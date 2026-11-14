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شؤون إقليمية

إعلام «الحرس الثوري»: تغييرات فنية على الصواريخ تمكّنها من استهداف أميركا

التلفزيون الرسمي تحدث عن كروز شبحي وزيادة «فتّاح» بمدى ألفي كيلومتر

زوار في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» بطهران 4 نوفمبر 2026 (رويترز)
زوار في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» بطهران 4 نوفمبر 2026 (رويترز)
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إعلام «الحرس الثوري»: تغييرات فنية على الصواريخ تمكّنها من استهداف أميركا

زوار في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» بطهران 4 نوفمبر 2026 (رويترز)
زوار في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» بطهران 4 نوفمبر 2026 (رويترز)

طرح إعلام «الحرس الثوري»، السبت، إمكانية إجراء تعديلات فنية على الصواريخ الإيرانية قد تمكّنها من بلوغ الأراضي الأميركية، في أحدث مؤشر إلى توسيع التهديدات الصاروخية بعد رفع سقف المدى المحدد بألفي كيلومتر.

ورسمت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، طريقاً من مرحلتين، تبدأ الأولى بصاروخ «خرمشهر 4»، الذي قالت إن خفض وزن رأسه الحربي من طنين إلى طن أو 500 كيلوغرام قد يرفع مداه إلى 3 أو 4 آلاف كيلومتر.

وقالت الوكالة إن هذا المدى يضع في مرمى إيران قواعد الولايات المتحدة وحلفائها في شرق أوروبا وجنوبها الشرقي، «وحتى أوروبا الوسطى».

أما المرحلة الثانية، فصاروخ عابر للقارات يحتاج إلى مدى نحو 10 آلاف كيلومتر لبلوغ الساحل الشرقي الأميركي قرب واشنطن ونيويورك، وأكثر من 13 ألفاً لتغطية الأراضي الأميركية كلها.

ورأت الوكالة أن ذلك «ممكن في الوقت الحاضر» عبر حاملات الأقمار الاصطناعية التابعة لـ«الحرس الثوري»، مثل «قاصد» و«ذو الجناح» و«قائم»، بعد تعديلها، وتجهيز صوامع تحت الأرض، وتطوير رأس حربي يتحمل العودة إلى الغلاف الجوي.

زوار يتجولون في معرض للصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» خارج طهران الخميس (إ.ب.أ)

«قفل» مفتوح

وأصدر المرشد مجتبى خامنئي الأسبوع الماضي أمراً بالرد على أي تهديد «من دون قيود جغرافية»، وبتحديث «بنك الأهداف» ليشمل أصول الولايات المتحدة وإسرائيل «المادية وغير المادية».

وأقرت «تسنيم» بأن المرشد السابق علي خامنئي منع بنفسه تجاوز سقف الألفي كيلومتر، رغم إبلاغه مراراً بالقدرة على ذلك؛ لأن «المصلحة» لم تكن تقتضيه.

وقالت إن «أعداء إيران» فتحوا، بـ«استغلالهم صبرها»، قفلاً مهماً في قدراتها الهجومية، وتساءلت: «هل سيكررون الخطأ نفسه في المجال النووي؟».

ومطلع الأسبوع الماضي، أعلن المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي رفع قيد الألفي كيلومتر، من دون تحديد المدى الجديد. وكان السقف قراراً سياسياً أكثر منه قيداً تقنياً، وقدّمه قادة سابقون بوصفه مراعاة للأوروبيين.

ولم تكن هذه أول إشارة إيرانية إلى الأراضي الأميركية. ففي أغسطس (آب) 2025، قال النائب أمير حياة مقدم، وهو جنرال في «الحرس الثوري»، إن طهران تستطيع نظرياً استهداف واشنطن ونيويورك من البحر.

وزعم النائب كامران غضنفري في تصريحات سابقة أن إيران صنعت «منذ مدة» صواريخ عابرة للقارات يمكنها بلوغ أوروبا والولايات المتحدة، من دون أن يقدم دليلاً.

«كروز شبحي»

بموازاة ذلك، حمل التلفزيون الرسمي رسالة أوضح ممّا عُرض في «المدينة الصاروخية» التي أزاح «الحرس الثوري» الستار عنها الثلاثاء.

وقال محلل عسكري على شاشته إن الوحدة الصاروخية عرضت «بلا ضجيج» صاروخين جديدين، لكن «عرضهما له معنى» لدى من «يرصدون ويحللون».

ووصف الأول بأنه «أول صاروخ كروز شبحي» لإيران، قائلاً إن محركه النفاث، الذي كان يُركَّب خارج الجسم في صواريخ الكروز السابقة فيسهّل رصدها، صار داخله.

وأضاف أن الهيكل لم يعد «أسطوانياً بسيطاً»، ما «يخفض البصمة الرادارية إلى حد كبير» ويساعد الصاروخ على تجاوز منظومات الدفاع الجوي.

