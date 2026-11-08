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شؤون إقليمية

«البحرية» الإيرانية تعلن انفجار 4 ناقلات في «هرمز»

«الحرس الثوري» توعد السفن «المخالفة» بالألغام

لقطة من مقطع مصور نشرته القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تُظهر استهداف الجزء الخلفي من سفينة الشحن «هدى» في بحر عُمان السبت (سنتكوم)
لقطة من مقطع مصور نشرته القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تُظهر استهداف الجزء الخلفي من سفينة الشحن «هدى» في بحر عُمان السبت (سنتكوم)
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«البحرية» الإيرانية تعلن انفجار 4 ناقلات في «هرمز»

لقطة من مقطع مصور نشرته القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تُظهر استهداف الجزء الخلفي من سفينة الشحن «هدى» في بحر عُمان السبت (سنتكوم)
لقطة من مقطع مصور نشرته القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تُظهر استهداف الجزء الخلفي من سفينة الشحن «هدى» في بحر عُمان السبت (سنتكوم)

أعلنت إيران، الأحد، أن أربع ناقلات نفط انفجرت واشتعلت فيها النيران في مضيق هرمز، متهمة إياها بـ«مخالفة» مسارات الملاحة التي تفرضها طهران.

وقالت الوحدة البحرية في جهاز «الحرس الثوري» الإيراني إن الحرائق اندلعت «منذ الساعات الأولى من فجر اليوم»، وإن دخانها «غطى سماء المضيق». وعزت الحوادث إلى إطفاء الناقلات أنظمة الملاحة والتعريف، وإلى ما سمّته «شرور الجيش الأميركي المهرّب والمعتدي».

وبدأت الوحدة بالإعلان عن ناقلتين، إحداهما شرق المضيق والأخرى داخله، قالت إنهما اصطدمتا بلغمين بحريين «وتندلع فيهما حالياً نيران شديدة للغاية». ثم أعلنت إصابة ناقلة ثالثة، وبثت مقطعاً مصوراً قالت إنه يوثق انفجارها. وفي وقت لاحق، من مساء الأحد، ​نقلت وسائل إعلام إيرانية عن بحرية الجيش النظامي، قولها ​ ⁠إن ​ناقلة نفط اشتعلت بها ⁠النيران بعد اصطدامها ⁠بلغم ‌بحري شرقي ‌مضيق ​هرمز، مشيرة إلى أنها «ارتكبت مخالفة للمسارات» .

واتهمت الناقلتين الأوليين بارتكاب «مخالفات متعددة»، وبإيقاف أنظمة الملاحة وتحديد الموقع «بقصد العبور من المسار غير المصرح به». ولم تكشف البيانات الإيرانية أسماء الناقلات أو أعلامها أو وجهاتها، ولا مصير أطقمها أو حجم الأضرار.

ورفع «الحرس الثوري» سقف التهديد. وقال متحدث باسمه حسین محبي إن المضيق «تحت سيطرتنا بالكامل»، وإن أي سفينة مخالفة «لا مصير لها سوى الاصطدام بالألغام السائبة» في المنطقة عالية الخطورة. وحذّر من أن السفن المتعاونة مع الولايات المتحدة ستلقى المصير نفسه إذا دخلتها.

ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من عدد الناقلات المتضررة أو ملابسات إصابتها. وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت مؤخراً إزالة جميع الألغام من الممر.

حريق ومقذوف

وتلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغين منفصلين عن حادثين مساء السبت. وفي الأول، اشتعلت النيران في ناقلة على بعد ثمانية أميال بحرية شمال غربي مدينة خصب العُمانية، عند الساعة 19:20 بتوقيت غرينيتش، وأُجلي طاقمها. وقالت الهيئة إن البلاغ وصلها متأخراً من سلطات عسكرية، ولم تحدد سبب الحريق.

وبعد ساعة، أصاب مقذوف مجهول ناقلة كانت تبحر خارج المضيق. ونجا أفراد طاقمها جميعاً، ولم يُبلَّغ عن أضرار بيئية، حسب الهيئة.

