وزير النقل الأميركي: توقف الملاحة الجوية لم يكن هجوماً سيبرانياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5341206-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B
وزير النقل الأميركي: توقف الملاحة الجوية لم يكن هجوماً سيبرانياً
وزير النقل الأميركي شون دافي خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بواشنطن (رويترز)
قال وزير النقل الأميركي شون دافي، السبت، إنه لا يعتقد أن تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة الأميركية كان بسبب هجوم سيبراني خارجي.
وأضاف دافي، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، أن حركة الطيران عادت إلى العمل بكامل طاقتها بعد توقف الطيران، يوم الجمعة.
وأشار وزير النقل الأميركي إلى أنه ليس من الواضح إن كان السبب وراء تعطل الطيران مشكلة فنية في أجهزة راوتر أم نقص كفاءة، مضيفاً: «الأعطال وقعت في أثناء أعمال الصيانة لتحويل الكابلات من النمط العادي إلى الرقمي».
ولفت النظر إلى أن الأجهزة التي تُستخدم في المراقبة الجوية تعود إلى السبعينيات من القرن الماضي، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب طالب بتحديث أجهزة الملاحة الجوية.
من جانبها، أفادت هيئة الطيران المدني الأميركية بأن أكثر من 16 ألف رحلة أُلغيت يومي الجمعة والسبت في الولايات المتحدة، في أعقاب تعليق للحركة الجوية استمر ساعات بسبب عطل في الاتصالات. وقال رئيس إدارة الطيران الفيدرالية برايان بيدفورد خلال مؤتمر صحافي، إنه «لم يكن بالإمكان إعادة جدولة 12 ألف رحلة» الجمعة، بينها نحو تسعة آلاف رحلة تجارية وثلاثة آلاف رحلة خاصة.
وأضاف «نقدّر أنه سيتم إلغاء ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف رحلة من أصل 41 ألف رحلة كانت مقررة ليوم السبت».
وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، في وقت سابق السبت، أنه أصبح من الممكن استئناف إقلاع الطائرات، وذلك بعد رفع قرار وقف جميع الرحلات الجوية المغادرة على مستوى الولايات المتحدة، الذي فرضته الإدارة في وقت سابق «لظروف استثنائية ودواعي السلامة»، بعد أن أبلغت في وقت سابق عن مشكلات خطيرة في اتصالات مراقبة الحركة الجوية.
ويُعد هذا ثاني قرار على مستوى البلاد لوقف جميع الرحلات المغادرة منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وكان القرار الآخر في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أوقفت الهيئة جميع الرحلات الداخلية المغادرة لأقل من ساعتين.
وفي العام الماضي، أقر الكونغرس تمويلاً قيمته 12.5 مليار دولار لتحديث نظام الاتصالات المتقادم لدى الهيئة.
والجمعة، طلبت هيئة الطيران الفيدرالية والبيت الأبيض من الكونغرس تخصيص 30.1 مليار دولار أخرى للتعامل مع مشكلات أخرى.
صدرت موجة من التهديدات بوجود قنابل، الجمعة، لاستهداف رحلات ركاب في أنحاء أوروبا للمرة الثالثة، هذا الأسبوع.
«الشرق الأوسط» (لشبونة)
العثور على قنبلة قرب مصنع للإيثانول بولاية إلينوي الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5341232-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
العثور على قنبلة قرب مصنع للإيثانول بولاية إلينوي الأميركية
عنصر من شرطة بيوريا التابعة لولاية إلينوي الأميركية (شرطة بيوريا عبر منصة «إكس»)
عثر على قنبلة بالقرب من مصنع للإيثانول بوسط ولاية إلينوي الأميركية، مما دفع السلطات إلى إجلاء السكان المقيمين بالقرب من الموقع الصناعي، في الوقت الذي تواصل فيه أجهزة إنفاذ القانون التحقيق في الواقعة، حسبما أعلنت السلطات، اليوم السبت.
وعُثر على القنبلة، بعد ظهر الجمعة، داخل منشأة «بيوأورجا رينيوابلز» في مدينة بيوريا. وبينما أكدت السلطات أنه تم «تأمين العبوة الناسفة وإبطال خطورتها»، ظل جميع السكان المقيمين في نطاق ميل واحد من الموقع خاضعين لأوامر الإخلاء حتى صباح السبت، مع استمرار عمليات تفتيش المنشأة بحثاً عن أي عبوات ناسفة أخرى أو أدلة إضافية.