أما الثاني، فقال إنه صاروخ باليستي يجمع بين الرأس الحربي لصاروخ «فتّاح» الفرط صوتي وصاروخ «خيبر شكن 2»، موضحاً أن مدى «فتّاح» ارتفع من نحو 1400 كيلومتر إلى ما يقارب ألفي كيلومتر.

وقال إن ذلك يسمح بإطلاقه من شرق إيران ووسطها، بعيداً عن الضربات الجوية، لاستهداف «النظام الصهيوني» بـ«شدة أكبر من السابق». ولا يمكن التحقق من هذه المواصفات من مصدر مستقل.

أسبوع من التهديدات

وتوّج ذلك أسبوعاً من الرسائل الصاروخية المتصاعدة. فقد بث التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، مشاهد من جولة لرئيس هيئة الأركان العامة علي عبد اللهي في «المدينة الصاروخية»، التي لم يُعلن موقعها.

وأظهرت المشاهد صواريخ باليستية داخل أنفاق ومنصات إطلاق متحركة. وقال عبد اللهي إن إيران ستدمّر إسرائيل «حتماً»، وإن الرد على أي هجوم سيكون «أبعد من المنطقة».

وتوالت بعدها تصريحات القادة بلغة واحدة تقريباً: «مفاجآت جديدة»، ورد «أشد بعشر مرات»، و«بنك أهداف» يشمل كل دولة تنطلق منها طائرات أو صواريخ لمهاجمة إيران.

وكان التهديد الأوضح للولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم الجيش محمد أكرمي نيا، الذي قال إن المنشآت والقوات والمصالح الأميركية ستكون أهدافاً محتملة «في أي نقطة تكون في المتناول».

وقال مستشار المرشد محمد مخبر إن الأمر بالرد من دون قيود جغرافية يعني، بصورة غير مباشرة، رفع القيود عن مدى الصواريخ، مضيفاً أنه «لا شك في وقوع الحرب مجدداً».

وذهب الضابط في الوحدة الصاروخية، محمد طهراني مقدم، شقيق مؤسس البرنامج الصاروخي الإيراني وأحد قادة «الحرس الثوري»، أبعد من ذلك، فزعم في تجمع ليلي، هذا الأسبوع، أن إيران تملك «صاروخ بلازما» يبلغ «أي نقطة في العالم».

وقال إن الصاروخ يعطّل «جميع الأنظمة الإلكترونية» قبل إصابة هدفه، ويحمل رأساً حربياً زنته 8 أطنان، من دون أن يقدم أي دليل.

منظومة صواريخ أرض - جو في معرض لـ«الحرس الثوري» قرب طهران الخميس (أ.ف.ب)

أوروبا في المرمى

وسمّت صحيفة «كيهان»، التي يشرف عليها ممثل المرشد، إيطاليا وبريطانيا ورومانيا وقبرص واليونان بين الدول التي قد تُستهدف فيها مصالح أميركية وأطلسية إذا استؤنفت الحرب.

ونشرت صحيفة «همشهري»، التابعة لبلدية طهران، خريطة للقواعد الأميركية في أوروبا بوصفها أهدافاً محتملة. وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت بريطانيا أن إيران حاولت من دون نجاح استهداف قاعدة «دييغو غارسيا» البريطانية - الأميركية في المحيط الهندي، على بعد نحو 4 آلاف كيلومتر، أي ضعف السقف المعلن.

وتحدثت تقارير غربية عن صاروخين متوسطي المدى، ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير السلاح بأنه صاروخ عابر للقارات. ويبقى مدى 4 آلاف كيلومتر دون عتبة الـ5500 كيلومتر لتصنيف الصواريخ العابرة للقارات. وسبق أن أعربت الدول الغربية عن أن برنامج الأقمار الاصطناعية يقصّر الطريق إلى صاروخ عابر للقارات، لتشابه التقنيات.

وكان ترمب قد قال، في خطاب «حالة الاتحاد» في 24 فبراير (شباط) الماضي، إن إيران «تعمل على صواريخ ستصل قريباً» إلى الولايات المتحدة. لكن «رويترز» نقلت بعد أيام عن مصادر مطلعة على التقييمات الاستخباراتية الأميركية أن إيران لا تزال بعيدة سنوات عن صاروخ يضرب الأراضي الأميركية بصورة موثوقة.

لا حرب ولا سلام

وتتصاعد الرسائل الصاروخية في وقت تراوح فيه الحرب بين الجمود والتصعيد. ونقلت «رويترز»، السبت، عن مصادر أن ترمب أبلغ مستشاريه أنه قد يُحجم عن ضربات جديدة ما لم تقع استفزازات.

وقالت مصادر أخرى إن حاملة طائرات أميركية ثالثة تتجه إلى المنطقة. وكان ترمب قد قال، الخميس، إن بلاده «ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران». وقال مسؤول أميركي إن إسرائيل تواصل الضغط لاستئناف الضربات.