ولم تكشف الهيئة هوية الناقلتين. ولا يتيح البلاغان الجزم بأنهما ناقلتان مختلفتان، ولا ربطهما بالناقلات التي أعلن عنها «الحرس الثوري».

ونشرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» صوراً قالت إنها التُقطت بالقمر الاصطناعي «سنتينل - 2»، وتظهر حريقاً في ناقلة نفط «مخالفة» في مضيق هرمز.

وزعمت الوكالة، أن الناقلة رصدت عند الإحداثيات 26.1242 شمالاً و55.9164 شرقاً، وتصاعد منها عمود كبير من الدخان، بينما ظهرت في المسار نفسه سفن أخرى، بينها ثلاث ناقلات عملاقة.

وأنقذ خفر السواحل الإماراتي 22 بحاراً من سفينة شحن اشتعلت فيها النيران في بحر عُمان، حسب الحرس الوطني الإماراتي. وقال إن جميعهم من مواطني دول عربية، وإن حالتهم مستقرة. ولم يتضح إن كان الحادث مرتبطاً بما أُعلن في المضيق.

وتعرقل إيران الملاحة في المضيق منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير (شباط)، وتُجبر السفن على سلوك مسارات تحددها. وكان المضيق، قبل الحرب، ممراً لنحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط.

وسجّل أكتوبر (تشرين الأول) أكبر عدد من الهجمات على السفن التجارية في المضيق منذ مارس (آذار)، مع سعي طهران إلى زيادة الضغط الاقتصادي على واشنطن لرفع الحصار.

وردّت الولايات المتحدة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية، ومساعدة ناقلات على عبور المضيق. وقالت القيادة المركزية، الشهر الماضي، إنها ساعدت دول الخليج على تصدير 1.5 مليار برميل من النفط عبره منذ الصيف.

ضربات غير معلنة

وفي بحر عمان، عطّلت طائرة عسكرية أميركية، السبت، سفينة الشحن «هدى» التي ترفع علم سانت كيتس ونيفيس، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت القيادة المركزية إن طاقم السفينة المدني تجاهل تحذيرات متكررة، مشيرة إلى أنه حاول خرق الحصار مرات عدة، قبل أن يحاول مغادرة المنطقة بعد زيارة ميناء إيراني.

وأضافت أن القوات الأميركية طلبت من الطاقم إخلاء الأقسام المستهدفة، ثم أطلقت الطائرة ذخائر دقيقة على مؤخرة السفينة. ولم يذكر البيان اسم الميناء أو نوع الحمولة أو مصير الطاقم.

وهذه أول ضربة أميركية مؤكدة على سفينة شحن منذ نحو شهر، حسب «أسوشييتد برس». وقالت الوكالة إن القيادة المركزية لم تعلن ضربتين على الأقل نفذتهما في المنطقة، ورفض مسؤولوها تأكيدهما حين سُئلوا عن تقارير محلية عن انفجارات.

وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» قد أفادت، الجمعة، بأن أربع سفن مرتبطة بإيران على الأقل رُصدت وهي تسلك مسارات غير مألوفة وتتباطأ فوق كابلات اتصالات بحرية في بحر عُمان. وجاء ذلك بعد تهديدات إيرانية بضرب كابلات الإنترنت ومراكز البيانات إذا استؤنفت الضربات الأميركية والإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن شركة «ويندوارد» لتحليلات الملاحة البحرية أن ثلاثاً من السفن ناقلات خاضعة للعقوبات الأميركية، والرابعة قارب صيد إيراني صغير. وقالت الشركة إن السفن كانت تبحر بصورة اعتيادية، ثم تتباطأ أو تستدير أو توقف إرسال بيانات مواقعها عند بلوغها ممرات الكابلات تحديداً.

وقال المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي في 19 أكتوبر، إن «سبعة كابلات إنترنت بحرية رئيسية» تمر عبر مضيق هرمز، وإن «أهدافاً جديدة وأسلحة جديدة ستُكشف».

