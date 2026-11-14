وزير النقل الأميركي: توقف الملاحة الجوية لم يكن هجوماً سيبرانياً

قال وزير النقل الأميركي شون دافي، السبت، إنه لا يعتقد أن تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة الأميركية كان بسبب هجوم سيبراني خارجي.

وأضاف دافي، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، أن حركة الطيران عادت إلى العمل بكامل طاقتها بعد توقف الطيران، يوم الجمعة.

وأشار وزير النقل الأميركي إلى أنه ليس من الواضح إن كان السبب وراء تعطل الطيران مشكلة فنية في أجهزة راوتر أم نقص كفاءة، مضيفاً: «الأعطال وقعت في أثناء أعمال الصيانة لتحويل الكابلات من النمط العادي إلى الرقمي».

ولفت النظر إلى أن الأجهزة التي تُستخدم في المراقبة الجوية تعود إلى السبعينيات من القرن الماضي، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب طالب بتحديث أجهزة الملاحة الجوية.

من جانبها، أفادت هيئة الطيران المدني الأميركية بأن أكثر من 16 ألف رحلة أُلغيت يومي الجمعة والسبت في الولايات المتحدة، في أعقاب تعليق للحركة الجوية استمر ساعات بسبب عطل في الاتصالات. وقال رئيس إدارة الطيران الفيدرالية برايان بيدفورد خلال مؤتمر صحافي، إنه «لم يكن بالإمكان إعادة جدولة 12 ألف رحلة» الجمعة، بينها نحو تسعة آلاف رحلة تجارية وثلاثة آلاف رحلة خاصة.

وأضاف «نقدّر أنه سيتم إلغاء ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف رحلة من أصل 41 ألف رحلة كانت مقررة ليوم السبت».

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، في وقت سابق السبت، أنه أصبح من الممكن استئناف إقلاع الطائرات، وذلك بعد رفع قرار وقف جميع الرحلات الجوية المغادرة على مستوى الولايات المتحدة، الذي فرضته الإدارة في وقت سابق «لظروف استثنائية ودواعي السلامة»، بعد أن أبلغت في وقت سابق عن مشكلات خطيرة في اتصالات مراقبة الحركة الجوية.

ويُعد هذا ثاني قرار على مستوى البلاد لوقف جميع ⁠الرحلات المغادرة ⁠منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وكان القرار الآخر في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أوقفت الهيئة جميع الرحلات الداخلية المغادرة لأقل من ساعتين.

وفي العام الماضي، أقر الكونغرس تمويلاً قيمته 12.5 مليار دولار لتحديث نظام الاتصالات المتقادم لدى الهيئة.

والجمعة، طلبت هيئة الطيران الفيدرالية والبيت الأبيض من الكونغرس ​تخصيص 30.1 مليار ​دولار أخرى للتعامل مع مشكلات أخرى.