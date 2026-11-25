قُتل 11 عسكرياً في النيجر وأصيب خمسة آخرون في هجوم شنّه مسلحون من جماعة «بوكو حرام» على دوريتهم في جنوب شرقي النيجر، قرب الحدود مع نيجيريا، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع، التي قالت إن قواتها «حيّدت» 22 من المهاجمين. وقالت وزارة الدفاع النيجرية، في بيان الأربعاء تُلي عبر التلفزيون الرسمي، إن عناصر من «الجماعة الإرهابية» هاجموا دورية للجيش كانت تتولى مهمة «تأمين الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للسكان» في بارْوا، وهي قرية في منطقة ديفا، أقصى جنوب شرقي النيجر.

وجاء في البيان: «الحصيلة المؤقتة هي التالية: من جانبنا 11 شهيداً و5 جرحى. ومن جانب العدو: تحييد 22 إرهابياً». وأضافت الوزارة في بيانها أن «الجنود أبدوا مقاومة شرسة للعدو». ولم يتضمن البيان تفاصيل عن توقيت الهجوم أو نوع الأسلحة المستخدمة أو أسماء الضحايا.

وكان سكان قرية بارْوا قد هُجروا عام 2015 إثر هجمات إرهابية، وعاد إليها نحو 6000 من سكانها في 2021 ضمن جهود إعادة توطين النازحين، بعد تراجع خطورة «بوكو حرام»، ولكن منذ ذلك الحين، تتعرض القرية بانتظام للاستهداف من طرف الجماعات المسلحة الموجودة في المنطقة، وأبرزها «بوكو حرام» وفرعها المنشق «تنظيم داعش في غرب أفريقيا».

مروحية للجيش النيجيري تشارك في العمليات ضد الإرهابيين تربض بإحدى القواعد شمال شرقي البلاد (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتأتي الحادثة في وقت تواجه فيه ديفا أزمة أخرى، إذ أمهلت السلطات آلاف العرب من «المحاميد» حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) لمغادرة البلاد. وقال حاكم المنطقة، محمدو إبراهيم باغدوما، في أغسطس (آب) إن أسلحة مضبوطة ومعلومات استخباراتية تشير إلى أن بعضهم يزوّد جماعات مسلحة، منها «بوكو حرام»، بالسلاح والدعم اللوجستي، وهي اتهامات يرفضها المحاميد بشدة.

جنديان تشاديان خلال دورية نهرية في إقليم البحيرة (أ.ف.ب)

وتقع منطقة ديفا في حوض بحيرة تشاد، وهي مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تحدها أربع دول (نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد)، وتُعد معقلاً للجماعات المسلحة، حيث غدت البحيرة منذ 2009 معقلاً إرهابياً يضم مقاتلي «بوكو حرام» ومنافستها «داعش في غرب أفريقيا»، والجماعتان تتنافسان على النفوذ في المنطقة.

وبحسب منظمة «أكليد»، قُتل 977 شخصاً ونزح أكثر من ثلاثة ملايين في دول الحوض بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول)، وأحصت 908 حوادث أمنية. وفي الكاميرون المجاور، قالت أيشة بمبورا، الباحثة في مرصد الجريمة المنظمة في وسط أفريقيا، إن الضغط العسكري في نيجيريا يجبر مقاتلي «بوكو حرام» على التراجع نحو جبال ماندارا وجزر البحيرة، وإن الجماعات اتجهت إلى الخطف مقابل فدية لتمويل نفسها.

تجمُّع سكان بالقرب من موقع تفجير استهدف مسجداً في سوق غامبورو بمدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا 25 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

وتُعد ديفا من مناطق استقبال الفارين من العنف في شمال نيجيريا، إذ تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 64 ألفاً فرّوا إلى النيجر منذ مطلع العام، منهم أكثر من 23 ألفاً وصلوا إلى ديفا وحدها.

وانسحبت النيجر في 2025 من «القوة المتعددة الجنسيات المشتركة»، وهي تحالف إقليمي يضم نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون لقتال «بوكو حرام» في حوض بحيرة تشاد، ولكن النيجر أطلقت عمليتها الخاصة لمكافحة الإرهاب، وسمّتها «نالِوا دولي»، وتعني بلغة الكانوري المحلية «السلام دون مساومة».

ويقول بيير هيلي دي روهان شابو، رئيس قسم غرب أفريقيا في «أفريكا إنتليجنس»، إن المجلس العسكري الحاكم برئاسة عبد الرحمن تياني يواجه صعوبة في احتواء الجماعات الإرهابية في شرق البلاد وغربها، حيث تواجه النيجر أعمال عنف دامية تنفذها جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في غرب البلاد منذ أكثر من عقد.