وتمر ستة كابلات عبر المضيق، وفق بيانات شركة «تيليجيوغرافي». وتعتمد العراق والكويت والبحرين وقطر عليها بالكامل في اتصالها بالإنترنت.

وكان ترمب قد كشف، الجمعة، أن الجيش الأميركي نفذ ضربات محدودة جديدة استهدفت منظومة إيرانية للدفاع الجوي، ووصفها بأنها «طفيفة»، من دون أن يحدد موقعها. ولم تعلق القيادة المركزية حتى بعد إقراره بها.

أرشيفية لناقلة نفط بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

وأُفيد مساء الجمعة بوقوع انفجارات في جزيرة قشم، بعدما وصف ذلك مسؤول أميركي بأنه ضربات «محدودة النطاق».

وتجدد الدوي ليل السبت. وأفادت «إرنا» بسماع أصوات تشبه الانفجارات في قشم وسيريك وجاسك وبندر عباس، وقالت إن سببها «لا يزال مجهولاً»، ونقلت عن مسؤولين وقوع «ارتطام» في جاسك.

وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن صاروخين أصابا قشم، من دون معلومات رسمية عن الأضرار. ولم تحدد طهران رسمياً مصدر الانفجارات، ولم يعلّق الجيش الأميركي عليها.

وكان الجيش الإيراني قد أعلن، صباح السبت، إسقاط مسيّرة أميركية فوق الجزيرة، من دون تأكيد أميركي.

وتتوعد إيران بالرد على أي هجمات جديدة بضرب أهداف أميركية وإسرائيلية في الدول المجاورة.

ويدرس ترمب منذ أسابيع شن موجة جديدة من الضربات بعد الانتخابات النصفية. ويتوزع مستشاروه بين الدفع نحو استئناف العمليات الكبرى، وتشديد العقوبات والحصار، ومواصلة التفاوض عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين.

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المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي (أرشيفية - إرنا)

طهران تتحدى خطة أميركية لتشديد الحصار

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الرئيس الإسرائيلي يكلف رسمياً غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة المقبلة

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ يسلّم غادي آيزنكوت تكليف تشكيل حكومة جديدة في مقر الرئاسة بالقدس الأحد (رويترز)
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ يسلّم غادي آيزنكوت تكليف تشكيل حكومة جديدة في مقر الرئاسة بالقدس الأحد (رويترز)
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الرئيس الإسرائيلي يكلف رسمياً غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة المقبلة

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ يسلّم غادي آيزنكوت تكليف تشكيل حكومة جديدة في مقر الرئاسة بالقدس الأحد (رويترز)
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ يسلّم غادي آيزنكوت تكليف تشكيل حكومة جديدة في مقر الرئاسة بالقدس الأحد (رويترز)

كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الأحد، غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة، محذّراً من حالة الضبابية السياسية التي تواجهها البلاد في أعقاب الانتخابات الأميركية.

وقال هيرتسوغ إن «دولة إسرائيل بحاجة إلى حكومة مستقرة»، مشيراً إلى «الواقع السياسي الجديد» في الولايات المتحدة بعد الانتخابات النصفية التي خسر فيها الجمهوريون الغالبية في الكونغرس.

من جانبه، دعا آيزنكوت حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو للانضمام إلى حكومة برئاسته. وقال في كلمة خلال مراسم تكليفه: «إذا كان أعضاء حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية يؤمنون حقاً بأن هذا هو الوقت المناسب للوحدة، كما أبلغوا الرئيس، فلا أجد أي سبب يمنعهم من دعم حكومة برئاستي، تستند إلى المبادئ التي طرحتها»، في إشارة إلى حزب الليكود وحزب «الصهيونية الدينية» الذي يتزعمه وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وأضاف: «نحن نمرّ بإحدى أكثر اللحظات ضعفاً في تاريخ الديمقراطية الإسرائيلية».

