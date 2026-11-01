اختراق تطبيق الإنذار من الغارات الجوية في أوكرانيا

أوكرانيان يجليان سيدة مسنة في أوليشكي بمنطقة خيرسون يوم 31 أكتوبر (أ.ب)

حملت تداعيات استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عامها الخامس، واتساع مدى نيرانها في الأشهر الأخيرة، لتحرق البنى التحتية الأساسية بما فيها منشآت الطاقة، تهديداً جدياً بتعميق أزمات البلدين مع اقتراب حلول الشتاء، الذي يُنتظر أن يكون قاسياً جداً، ويحمل معه تبعات حادة على الطرفين وعلى القارة الأوروبية عموماً.

وتترقّب روسيا وأوكرانيا اكتساح الشتاء الجليدي معظم المناطق في البلدين، والأزمة الحالية التي يعاني منها الطرفان تبدو أعمق من مجرد نقص الكهرباء في كييف ومدن أوكرانية أخرى، أو ارتفاع أسعار الغاز اللازم للتدفئة، أو فقدان الديزل ووقود السيارات، واضطرار مئات الآلاف من الروس إلى الانتظار ساعات، أو أياماً، في طوابير طويلة للحصول على جزء يسير من حاجاتهم اليومية من الوقود.

لقد تحوّلت الحرب في عامها الخامس، إلى مواجهة شاملة تستهدف البنية التحتية للطاقة. ويقف الطرفان على أبواب الشتاء، أمام استحقاق جدي، بعدما وسعت روسيا هجماتها بشكل غير مسبوق على منشآت إنتاج الغاز والكهرباء والتدفئة في أوكرانيا، وكثفت أوكرانيا ضربات الطائرات المسيّرة على مصافي النفط والمنشآت النفطية الروسية. وشهدت ليلة الأحد آخر مؤشر على استمرار هذا التصعيد العسكري، مع اتّهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بشنّ ضربات تسببت في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من ​مواطنيه، بينما أفادت السلطات الروسية بوقوع أضرار كبيرة في موقع صناعي بعد هجمات شنتها كييف بطائرات مسيرة على منطقة نيغني نوفغورود.

والفرق الأساسي بين الطرفين أن أوكرانيا تحتاج إلى حماية منظومة طاقة مهددة بالانقطاع الجزئي أو الكامل، خلال الشتاء، بينما تمتلك روسيا موارد طاقة ضخمة، لكنها تواجه صعوبات متزايدة في تكرير النفط، وتوفير الوقود محلياً، إلى جانب الضغط على عائداتها المالية.

أوكرانيا تخشى «التجمد برداً»

تشير معطيات شركة «نافتوغاز» الحكومية الأوكرانية إلى توقعات متشائمة للغاية للشتاء المقبل. ورغم أن الأرقام التي توردها تشير إلى أن البلاد نجحت في توفير زيادة مهمة في احتياطيات الغاز، فإن مشكلاتها تفاقمت أيضاً، بعدما أصبحت منشآتها أكثر عرضة للهجمات.

جندي أوكراني يتفقد موقع سقوط مسيّرة روسية في أوليشكي يوم 31 أكتوبر (أ.ب)

وفقاً للأرقام المنشورة، نجحت كييف رغم كل الضغوط العسكرية في توفير احتياطات من الغاز اللازم للتدفئة في الشتاء، وصلت إلى ما يقارب 16 مليار متر مكعب حتى بداية أكتوبر (تشرين الأول). ويبدو الرقم جيداً بشكل عام، إذا علمنا أن الحد الأدنى الحكومي المستهدف لتأمين التدفئة في فصل الشتاء، يبلغ 13.2 مليار متر مكعب.

لكن هناك عوامل عدة تجعل الوضع خطيراً رغم ارتفاع المخزون، على رأسها استمرار الهجمات على قطاع إنتاج الغاز. وقالت «نافتوغاز» إن منشآتها تعرضت لأكثر من 400 هجوم خلال عام 2026، أي نحو ضعف عدد الهجمات المسجلة في 2025.

