قطاع غزة، الخميس، كان من بينهم مسؤول أمني رفيع في «حماس» في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، جنوب القطاع.

وهذه الحصيلة هي الأعلى لغارة واحدة منذ الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر (تشرين الأول).

ومنذ فجر الخميس، شنّت إسرائيل غارات عدة، لكن أكبرها من حيث عدد الضحايا، وقع فجراً، وأسفر عن مقتل 6 فلسطينيين كانوا داخل مبنى بمجمع ناصر الطبي، وهي الغارة السابعة التي تستهدف المجمع منذ بداية الحرب.

وعلمت «الشرق الأوسط»، من 3 مصادر ميدانية في «حماس»، أنه كان من بين ضحايا الغارة، خالد أبو عنزة (53 عاماً)، المسؤول الأمني الأول عن المنطقة الجنوبية لقطاع غزة، داخل حركة «حماس»، وقال أحد المصادر إن أبو عنزة يدير جميع الأجهزة والملفات الأمنية، ومنها السياسية والعسكرية التابعة لـ«كتائب القسام»، والحكومية مثل جهاز «الأمن الداخلي».

وشرح مصدر آخر من «حماس» أن أبو عنزة مسؤول أمني بارز يوازي في أهميته معين العرابيد، المسؤول الأمني الكبير بالحركة الذي اختُطف على يد قوة خاصة إسرائيلية في سبتمبر (أيلول) الماضي، في عملية أمنية واسعة بمدينة غزة.

خالد أبو عنزة المسؤول الأمني الأول عن المنطقة الجنوبية لقطاع غزة في «حماس» (منصات إعلامية تابعة لحركة «حماس»)

وأكدت المصادر، التي تحدثت بشكل منفصل، أن عدداً من مرافقي أبو عنزة قُتلوا في الغارة التي استهدفت الطابق الثاني من مبنى الياسين «الجراحات» في مجمع ناصر الطبي.

وذكر مصدر يعمل في موقع ميداني في صفوف «حماس» أن «مخططاً تخريبياً» حاولت العصابات المسلحة المدعومة إسرائيلياً تنفيذه بتنسيق مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، داخل مجمع ناصر الطبي، قبل أشهر قليلة، كان يهدف لخطف أبو عنزة وشخصيات أخرى.

وقال المصدر إنه «تم إحباط الهجوم في أثناء التخطيط له، بعد اعتقال الحركة لمتخابر مع إسرائيل بعد متابعة حثيثة لتحركاته داخل المجمع، وتم ضبطه والتحقيق معه، ما أسفر عن اعترافه بالمخطط الذي كان يتم التحضير له، والمعلومات التي قدّمها لمشغليه في (الشاباك)». وقال إنه تم إحباط محاولات أخرى لاقتحام مجمع ناصر الطبي من العصابات المسلحة خلال الشهرين الماضيين. ولم يقدم المصدر تفسيراً لسبب بقاء أبو عنزة في نفس الموقع رغم محاولات الاستهداف المتكررة.

إصابة قائد لواء خان يونس

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الهجوم على مجمع ناصر الطبي، الخميس، استهدف محمد أبو إسماعيل، قائد لواء خان يونس، وقيادات أخرى من «حماس» خلال الهجوم، دون أن يؤكّد ما إذا كان قد قُتل أم لا.

واتهم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أبو إسماعيل، بأنه كان مسؤولاً عن أسر عدد من المختطفين الإسرائيليين والاحتفاظ بهم خلال الحرب، مدعياً أنه استخدم مجمع ناصر الطبي للتخطيط لهجمات وإعادة بناء لواء خان يونس الذي تعرض لضربات كبيرة خلال الحرب.

وأكد مصدر قيادي في «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن أبو إسماعيل أُصيب في الهجوم بجروح بين المتوسطة والخطيرة. لافتاً إلى أنه تولى مسؤولية اللواء خلفاً لمحمد اليازوري، الذي كان قد اغتيل قبل نحو شهرين في هجوم استهدفه بخان يونس.

عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يتفقدون الأضرار داخل مبنى مستشفى ناصر عقب الغارة الإسرائيلية الخميس (رويترز)

ولم تشرح «حماس» سبب وجود عدد من قياداتها الأمنية في مجمع ناصر الطبي، لكنها اكتفت بالقول في بيان، الخميس، إن «المزاعم الصهيونية» بشأن استخدام مجمع ناصر الطبي ومحيطه لأغراض عسكرية، تأتي في إطار محاولة مكشوفة لتبرير استهداف المنشأة الطبية المدنية.