وعقب الإعلان الرسمي مساء اليوم ، بات على آيزنكوت، الذي خاض الانتخابات باعتباره المنافس الرئيسي لنتنياهو، أن يبدأ مفاوضات معقدة مع شركاء محتملين لتشكيل ائتلاف. وأمام آيزنكوت 6 أسابيع لتشكيل حكومة.

وفاز تكتّل المعارضة بقيادة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق آيزنكوت (66 عاماً) بـ48 مقعداً من أصل 120 في انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقابل 53 مقعداً لمعسكر نتنياهو. وحصدت القائمتان العربيتان؛ «الموحّدة» و«المشتركة»، 19 مقعداً في نتيجة غير مسبوقة.

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إسرائيل
شؤون إقليمية

تركيا: دعوات للحكومة و«العمال الكردستاني» إلى تسريع خطوات السلام

يتمسك الجانب الكردي بحرية زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان كمطلب أساسي لدفع «السلام» مع تركيا (أ.ب)
يتمسك الجانب الكردي بحرية زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان كمطلب أساسي لدفع «السلام» مع تركيا (أ.ب)
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تركيا: دعوات للحكومة و«العمال الكردستاني» إلى تسريع خطوات السلام

يتمسك الجانب الكردي بحرية زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان كمطلب أساسي لدفع «السلام» مع تركيا (أ.ب)
يتمسك الجانب الكردي بحرية زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان كمطلب أساسي لدفع «السلام» مع تركيا (أ.ب)

يثير الجمود في «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» أو ما تسميها أنقرة «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، المستندة إلى حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، لما يقرب من 3 أشهر، تساؤلات ومخاوف بشأن إمكانية استمرارها وسط تأكيدات من الحكومة والبرلمان بأنها لم ولن تتوقف.

وطالب الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، الحكومة باتخاذ خطوات ملموسة تُطمئن المجتمع وتزيد الثقة والدعم لهذه العملية، وعدم التعامل معها من منظور أمني.

القضية الكردية والمنظور الأمني

وقال باكيرهان: «لا ينبغي للحكومة والدولة التعامل مع هذه القضية من منظور أمني بحت، فالقضية الكردية ليست ملفاً أمنياً، ولا ينبغي النظر إلى قضية الديمقراطية على هذا النحو، يجب أن يدركوا تماماً أن الوضع الراهن ناتج عن غياب الديمقراطية، وأن هذه العملية هي مخرج بالغ الأهمية لتركيا، من الاقتصاد إلى القانون، ومن الصحة إلى السياسة».

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونجر باكيرهان خلال استعراض خطة عمل مجلسه في المرحلة المقبلة (حساب الحزب في «إكس»)

وأضاف باكيرهان، خلال كلمة ليل السبت - الأحد، حدد فيها ملامح برنامج مجلس حزبه في المرحلة المقبلة، أنه «يجب اتخاذ خطوات تتناسب مع خطورة العملية وحساسيتها، وأن تتحمل الديناميكيات الاجتماعية مسؤولية تقدمها، أو بعبارة أخرى، من الضروري عدم ترك زمام هذه العملية للأكراد وحدهم، أو للحكومة وحدها. وإلا فإنها ستُنفذ دون أن يستفيد أحد من نتائجها».

ومنذ إقرار البرلمان التركي، في 10 أغسطس (آب) الماضي، «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي»، المعروف بـ«القانون الإطاري» لعملية السلام، الذي يتضمن ضمانات قانونية لعودة مسلحي حزب «العمال الكردستاني» ودمجهم في المجتمع بعد تأكيد انتهاء نزع أسلحة الحزب، لم تُتخَذ خطوات ملموسة تشير إلى التقدم في مسار العملية، حسب الجانب الكردي.

جانب من اجتماع «مجلس الرصد والمتابعة والتنسيق» المعنيّ بتطبيق القانون الإطاري للسلام في 24 أغسطس الماضي (من حساب يلماظ في «إكس»)

وعقب إقرار القانون، عقد «مجلس الرصد والمتابعة وتنسيق الاندماج»، الذي تم تشكيله برئاسة نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، اجتماعاً واحداً في 24 أغسطس، تم خلاله الاتفاق على تشكيل 4 لجان هي: «التنسيق القضائي والقانوني»، و«المتابعة والرصد»، و«التوافق والاندماج الاجتماعي»، و«نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي»، كما ينتظر أن ينشئ البرلمان لجنة للمراقبة تمثل فيها الأحزاب الرئيسية.

