أين تسيطر «حماس» في غزة الآن؟

قبل أسبوع تقريباً، ظهر حسام الأسطل الذي يقود عصابة مسلحة تدعمها إسرائيل وتنشط في خان يونس جنوبي غزة، متحدثاً عن بدء عملية سماها «تطهيراً لمخيمات النازحين بمنطقة المواصي». وجاء حديثه بعد هجوم نفذته مجموعة مسلحة ترتبط بالجيش الإسرائيلي أيضاً أسفر عن اختطاف العشرات من سكان منطقة يُفترض أنها يقع نظرياً في المواقع التي تسيطر عليها حركة «حماس» في غزة.

ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يفصل خط افتراضي يسمى «الخط الأصفر» بين المناطق التي تحتلها إسرائيل (شرق الخط) في غزة، وتقدَّر بأكثر من 60 في المائة من مساحة القطاع، بينما تسيطر «حماس» والفصائل الفلسطينية على المناطق غرب الخط.

لكن عمليات مكثفة نفذتها عناصر العصابات المسلحة المدعومة إسرائيلياً تضمنت خطفاً وتهجيراً قسرياً تحت غطاء ناري من الجيش الإسرائيلي، باتت تطرح تساؤلات جديدة عن واقع المناطق التي باتت تسيطر عليها «حماس» فعلياً، وذلك بعد أكثر من عام على اتفاق وقف النار الذي تخترقه إسرائيل باستمرار، وحركت خلاله نقاط تمركز على الخط الأصفر لتزيد المساحة التي تحتلها في القطاع بأكثر من 65 في المائة من مساحته البالغة 360 كيلومتراً مربعاً تقريباً.

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

وشهد الأسبوع الماضي تسلل عناصر من العصابات المسلحة إلى مخيم النازحين في منطقة دوار أبو حميد ما بين وسط وشرق خان يونس، قبل أن تصل تعزيزات بمركبات دفع رباعي، وتحلق طائرات مسيرة إسرائيلية لدعمهم، ما أسفر عن اختطاف 35 فلسطينياً، أُفرج عن بعضهم بعد أكثر من 10 ساعات خضعوا فيها لتحقيق مكثف من قبل ضباط إسرائيليين، فيما أبقي على 3 مختطفين، وتكررت عملية مماثلة عند مفترق حي الشجاعية وأفرج عن العشرات ممن اعتقلوا وأبقي على شخص واحد معتقلاً.

الاحتلال الفعلي تجاوز الخط الأصفر

ميدانياً، وفق خريطة المناطق المحتلة من قبل إسرائيل، فإنها تسيطر على ما نسبته 67 في المائة من أراضي القطاع في ظل استمرار عمليات توسيع منطقة «الخط الأصفر»، وفعلياً يحتل الجيش الإسرائيلي من الجهة الشمالية بلدة بيت حانون بالكامل أقصى شمال القطاع، وأجزاءً من بلدة بيت لاهيا، ومساحة أوسع من مخيم جباليا، في وقت تسيطر في محافظة مدينة غزة التي تعتبر المركز الحيوي للقطاع، على جميع الأحياء الشرقية للمدينة، وهي التفاح والشجاعية والزيتون الذي توجد به بعض المساحات الصغيرة التي يعيش فيها نازحون بظروف ميدانية وإنسانية قاسية.

أما في وسط قطاع غزة، فإن هذه المنطقة تواجه مؤخراً عملاً عسكرياً كبيراً، يتمثل في توسيع مناطق السيطرة الإسرائيلية من خلال توسيع «الخط الأصفر»، وتحديداً في مخيمي البريج والمغازي، ومنطقة المصدر، والمنطقة الواقعة شرق دير البلح بشكل خاص، ما تسبب بنزوح المزيد من الفلسطينيين في الأيام الماضية.