وفي طهران، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان أحمد بخشايش أردستاني، السبت، إن «احتمال وقوع الحرب لا يزال قائماً، ما لم تتمكن المفاوضات من إحداث انفراجة».

وأضاف أن واشنطن تسعى عبر الحصار إلى إضعاف إيران وإثارة استياء الناس إلى حد يدفعهم إلى مطالبة السلطات بالتفاوض. وصرح بأن طهران أفهمت واشنطن أن أي هجوم سيقابله رد مباشر على إسرائيل، مضيفاً أن «الهجوم على موقع جبل الفأس النووي يساوي الهجوم على ديمونا»، في إشارة إلى منشأة تحت الجبال قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وقال عضو اللجنة نفسها علاء الدين بروجردي لوكالة «مهر» الحكومية: «يجب حتماً أن نثأر لدم قائدنا من أميركا وإسرائيل»، مضيفاً أن قدرات الدفاع والهجوم الجوي الإيرانية «ستتحول حتماً».

وأعلن «الحرس الثوري»، السبت، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو-1» فوق جزيرة قشم جنوب البلاد، قائلاً إنها الـ17 من هذا الطراز.

لقطة من فيديو نشره «الحرس الثوري» تظهر سفينة قال إنها محملة بالغاز المسال تعرضت لانفجار إثر اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز الجمعة (أ.ف.ب)

وقال إن دفاعاته الجوية اعترضتها خلال مهمة استطلاع قرب الحدود البحرية الإيرانية. ولم يتسنَّ التحقق من الرواية الإيرانية.

وفي مضيق هرمز، نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية الإيرانية أن ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران، صباح السبت، بعد اصطدامها بلغم بحري شرق المضيق. ولم يتسنَّ التحقق من التقرير.

وقال داخلياً، اتهمت «كيهان» الحكومة بتصوير أوضاع البلاد على أنها «متأزمة» وبـ«تخويف الناس» من عجز الكهرباء والغاز وتقنين البنزين، متسائلة عمن يقدم للرئيس مسعود بزشكيان «معلومات مشوهة».

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مواضيع
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إعلام «الحرس الثوري»: تغييرات فنية على الصواريخ تمكّنها من استهداف أميركا

زوار في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» بطهران 4 نوفمبر 2026 (رويترز)
زوار في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» بطهران 4 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT
TT

إعلام «الحرس الثوري»: تغييرات فنية على الصواريخ تمكّنها من استهداف أميركا

زوار في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» بطهران 4 نوفمبر 2026 (رويترز)
زوار في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» بطهران 4 نوفمبر 2026 (رويترز)

طرح إعلام «الحرس الثوري»، السبت، إمكانية إجراء تعديلات فنية على الصواريخ الإيرانية قد تمكّنها من بلوغ الأراضي الأميركية، في أحدث مؤشر إلى توسيع التهديدات الصاروخية بعد رفع سقف المدى المحدد بألفي كيلومتر.

ورسمت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، طريقاً من مرحلتين، تبدأ الأولى بصاروخ «خرمشهر 4»، الذي قالت إن خفض وزن رأسه الحربي من طنين إلى طن أو 500 كيلوغرام قد يرفع مداه إلى 3 أو 4 آلاف كيلومتر.

وقالت الوكالة إن هذا المدى يضع في مرمى إيران قواعد الولايات المتحدة وحلفائها في شرق أوروبا وجنوبها الشرقي، «وحتى أوروبا الوسطى».

أما المرحلة الثانية، فصاروخ عابر للقارات يحتاج إلى مدى نحو 10 آلاف كيلومتر لبلوغ الساحل الشرقي الأميركي قرب واشنطن ونيويورك، وأكثر من 13 ألفاً لتغطية الأراضي الأميركية كلها.

ورأت الوكالة أن ذلك «ممكن في الوقت الحاضر» عبر حاملات الأقمار الاصطناعية التابعة لـ«الحرس الثوري»، مثل «قاصد» و«ذو الجناح» و«قائم»، بعد تعديلها، وتجهيز صوامع تحت الأرض، وتطوير رأس حربي يتحمل العودة إلى الغلاف الجوي.

زوار يتجولون في معرض للصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» خارج طهران الخميس (إ.ب.أ)

«قفل» مفتوح

وأصدر المرشد مجتبى خامنئي الأسبوع الماضي أمراً بالرد على أي تهديد «من دون قيود جغرافية»، وبتحديث «بنك الأهداف» ليشمل أصول الولايات المتحدة وإسرائيل «المادية وغير المادية».

وأقرت «تسنيم» بأن المرشد السابق علي خامنئي منع بنفسه تجاوز سقف الألفي كيلومتر، رغم إبلاغه مراراً بالقدرة على ذلك؛ لأن «المصلحة» لم تكن تقتضيه.

وقالت إن «أعداء إيران» فتحوا، بـ«استغلالهم صبرها»، قفلاً مهماً في قدراتها الهجومية، وتساءلت: «هل سيكررون الخطأ نفسه في المجال النووي؟».

