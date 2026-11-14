البيضة حين تصبح رمزاً فلسفياً

في روايته «في قبري ثلاث بيضات»، الصادرة عن «دار الشروق» بالقاهرة، يتعامل الكاتب أحمد رشاد مكيوي مع البيضة بصفتها رمزاً فلسفياً يختصر أحوال إنسان العصر وتناقضاته ما بين الصلابة والهشاشة، عبر يوميات شاب يعيش سلسلة لا نهائية من الإحباط، والفشل في الطفولة، والأسرة، والحب، والدراسة والأصدقاء.
فاز النص بجائزة «خيري شلبي للعمل الروائي الأول»، وجاء في حيثيات الفوز: «إننا إزاء عمل أدبي رفيع بلغة ثرية وسرد سلس قادر على تحويل التفاصيل اليومية صوراً رمزية معبرة، كما ظل رمز (البيضة) حاضراً كاستعارة مهيمنة، مع حس ساخر رقيق ورؤية جمالية متماسكة».
في مجتمع لا يعترف إلا بالأصوات العالية وتقاس فيه الهيبة بمدى الصلابة، يجد «عمر» نفسه في العراء يواجه العالم بقلب مكشوف وشخصية مفرطة الحساسية كأنه نبتة رقيقة تحاول النمو وسط مواد سامة.
يستهل حكايته من خيبات أمل صغيرة تركت ندوباً لا تُرى، بداية من «الممحاة السحرية» التي وعدته بمحو الأخطاء فمزقت ورقته، إلى أب يداري هزائمه بالضجيج تاركاً ابنه الوحيد في مواجهة أسئلة الرجولة والخوف. وأمام قسوة الواقع لا يجد مهرباً سوى الانسحاب إلى داخل ذاته محولاً غرفته عالماً موازياً يشاركه فيه كتكوت غامض يجسّد كل المخاوف التي يخشى البوح بها، بأسلوب سردي عذب في رحلة عبر الزمن النفسي لطفل كبر قبل الأوان، ويتمزق في تلك المسافة الهائلة بين ما تمناه وبين ما يفرضه عليه الواقع.
من أجواء الرواية نقرأ:
«ارتبطتُ بعبير بعد أن فقدتُ الأمل في غيرها، من ساندي إلى العشرات اللواتي راقبتهن وأحببتُهن عن بعد. لا أستطيع القول إنني كنت أكرهها ولا الجزم أيضاً بأنني أحببتها، الحياة معها كانت مريحة، تفهمني وتقرأ أفكاري، صحيح أنها في أوقات تفعل ما يحلو لها دون الرجوع لي إلا أنني حينها أغض الطرف مخاطباً نفسي بأنها في مواقف أخرى تنصاع لرغباتي، ثم إن مساحة الحرية التي تنالها ستجعلها ممتنة لي حينما تقارنني بغيري من الرجال.
كنت أيضاً ممتناً لقوة شخصيتها التي رفعت عني عناء اتخاذ القرارات وتحمل تبعاتها، فقد اعتدت إطالة التفكير في صغائر الأمور وعظيمها، أقلب الاحتمالات على كل وجوهها، وأظل أفكر وأتحرى الدقة لاختيار أفضلها، فتضيع الفرصة التي كنا نسعى وراءها، فباتت تتخذ القرار ثم تخبرني به. تارة قبل تنفيذه وتارة أخرى بعد الفعل، وتارة ثالثة بعد أن يؤتي القرار ثماره، وكنت أبتسم لها ابتسامة رضا دون تعليق وفي نفسي شكر لا أستطيع التعبير عنه».