وقالت الحركة، في تصريح صحافي، إن «ادعاءات الاحتلال باتخاذ المقاومة من محيط المجمع مقراً لقيادة عمليات ضد قواته، روايات كاذبة تهدف إلى التغطية على جريمة حرب جديدة». ولفتت إلى أن «طبيعة المكان المستهدف والخسائر التي لحقت بالمرضى والأطباء والطواقم الصحية تكشفان عن بطلان هذه المزاعم»، مشيرة إلى أن «الاحتلال سبق أن روّج الادعاءات ذاتها لتبرير استهداف مجمع ناصر وقتل 5 صحافيين في 25 أغسطس (آب) 2025»، معتبرة أن «تكرار هذه الروايات يمثل غطاءً لارتكاب الجرائم بحق المدنيين والمنشآت الطبية».

وحمَّلت «حماس» كلاً من «مجلس السلام» وممثله نيكولاي ملادينوف، المسؤولية عن هذه «الجريمة الإرهابية بسبب صمتهما إزاء جرائم الاحتلال وعجزهما التام عن إلزامه بوقفها»، حسب البيان.

مقتل طبيب ومريض

وتسببت الغارة على المجمع الطبي بمقتل الدكتور رزق أبو شعيرة (52 عاماً) الذي يعمل في قسم الجراحة داخل المجمع في أثناء عمله إلى جانب مريض واحد على الأقل.

ونُفذت الغارة، وفق التقديرات الميدانية الأولية، بطائرة حربية باستخدام صاروخ قادر على اختراق الحصون، بعدما نجح في اختراق جدران الطابقين الرابع والثالث، وصولاً إلى الثاني الذي كان يوجد به أبو عنزة والآخرون.

وأحدث القصف أضراراً مادية كبيرة بمبنى الياسين في مجمع ناصر الطبي، فيما أُصيب عشرات من المرضى والطواقم الطبية إثر الهجوم.

كما أدانت وزارة الصحة بغزة الهجوم الإسرائيلي الذي قالت إنه استهدف منشأة طبية تضم مرضى يتلقون العلاج وطواقم تؤدي واجبها الإنساني والمهني، معتبرةً أنه يمثل اعتداءً خطيراً على المنظومة الصحية، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها والمرضى، مؤكدةً أن استمرار استهداف المستشفيات ومرافقها الطبية يفاقم من معاناة المرضى والجرحى، ويهدد ما تبقى من قدرة القطاع الصحي على تقديم خدماته، في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها قطاع غزة.

أحد عناصر الدفاع المدني الفلسطيني في مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس (رويترز)

وتعرض مجمع ناصر الطبي خلال الحرب الإسرائيلية لـ7 غارات سابقة، كانت أولاها في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023، داخل مبنى الولادة، ما أدى إلى مقتل طفلة رضيعة وإصابة آخرين، بينما كانت من أبرزها في 13 مايو (أيار) 2025، باغتيال الصحافي حسن أصليح داخل قسم الحروق في أثناء تلقيه العلاج من غارة سابقة، وآخرها في أغسطس 2025، بقصف المجمع مرتين، ما أدى إلى مقتل 22 فلسطينياً، من بينهم صحافيون يعملون لوكالات أجنبية وعربية ومحلية.

وتعرضت المستشفيات في قطاع غزة، خلال الحرب، لعمليات اقتحام وتدمير ممنهج، وقصف جوي ومدفعي، ما تسبَّب في وقوع ضحايا داخلها.

وتكثّف إسرائيل عمليات الاغتيال داخل قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1600 فلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن «مواطناً استشهد، وآخرين أصيبوا في غارة شنّتها طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة».

وأضافت أن «طائرة مسيّرة للاحتلال ألقت قنبلة تجاه مجموعة من المواطنين، جنوب مدينة خان يونس، فيما ألقت قنابل تجاه مراكب الصيادين في بحر مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة».

وأشارت إلى «استشهاد 9 مواطنين بنيران الاحتلال منذ فجر الخميس، بينهم 6 استشهدوا في قصف استهدف مجمع ناصر الطبي، غرب خان يونس».