ومطلع الأسبوع الماضي، أعلن المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي رفع قيد الألفي كيلومتر، من دون تحديد المدى الجديد. وكان السقف قراراً سياسياً أكثر منه قيداً تقنياً، وقدّمه قادة سابقون بوصفه مراعاة للأوروبيين.

ولم تكن هذه أول إشارة إيرانية إلى الأراضي الأميركية. ففي أغسطس (آب) 2025، قال النائب أمير حياة مقدم، وهو جنرال في «الحرس الثوري»، إن طهران تستطيع نظرياً استهداف واشنطن ونيويورك من البحر.

وزعم النائب كامران غضنفري في تصريحات سابقة أن إيران صنعت «منذ مدة» صواريخ عابرة للقارات يمكنها بلوغ أوروبا والولايات المتحدة، من دون أن يقدم دليلاً.

«كروز شبحي»

بموازاة ذلك، حمل التلفزيون الرسمي رسالة أوضح ممّا عُرض في «المدينة الصاروخية» التي أزاح «الحرس الثوري» الستار عنها الثلاثاء.

وقال محلل عسكري على شاشته إن الوحدة الصاروخية عرضت «بلا ضجيج» صاروخين جديدين، لكن «عرضهما له معنى» لدى من «يرصدون ويحللون».

ووصف الأول بأنه «أول صاروخ كروز شبحي» لإيران، قائلاً إن محركه النفاث، الذي كان يُركَّب خارج الجسم في صواريخ الكروز السابقة فيسهّل رصدها، صار داخله.

وأضاف أن الهيكل لم يعد «أسطوانياً بسيطاً»، ما «يخفض البصمة الرادارية إلى حد كبير» ويساعد الصاروخ على تجاوز منظومات الدفاع الجوي.

أما الثاني، فقال إنه صاروخ باليستي يجمع بين الرأس الحربي لصاروخ «فتّاح» الفرط صوتي وصاروخ «خيبر شكن 2»، موضحاً أن مدى «فتّاح» ارتفع من نحو 1400 كيلومتر إلى ما يقارب ألفي كيلومتر.

وقال إن ذلك يسمح بإطلاقه من شرق إيران ووسطها، بعيداً عن الضربات الجوية، لاستهداف «النظام الصهيوني» بـ«شدة أكبر من السابق». ولا يمكن التحقق من هذه المواصفات من مصدر مستقل.

أسبوع من التهديدات

وتوّج ذلك أسبوعاً من الرسائل الصاروخية المتصاعدة. فقد بث التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، مشاهد من جولة لرئيس هيئة الأركان العامة علي عبد اللهي في «المدينة الصاروخية»، التي لم يُعلن موقعها.

وأظهرت المشاهد صواريخ باليستية داخل أنفاق ومنصات إطلاق متحركة. وقال عبد اللهي إن إيران ستدمّر إسرائيل «حتماً»، وإن الرد على أي هجوم سيكون «أبعد من المنطقة».

وتوالت بعدها تصريحات القادة بلغة واحدة تقريباً: «مفاجآت جديدة»، ورد «أشد بعشر مرات»، و«بنك أهداف» يشمل كل دولة تنطلق منها طائرات أو صواريخ لمهاجمة إيران.

وكان التهديد الأوضح للولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم الجيش محمد أكرمي نيا، الذي قال إن المنشآت والقوات والمصالح الأميركية ستكون أهدافاً محتملة «في أي نقطة تكون في المتناول».

وقال مستشار المرشد محمد مخبر إن الأمر بالرد من دون قيود جغرافية يعني، بصورة غير مباشرة، رفع القيود عن مدى الصواريخ، مضيفاً أنه «لا شك في وقوع الحرب مجدداً».

وذهب الضابط في الوحدة الصاروخية، محمد طهراني مقدم، شقيق مؤسس البرنامج الصاروخي الإيراني وأحد قادة «الحرس الثوري»، أبعد من ذلك، فزعم في تجمع ليلي، هذا الأسبوع، أن إيران تملك «صاروخ بلازما» يبلغ «أي نقطة في العالم».

وقال إن الصاروخ يعطّل «جميع الأنظمة الإلكترونية» قبل إصابة هدفه، ويحمل رأساً حربياً زنته 8 أطنان، من دون أن يقدم أي دليل.

منظومة صواريخ أرض - جو في معرض لـ«الحرس الثوري» قرب طهران الخميس (أ.ف.ب)

أوروبا في المرمى

وسمّت صحيفة «كيهان»، التي يشرف عليها ممثل المرشد، إيطاليا وبريطانيا ورومانيا وقبرص واليونان بين الدول التي قد تُستهدف فيها مصالح أميركية وأطلسية إذا استؤنفت الحرب.