ISP is providing support to the Peoria Police Department and restricting traffic to the downtown area to maintain a safe perimeter as they investigate a threat. Please stay away from the area at this time. pic.twitter.com/qzCBnYc2o3
وفي الوقت نفسه، أعلنت السلطات إقامة مراكز إيواء للأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب التهديد، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وقال براد ديكسون، قائد شرطة بيوريا، للصحافيين بعد منتصف الليل بقليل: «هذا تهديد حقيقي يستدعي التعامل معه بجدية»، مضيفاً: «يجب أن نتعامل مع نطاق الانفجار المحتمل على محمل الجد».
BOMB THREAT – EVACUATION NOTICEPeoria Police are investigating a reported bomb threat at BioUrja Renewables (formerly ADM), 1 Edmund Street. Anyone living or working within a ONE-MILE RADIUS is urged to immediately evacuate until further notice. https://t.co/JjSg9CY1pmpic.twitter.com/GSQTVPYz5c
وزير النقل الأميركي: توقف الملاحة الجوية لم يكن هجوماً سيبرانياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5341206-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B
وزير النقل الأميركي: توقف الملاحة الجوية لم يكن هجوماً سيبرانياً
وزير النقل الأميركي شون دافي خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بواشنطن (رويترز)
قال وزير النقل الأميركي شون دافي، السبت، إنه لا يعتقد أن تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة الأميركية كان بسبب هجوم سيبراني خارجي.
وأضاف دافي، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، أن حركة الطيران عادت إلى العمل بكامل طاقتها بعد توقف الطيران، يوم الجمعة.
وأشار وزير النقل الأميركي إلى أنه ليس من الواضح إن كان السبب وراء تعطل الطيران مشكلة فنية في أجهزة راوتر أم نقص كفاءة، مضيفاً: «الأعطال وقعت في أثناء أعمال الصيانة لتحويل الكابلات من النمط العادي إلى الرقمي».
ولفت النظر إلى أن الأجهزة التي تُستخدم في المراقبة الجوية تعود إلى السبعينيات من القرن الماضي، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب طالب بتحديث أجهزة الملاحة الجوية.
من جانبها، أفادت هيئة الطيران المدني الأميركية بأن أكثر من 16 ألف رحلة أُلغيت يومي الجمعة والسبت في الولايات المتحدة، في أعقاب تعليق للحركة الجوية استمر ساعات بسبب عطل في الاتصالات. وقال رئيس إدارة الطيران الفيدرالية برايان بيدفورد خلال مؤتمر صحافي، إنه «لم يكن بالإمكان إعادة جدولة 12 ألف رحلة» الجمعة، بينها نحو تسعة آلاف رحلة تجارية وثلاثة آلاف رحلة خاصة.
وأضاف «نقدّر أنه سيتم إلغاء ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف رحلة من أصل 41 ألف رحلة كانت مقررة ليوم السبت».
وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، في وقت سابق السبت، أنه أصبح من الممكن استئناف إقلاع الطائرات، وذلك بعد رفع قرار وقف جميع الرحلات الجوية المغادرة على مستوى الولايات المتحدة، الذي فرضته الإدارة في وقت سابق «لظروف استثنائية ودواعي السلامة»، بعد أن أبلغت في وقت سابق عن مشكلات خطيرة في اتصالات مراقبة الحركة الجوية.
ويُعد هذا ثاني قرار على مستوى البلاد لوقف جميع الرحلات المغادرة منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وكان القرار الآخر في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أوقفت الهيئة جميع الرحلات الداخلية المغادرة لأقل من ساعتين.
وفي العام الماضي، أقر الكونغرس تمويلاً قيمته 12.5 مليار دولار لتحديث نظام الاتصالات المتقادم لدى الهيئة.
والجمعة، طلبت هيئة الطيران الفيدرالية والبيت الأبيض من الكونغرس تخصيص 30.1 مليار دولار أخرى للتعامل مع مشكلات أخرى.