مواضيع
حرب غزة حركة حماس كتائب القسام الجيش الإسرائيلي غزة فلسطين إسرائيل

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مصر تشدد على رفض استهداف المنشآت الصحية في غزة

شمال افريقيا «الهلال الأحمر المصري» يواصل تقديم الخدمات العلاجية للفلسطينيين (صفحة الهلال الأحمر على «فيسبوك»)

مصر تشدد على رفض استهداف المنشآت الصحية في غزة

أكدت مصر «رفضها القاطع لاستمرار استهداف المنشآت الصحية والطواقم الطبية في قطاع غزة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي فلسطيني يتفقد الأضرار التي لحقت مستشفى ناصر عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت المنشأة في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
المشرق العربي

«مجلس السلام» يدعو لتنفيذ فوري لخطة ترمب في غزة بعد قصف إسرائيلي طال مستشفى

دعا مجلس السلام، المسؤول عن الإشراف على خطة وقف إطلاق النار في غزة، إلى التنفيذ الفوري لمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك عقب غارة إسرائيلية على مستشفى.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية جان لوك ميلانشون مرشح حزب «فرنسا الأبية» للرئاسة الفرنسية 2027 يلقي كلمة أمام نصب لضحايا الحرب العالمية الأولى في جنتيو - بيجيرول بوسط فرنسا في ذكرى الهدنة (أ.ف.ب)
شؤون إقليمية

إسرائيل تمنع زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون من دخول أراضيها

أعلنت إسرائيل، الخميس، أنها قررت حظر دخول مرشح اليسار الراديكالي للرئاسة الفرنسية جان لوك ميلانشون أراضيها.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز - أرشيفية)
أوروبا

الاتحاد الأوروبي يدرس مبادرة لتعليق اتفاقية شراكة مع إسرائيل

تدرس المفوضية الأوروبية مبادرةً شعبيةً تطالب بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
المشرق العربي الفلسطيني أحمد أرقيق يحمل جثمان ابنه كنعان الذي توفي جراء انخفاض حاد بدرجة حرارة الجسم داخل خيمة للنازحين في خان يونس (د.ب.أ)
المشرق العربي

وفاة رضيع فلسطيني نتيجة البرد بخيمة نزوح جنوب غزة

توفي رضيع  فلسطيني (9 أشهر) جراء البرد الشديد داخل خيمة نزوح عائلته في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم العربي المشرق العربي

إسرائيليون يهاجمون قرية عطارة الفلسطينية بعد تفكيك الجيش بؤرتين استيطانيتين

جندي إسرائيلي يمر قرب سيارات أحرقها مستوطنون في الضفة الغربية (رويترز)
جندي إسرائيلي يمر قرب سيارات أحرقها مستوطنون في الضفة الغربية (رويترز)
TT
TT

إسرائيليون يهاجمون قرية عطارة الفلسطينية بعد تفكيك الجيش بؤرتين استيطانيتين

جندي إسرائيلي يمر قرب سيارات أحرقها مستوطنون في الضفة الغربية (رويترز)
جندي إسرائيلي يمر قرب سيارات أحرقها مستوطنون في الضفة الغربية (رويترز)

أصيب خمسة فلسطينيين، الخميس، في هجوم نفّذه مستوطنون إسرائيليون على بلدة عطارة قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت منظمة حقوقية، وذلك بعدما فكك الجيش الإسرائيلي بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين.

وقال الجيش الإسرائيلي، الذي يتعرض لانتقادات دولية بسبب عنف المستوطنين، إنه تدخل وقام بتفكيك بؤرتين استيطانيتين أقامهما المستوطنون من دون ترخيص في الضفة الغربية.

وقالت منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية، في بيان: «بعد مغادرة قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة، اقتحم عشرات المستوطنين، المسلحين بالعصي والغاز المسيل للدموع والحجارة، بلدة عطارة».

وأضافت: «أصيب خمسة من السكان ونُقلوا إلى المستشفى، أحدهم في حالة خطيرة نتيجة نزيف دماغي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت إلى المستشفى رجلاً في السابعة والستين من العمر بعدما اعتدى عليه مستوطنون بالضرب.