ونشرت صحيفة «همشهري»، التابعة لبلدية طهران، خريطة للقواعد الأميركية في أوروبا بوصفها أهدافاً محتملة. وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت بريطانيا أن إيران حاولت من دون نجاح استهداف قاعدة «دييغو غارسيا» البريطانية - الأميركية في المحيط الهندي، على بعد نحو 4 آلاف كيلومتر، أي ضعف السقف المعلن.

وتحدثت تقارير غربية عن صاروخين متوسطي المدى، ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير السلاح بأنه صاروخ عابر للقارات. ويبقى مدى 4 آلاف كيلومتر دون عتبة الـ5500 كيلومتر لتصنيف الصواريخ العابرة للقارات. وسبق أن أعربت الدول الغربية عن أن برنامج الأقمار الاصطناعية يقصّر الطريق إلى صاروخ عابر للقارات، لتشابه التقنيات.

وكان ترمب قد قال، في خطاب «حالة الاتحاد» في 24 فبراير (شباط) الماضي، إن إيران «تعمل على صواريخ ستصل قريباً» إلى الولايات المتحدة. لكن «رويترز» نقلت بعد أيام عن مصادر مطلعة على التقييمات الاستخباراتية الأميركية أن إيران لا تزال بعيدة سنوات عن صاروخ يضرب الأراضي الأميركية بصورة موثوقة.

لا حرب ولا سلام

وتتصاعد الرسائل الصاروخية في وقت تراوح فيه الحرب بين الجمود والتصعيد. ونقلت «رويترز»، السبت، عن مصادر أن ترمب أبلغ مستشاريه أنه قد يُحجم عن ضربات جديدة ما لم تقع استفزازات.

وقالت مصادر أخرى إن حاملة طائرات أميركية ثالثة تتجه إلى المنطقة. وكان ترمب قد قال، الخميس، إن بلاده «ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران». وقال مسؤول أميركي إن إسرائيل تواصل الضغط لاستئناف الضربات.

وفي طهران، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان أحمد بخشايش أردستاني، السبت، إن «احتمال وقوع الحرب لا يزال قائماً، ما لم تتمكن المفاوضات من إحداث انفراجة».

وأضاف أن واشنطن تسعى عبر الحصار إلى إضعاف إيران وإثارة استياء الناس إلى حد يدفعهم إلى مطالبة السلطات بالتفاوض. وصرح بأن طهران أفهمت واشنطن أن أي هجوم سيقابله رد مباشر على إسرائيل، مضيفاً أن «الهجوم على موقع جبل الفأس النووي يساوي الهجوم على ديمونا»، في إشارة إلى منشأة تحت الجبال قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وقال عضو اللجنة نفسها علاء الدين بروجردي لوكالة «مهر» الحكومية: «يجب حتماً أن نثأر لدم قائدنا من أميركا وإسرائيل»، مضيفاً أن قدرات الدفاع والهجوم الجوي الإيرانية «ستتحول حتماً».

وأعلن «الحرس الثوري»، السبت، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو-1» فوق جزيرة قشم جنوب البلاد، قائلاً إنها الـ17 من هذا الطراز.

لقطة من فيديو نشره «الحرس الثوري» تظهر سفينة قال إنها محملة بالغاز المسال تعرضت لانفجار إثر اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز الجمعة (أ.ف.ب)

وقال إن دفاعاته الجوية اعترضتها خلال مهمة استطلاع قرب الحدود البحرية الإيرانية. ولم يتسنَّ التحقق من الرواية الإيرانية.

وفي مضيق هرمز، نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية الإيرانية أن ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران، صباح السبت، بعد اصطدامها بلغم بحري شرق المضيق. ولم يتسنَّ التحقق من التقرير.

وقال داخلياً، اتهمت «كيهان» الحكومة بتصوير أوضاع البلاد على أنها «متأزمة» وبـ«تخويف الناس» من عجز الكهرباء والغاز وتقنين البنزين، متسائلة عمن يقدم للرئيس مسعود بزشكيان «معلومات مشوهة».

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هل باتت أوروبا في مرمى الصواريخ الإيرانية؟

مواضيع
حرب إيران الحرس الثوري الإيراني النووي الايراني مضيق هرمز خامنئي دونالد ترمب إيران أميركا
شؤون إقليمية

ترمب وإيران... من يربح معركة الانتظار؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) يتحدث إلى الصحافيين برفقة وزير الدفاع بيت هيغسيث في مارس الماضي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) يتحدث إلى الصحافيين برفقة وزير الدفاع بيت هيغسيث في مارس الماضي (أرشيفية - رويترز)
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ترمب وإيران... من يربح معركة الانتظار؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) يتحدث إلى الصحافيين برفقة وزير الدفاع بيت هيغسيث في مارس الماضي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) يتحدث إلى الصحافيين برفقة وزير الدفاع بيت هيغسيث في مارس الماضي (أرشيفية - رويترز)

يتجه الصراع بين واشنطن وطهران نحو اختبار القدرة على الاحتمال، بعدما بات تأجيل الحسم خياراً سياسياً قائماً بذاته؛ فالرئيس الأميركي دونالد ترمب يريد أن ينتزع بالضغط ما يصعب ضمانه بحرب جديدة، وإيران تراهن على أن يمنحها الصمود فرصة لتحسين شروطها. وبينهما، تضغط حكومة بنيامين نتنياهو لمنع الانتظار من التحول إلى تسوية تراها غير كافية.

