مقتل 20 مهاجراً قبالة جزيرة كريت اليونانية خلال يومينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5339251-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-20-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86
مقتل 20 مهاجراً قبالة جزيرة كريت اليونانية خلال يومين
أفراد من خفر السواحل اليونانيون ينقلون جثث مهاجرين انتُشلت من قارب قبالة جزيرة كريت إلى جانب ناجين (رويترز)
أعلن خفر السواحل اليونانيون مقتل 20 مهاجراً خلال اليومين الماضيين خلال محاولتهم الوصول إلى جزيرة كريت التي باتت وجهة رئيسية لطالبي الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح خفر السواحل أن فرق الإنقاذ عثرت، الاثنين، على 12 جثة في مركب قبالة سواحل كريت، بعد انتشال ثماني جثث في وقت سابق على متن مركب آخر، فيما تم إنقاذ نحو أربعين مهاجراً.
وباشر خفر السواحل عملية إنقاذ طارئة، ليل السبت، بعد تلقي إشارة استغاثة من مركب في ظل رياح شديدة وأوضاع صعبة في البحر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت السلطات، الأحد، بأن سفينة أخرى كانت تبحر على مقربة انتشلت نحو 28 ناجياً وجثة مهاجر واحد، جميعهم سودانيون ونقلتهم إلى زورق للشرطة أقلَّهم إلى كريت. وعثر خفر السواحل على قاربهم ليل الأحد - الاثنين وعليه سبع جثث أخرى.
وفي حادث غرق ثانٍ، أعلن خفر السواحل العثور على 12 جثة وإنقاذ 18 شخصاً، الاثنين، على متن قارب إلى جنوب كريت.
وباتت هذه الجزيرة قِبلةً رئيسية للمهاجرين الذي ينطلقون من ليبيا؛ سعياً للوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر المسار البحري المحفوف بالمخاطر.
أعلن تيدي رينر، الفائز بخمس ذهبيات أولمبية في الجودو والذي ما زال ينافس في هذه الرياضة، ترشحه لرئاسة فرنسا من أجل خلافة إيمانويل ماكرون في انتخابات 2027، وفق مقطع فيديو نشره اليوم (الاثنين)، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال ابن الـ37 عاماً وهو جالس أمام مكتبة مرتدياً قميصاً أبيض وسترة داكنة: «اسمي تيدي رينر، واليوم أقولها لكم وجهاً لوجه، أنا مرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027»، مضيفاً: «لطالما كان النضال جزءاً منّي. أعرف ما معنى أن تقاتل، أن تسقط، أن تنهض دائماً».
ويعد رينر أعظم لاعب جودو في تاريخ اللعبة في بلاده والأكثر تتويجاً في هذه الرياضة عموماً في تاريخ الألعاب الأولمبية (5 ألقاب، منها 3 في الفردي) والأكثر فوزاً بالميداليات (5 ذهبيات وبرونزيتان)، والرياضي الأولمبي الفرنسي الأكثر تتويجاً في الألعاب الصيفية بعدما أحرز ذهبيتين في أولمبياد باريس 2024.
ويملك رينر في سجله 12 لقباً على صعيد بطولات العالم، و5 على صعيد بطولة أوروبا، إضافةً إلى ألقاب عدة أخرى، مما يجعله أحد أعظم مَن مارسَ هذه الرياضة.
وأقر رينر بأن ترشحه قد يثير الاستغراب، قائلاً: «أعرف ما سيُقال عني: إنه مجنون، ليس من أبناء المؤسسة، لا يمتلك رموزها، ولم يسبق له أن مارس السياسة. لكن اسألوا أنفسكم معي: ما الذي يبدو جنونياً اليوم؟ لم أُمضِ حياتي خلف منصة سياسية، لكن النضال كان دائماً جزءاً منّي».
وأطلق رينر حزبه السياسي اليوم، تحت اسم «فرنسا التي نريد». وقال: «أنا لست مجرد لاعب جودو. أرفض أن يتم اختزالي في صفة بطل أو رياضي يقتصر دوره على الصعود إلى منصات التتويج، من دون أن يكون له رأي في أي شيء آخر».
وأوضح أن هذا القرار الذي اتخذه بعد تفكير عميق، يعود إلى فترة الألعاب الأولمبية في باريس صيف 2024، قائلاً: «رأيت بلداً بأكمله يتوحد، فخوراً وسعيداً... وقلت لنفسي: إذا نجحنا في تحقيق ذلك طوال 15 يوماً (مدة الألعاب)، فلا بد أن نتمكن من تحقيقه من أجل البلاد».