وقال الجيش إنه أزال خياماً ومركبات و«منشآت مؤقتة» أقامها المستوطنون في بؤرتين، إحداهما قرب بلدة عطارة. وأضاف: «خلال نشاط تطبيق القانون قرب عطارة، تحصن مشاغبون إسرائيليون داخل منشآت» وتم تفريقهم.

بدوره، قال الصحافي المحلي وأحد سكان البلدة، عبد الهادي عطاري، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المستوطنين اقتحموا منازل الفلسطينيين وخرّبوها بعيد وصول الجيش.

وأوضح أن الجيش أغلق مداخل البلدة قبل عملية تفكيك البؤرة، الأمر الذي «ساعد المستوطنين على تنفيذ الهجوم والتحرك بحرية خلال الاعتداء داخل القرية».

وأضاف: «الأطفال أصيبوا بالذعر. المستوطنون اقتلعوا أبواب المنازل. بعض المنازل نُزعت أبوابها بالكامل، وحطمت جميع نوافذها».

وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، إضافة إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، أو في بؤر استيطانية غير مرخصة أقيمت دون موافقة السلطات الإسرائيلية، غالباً ما تكون على شكل خيام أو منازل متنقلة.

ويشهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تصاعداً منذ أشهر، بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى إلى حد كبير عن الملاحقة القانونية من جانب السلطات الإسرائيلية.

وفي سبتمبر (أيلول)، أعلنت عدد من الدول، بينها بريطانيا وفرنسا، فرض عقوبات تجارية على منتجات المستوطنات بسبب أعمال العنف.

ومنعت فرنسا الأسبوع الماضي رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي دغان، من دخول أراضيها، حسب مكتبه.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه تمّت إزالة أربع بؤر خلال يومين، مؤكدة أن «القانون يسري على الجميع».

وفي حادثة منفصلة، الخميس، أضرم مستوطنون النار في مركبة وخطّوا شعارات باللغة العبرية على جدران أحد المنازل في بلدة الطيبة ذات الأغلبية المسيحية في شرق رام الله، وفقاً لـ«مرصد الحضور المسيحي في الأرض المقدسة».

وقال المرصد الذي يوثق الاعتداءات التي تتعرض لها البلدة: «إن هذا الاعتداء ليس مجرد عمل تخريبي يستهدف الممتلكات الخاصة، بل هو اعتداء على الكرامة الإنسانية وحرمة البيوت وأمن العائلات وحقها الأساسي في العيش بسلام وأمان على أرضها».

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل.

وقُتل ما لا يقل عن 1116 فلسطينياً، بينهم عدد من المسلحين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة، وفق حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

في المقابل، تظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 51 إسرائيلياً بين مدنيين وعسكريين، في هجمات نفّذها فلسطينيون أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

مواضيع
الضفة الغربية الاستيطان الإسرائيلي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي فلسطين إسرائيل
العالم العربي المشرق العربي

التحقيق يحدد هوية سوريين متورطين باغتيال العلواني في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
TT
TT

التحقيق يحدد هوية سوريين متورطين باغتيال العلواني في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

أحرزت التحقيقات اللبنانية في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل شقة سكنية في بيروت، تقدماً ملموساً، تمثّل في تحديد هوية شخصين سوريين يُشتبه في تنفيذهما الجريمة، وطلب النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج من السلطات السورية توقيفهما وتسليمهما إلى القضاء اللبناني، بعدما أظهرت المعطيات مغادرتهما لبنان إلى سوريا بعد ساعات قليلة من تنفيذ الجريمة، غير أن هذا التقدم لم يكشف حتى الآن دوافع القتل.

النائب العراقي السابق أحمد العلواني (فيسبوك)

ويواصل مكتب الأمن القومي في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاته الأولية في الجريمة. وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن أن الأجهزة الأمنية «تمكنت من تحديد الهوية الكاملة للشخصين السوريين اللذين ظهرا في تسجيلات كاميرات المراقبة عند مدخل المبنى ومدخل الشقة التي قُتل فيها العلواني»، مشيراً إلى أن السلطات اللبنانية «طلبت من نظيرتها السورية توقيفهما وتسليمهما إلى القضاء اللبناني». وأوضح أن أسباب الجريمة «لم تُعرف أو تُحدَّد حتى الآن، غير أن توقيف المشتبه فيهما والتحقيق معهما يشكل خطوة أساسية لكشف ملابساتها وتحديد خلفياتها، في ظل بقاء دوافع القتل غير محسومة».