ولا يعني ذلك أن الحرب توشك على الانتهاء؛ فالخلاف بات يدور حول الوسيلة الأقل تكلفة لفرض نهايتها. والحصار يتيح لترمب مواصلة المواجهة من دون العودة إلى عمليات واسعة، لكنه يُبقي النجاح معلقاً على سلوك الخصم وحسابات الحلفاء، فيؤجل قرار التصعيد من دون أن يضمن وحده بقاء المواجهة ضمن حدودها الحالية.

ونقلت وكالة «رويترز»، السبت، عن مصادر أن ترمب أبلغ مستشاريه بإمكان الامتناع عن ضربات جديدة ما لم تستفزه إيران أو الحوثيون؛ ما يعزز ترجيح التريث، وأوردت أن تقديرات استخباراتية أميركية ترى أن تجديد الهجمات لن يغيّر مطالب طهران التفاوضية بصورة جوهرية، لكن ترمب لم يحسم كيفية إنهاء الصراع.

الوقت أداة ضغط

تمنح هذه المعطيات الانتظار منطقاً يتجاوز تجنب التكلفة الانتخابية، فإذا لم تكن القوة الإضافية تضمن تنازلات إضافية، يصبح منح الضغط الاقتصادي وقتاً أطول خياراً قابلاً للدفاع عنه، غير أن فاعليته تتطلب تعريفاً لما تريد واشنطن انتزاعه، وللنقطة التي يمكن عندها الانتقال من العقاب إلى التفاهم.

وهذا ما تعقّده تصريحات ترمب؛ فإعلانه عدم الحاجة إلى اتفاق يجنّبه الظهور بمظهر المستعجل، ويُبقي حديث وزير الخزانة سكوت بيسنت عن اضطرار الإيرانيين في النهاية إلى التفاوض باب التسوية مفتوحاً. وقد لا تكون واشنطن راغبة في اتفاق بالشروط المتاحة، من دون أن تكون قد تخلت عنه بوصفه مخرجاً محتملاً.

لكن قول ترمب إن بقاء قادة النظام الإيراني في السلطة بعد ولايته سيكون هزيمة له، يرفع سقف النجاح إلى ما يتجاوز تعديل السلوك النووي والإقليمي. فإذا أصبح سقوط النظام معياراً للحسم، فسيصعب تسويق تنازلات جزئية بعدّها انتصاراً.

وبذلك، قد يتحول طول الحصار من مصدر قوة إلى التزام مفتوح، وتبقى طهران قادرة على تقديم بقائها وحده دليلاً على إفشال أهداف خصومها. وتظل قيمة الانتظار مرتبطة بقدرته على تقريب الحل، لا بمجرد إرجاء الانفجار.

إسرائيل وحدود التأثير

وفي هذا السياق، تتجاوز أهمية تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسألة إقناع ترمب بجدوى ضربات جديدة؛ فوفق «تايمز أوف إسرائيل»، يخشى مسؤولون مطلعون على التفاوض الأميركي - الإيراني والوساطة القطرية أن تؤدي عملية يأذن بها نتنياهو إلى استئناف القتال المكثف، وهي مخاوف لا تدل على قرار بالهجوم.

نتنياهو خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست الجديد في القدس الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

وتُظهر معركة الانتظار أن طرفاً رافضاً لمسار التسوية قادر على تغيير الظروف التي تقوم عليها؛ فقد تكفي عملية محدودة وردّ مقابل لإعادة ترتيب أولويات واشنطن، بحيث تتقدم حماية القوات والحلفاء على اختبار جدوى الضغط الاقتصادي. ومن هنا، يُقاس النفوذ الإسرائيلي بما يقبله ترمب، وبقدرة التطورات الميدانية على تضييق خياراته أيضاً.

وتمنح زيارة رئيس «الموساد» رومان غوفمان إلى واشنطن هذا الاحتمال ثقلاً سياسياً، من دون أن تثبت نجاح المسعى الإسرائيلي. ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن «القناة 12» أن نتنياهو لم يُطلع غادي آيزنكوت على الزيارة خلال إحاطته الأمنية، الخميس، ما يطرح سؤالاً عن الرقابة على القرارات خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.

أما إبعاد جي دي فانس عن المسار التفاوضي، فقد يُضعف صوتاً يدفع نحو إنهاء الحرب، لكنه لا يحوّل تلقائياً ميزان القرار لمصلحة نتنياهو؛ فترمب يمكنه تعطيل مبادرة نائبه، ومقاومة مطلب التصعيد الإسرائيلي معاً؛ لأنه يريد الاحتفاظ بتوقيت التسوية وشروطها، لا تفويض أي طرف تحديدهما.