وحسبما أعلن كبير المستشارين القانونيين للرئاسة التركية، محمد أوتشوم، سيكون أوجلان عضواً في لجنة «نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي»، بينما يطالب الجانب الكردي، بأن يُمنح أوجلان الحرية في قيادة العملية في مرحلة نزع الأسلحة.

أكد حزب «العمال الكردستاني» سحب جميع مسلحيه من تركيا والمناطق القريبة من حدودها (رويترز)

في المقابل، أعلن حزب «العمال الكردستاني» عن خطوات جديدة هدفها دفع مسار العملية، معلناً اكتمال سحب جميع عناصره المسلحة من تركيا وإخلاء عديد من المواقع في شمال العراق، قرب حدودها، بهدف «إزالة أي ذريعة للحكومة التركية للتباطؤ في تنفيذ عملية السلام».

وأكد الحزب أنه يكون بذلك قد استوفى جميع الخطوات للتخلي عن الكفاح المسلح والتوجه إلى العمل الديمقراطي.

ورأى باكيرهان أن العملية لم تتوقف وأنها «تتقدم بشكل ما»، مطالباً الجميع، سواء الحكومة أو المعارضة أو المنظمات المدنية ومختلف فئات الشعب، بتبنيها ودعم نجاحها، لأن القضية الكردية ليست مجرد عملية بين الأكراد وحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» والدولة والحكومة.

تأكيد من البرلمان

بدوره، أكد رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، أن العملية التي بدأت لحل أهم مشكلة واجهت تركيا في القرن الأول من تاريخ الجمهورية، وهي مشكلة الإرهاب، ستستمر كمشروع للجمهورية في القرن الثاني من تاريخها، وليست كمشروع لحزب سياسي واحد أو مجموعة أحزاب، لأنها تهم كل فرد من الشعب، وهي مسألة تتجاوز تماماً حدود السياسة الحزبية الضيقة.

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش تعهَّد باستمرار عملية السلام من أجل مستقبل تركيا (حساب البرلمان في «إكس»)

وطالب كورتولموش، في كلمة خلال تجمع لمنظمات المجتمع المدني في مالاطيا شرق تركيا، الجميع بضرورة الانتباه إلى اللغة التي يستخدمونها، وتجنب الخطاب التحريضي، لافتاً إلى أن تركيا دفعت ثمناً باهظاً لمشكلة الإرهاب، ومرت بفترات عصيبة، تحطمت فيها آمال شعبها، وبرزت سيناريوهات الانقسام والانفصال فيها.

وأوضح أن «تركيا خالية من الإرهاب» تعني أيضاً ترسيخ «منطقة خالية من الإرهاب»، معرباً عن سعادته برؤية خطوات جادة بدأت تُتخذ في دول الجوار، لا سيما سوريا والعراق، فيما يتعلق بنزع السلاح وإرساء السلام الداخلي.

وضع أوجلان والمسؤولية المشتركة

في السياق ذاته، أكد السياسي الكردي البارز، صلاح الدين دميرطاش، أن أحد الأسباب الرئيسية لجمود العملية هو غياب الثقة بين طرفيها، عادّاً الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تهيئة الظروف المناسبة لوضع أوجلان وعمله وتواصله بما يتناسب مع دوره في العملية.

صورة لدميرطاش من داخل سجنه (من حسابه في «إكس»)

ولفت، في مقال من داخل سجنه نشره موقع «قاد باريش ميداني» إلى ضرورة أن يتبنى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» وأحزاب المعارضة نهجاً سياسياً بنّاءً، وأن يُسرع حزب «العمال الكردستاني» مرحلة نزع السلاح.