This morning, Russia again attacked a gas production facility in Kharkiv Region. An enemy drone struck one of the units at the production site. The impact of this morning’s attack cannot currently be assessed due to the security situation. pic.twitter.com/9QV7EuNznO — Naftogaz of Ukraine (@NaftogazUkraine) October 21, 2026

العامل الآخر تمثل في تضرر محطات التدفئة بشكل كبير. ووفقاً لمعطيات حكومية أوكرانية، تعتمد مدن عديدة على محطات حرارية كبيرة لتوفير الكهرباء والتدفئة معاً. وتضرر هذه المحطات يحرم أحياءً كاملة من التدفئة، حتى لو كان الغاز متوافراً.

أما العنصر الثالث، فيكمن في الاعتماد المتزايد على الاستيراد؛ فقد استوردت أوكرانيا 7.8 مليار متر مكعب خلال الشتاء الماضي، بعدما واجهت موجة البرد القارس، لكن اتساع نطاق الهجمات أثّر في الأشهر الأخيرة على الإمدادات. ورغم أن كييف تعاقدت على استيراد أكثر من مليار متر مكعب إضافي لموسم الشتاء المقبل، لكن هذه الإمدادات ورغم أنها توفر أحياناً شبكة أمان جزئية ليست مضمونة تماماً، ويخضع جزء منها لضغوط العمليات العسكرية المباشرة.

كما أن الأرقام التي تحدّثت في النصف الأول من 2026 عن تراجع الاستهلاك، لا تعني تحسن الوضع عموماً في هذا المجال. وفي مقابل توقعات انخفاض استهلاك الغاز السنوي إلى نحو 20 مليار متر مكعب، مقارنة مع 21 ملياراً في 2025، يرتبط ذلك جزئياً بتوقف مصانع تضررت من الحرب، ولا يعد مقياساً حقيقياً لتحسن الوضع.

مخاوف انقطاع التدفئة

ووفقاً لتقديرات مراكز دراسات أوكرانية، إذا تزامنت موجات البرد القارس مع ضربات جديدة ومتواصلة على محطات التوليد وشبكات التوزيع، فسوف تواجه بعض المناطق انقطاعات متكررة في الكهرباء والتدفئة، مع صعوبة إصلاح الأعطال بسرعة. أما إذا حافظت أوكرانيا على مخزون الغاز، واستمرت واردات الكهرباء والغاز، ونجحت في حماية المنشآت وإصلاحها، فقد تتجنب نقصاً وطنياً شاملاً، وإن استمرت الانقطاعات المحلية.

زيلينسكي يترأس إحاطة صحافية في كييف يوم 27 أكتوبر (أ.ف.ب)

لكن التوقعات هنا لا تبدو متفائلة، ويحذر محللون من خطر جدي على شبكات إمدادات الكهرباء والتدفئة المنزلية؛ ما يعني أن ملايين الأوكرانيين يواجهون التجمد برداً إذا جاء الشتاء قارساً.

وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن شبكة الكهرباء الأوكرانية ما زالت هشة، وأن نقل الكهرباء من المناطق الغربية الأفضل إمداداً إلى المناطق الشرقية القريبة من الجبهة يواجه قيوداً كثيرة ومخاطر أمنية متفاقمة.

رغم ذلك، يحاول خبراء تخفيف حدة التوقعات المتشائمة. ووفقاً لألكسندر خارشينكو مدير مركز أبحاث صناعة الطاقة الأوكراني، فإن «الشتاء سيكون صعباً للغاية، لكنه ليس أسوأ بكثير من الشتاء السابق». وهو يعتقد أن شركات الطاقة الأوكرانية اكتسبت خبرة في التعامل مع الضربات، وإعادة تشغيل الشبكات بعد الأعطال.

لكن خارشينكو حذر من أن انخفاض الحرارة إلى نحو 10 درجات مئوية تحت الصفر قد يجعل انقطاعات الكهرباء المجدولة تصل إلى 10–12 ساعة يومياً في بعض المناطق التي تعاني عجزاً في الإمدادات، ومنها كييف وأوديسا وأجزاء من سومي وتشرنيغيف.

كما يرى أن منشآت التدفئة المركزية في المدن الكبيرة تظل نقطة ضعف كبيرة للغاية، رغم اتخاذ إجراءات لحماية أجزاء من الشبكة.

