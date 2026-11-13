استهداف قادة «القسام»... محاولة إسرائيلية لمنع «حماس» من التعافي

تُظهر محاولة اغتيال محمد أبو إسماعيل، قائد لواء خان يونس في «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس»، وهو القائد الرابع للواء نفسه، الذي يتم استهدافه منذ بداية الحرب، منهم 3 قتلوا في عمليات متفرقة طالتهم، مؤشرات على مدى إصرار الكتائب محاولة التعافي من الضربات التي وجّهتها إسرائيل لها.

وفقدت «كتائب القسام» جميع أعضاء مجلسها العسكري الأساسي، بدءاً من محمد الضيف القائد الأعلى له، ووصولاً لنائبه مروان عيسى، ووصولاً لقادة الألوية والتخصصات، في سلسلة عمليات طالتهم خلال الحرب.

وبينما تتحدث إسرائيل عن أن أبو إسماعيل هو القائد الثالث للواء خان يونس، تفصح مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، أنه الرابع فعلياً، مبينةً أنه كان هناك قيادي آخر تولى المسؤولية بعد اغتيال الأول، رافع سلامة، الذي اغتيل برفقة الضيف في يوليو (تموز) 2024، وبقي قائداً للواء لفترة، قبل أن ينتقل لقيادة المنطقة الجنوبية (خان يونس ورفح)، ويصبح مسؤولاً عن ملف العمليات على مستوى قطاع غزة، ونائباً لقائد القطاع.

فلسطينيون يتفرجون على سيارة أصيبت بغارة جوية إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة الجمعة (أ.ب)

وكان الثالث هو محمد اليازوري، الذي اغتالته إسرائيل في 10 سبتمبر (أيلول) الماضي في هجوم استهدفه وقيادياً آخر بخان يونس.

وأتت عملية اغتيال اليازوري، في خضم ضربات أخرى طالت قادة ألوية آخرين في الآونة الأخيرة، منهم نائل أبو عبيد قائد لواء رفح، وعز الدين البيك قائد لواء الشمال، اللذان قتلا في غارات استهدفتهما بشكل منفصل، حيث تم اغتيالهم الثلاثة، في غضون أقل من شهر (من 10 إلى 29 سبتمبر الماضي).

وتذكر تلك الضربات باغتيال عز الدين الحداد، القائد العام لـ«كتائب القسام» بدلاً من محمد السنوار، وكذلك اغتيال محمد عودة الذي تلاه في قيادة الكتائب، وذلك في غضون 10 أيام فقط.

محاولات التعافي

ووفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن عملية استهداف القائد الجديد للواء خان يونس، الذي أصيب بجروح حرجة في الهجوم الذي وقع بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، داخل مجمع ناصر الطبي بخان يونس، تظهر مدى محاولات «حماس» لإعادة بناء قدراتها العسكرية، ومحاولة التعافي، من خلال استعادة القيادة والسيطرة، وتهيئة الظروف التي تسمح لها بالعودة للعمل المنظم. مشيرةً إلى أن أبو إسماعيل أحد الذين قادوا هذه الجهود في جنوب قطاع غزة مؤخراً.

بقايا وشظايا صاروخين داخل مبنى الياسين الجراحي في مجمع ناصر الطبي بخان يونس بعد استهدافه من إسرائيل (د.ب.أ)

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن أبو إسماعيل قبل أن يتولى لواء خان يونس، كان مراقباً من الجيش الإسرائيلي خلال فترة توليه قيادة كتيبة، وبعد أن أصبح قائداً للواء ركّز على محاولة إعادة تأهيله، من خلال إعادة بناء التسلسل القيادي، وإنشاء إطار عمل يمكنه من تنفيذ هجمات لاحقاً.

وقالت تلك المصادر إن جهود إعادة تأهيل لواء خان يونس ليست حادثة معزولة، بل هي جزء من صورة أوسع لمحاولات «حماس» لإعادة تنظيم صفوفها في جميع أنحاء قطاع غزة، مشيرةً إلى أن الجيش الإسرائيلي رصد محاولات لتجنيد عناصر، وإعادة بناء هياكل القيادة، وإنتاج وتخزين الأسلحة، واستئناف التدريبات. وبناءً على ذلك، واصل عملياته ضد البنية التحتية للإنتاج، ومستودعات الأسلحة، والعناصر المتورطة في ذلك.

وتقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن كل قيادي يتم اغتياله يكون له بديل يتولى المسؤولية بشكل مباشر، وهذا ما حصل في جميع حالات الاغتيال الأخيرة.

