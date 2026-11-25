تقرير: الجيش البريطاني ينقل طائراته إلى حظائر ليلاً خشية تعرضها لهجماتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5345542-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AE%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA
تقرير: الجيش البريطاني ينقل طائراته إلى حظائر ليلاً خشية تعرضها لهجمات
مقاتلة بريطانية من طراز «تايفون» في قاعدة أكروتيري بقبرص قبل إقلاعها لضرب أهداف للحوثيين يناير 2024 (أ.ب)
ذكرت وسيلتا إعلام بريطانيتان، اليوم (الأربعاء)، أن سلاح الجو الملكي البريطاني يقوم بنقل طائراته ليلاً إلى حظائر ومخابئ لحمايتها من التهديدات المحتملة من الطائرات المسيّرة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت صحيفة «ذا تايمز» وقناة «سكاي نيوز»، اللتان أوردتا هذه الإجراءات دون تسمية مصادر، إن ذلك يشمل أيضاً خططاً لاستخدام شبكات مضادة للطائرات المسيّرة لحماية الطائرات المكشوفة.
وجاء هذا التقرير بعد أن أصدرت وزارة الدفاع البريطانية وجهاز المخابرات الداخلية (إم آي5) تحذيراً، أمس (الثلاثاء)، بشأن تزايد خطر أعمال التخريب من جانب روسيا، وعقب وقائع تبدو مرتبطة بإيران في قواعد عسكرية في بريطانيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعامل عسكريون من سلاح الجو الأميركي مع «نشاط مشتبه به لطائرات مسيّرة غير مصرّح بها» في قاعدة لاكنهيث التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، بعد أيام فقط من نقل الولايات المتحدة طائرات للتزود بالوقود من قاعدة جوية بريطانية أخرى إلى قاعدة لاكنهيث.
وفي الشهر الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن تهديداً مرتبطاً بإيران دفع إلى سحب قاذفات «بي – 1» الأميركية من قاعدة جوية بريطانية أخرى، هي قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، بعد واقعة حدثت في سبتمبر (أيلول).
وأُلقي القبض على 5 رجال قرب قاعدة فيرفورد بعد تقارير عن نشاط مريب حول القاعدة، في واقعة تقول السلطات إنها قد تكون مرتبطة بإيران.
من المقرر أن ترتفع فواتير الطاقة المنزلية لملايين البريطانيين بأكثر من الربع بدءاً من يناير (كانون الثاني)، وفق ما أعلنته هيئة تنظيم سوق الطاقة (أوفغيم).
«الشرق الأوسط» (لندن)
النيجر: مقتل 11 جندياً في هجوم شنته جماعة «بوكو حرام»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5345577-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-11-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
النيجر: مقتل 11 جندياً في هجوم شنته جماعة «بوكو حرام»
Algerian military convoy on the Niger border (Tuareg activists)
قُتل 11 عسكرياً في النيجر وأصيب خمسة آخرون في هجوم شنّه مسلحون من جماعة «بوكو حرام» على دوريتهم في جنوب شرقي النيجر، قرب الحدود مع نيجيريا، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع، التي قالت إن قواتها «حيّدت» 22 من المهاجمين. وقالت وزارة الدفاع النيجرية، في بيان الأربعاء تُلي عبر التلفزيون الرسمي، إن عناصر من «الجماعة الإرهابية» هاجموا دورية للجيش كانت تتولى مهمة «تأمين الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للسكان» في بارْوا، وهي قرية في منطقة ديفا، أقصى جنوب شرقي النيجر.
وجاء في البيان: «الحصيلة المؤقتة هي التالية: من جانبنا 11 شهيداً و5 جرحى. ومن جانب العدو: تحييد 22 إرهابياً». وأضافت الوزارة في بيانها أن «الجنود أبدوا مقاومة شرسة للعدو». ولم يتضمن البيان تفاصيل عن توقيت الهجوم أو نوع الأسلحة المستخدمة أو أسماء الضحايا.
وكان سكان قرية بارْوا قد هُجروا عام 2015 إثر هجمات إرهابية، وعاد إليها نحو 6000 من سكانها في 2021 ضمن جهود إعادة توطين النازحين، بعد تراجع خطورة «بوكو حرام»، ولكن منذ ذلك الحين، تتعرض القرية بانتظام للاستهداف من طرف الجماعات المسلحة الموجودة في المنطقة، وأبرزها «بوكو حرام» وفرعها المنشق «تنظيم داعش في غرب أفريقيا».
