البيضة حين تصبح رمزاً فلسفياً

لا يُختصر الأدب الإنجليزي النسوي في جين أوستن والأخوات برونتي، ولا في الصورة النمطية للمرأة الإنجليزية التي تقف خلف نوافذ ريفية، تتابع المطر وتنتظر قراراً يتعلق بالزواج أو الميراث. فخلف هذه الأسماء التي رسّخت لنفسها مكانةً ثابتة في الذاكرة الثقافية، تكمن كاتبات كتبنَ بجرأةٍ وذكاء نادرين، وتناولنَ الحب والزواج والمال والسلطة والأسرة والعبودية والهوية، قبل أن تُقصيهنّ الذاكرة الأدبية أو تدفعهنّ إلى هامش التاريخ.

غلاف الكتاب

في كتابها الجديد «Ladies impitoyables» أو «السيدات القاسيات» (دار نشر لو شيرش ميدي)، تقدّم الكاتبة والباحثة كونستانس جان قراءةً جديدة في الأدب الإنجليزي النسوي، لا بهدف إنكار مكانة الأسماء الكبرى، بل لإعادة توزيع الضوء على كاتبات كنّ رائدات في فن الرواية، لكنهن بقين بعيدات عن القوائم المدرسية والاستشهادات الشعبية. لا يقدّم الكتاب صورةً رومانسية لنساء عشن في عزلة ريفية، ولا يكتفي بإحياء صورة «البيت الإنجليزي» كما تروّج لها مسلسلات مثل «داونتون آبي» و«بريدجيرتون»؛ بل يكشف عن نساء كتبن عن الحب حين يتحول إلى سجن، وعن الزواج حين يصبح مؤسسة اقتصادية وسياسية، وعن الأسرة حين تختفي خلف جدرانها علاقات السيطرة والنفاق والانتقام.

ما يميزهن عن الكلاسيكيات اللواتي أصبحن رموزاً أدبية عالمية، مثل جين أوستن والأخوات برونتي، ليس فقط أنهن كن أقل شهرة، بل أنهن كتبن في كثير من الأحيان بأسلوبٍ أكثر قسوة وأقل خضوعاً للأعراف. لم تكن أعمالهن دائماً قصصاً عن الحب الذي ينتهي بالزواج أو بالتراجيديا الرومانسية؛ بل كانت تحقيقات في علاقات القوة، وفي الطريقة التي تُصنع بها الهوية، وفي الثمن الذي تدفعه المرأة حين تحاول أن تملك حياتها. وهنا تكمن حداثتهن: فهن لم يكتبن عن «قضايا المرأة» بمعزل عن العالم، بل كتبن عن العالم كله من موقع نساء يرون ما لا يراه الآخرون.

جورج إليوت

تبدأ هذه القراءة من أفرا بِن، التي كانت رمز الكاتبة التي رفضت أن تُختزل في دور الزوجة أو الابنة أو المرأة الهادئة. في زمنٍ كانت فيه المرأة تُقاس بقيم الزواج والطبقة والولاء للعائلة، كتبت بِن عن الحب والحرية والاستقلال، ودفعت بالرواية والمسرح والشعر إلى مناطق لم تكن مألوفة للنساء. في روايتها «أورونوكو»، تناولت العبودية والاستعمار والحب بين العرقين، في وقتٍ لم تكن مثل هذه المواضيع تُطرح بسهولة في الأدب الإنجليزي. لم تكن بِن مجرد روائية، بل كانت من أوائل من فهموا أن الكتابة قد تكون فعل تحرر، وأن الأدب لا ينبغي أن يكون مرآةً للعادات فحسب، بل أداةً لاختبارها وتفكيكها.

ومن بِن إلى جورج إليوت، تتبدل الصورة من رائدةٍ تفتح الطريق إلى محللةٍ لا تمنح أحداً براءة سهلة. اختارت ماري آن إيفانز اسم «جورج» الذكوري لتجاوز التحيزات ضد الكاتبات، ثم بنت روايات ضخمة عن المجتمع الإنجليزي في القرن التاسع عشر، مثل «ميدل مارش» و«الطاحونة على نهر فلوس». لم تكن إليوت كاتبة عاطفية بالمعنى السهل؛ فقد اعتبرت الزواج مؤسسة اقتصادية وسياسية ودينية تحدد مصير النساء والرجال معاً، وجعلت من الطبقة والمال والسلطة موادّ أساسية في فهم الإنسان. لهذا السبب، تظل رواياتها حديثة جداً في قراءتها للهوية والسلطة، رغم أنها كُتبت في زمنٍ يبدو لنا اليوم بعيداً.

إليزابيث فون أرنيم

أما إليزابيث فون أرنيم، فتمثل الكاتبة التي حوّلت السخرية إلى سلاح. في رواياتها مثل «إليزابيث وحديقتها الألمانية» و«فيرا»، تناولت الزواج والهيمنة الأسرية بأسلوبٍ ساخر يُذكّر بجين أوستن، لكنه أكثر قسوة وأقل تساهلاً. لم تكن فون أرنيم تكتب عن «الحب الجميل»، بل عن الحب حين يتحول إلى سجن، وعن الحرية حين تصبح قدرة يومية على قول «لا». في أعمالها، لا تكون الأسرة ملاذاً آمناً بالضرورة، بل قد تكون مسرحاً للسيطرة والنفاق، والمرأة لا تنتظر منقذاً خارجياً، بل تتعلم أن ترى ما يجري حولها وتسمّيه باسمه.

ثم تأتي إيفي كومبتون-بورنيت، التي كتبت عن العائلات الإنجليزية بأسلوبٍ شبه جراحي. في رواياتها مثل «الآباء والأبناء» و«خادم وخادمة»، تكشف عن جانب مظلم من الحياة الأسرية الإنجليزية، بعيداً عن الصورة المثالية التي يروّج لها الأدب التقليدي. أسلوبها الحواري الحاد، وغياب الشرح المباشر، جعلاها كاتبةً صعبة القراءة بالنسبة لبعض القرّاء، لكنها في الوقت نفسه من أكثر الكاتبات عمقاً في تحليل علاقات القوة داخل البيت. في رواياتها، لا أحد بريء تماماً، ولا أحد ضحية بالكامل، والأسرة ليست ملاذاً، بل ساحة صراع، والكلام ليس وسيلة للتواصل، بل أداة للسيطرة والانتقام.

وتواصل الكاتبة رحلتها مع مورييل سبارك، التي تنتقل معها القراءة إلى حداثةٍ أكثر حدة. في رواياتها مثل «ربيع الآنسة جين برودي» و«مقعد السائق»، تناولت السلطة والسيطرة والهوية بأسلوبٍ مختصر ومفاجئ، يخلط بين الكوميديا والرعب النفسي. سبارك لم تكتب عن «المشاعر» بالمعنى التقليدي، بل عن الطريقة التي تتحول بها المشاعر إلى أدوات سلطة. في عالمها، تتداخل البراءة والذنب حتى يصعب الفصل بينهما، وهذا ما يجعل قراءتها صعبة ومثيرة في آنٍ واحد. إنها تكتب عن الإنسان كما هو، لا كما يتمنى أن يكون، وتكشف عن الوجه المظلم للطيبة والذكاء والحنان.

«السيدات القاسيات» لم يكتبن عن «قضايا المرأة» بمعزل عن العالم بل كتبن عن العالم كله من مواقع نساء يرين ما لا يراه الآخرون