ويبقى الخلاف مع فانس مرتبطاً بكيفية قراءة الهزيمة الجمهورية. فإذا كان فانس يرى في الحرب عبئاً ينبغي التخلص منه لاستعادة الناخبين، فإن ترمب يسعى إلى تجنب أن تبدو التسوية إقراراً بفشلها. وهكذا، يصبح الحصار مساحة التقاء مؤقتة بين الرغبة في خفض القتال، ورفض التراجع، لكنه لا يحل التناقض بينهما.

الميدان يختبر الانتظار

وأظهرت محاولة استهداف البحرين حدود الفصل بين استمرار الضغط وتجميد الحرب. فقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية إسقاط مسيّرتين إيرانيتين من دون إصابات أو أضرار، خلافاً لادعاء طهران تدمير رادار أميركي. وتكمن أهمية الواقعة في اختبارها قدرة واشنطن على حماية قواتها من دون تصعيد أوسع.

مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف - 35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)

قد تراهن إيران على أن عمليات محدودة تذكّر بقدرتها على الإيذاء، وتدفع الآخرين إلى البحث عن تسوية، لكن هذا الرهان ينطوي على خطر سوء التقدير؛ فالضعف السياسي الذي أصاب ترمب انتخابياً لا يعني غياب القدرة العسكرية، وقد تدفعه إصابات أميركية أو أضرار كبيرة إلى ردّ يتجاوز حسابات طهران.

وفي الداخل، لا يضمن انخفاض وتيرة القتال انتهاء الضغط على الرئيس. فالديمقراطيون المقبلون على السيطرة على الكونغرس يستطيعون توسيع الرقابة ومساءلة الإدارة عن الإنفاق والأهداف، وإن تعذر عليهم فرض نهاية سريعة للحرب. وسيظل اضطراب الأسعار والملاحة معياراً يلمسه الناخبون أكثر من توصيف العمليات بأنها انتهت «فعلياً».

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نائب إيراني: صنع القنبلة النووية بات «مطلباً شعبياً»

تُظهر هذه الصورة الملتقَطة بواسطة القمر الاصطناعي «بلياديس نيو» التابع لشركة «إيرباص للدفاع والفضاء» شاحنة محمَّلة بـ18 حاوية زرقاء تنقل اليورانيوم عالي التخصيب تدخل إلى نفق داخل مجمع «مركز التكنولوجيا النووية» في أصفهان 9 يونيو 2025 (أ.ب)
تُظهر هذه الصورة الملتقَطة بواسطة القمر الاصطناعي «بلياديس نيو» التابع لشركة «إيرباص للدفاع والفضاء» شاحنة محمَّلة بـ18 حاوية زرقاء تنقل اليورانيوم عالي التخصيب تدخل إلى نفق داخل مجمع «مركز التكنولوجيا النووية» في أصفهان 9 يونيو 2025 (أ.ب)
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نائب إيراني: صنع القنبلة النووية بات «مطلباً شعبياً»

تُظهر هذه الصورة الملتقَطة بواسطة القمر الاصطناعي «بلياديس نيو» التابع لشركة «إيرباص للدفاع والفضاء» شاحنة محمَّلة بـ18 حاوية زرقاء تنقل اليورانيوم عالي التخصيب تدخل إلى نفق داخل مجمع «مركز التكنولوجيا النووية» في أصفهان 9 يونيو 2025 (أ.ب)
تُظهر هذه الصورة الملتقَطة بواسطة القمر الاصطناعي «بلياديس نيو» التابع لشركة «إيرباص للدفاع والفضاء» شاحنة محمَّلة بـ18 حاوية زرقاء تنقل اليورانيوم عالي التخصيب تدخل إلى نفق داخل مجمع «مركز التكنولوجيا النووية» في أصفهان 9 يونيو 2025 (أ.ب)

دعا نائب رئيس «لجنة المادة 90» في البرلمان الإيراني حسين علي حاجي دليغاني، السبت، إلى صنع قنبلة نووية، قبل أيام من اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبحث ملف إيران.

وقال حاجي دليغاني لوكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»: «اليوم، أحد المطالب الشعبية أن تصنع الجمهورية الإسلامية، إلى جانب إيمانها وصواريخها، قنبلةً نوويةً وأن تمتلكها».

ورداً على مَن يسأل عن حاجة إيران إلى القنبلة، قال: «الإجابة واضحة؛ يجب أن تمتلك البلاد هذه القدرة. أما استخدامها أو عدم استخدامها فمسألة أخرى». وأضاف أن القرار بهذا الشأن يُتَّخذ «في الوقت المناسب»، ويعود «من الناحية الشرعية» إلى المرشد الإيراني.