وتأتي الحادثة في وقت تواجه فيه ديفا أزمة أخرى، إذ أمهلت السلطات آلاف العرب من «المحاميد» حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) لمغادرة البلاد. وقال حاكم المنطقة، محمدو إبراهيم باغدوما، في أغسطس (آب) إن أسلحة مضبوطة ومعلومات استخباراتية تشير إلى أن بعضهم يزوّد جماعات مسلحة، منها «بوكو حرام»، بالسلاح والدعم اللوجستي، وهي اتهامات يرفضها المحاميد بشدة.
وتقع منطقة ديفا في حوض بحيرة تشاد، وهي مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تحدها أربع دول (نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد)، وتُعد معقلاً للجماعات المسلحة، حيث غدت البحيرة منذ 2009 معقلاً إرهابياً يضم مقاتلي «بوكو حرام» ومنافستها «داعش في غرب أفريقيا»، والجماعتان تتنافسان على النفوذ في المنطقة.
وبحسب منظمة «أكليد»، قُتل 977 شخصاً ونزح أكثر من ثلاثة ملايين في دول الحوض بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول)، وأحصت 908 حوادث أمنية. وفي الكاميرون المجاور، قالت أيشة بمبورا، الباحثة في مرصد الجريمة المنظمة في وسط أفريقيا، إن الضغط العسكري في نيجيريا يجبر مقاتلي «بوكو حرام» على التراجع نحو جبال ماندارا وجزر البحيرة، وإن الجماعات اتجهت إلى الخطف مقابل فدية لتمويل نفسها.
وتُعد ديفا من مناطق استقبال الفارين من العنف في شمال نيجيريا، إذ تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 64 ألفاً فرّوا إلى النيجر منذ مطلع العام، منهم أكثر من 23 ألفاً وصلوا إلى ديفا وحدها.
وانسحبت النيجر في 2025 من «القوة المتعددة الجنسيات المشتركة»، وهي تحالف إقليمي يضم نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون لقتال «بوكو حرام» في حوض بحيرة تشاد، ولكن النيجر أطلقت عمليتها الخاصة لمكافحة الإرهاب، وسمّتها «نالِوا دولي»، وتعني بلغة الكانوري المحلية «السلام دون مساومة».
ويقول بيير هيلي دي روهان شابو، رئيس قسم غرب أفريقيا في «أفريكا إنتليجنس»، إن المجلس العسكري الحاكم برئاسة عبد الرحمن تياني يواجه صعوبة في احتواء الجماعات الإرهابية في شرق البلاد وغربها، حيث تواجه النيجر أعمال عنف دامية تنفذها جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في غرب البلاد منذ أكثر من عقد.
الكرملين يقلل من أهمية تقارير عن مقتل نحو 700 ألف جندي روسي في الحربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5345558-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%88-700-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
الكرملين يقلل من أهمية تقارير عن مقتل نحو 700 ألف جندي روسي في الحرب
دميتري بيسكوف المتحدث باسم «الكرملين» (د.ب.أ)
رفض الكرملين، الأربعاء، التعليق على تقارير تُفيد بمقتل ما يصل إلى 700 ألف جندي روسي خلال العملية العسكرية المتواصلة منذ نحو 5 سنوات في أوكرانيا.
وذكرت عدة وسائل إعلام روسية ودولية أن بيانات موسكو تؤكد مقتل ما بين 470 و700 ألف جندي في الحرب، وذلك بعد تحليل كم كبير من البيانات التي حصل عليها قراصنة إلكترونيون من وكالة الإحصاء الرسمية الروسية.
ولم تكشف روسيا عن حصيلة رسمية للقتلى في صفوف جيشها منذ سبتمبر (أيلول) 2022 عندما قالت إن نحو 6 آلاف جندي قتلوا خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب، وهو رقم عُدّ على نطاق واسع أنه أقل بكثير من العدد الفعلي حتى في حينها، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ولدى سؤاله عن التقارير الجديدة، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأربعاء، إن «الكيان الوحيد الذي يمكنه رسمياً الكشف عن أعداد الضحايا هو وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية».
وأضاف: «أقترح عدم الالتفات إلى أي بيانات أخرى».