فانس بعد إبعاده عن مفاوضات إيران... معضلة الولاء لترمب ورهان 2028
جي دي فانس خلال احتفال لقوات المارينز في نورث كارولاينا يوم 12 نوفمبر 2026 (رويترز)
لا يعني قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إبعاد نائبه جي دي فانس عن مفاوضات إيران، أن الأخير بات خارج سباق خلافته، لكنه يجعل طريقه إلى انتخابات 2028 أكثر تعقيداً. فانس الذي يحتاج إلى وقف حرب إيران لتخفيف أعبائها الانتخابية، خسر فرصة قيادة تسوية قد تمنحه رصيداً مستقلاً، في حال نجاحه. في المقابل، قد يتيح له تراجع دوره مسافة عن قرارات لا يتحكم فيها، شريطة ألّا يتحول التباين مع الرئيس إلى قطيعة مع قاعدته.
هذه المفارقة تضع فانس أمام معركتي الفوز بترشيح حزب لا يزال ترمب مؤثراً فيه، وإقناع جمهور أوسع بأنه قادر على تصحيح المسار الذي صوّت ضده الناخبون في انتخابات التجديد النصفي. لكن ما يقوّي موقعه في الأولى قد يُضعف فرصه في الثانية، والعكس بالعكس.
تهميش أم فرصة؟
حسب تقرير نشرته «واشنطن بوست» الجمعة، لا يزال احتمال ترشح فانس أكبر من احتمال إحجامه، وفق حلفاء مطلعين على تفكيره. ولم تغير الهزيمة الجمهورية حساباته الأساسية، وإن كان القرار لم يُحسم بعد، مع اعتزامه تخصيص فترة الأعياد للتفكير في مستقبله السياسي والعائلي.
لكن سحب الملف الإيراني منه يحرمه من فرصة مهمة. فلو قاد اتفاقاً ينهي الحرب، لاستطاع الجمع بين الدفاع عن أهداف الإدارة وتقديم نفسه صاحب المخرج من أزمتها. أما تكليفه بالتركيز على الفساد والجريمة في المدن والولايات التي يحكمها الديمقراطيون، فيعيده إلى دور المواجهة الحزبية، حيث يستطيع تعبئة الأنصار، لكن يصعب عليه بناء صورة رجل دولة يمتلك إنجازاً خارجياً مستقلاً.
ومع ذلك، فقد يتحول إبعاده عن الملف إلى منفعة سياسية مشروطة. فإذا استمر الاستنزاف، يستطيع أنصاره التذكير بأنه دفع نحو التسوية وحذّر من كلفة الحرب. بيد أن هذا الدفاع يظل محدوداً، لأن الناخبين قد يحاسبونه بوصفه نائب الرئيس وشريكاً في قرارات الإدارة، لا مسؤولاً معارضاً لها. كما أن انتظاره تعثر سياسة الرئيس ليستفيد منها، قد يبدو انتهازياً إذا لم يقترن ببديل واضح.
من هنا، فقد لا تزيد حظوظه لمجرد تهميشه، ولا تنهار تلقائياً بسببه، فالمسألة تتوقف على عدة شروط: هل ينجح ترمب في خفض الكلفة وتحقيق نتائج؟ وهل يحافظ فانس على نفوذه وثقة القاعدة؟ وهل يستطيع تمييز موقفه من دون أن يظهر عاجزاً داخل الإدارة أو ناكراً لالتزاماته معها؟
ترشيح لا يضمن الرئاسة
يمتلك فانس موارد لا توفرها مجرد الشعبية العابرة، من الموقع الوطني، إلى العلاقات بالمانحين، وصلات قوية بتيار «ماغا»، وصولاً إلى علاقته اليومية بالرئيس. وتشير «واشنطن بوست» إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو أعلن تأييده لترشيحه إذا خاض السباق، فيما يواصل دونالد ترمب الابن دعمه. كما أن تعدد المنافسين المحتملين قد يخدمه بتوزيع الأصوات الرافضة له. لكن عدّه المرشح الأوفر حظاً داخل الحزب لا يعني أنه الأقدر على الفوز وطنياً. فالاستطلاعات التي تقيس اعتبار شخصية ما «مرشحاً ممتازاً»، لا تعادل نيات التصويت في انتخابات تمهيدية، فضلاً عن مواجهة مرشح ديمقراطي. وهذه مسافة أساسية بين الحضور السياسي الحالي والقدرة على بناء أكثرية انتخابية بعد عامَيْن.