ولا يزال الشخص اللبناني الموقوف على ذمة التحقيق يخضع للاستجواب، إلّا أن المصدر القضائي لفت إلى «مسؤولية هذا الموقوف محدودة، ولم يكن على علم بالمخطط المعدّ للجريمة وغير مطلع على تنفيذها، وهو سائق السيارة الذي نقل العلواني من المطار إلى الشقة برفقة الشخصين السوريين، كما أحضر إليهم أغراضاً وطعاماً قبل وقوع الجريمة». وأشار إلى أن المعطيات المتوافرة حتى الآن «لا تُظهر تورطه في القتل أو في استدراج الضحية، محدداً بذلك طبيعة الدور الذي كشف عنه التحقيق بشأنه».

معرفة مسبقة بالسوريين

وتفيد المعطيات المتوفرة حتى الآن بأن المغدور كان على معرفة مسبقة بالسوريين المشتبه فيهما. وأفاد المصدر القضائي بأنه «عندما اتصل العلواني بعائلته قرابة العاشرة من ليل الخميس، أي قبل وقت قليل من مقتله، كان الشخصان السوريان معه في الشقّة». وقال: «المعطيات تشير إلى معرفة وثيقة كانت تجمع العلواني بهما، إذ أظهرت التسجيلات أنه صافحهما وعانقهما بحرارة، وهو ما يشكل أحد العناصر التي يتناولها التحقيق لفهم طبيعة العلاقة بينهم والظروف التي سبقت الجريمة».

تسليم الجثة

وعلى صعيد الأدلة الطبية، أكد المصدر القضائي أن التحقيق «لم يحسم بعد ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن الشنق أو الخنق بواسطة شريط عائد إلى ستارة المنزل، أو بأسلوب آخر». وأوضح أن «حالة الجثة عند العثور عليها، وما طرأ عليها من تشوّه وانتفاخ، لم تسمح بتحديد سبب الوفاة بصورة قاطعة، ما يستدعي استكمال الفحوص الطبية اللازمة».

وبعد أن حسمت فحوص الحمض النووي أن الجثّة تعود إلى المغدور العلواني، لفت المصدر إلى أن جثّة المغدور ستخضع للصور الشعاعية، واستكمال فحصها أو تشريحها وفق ما تقتضيه الحاجة الطبية لتحديد السبب الدقيق للوفاة، وبناء عليه سيتأخر تسليمها إلى حين انتهاء هذه الإجراءات، فيما يبقى كشف الدافع وراء الجريمة مرتبطاً بما ستتوصل إليه التحقيقات، ولا سيما في حال توقيف المشتبه فيهما السوريين.

مواضيع
أخبار لبنان أزمة لبنان أخبار العراق أخبار سوريا لبنان العراق سوريا
العالم العربي المشرق العربي

«مجلس السلام» يدعو لتنفيذ فوري لخطة ترمب في غزة بعد قصف إسرائيلي طال مستشفى

فلسطيني يتفقد الأضرار التي لحقت مستشفى ناصر عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت المنشأة في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
فلسطيني يتفقد الأضرار التي لحقت مستشفى ناصر عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت المنشأة في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
TT
TT

«مجلس السلام» يدعو لتنفيذ فوري لخطة ترمب في غزة بعد قصف إسرائيلي طال مستشفى

فلسطيني يتفقد الأضرار التي لحقت مستشفى ناصر عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت المنشأة في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
فلسطيني يتفقد الأضرار التي لحقت مستشفى ناصر عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت المنشأة في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

دعا مجلس السلام، المسؤول عن الإشراف على خطة وقف إطلاق النار في غزة، الخميس، إلى التنفيذ الفوري لمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك عقب غارة إسرائيلية على مستشفى في خان يونس، أسفرت عن ستة قتلى، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المجلس، في بيان، إن «الخسارة المأسوية في الأرواح بعد غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر في خان يونس، تؤكد بوضوح السبب الذي يجعل من الضروري تنفيذ خطة الرئيس ترمب للسلام الشامل على الفور، ودون أي تأخير إضافي».

مواضيع
قطاع غزة حرب غزة دونالد ترمب فلسطين إسرائيل