وطالب دميرطاش، وهو الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» والذي اعتُقل قبل 10 سنوات بتهم متعددة أبرزها دعم الإرهاب والترويج لمنظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني)، الدولة بتحقيق الضمانات القانونية والديمقراطية، مؤكداً أنه لا يمكن استبدال مسؤولية «العمال الكردستاني» عن نزع السلاح، بمسؤوليتها عن إرساء الديمقراطية، وتوفير الضمانات القانونية، وتمهيد الطريق للحريات، كما يجب أن يصبح المجتمع جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية من أجل استمرارها قدماً ودفعها للأمام.

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شؤون إقليمية

وزير الدفاع الإسرائيلي عن إيران: المهمة لم تُنجز بعد

وزير ​الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أرشيفية - د.ب.أ)
وزير ​الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أرشيفية - د.ب.أ)
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وزير الدفاع الإسرائيلي عن إيران: المهمة لم تُنجز بعد

وزير ​الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أرشيفية - د.ب.أ)
وزير ​الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أرشيفية - د.ب.أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، إن إسرائيل لم تنتهِ بعد من التعامل مع إيران، مجدداً اتهاماته بأن طهران تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وهو أمر لطالما نفته طهران.

وصرَّح وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، خلال مراسم رسمية قائلاً: «فيما يتعلق بإيران، المهمة لم تكتمل بعد. إيران تحاول تجديد جهودها للحصول على أسلحة نووية، إلى جانب مساعٍ خطيرة أخرى تضع دولة إسرائيل في خطر حقيقي»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وشنّت إسرائيل حربين على إيران، الأولى في يونيو (حزيران) 2025 استمرت 12 يوماً، والثانية بالتشارك مع الولايات المتحدة في فبراير (شباط) 2026، تسببت في اندلاع نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يصارع من أجل بقائه السياسي، قد هدد مراراً في الأسابيع الأخيرة بشن ضربات جديدة ضد إيران، لكن من غير الواضح ما إذا كان يحظى بدعم حليفه المقرب، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تلقى صفعة قوية من الناخبين في انتخابات يوم الثلاثاء، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة الغضب الشعبي من الحرب.

وذكرت القناة «12» الإسرائيلية، أول من أمس (الجمعة)، أن نتنياهو وجهاز الاستخبارات «الموساد» حاولا تنفيذ عملية ضد إيران عشية الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، إلا أن الولايات المتحدة علمت بالأمر وأحبطته.

ومنذ هجوم 7 أكتوبر 2023، قاد نتنياهو حرباً شملت عدة دول، فقد دمرت إسرائيل قطاع غزة وغزت لبنان، وذلك بعد أن بدأ «حزب الله» بإطلاق النار على إسرائيل تضامناً مع إيران. كما تجاوزت إسرائيل خط وقف إطلاق النار السابق لتسيطر على أجزاء من سوريا - خصمها التاريخي - عقب سقوط نظام بشار الأسد الذي ظل في السلطة لفترة طويلة، وذلك في عام 2024.

وأضاف كاتس: «لن ننسحب من المناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا. وإذا اختار تنظيم (حزب الله) الإرهابي الانضمام إلى إيران في هجوم على إسرائيل، فسيتلقى ضربات قاسية للغاية».

يُذكر أن نتنياهو مُني بخسائر في انتخابات 27 أكتوبر، حيث كُلِّف منافسه غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة. وقد حذر آيزنكوت - وهو رئيس أركان سابق للجيش - المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من أن نتنياهو لا يملك تفويضاً، وأنه لا ينبغي خوض حرب من أجل «احتياجاته السياسية»؛ رغم أن آيزنكوت نفسه كان قد دعم في الغالب قرارات نتنياهو المتعلقة بالحرب.

وقال كاتس، في كلمة ألقاها خلال مراسم تكريم جنود إسرائيليين قُتلوا في حرب 1956 على مصر: «قد نتجادل وقد نختلف، لكن عندما يكون أمن الدولة على المحك، يجب أن نعرف كيف نترفع عن خلافاتنا».

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