كما أن مواقف المانحين تكشف أيضاً عن حدود قوته، إذ نقلت الصحيفة عن إريك ليفين، أحد جامعي التبرعات الجمهوريين المعارضين لفانس، عزوف مانحين تحدث إليهم عن دعمه. لكن تعميم هذه المعلومة لا يصح لتقييم نيات ممولي الحزب، إذ يمتلك فانس شبكته الخاصة، ومنها علاقاته بشبكة «روكبريدج» للمانحين المحافظين، التي شارك فانس في تأسيسها وتربطه بمستثمرين وأثرياء داعمين لليمين الأميركي، وعمله في رئاسة الشؤون المالية للجنة الوطنية الجمهورية.
ويعتقد حلفاؤه أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستمنحه خصماً يساعده على إعادة تجميع الجمهوريين. فبدلاً من الاكتفاء بتبرير الحرب والاقتصاد، يمكنه مهاجمة تحقيقات الخصوم وأجندتهم. لكن هذا الرهان يفترض أن الاستقطاب الحزبي سيستعيد ناخبين ابتعدوا بسبب الأسعار والسياسات، وهو أمر لا تحسمه الحملات الخطابية وحدها.
والأهم أن فانس يريد وراثة حركة ترمب مع تعديل بعض خياراتها؛ فقد حمّل الحرب مسؤولية الخسارة، لكن الرئيس أبدى موافقته على موقفه قبل إعلانه، حسب الصحيفة، ثم وافق علناً على جانب من تشخيصه. لذلك، لا تكفي واقعة إبعاده عن التفاوض لإثبات انهيار العلاقة، فقد يكون هامش التمايز قائماً، ولو بقي الرئيس صاحب القرار في حدوده.
درس بنس والتاريخ
تستحضر معضلة فانس تجربة مايك بنس، نائب ترمب في ولايته الأولى، الذي بلغ خلافه معه ذروته برفض تعطيل إقرار فوز جو بايدن بانتخابات 2020. وخلال اقتحام الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، طالب مهاجمون بشنقه، وفق التقرير الرسمي للجنة التحقيق. لكن أزمة بنس كانت دستورية وأمنية، وليست خلافاً على إدارة ملف خارجي.
والدرس لفانس أن سنوات الولاء لا توفر حماية سياسية إذا رأى ترمب في موقف نائبه تحدياً شخصياً. لكن اختلاف السياق يمنع الجزم بأنه سيواجه مصير بنس، فهو لم يدخل في مواجهة معلنة مع الرئيس، بل يقدّم مراجعة الحرب بوصفها محاولة لإنقاذ المشروع الجمهوري. ويظل نجاحه مرهوناً بقدرته على تمييز موقفه بصورة تتفهمها القاعدة وتقنع الناخبين الباحثين عن تغيير.
تاريخياً، نجح أربعة نواب للرئيس في الفوز بالرئاسة وهم في المنصب: جون آدامز، الذي انتُخب عام 1796 خلفاً لجورج واشنطن، وتوماس جيفرسون، الذي فاز عام 1800 على الرئيس جون آدامز رغم كونه نائبه، ومارتن فان بيرن، الذي انتُخب عام 1836 خلفاً لأندرو جاكسون، وجورج بوش الأب، الذي فاز عام 1988 خلفاً لرونالد ريغان. وتعود خصوصية حالة جيفرسون إلى أن النظام الانتخابي آنذاك كان يمنح منصب نائب الرئيس لصاحب المركز الثاني، ما أتاح وجود خصمين سياسيين على رأس السلطة التنفيذية.
ولا تصنع هذه الندرة حكماً مسبقاً على فانس، بل تبرز معضلة الاستفادة من موقعه من دون حمل كل أعباء الرئيس. فإذا انتهت الحرب وتحسن الاقتصاد، قد يستعيد القرب من ترمب قيمته الانتخابية. أما إذا استمر الاستنزاف فلن يكفي القول إنه كان يفضّل التسوية، فقد يصبح السؤال الحاسم هو، هل يستطيع إقناع الناخبين بأنه يملك سلطة تغيير النهج، بعدما عجز عن الاحتفاظ بملف التفاوض؟