وفي مقابلة مطولة مع صحيفة «لو باريزيان»، أوضح العملاق الفرنسي الذي أصبح في أولمبياد باريس 2024 أول لاعب جودو يحرز ثلاث ذهبيات أولمبية في فئة الوزن الثقيل، أنه ينوي مواصلة مسيرته الرياضية وحتى المشاركة في أولمبياد لوس أنجليس 2028: «إذا سمحت لي مهام المنصب بذلك وإذا وافق الفرنسيون على ذلك».
ورغم إقراره بأن «هناك بالفعل كثيراً من المرشحين»، أكد رينر عزمه على «المضي حتى النهاية»، مضيفاً أنه «لما أقدمت على هذه المبادرة» لو لم يكن يعتقد أن لديه «كل الفرص» للنجاح.
وشدد لاعب الجودو الذي يقول إنه لا ينتمي إلى اليمين ولا إلى اليسار، على أن «الخطر الوحيد الذي أراه اليوم هو الاستسلام للاختيار بين احتمالين فقط، هما طرفا النقيض»، في إشارة إلى حزب «التجمع الوطني» وحزب «فرنسا الأبية».
مقتل 20 مهاجراً قبالة جزيرة كريت اليونانية خلال يومينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5339251-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-20-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86
مقتل 20 مهاجراً قبالة جزيرة كريت اليونانية خلال يومين
أفراد من خفر السواحل اليونانيون ينقلون جثث مهاجرين انتُشلت من قارب قبالة جزيرة كريت إلى جانب ناجين (رويترز)
أعلن خفر السواحل اليونانيون مقتل 20 مهاجراً خلال اليومين الماضيين خلال محاولتهم الوصول إلى جزيرة كريت التي باتت وجهة رئيسية لطالبي الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح خفر السواحل أن فرق الإنقاذ عثرت، الاثنين، على 12 جثة في مركب قبالة سواحل كريت، بعد انتشال ثماني جثث في وقت سابق على متن مركب آخر، فيما تم إنقاذ نحو أربعين مهاجراً.
وباشر خفر السواحل عملية إنقاذ طارئة، ليل السبت، بعد تلقي إشارة استغاثة من مركب في ظل رياح شديدة وأوضاع صعبة في البحر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت السلطات، الأحد، بأن سفينة أخرى كانت تبحر على مقربة انتشلت نحو 28 ناجياً وجثة مهاجر واحد، جميعهم سودانيون ونقلتهم إلى زورق للشرطة أقلَّهم إلى كريت. وعثر خفر السواحل على قاربهم ليل الأحد - الاثنين وعليه سبع جثث أخرى.
وفي حادث غرق ثانٍ، أعلن خفر السواحل العثور على 12 جثة وإنقاذ 18 شخصاً، الاثنين، على متن قارب إلى جنوب كريت.
وباتت هذه الجزيرة قِبلةً رئيسية للمهاجرين الذي ينطلقون من ليبيا؛ سعياً للوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر المسار البحري المحفوف بالمخاطر.
تقييم أوروبي: شبكة روسية سرية سعت إلى استغلال اضطرابات فرنسا عبر الإنترنتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5339240-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
نيران تشتعل بينما يقف عناصر الشرطة المجهزون بمعدات مكافحة الشغب للحراسة وذلك في ظل اضطرابات مدنية وقعت غداة يوم شهد مظاهرات على مستوى البلاد احتجاجاً على تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الوقود بباريس بفرنسا (رويترز)
تقييم أوروبي: شبكة روسية سرية سعت إلى استغلال اضطرابات فرنسا عبر الإنترنت
نيران تشتعل بينما يقف عناصر الشرطة المجهزون بمعدات مكافحة الشغب للحراسة وذلك في ظل اضطرابات مدنية وقعت غداة يوم شهد مظاهرات على مستوى البلاد احتجاجاً على تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الوقود بباريس بفرنسا (رويترز)
جاء في تقييم داخلي للاتحاد الأوروبي، اطلعت عليه وكالة «رويترز»، أن شبكة روسية سرية سعت إلى استغلال أعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا الشهر الماضي عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتحميل مسؤولية الاضطرابات إلى الهجرة غير المنضبطة، وتصوير الحكومة على أنها فقدت السيطرة.
