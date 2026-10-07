من هرمز إلى صناديق الاقتراع... غلاء الوقود يلاحق ترمب

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليونان في وزارة الخارجية بأثينا (أ.ب)

حذّرت الولايات المتحدة موسكو من أن امتناعها عن الكشف عن تفاصيل وفاة عامل مختبر في مركز أبحاث الطاعون في سيبيريا يتعارض مع التزاماتها الصحية الدولية، وفقاً لما أفاد به مسؤولون أميركيون.

ويقول مسؤولون أميركيون إن روسيا لم تُقدّم إلى الولايات المتحدة سوى معلومات قليلة حول هذه الحادثة الغامضة، التي أثارت مخاوف من احتمال انتشار مرض معدٍ داخل روسيا وخارج حدودها. ويُعدّ هذا مصدراً آخر للتوتر بين روسيا والولايات المتحدة، في الوقت الذي يسعى فيه ترمب إلى تحسين العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإحراز تقدم في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

معلومات محدودة للغاية

وصرح الرئيس ترمب للصحافيين في البيت الأبيض بأنه سيُجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «قريباً». وعندما سُئل عما تُخبره به وكالات الاستخبارات الأميركية بشأن الحادثة، قال الرئيس إنه سيتمكن من مشاركة المزيد اليوم (الأربعاء).

وصرّح وزير الخارجية ماركو روبيو، أمس (الثلاثاء)، بأن المعلومات التي شاركتها موسكو «لا تزال محدودة للغاية». وأضاف روبيو، الذي كان في آيسلندا لمناقشة التعاون الأمني ​​في القطب الشمالي: «نشجع روسيا على الشفافية ومشاركة المزيد من المعلومات مع العالم، حتى نتمكن جميعاً من الاستجابة بالشكل المناسب. ربما لا يوجد شيء هناك. ربما يكون الأمر أكبر مما كنا نتصور. لا نعلم».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة طلبت رسمياً معلومات إضافية من الحكومة الروسية، وهي على اتصال رسمي مع دول أخرى حول العالم لتبادل المعلومات. بعد أربعة أيام من وفاة المرأة، التي ورد اسمها في تقارير إعلامية محلية باسم داريا شيبيلوفا، لم تكشف السلطات الروسية بعد عن السبب الدقيق لوفاتها، واكتفت بالقول إنها تُوفيت بسبب الالتهاب الرئوي. وقد أثار هذا الغموض تكهنات بأن عملها المخبري أدى إلى تعرضها لمسبب مرض قاتل، وأثار تساؤلات حول ما إذا كانت روسيا قد بذلت ما يكفي لاحتواء ما وصفته السلطات بمرض معدٍ.

وبموجب اتفاقية الصحة العالمية لعام 2005، والمعروفة باسم اللوائح الصحية الدولية، تُلزم الدول بإخطار منظمة الصحة العالمية في غضون 24 ساعة من أي حدث قد يتحول إلى حالة طوارئ صحية عامة دولية. ينص الاتفاق أيضاً على إلزام الدول الموقعة بتقديم تحديثات مفصلة، ​​تشمل نتائج التحاليل المخبرية والإجراءات المتخذة لاحتواء التهديد.

وفي حين قدمت موسكو بعض المعلومات لمنظمة الصحة العالمية، فإنها لم تجب بعد عن أسئلة أساسية حول الحالة، بما في ذلك أنواع الفحوصات التي أُجريت.

وصرح حاكم إيركوتسك، إيغور كوبزيف، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن المختصين أجروا تحليلات مخبرية شاملة على جثة المرأة، ولم يجدوا أي «كائنات دقيقة مرتبطة بنشاطها المهني».

وأكد إيغور كوبزيف أن تحليلات جثة المرأة لم تجد أي كائنات دقيقة مرتبطة بعملها. وقالت منظمة الصحة العالمية إن حالة الطاعون الرئوي المحتملة في روسيا تشكل خطراً «منخفضاً جداً» خارج البلاد.

وكانت إدارة ترمب قد سحبت الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا العام، ويعود ذلك جزئياً إلى تعامل المنظمة مع جائحة «كوفيد-19».

الشفافية وتهدئة المخاوف!

يقول الخبراء إنه ينبغي على روسيا مشاركة المعلومات حول الحادثة المميتة، حتى لو أصرت موسكو على عدم وجود خطر حدوث حالة طوارئ أوسع نطاقاً تستدعي الإبلاغ.

وقالت هايلي سيفرانس، مستشارة السياسات السابقة في وزارة الدفاع الأميركية، خبيرة السياسة البيولوجية العالمية في مبادرة التهديد النووي، وهي منظمة أمنية غير ربحية: «إنّ توفير أكبر قدر ممكن من الشفافية سيساعد في تهدئة المخاوف من انتشار دولي أوسع».