وقارن بين الجدل الحالي ومعارضة سابقة لتطوير القدرات الصاروخية، قائلاً: «كما عارض بعضهم في الماضي امتلاك الصواريخ، قد يتساءل بعضهم اليوم عن ضرورة امتلاك القنبلة النووية». وقال إن العدو، «بحسب الحسابات القائمة»، لن يشنَّ هجوماً نووياً على إيران بسبب مساحتها الواسعة، والتداعيات الكبيرة لهجوم مثل هذا.

وتنظر «لجنة المادة 90» المتنفذة في الشكاوى بشأن أداء البرلمان والحكومة والقضاء. ورغم تصاعد الدعوات من جهات متنفذة، لم تعلن طهران حتى الآن أي قرار بتغيير مسار برنامجها النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن إيران لا تزال عضواً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتعدّ نفسها ملزمة بتعهداتها ما دامت عضواً فيها.

ووصف بقائي تغيير العقيدة النووية بأنه «موضوع حقيقي»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل قتلتا المرشد السابق علي خامنئي، «صاحب فتوى منع استخدام السلاح النووي».

تقرير غروسي

وصدرت تصريحات حاجي دليغاني بعد يوم من تقرير فصلي سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت فيه إنها «لا تستطيع الجزم بعدم حدوث تحويل للمواد النووية المعلنة» عن الأنشطة السلمية في إيران.

وأضافت الوكالة أنها لا تعرف الموقع الدقيق لمنشأة تخصيب في أصفهان أعلنتها إيران في يونيو (حزيران) 2025، ولا ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية.

وكتب المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، أن «أكثر من عام» مضى على فقدان الوكالة «استمرارية المعرفة» بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وكانت الوكالة قد قدّرت، قبل ضربات يونيو 2025، أن إيران تملك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة تفصلها خطوة فنية قصيرة عن نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع سلاح.

ودعا غروسي إيران إلى «تدابير تقنية وتدريجية» تمهِّد لعودة المفتشين. لكن طهران أبلغت الوكالة أن استئناف التفتيش غير ممكن مع ما وصفتها بـ«التهديدات المستمرة» من الرئيس الأميركي.

وانتقدت البعثة الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا «الأساسَين القانوني والفني» لتقارير الوكالة، داعية إياها إلى مراعاة تداعيات الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت البعثة، في بيان على منصة «إكس»: «حذفت أميركا العدوان من القرارات المنحازة، لكن تداعياته لا يمكن محوها من الواقع. الحقائق لا تختفي لمجرد أن السياسة تقتضي ذلك».

ويناقش مجلس محافظي الوكالة التقرير في فيينا، الأسبوع المقبل. وكان المجلس قد أحال ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر (أيلول) بسبب «عدم امتثالها».

ضرورة لا مفر منها

وطالب «مجلس خبراء القيادة»، الخميس، ببحث الخروج من معاهدة حظر الانتشار ومراجعة العقيدة الدفاعية، واصفاً ذلك بأنه «ضرورة لا مفر منها» و«مطلب عام ووطني».

وقال المجلس، الذي يختار المرشد ويشرف على أدائه، إن تهديدات «العدو» للمعرفة النووية الإيرانية تُظهر أنه «لا يمكن التعويل على المؤسسات الدولية المسؤولة» في هذا المجال. ولا يملك المجلس صلاحية اتخاذ قرار الانسحاب.

وكان محسن أراكي، عضو هيئة رئاسة «مجلس خبراء القيادة» ومجلس تشخيص مصلحة النظام، قد دعا إلى «إعادة النظر في استمرار عضوية» إيران في المعاهدة، قائلاً إنها «تكبدت أضراراً وضربات كثيرة» بسببها.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، السبت الماضي، إن طهران لم تتخذ «قراراً جديداً» بتغيير عقيدتها النووية، لكن النقاش «مطروح» إذا فُرضت عليها حرب جديدة.

وقدّم رضائي النقاش بوصفه استجابة لـ«مطالبة شعبية»، قائلاً إن الإيرانيين يرون أن «العدو جاء وضرب كل مراكزنا النووية» رغم السماح للوكالة بعمليات التفتيش، ويسألون: «لماذا تريدون مواصلة هذا الوضع؟».

صورة بالأقمار الاصطناعية لمنشأة نطنز النووية بعد تعرضها لضربة جوية (رويترز)

ويصطدم النقاش بإرث المرشد السابق، الذي قال قبل نحو عقدين إن إنتاج السلاح النووي وتخزينه واستخدامه «حرام»، وقدّمت طهران موقفه إلى الأمم المتحدة بوصفه «فتوى».

وقال رضائي، الأربعاء، إن طهران لن تسمح بخروج «ولو ذرة واحدة» من المواد النووية المخصبة، وإنها ستستخدمها في «تصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية».

وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران الدولة الوحيدة غير الحائزة للسلاح النووي التي أنتجت اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. وتقول الدول الغربية إن طهران كان لديها برنامج منظم للأسلحة النووية حتى عام 2003.

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