وورد في تقييم داخلي منفصل، أعدته وزارة الخارجية الفرنسية واطلعت عليه «رويترز» أيضاً، أن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بإسرائيل، وحركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» روجت أيضاً «لروايات معادية» عن أعمال الشغب وربطتها بالمتطرفين والهجرة.
وقال متخصصون أوروبيون بمجال التضليل، في تحليل لهم، إن التقييمين مجتمعين يوفران نظرة ثاقبة عن كيفية محاولة جهات خارجية استغلال الاضطرابات الداخلية في فرنسا لتحقيق أهدافها السياسية الخاصة.
وجاء في تحليل الاتحاد الأوروبي أن شبكة روسية سرية تُعرف باسم «عملية أوفرلود» نشرت مقاطع فيديو تنتحل صفة وسائل إعلام غربية لاستهداف الشعب الفرنسي، وادعى بعضها زوراً أن مهاجرين اغتصبوا متظاهرين أو أن هجمات إرهابية على وشك الحدوث.
ولم ترد وزارة الخارجية الروسية على طلب للتعليق. ورفضت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، في أغسطس (آب)، اتهامات وكالة رقابية حكومية فرنسية بنشر معلومات مضللة عن الانتخابات الفرنسية لعام 2027، وقالت إنها «لن تكون آخر حيلة تستخدمها السلطات للتلاعب بالرأي العام».
واندلعت أعمال شغب في مدن فرنسية مختلفة الشهر الماضي بعد فقدان السيطرة على مظاهرات خرجت احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة، في واحدة من أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ عشرات السنين.
وخلص الاتحاد الأوروبي في تحليله، الذي يغطي الفترة من السابع إلى 21 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن روسيا سعت إلى «تصوير القيادة الفرنسية على أنها ضعيفة وذات طابع يزداد استبداداً».
وجاء في الوثيقة الأوروبية، التي أعدها خبراء مكافحة التضليل في الدائرة الدبلوماسية للاتحاد، وتوجد قيود على تداولها، أن «مثل هذه الأحداث توفر فرصاً لتقويض الحكومات الوطنية وإثارة الخوف والانقسام، وتشكيل تصورات الرأي العام قبل الانتخابات».
ولم يجد الخبراء أي دليل على أن موسكو أو جهات فاعلة أخرى حرّضت على الاحتجاجات أو تسبّبت في تصعيدها، ووصفت هذه الأنشطة بأنها «استغلال انتهازي للاضطرابات».
وخلصت وزارة الخارجية الفرنسية في تقييمها إلى أن أكثر عشرة منشورات مشاهدة على منصة «إكس» عن الاضطرابات، التي صدرت عن دوائر موالية لروسيا، حصدت 2.8 مليون مشاهدة في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر.
لكن هذه الأرقام تبدو ضئيلة مقارنة بعدد المشاهدات التي حققتها منشورات على «إكس» عن أعمال الشغب من حسابات مرتبطة بحركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» ومسؤولين ومؤثرين إسرائيليين.
وأشار تقرير الوزارة الفرنسية إلى أن المنشورات العشرة الأكثر مشاهدة على منصة «إكس» عن الاضطرابات في فرنسا، التي نشرها مسؤولون ووسائل إعلام وشخصيات مؤثرة مرتبطة بالحركة الأميركية، حصدت أكثر من 49 مليون مشاهدة في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر.
وجاء في التقرير الفرنسي أن المنشورات العشرة الأكثر مشاهدة، والصادرة عن مسؤولين إسرائيليين وحسابات حكومية ووسائل إعلام ومؤثرين، حصلت على أكثر من 35 مليون مشاهدة في الفترة نفسها.
وقالت إيلينا تريجر، وهي عالمة سياسية كبيرة لدى مؤسسة «راند» البحثية، إن مثل هذه الحملات تطلق «تنافساً على السرد» يمكن أن يشكل بمرور الوقت الطريقة التي ينظر بها إلى الديمقراطيات الغربية في أوروبا وخارجها.
وأضافت أن هذه الحملات تغذي رد فعل يعادي المهاجرين ويدفع الناخبين الأوروبيين نحو التطرف السياسي.
ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من الاتهامات الواردة سواء في التقرير الفرنسي أو تقرير الاتحاد الأوروبي.
وعندما طلبت وكالة «رويترز» من مسؤولين فرنسيين التعليق، أشاروا إلى تعليقات الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قال في 21 أكتوبر إنه لم يكن هناك تدخل أجنبي واضح وراء الاحتجاجات، لكن كان هناك «تلاعب أجنبي بالمعلومات».
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية الإسرائيلية على طلبات للتعقيب.