وقد صرّحت هيئة حماية المستهلك الروسية، التي تُشرف على المختبر الذي كانت تعمل فيه، بأنّ سبب وفاتها هو الالتهاب الرئوي «غير المعروف». ومنذ إصابتها، وُضع المخالطون لها تحت المراقبة الطبية. والثلاثاء، أعلنت السلطات عن وجود أدلة على إصابة بعض المخالطين لها بفيروسي «كوفيد-19» ونزلة البرد.

برنامج الأسلحة الجرثومية

وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن روسيا لا تزال تمتلك برنامجاً للأسلحة الجرثومية ينتهك اتفاقية الأسلحة البيولوجية.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في تقرير صدر عام 2025، أن «روسيا ورثت برنامجاً هجومياً سابقاً للبحث والتطوير البيولوجي من الاتحاد السوفياتي». وأضافت: «ترى الولايات المتحدة أن البرنامج السوفياتي قد تم استيعابه، لا تفكيكه، من قِبل الاتحاد الروسي، وأن البرنامج استمر وتطور».

في عام 1979، أدى حادث في منشأة سوفياتية إلى تفشي مرض الجمرة الخبيثة في سفيردلوفسك بروسيا، المعروفة الآن باسم يكاترينبورغ. وصرح مسؤولون سوفيات في البداية بأن المرض ناجم عن لحوم ملوثة. لاحقاً، صرح بوريس يلتسين، الذي شغل منصب أول رئيس لروسيا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، لصحيفة روسية بأن «تطوراً عسكرياً» هو ما أدى إلى تفشي المرض.

وقد أدى انعدام الثقة بمؤسسات الصحة العامة الروسية إلى مخاوف من تفشي وباء محتمل بين السكان في منطقة إيركوتسك السيبيرية، بالقرب من الحدود مع منغوليا. وبالمثل، عزّزت دول آسيا الوسطى المجاورة تدابير السلامة الصحية عند الحدود والمطارات.

تشابه بين الصين وروسيا

أدلت بكين بأول تعليق رسمي لها بشأن الحالة المشتبه في إصابتها بالطاعون الرئوي في سيبيريا، قائلة إنها تتعاون مع روسيا، مع تصاعد المخاوف الصحية في مختلف أنحاء العالم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جوو جياكون، أمس (الثلاثاء)، رداً على سؤال حول ما إذا كانت موسكو أبلغت بكين بشأن الحادث: «تحافظ الصين وروسيا على إجراء اتصال وثيق والتعاون لمنع الأمراض المعدية والسيطرة عليها، بما في ذلك الطاعون الرئوي»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم (الأربعاء).

يُشار إلى أنه قبل ما يزيد قليلا على شهر، اختتم المعهد الواقع في إيركوتسك تجربة للاستجابة للطوارئ مع الصين، حول التعامل مع تفشي الأمراض المعدية. وناقش مشاركون روس وصينيون أيضاً كيفية مراقبة انتشار الأمراض والسيطرة عليها في المناطق الحدودية بين البلدين. وتقع مقاطعة إيركوتسك شمال منغوليا ولا تشترك في حدود مباشرة مع الصين، إلا أن عاصمتها المحلية هي مركز رئيسي تربطه بمدن صينية رحلات جوية متعاقبة وخطوط سكك حديدية.

وبينما توجد أوجه تشابه بين تردد روسيا في مشاركة المعلومات حول الحادثة في سيبيريا وافتقار الصين إلى الشفافية بشأن تفشي «كوفيد-19»، يقول مسؤولون إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحالة الروسية قد تؤدي إلى تفشٍّ وبائي بمستوى عدوى جائحة «كوفيد» نفسه.

وصرح الرئيس ترمب، يوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد في التعامل مع هذا الوضع. وفي رد يحمل تلميحاً انتقادياً إلى الولايات المتحدة، قالت هيئة الرقابة الاستهلاكية الروسية إنها مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في مواجهة تفشي مرض الحصبة لديها.

وتم رصد بكتيريا «يرسينيا بيستيس» (Yersinia pestis) -المسببة للطاعون الرئوي والدبلي- من حين إلى آخر في سيبيريا، وارتبط وجودها بالتعرض للقوارض والحيوانات الضارة. ويذكر الموقع الإلكتروني للمعهد الروسي لمكافحة الطاعون في إيركوتسك أنه أُسس عام 1934 في عهد الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين للسيطرة على حالات الطاعون. ومنذ ذلك الحين، عمل المعهد على رصد وبحث وتطوير علاجات لأمراض معدية خطيرة أخرى، بما في ذلك الكوليرا والجمرة الخبيثة وداء البروسيلات.

كما شارك المعهد في تدريب مشترك مع الصين في وقت سابق من هذا العام لمواجهة احتمالية تفشي مرض معدٍ. وقال روبيو: «نحن نراقب الوضع من كثب، ساعة بساعة. هناك وكالات متعددة، ليس في الولايات المتحدة فحسب بل على الصعيد الدولي أيضاً، تتابع هذا الأمر».