وفي وقت سابق هذا الشهر، نشر قراصنة إلكترونيون ينتمون إلى مجموعتين مناهضتين للكرملين هما «الأنصار السيبرانيون البيلاروسيون» (Belarusian Cyberpartisans) وجماعة «سايلنت كرو» (Silent Crow) الموالية لأوكرانيا، مئات آلاف السجلات التي قالوا إنهم حصلوا عليها عبر اختراق قاعدة بيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية «روسستات».
ومن خلال تحليل البيانات غير المنشورة عن أسباب الوفاة في أوساط المواطنين الروس على مدار السنوات الخمس الماضية، قالت عدة وسائل إعلام دولية إن عدد الجنود الذين تأكد مقتلهم يقترب من 500 ألف.
وأفاد تحليل منفصل أجرته وسيلتا الإعلام الروسيتان المستقلتان والمحظورتان «ميدوزا» و«ميديازونا»، بأن حصيلة القتلى قد تصل إلى 700 ألف بعد احتساب الجنود المصنّفين في عداد «المفقودين»، والذين يرجّح على نطاق واسع أنهم قُتلوا، لكن وفاتهم لم تُسجل رسمياً بعد.
وعرضت روسيا حوافز مالية ضخمة لجذب العمال الذين يتلقون أجوراً منخفضة في المناطق الفقيرة للانضمام إلى الجيش. كما جنّدت سجناء مقابل منحهم عفواً لقاء الخدمة العسكرية. وفرضت التجنيد الإجباري على أكثر من 300 ألف شخص واستقطبت الآلاف من الخارج، ما أثار اتهامات لها بإكراه مواطنين أجانب على القتال، كما أرسلت كوريا الشمالية عشرات الآلاف من جنودها لمساندة الجيش الروسي.
وقُتل في المقابل عدد كبير من الجنود الأوكرانيين فيما بات النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوليو (تموز) إن نحو 50 ألفاً قتلوا، رغم أنه يُعتقد كذلك أن العدد الفعلي أكبر من ذلك.
وفي يوليو، أفاد «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، ومقره الولايات المتحدة، بأن ما بين 125 و150 ألف جندي أوكراني قتلوا.
وفي الوقت ذاته، قال المركز إن 450 ألف روسي قتلوا، وهو عدد قريب من التقديرات الواردة في آخر تسريبات «روسستات».
تقرير: الجيش البريطاني ينقل طائراته إلى حظائر ليلاً خشية تعرضها لهجماتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5345542-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AE%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA
تقرير: الجيش البريطاني ينقل طائراته إلى حظائر ليلاً خشية تعرضها لهجمات
مقاتلة بريطانية من طراز «تايفون» في قاعدة أكروتيري بقبرص قبل إقلاعها لضرب أهداف للحوثيين يناير 2024 (أ.ب)
ذكرت وسيلتا إعلام بريطانيتان، اليوم (الأربعاء)، أن سلاح الجو الملكي البريطاني يقوم بنقل طائراته ليلاً إلى حظائر ومخابئ لحمايتها من التهديدات المحتملة من الطائرات المسيّرة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت صحيفة «ذا تايمز» وقناة «سكاي نيوز»، اللتان أوردتا هذه الإجراءات دون تسمية مصادر، إن ذلك يشمل أيضاً خططاً لاستخدام شبكات مضادة للطائرات المسيّرة لحماية الطائرات المكشوفة.
وجاء هذا التقرير بعد أن أصدرت وزارة الدفاع البريطانية وجهاز المخابرات الداخلية (إم آي5) تحذيراً، أمس (الثلاثاء)، بشأن تزايد خطر أعمال التخريب من جانب روسيا، وعقب وقائع تبدو مرتبطة بإيران في قواعد عسكرية في بريطانيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعامل عسكريون من سلاح الجو الأميركي مع «نشاط مشتبه به لطائرات مسيّرة غير مصرّح بها» في قاعدة لاكنهيث التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، بعد أيام فقط من نقل الولايات المتحدة طائرات للتزود بالوقود من قاعدة جوية بريطانية أخرى إلى قاعدة لاكنهيث.
وفي الشهر الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن تهديداً مرتبطاً بإيران دفع إلى سحب قاذفات «بي – 1» الأميركية من قاعدة جوية بريطانية أخرى، هي قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، بعد واقعة حدثت في سبتمبر (أيلول).
وأُلقي القبض على 5 رجال قرب قاعدة فيرفورد بعد تقارير عن نشاط مريب حول القاعدة، في واقعة تقول السلطات إنها قد تكون مرتبطة بإيران.