أما جنوب القطاع فتحتل إسرائيل مدينة رفح بشكل كامل عدا جزء بسيط من مواصي المدينة في الجزء الشمالي الغربي منها على امتداد الحدود الجنوبية مع خان يونس، فيما تحتل أجزاء واسعة من جنوب الأخيرة، وتبقي على منطقة المواصي تحت السيطرة الفلسطينية، فيما لا تزال المناطق الشرقية منها محتلة بالكامل.

أين «حماس»؟

توضح 4 مصادر ميدانية من «حماس»، ومصدران من فصائل فلسطينية، في إفادات منفصلة، أن القوات الإسرائيلية تسيطر على معظم المناطق الفلسطينية الواقعة شرق شارع صلاح الدين الرئيسي المركزي الرابط بين شمال القطاع، ووسطه وجنوبه، كما تسيطر على جزء كبير من المناطق الشمالية والجنوبية للقطاع.

شارع صلاح الدين في قطاع غزة

وبينت المصادر التي توجد في مناطق مختلفة من القطاع، أن المقيمين بالمناطق الواقعة غرب شارع صلاح الدين، إلى جانب المناطق الواقعة جنوب المنطقة الشمالية، وشمال المنطقة الجنوبية من القطاع يرصدون سيطرة لعناصر «حماس»، لكن الحركة تواجه ظروفاً معقدة تتمثل في عدم قدرتها على ضبط الأوضاع بشكل كامل، ولذلك في تقدير أحد المصادر فإن «سيطرة (حماس) باتت هشة، ولا تتجاوز 17 في المائة: 20 في المائة فعلياً من مساحة القطاع».

ومع ذلك، تسعى «حماس» إلى تأكيد حضورها، عبر طرح مشاريع إنسانية للسكان، ومحاولة التصدي عسكرياً لتحركات العصابات المسلحة عبر نصب الكمائن للمتسللين، لكن سرعان ما يتدخل الجيش الإسرائيلي لتقديم غطاء نيراني للعصابات التي يدعمها.

أما في محافظة مدينة غزة، التي كانت تمثل عصب العمل السياسي والحكومي والأمني بالنسبة لحركة «حماس»، فإن السيطرة فيها متذبذبة، جراء الهجمات الإسرائيلية التي تطال مركز قيادة الحركة والحكومة و«القسام».

وتمثل مناطق وسط القطاع حالياً أكثر الأماكن قوة بالنسبة لحركة «حماس» وأجهزتها المختلفة، باعتبار أنها لم تتضرر مثل المناطق الأخرى خلال الحرب، ولم تدخلها القوات الإسرائيلية إلا جزئياً.

وفي آخر محطات القطاع، وتحديداً خان يونس جنوباً، فالحركة تواجه ظروفاً معقدة، لكن يمكن وصف سيطرتها بأنها متوسطة، خاصةً في منطقة المواصي المكتظة بالنازحين، إلا أنها تعتمد تكتيك الكمائن في مواجهة خطر العصابات والقوات الإسرائيلية في مناطق جنوب وشرق المدينة، وبدايات المناطق الوسطى من المحافظة نفسها من الجهة الشرقية مثل منطقة دوار أبو حميد، ومقر بلدية خان يونس.

السيطرة النارية عن بعد

ويرى مصدران ميدانيان تحدثا لـ«الشرق الأوسط» أن هشاشة السيطرة الأمنية في منطقة وقوتها في منطقة أخرى، تعود لعدة أسباب، منها السيطرة النارية الإسرائيلية عن بعد باستخدام الرافعات والطائرات المسيرة، إلى جانب القصف الجوي لكل من يقترب من مناطق محيطة بشارع صلاح الدين من جهة الغرب في بعض المناطق، إلى جانب استخدام العصابات المسلحة كسلاح لمحاولة فرض سيطرة من خلال التقدم أكثر باتجاه مناطق تقع بالقرب من الشارع نفسه في عدة المناطق خاصةً جنوبي وشرق خان يونس، وشمال غربي مواصي رفح جنوباً، وشرق مدينة غزة، ومناطق جباليا وبيت لاهيا شمالاً، وفي الآونة الأخيرة بمناطق وسط القطاع.