ممرض يجمع مواد طبية صالحة داخل مستشفى ناصر في خان يونس غداة الغارة الإسرائيلية الجمعة (أ.ف.ب)

وبحسب «يديعوت أحرونوت»، فإن المهمة الأساسية بالنسبة للجيش الإسرائيلي هي نزع سلاح «حماس» وقدراتها العسكرية، مدعيةً أن الحركة ترفض كل ذلك، وتستمر في محاولات ممنهجة على أرض الواقع لاستعادة قدراتها.

وقال مصدر أمني إسرائيلي: «تظهر محاولة أبو إسماعيل لإعادة تشكيل لواء خان يونس، الفجوة بين الالتزامات التي قطعت في إطار الاتفاقيات والإجراءات التي تواصل (حماس) الترويج لها على أرض الواقع».

«حماس» تحت الضغط

فيما قالت صحيفة «معاريف» العبرية إن الاغتيالات تعرض «حماس» لضغوط شديدة، خاصةً أنها لا تتوقف، وتطول قيادات ونشطاء فاعلين، مشيرةً إلى أنه في يوم الخميس وحده تم اغتيال 10 من نشطاء الحركة في سلسلة عمليات نفّذت داخل القطاع. ونقلت عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الضغط على الحركة يتخذ أشكالاً متعددة.

مشيعون يحملون جثمان الطبيب رزق أبو شيرة الذي قتل بالغارة الإسرائيلية على مستشفى ناصر في خان يونس (رويترز)

وبحسب الصحيفة، فإن «حماس» تقاتل حالياً من أجل البقاء بعدما أصبحت محاصرة، وإن المشكلة تكمن في احتمال لجوئها إلى تنفيذ هجمات، وهو ما خططت له خلال الأمطار الغزيرة بداية الأسبوع الأخير، وكان يعمل عليه بنفسه قائد لواء خان يونس محمد أبو إسماعيل. وفق زعمها. مشيرةً إلى أن عمليات الاغتيال المتواصلة هدفها إشغال الحركة بالعمليات الدفاعية ونجاة قياداتها من الملاحقة الإسرائيلية لهم، بدلاً من التخطيط لهجمات تهدف لتعزيز سيطرتها على غزة.

وتنفي «حماس» باستمرار مزاعم إسرائيل عن نيتها تنفيذ هجمات، وتؤكد التزامها بما تم التوصل إليه من اتفاقات حتى الآن، وتطالب بإلزام الأخيرة بتنفيذ ما يقع عليها.

فلسطيني يعاين الأضرار داخل أحد مباني مجمع ناصر الطبي في خان يونس بعد الغارة الإسرائيلية (رويترز)

ويأتي هذا التصعيد في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة عبر «مجلس السلام» الضغط على إسرائيل، خاصةً بعد انتهاء انتخابات الكنيست الأخيرة، للدفع قدماً بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وخريطة الطريق التي تم التوصل إليها منذ أشهر.

قتل مستمر

وتجري كل هذه التطورات في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها داخل قطاع غزة، إذ قتلت ليلة الخميس - الجمعة، فلسطينياً بغارة استهدفته داخل خيمة في مواصي خان يونس، جنوب القطاع، فيما قتل آخر برصاص العصابات المسلحة، شرق مدينة غزة، بعدما تقدمت تحت غطاء جوي إسرائيلي لمنطقة غرب حي التفاح، فيما أعلن عن وفاة ثالث متأثراً بجروحه إثر الغارة التي طالت مجمع ناصر الطبي، ليرتفع عدد ضحاياه إلى 7.

وأصيب العديد من الفلسطينيين إثر قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات ومسيرات في مناطق قريبة من الخط الأصفر في مناطق متفرقة من القطاع.

وقتل خلال الخميس 11 فلسطينياً في سلسلة غارات، من بينهم سيدة إثر غارة استهدفت مركبة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأدانت «حماس» وفصائل فلسطينية التصعيد الإسرائيلي، متهمةً «مجلس السلام» بتبني الرواية الإسرائيلية ودعم استمرار العدوان من خلال البيانات التي تصدر عن المجلس، والتي كان آخرها متعلقاً بالهجوم على مجمع ناصر الطبي.

وعلى المستوى الإنساني، أكّدت وزارة الصحة بغزة أن الطفل كنان أرقيق (9 أشهر) الذي توفي الخميس، قد توفي نتيجة الانخفاض الحاد في درجة حرارة الجسم، في أول حالة وفاة تُسجّل بسبب البرد خلال فصل الشتاء الحالي. مشيرةً إلى أن قطاع غزة سجّل 10 حالات وفاة نتيجة البرد خلال الشتاء الماضي.