فلسطينيون يتابعون إخماد حريق في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بمدينة غزة أغسطس الماضي (رويترز)

ويقول المصدران إن هذا الواقع المركب أمنياً يُصعب وصول القوات الأمنية الحكومية أو غيرها لمناطق قريبة من غرب شارع صلاح الدين، ما يجعل مناطق واسعة أخرى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بشكل غير مباشر، ويتيح ذلك للعصابات المسلحة أو المتخابرين مع إسرائيل أو غيرهم، العمل بحرية في تلك المناطق، مشيرَين إلى أن ما يسمى بـ«أمن المقاومة» يعتمد على سيناريو نصب كمائن من حين إلى آخر لأفراد تلك العصابات بهدف قتلهم وأسرهم وإفشال مخططاتهم.

وبحسب مصدر ثالث، فإن الجيش الإسرائيلي يستخدم العصابات لتقوم بعمليات تمشيط في مناطق جديدة خارج الخط الأصفر شرق شارع صلاح الدين، ثم يقوم في نفس اليوم بعد ساعات أو اليوم التالي، بالتقدم بنفسه في تلك المناطق وتنفيذ أعمال هندسية من تجريف وغيره، ويوسع الخط الأصفر بهدف توسيع سيطرته الميدانية.

وتوضح المصادر الثلاثة أن الجيش الإسرائيلي يقتل ويصيب كل من يحاول اجتياز شارع صلاح الدين خاصةً قبالة خان يونس جنوباً، ومدينة غزة شمالاً، ومؤخراً زاد من عملياته شرق دير البلح والمصدر وسط القطاع، كما أنه مؤخراً بات يصعد من استهدافه لمن يقترب حتى من المناطق الغربية للشارع، ما يشير إلى أنه بات يسيطر أكثر بالنار على مناطق تزيد على 70 في المائة.

تمرد واضح

ويدافع المصدر الرابع من «حماس» عن أن فقدان السيطرة الأمنية خلال الحرب وبعدها يعد «طبيعياً» في ظل طبيعة التغيرات التي حصلت داخل القطاع خلال فترة الاقتحامات البرية الإسرائيلية للمدن خلال فترة الحرب، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية الحكومية والتابعة للفصائل حاولت باستمرار ضبط الأمن في عمق المناطق الغربية للقطاع، لكن في كل مرة تواجه هجمات جديدة تتمثل غالبيتها بالقصف الجوي لنقاط أمنية في مناطق متقدمة أو حتى في مناطق بعيدة عن سيطرة إسرائيل.

فلسطينيون يتفقدون الأضرار في مركز للشرطة بعد قصف إسرائيلي بمدينة غزة أغسطس الماضي (أ.ب)

ويُقر المصدر من «حماس» بأن فقدان السيطرة دفع بعض أفراد العائلات مؤخراً إلى ما وصفه بـ«التمرد الواضح» على محاولات اعتقالهم على خلفية قضايا جنائية، بينما أطلق بعضهم النار على أفراد من شرطة «حماس» وخطفوا سلاحاً في إحدى الحالات، قبل أن يتدخل وجهاء عوائلهم ويتم التوصل لحلول قانونية وعشائرية، واستشهد بأن «أحد أفراد العشائر قتل شرطيين، قبل أيام، في دير البلح خلال محاولة اعتقاله».

ويعزز من ذلك التراجع، أن هجمات إسرائيلية مكثفة استهدفت الجهاز الأمني لـ«حماس»، وبحسب وزارة الداخلية بغزة، فإن تلك الاستهدافات الممنهجة أدت إلى مقتل 76 من ضباط وعناصر الشرطة منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.