أوكرانيون يغادرون مدينة أوليشكي بعد دخول وقف إطلاق النار المحدود حيّز التنفيذ يوم 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

أما أندريان بروكيب، خبير الطاقة الأوكراني، فقد ركز على أن وضع مخزونات الغاز تحسن مقارنة بالعام السابق، وأن أوكرانيا طورت قدرات التوليد الموزع، وعززت حماية بعض المنشآت، لكنه يميز بين الغاز والكهرباء؛ فيرى أن وضع الغاز أكثر اطمئناناً نسبياً، بينما استُنفد جزء كبير من هامش الأمان في منظومة الكهرباء. وحذّر من أن روسيا ستواصل البحث عن نقاط الضعف في الشبكة، وأن الانقطاعات ومشكلات التدفئة المحلية تظل محتملة.

في المقابل، بدا سيرغي فيدورينكو الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «نافتوغاز»، أكثر حذراً في منح جرعة من التفاؤل. وقال في مقابلة إن خبرة سنوات الحرب حسّنت قدرة أوكرانيا على الاستعداد، لكنه حذّر من أن الشتاء قد يكون أصعب مما سبق بسبب استمرار الهجمات على منشآت الغاز، كما أشار إلى أن الاستعداد لا يقتصر على ملء المخازن، بل يتطلب تمويلاً إضافياً لاستيراد الغاز، وحماية المنشآت، وتجنب تخزين كميات كبيرة من المنتجات النفطية في أماكن معرضة للهجمات.

روسيا... نقص الوقود المشكلة الكبرى

تستعد روسيا لاستخدام الصقيع مجدداً كسلاح ضد أوكرانيا، لكن الشتاء المقبل قد يُمثل اختباراً حقيقياً لروسيا نفسها؛ فقد ازدادت قدرات كييف على توجيه ضربات بعيدة المدى لدرجة أن البنية التحتية الروسية للطاقة وتكرير النفط باتت في مرمى نيرانها بشكل متزايد.

الرئيس الروسي لدى وصوله لاستقبال رئيس جنوب السودان سيلفا كير على هامش القمة الروسية - الأفريقية يوم 30 أكتوبر (رويترز)

وتكمن المشكلة الأساسية التي تواجهها روسيا في أن أراضيها الشاسعة لا يُمكن تغطيتها بالكامل بأصولها الدفاعية الجوية الحالية. فكلما زاد عدد الأهداف المحتملة التي تستهدفها أوكرانيا، ازدادت صعوبة تحديد أولويات الدفاع عن المنشآت الروسية.

ولا تكمن المشكلة الروسية الأساسية في نقص النفط الخام، بل في القدرة على تحويله إلى بنزين وديزل ووقود الطائرات، ثم إيصال هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار تحليل نشرته وكالة الطاقة الدولية، الشهر الماضي، إلى أن تصاعد الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية أثّر بصورة ملحوظة في كفاءة بعض المنشآت، وأصبحت إصلاحات بعض الوحدات المعقدة تستغرق أشهراً بدلاً من أسابيع. وتكشف الأرقام جزءاً من حجم الأزمة الروسية؛ إذ بلغت معدلات معالجة النفط في المصافي خلال الصيف أدنى مستوى منذ أكثر من 20 عاماً، بانخفاض يقارب 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق وكالة الطاقة الدولية.

أما إنتاج البنزين، فقد تراجع بنسبة 20 في المائة مقارنة بمستويات العام الماضي. ومثل ذلك، تراجع إنتاج الديزل بنحو 30 في المائة.

وأسفر ذلك عن فقدان حاد في الوقود ومواد نفطية أخرى، واتخاذ بعض المناطق الروسية إجراءات لتقنين المبيعات، فضلاً عن ارتفاع الأسعار بشكل متزايد وصل إلى نحو 20 في المائة للبنزين، و18 في المائة للديزل. وهذه الأرقام تعود إلى فصلي الصيف والخريف، وتتزامن مع توقعات متشائمة للغاية للشتاء المقبل.

والعنصر الثاني المؤثر هنا يكمن في تراجع واردات روسيا، بسبب انخفاض الصادرات بعدما فرضت موسكو قيوداً على تصدير البنزين ووقود الطائرات والديزل للمحافظة على الإمدادات المحلية. وقلّص ذلك قدرة روسيا على الاستفادة التجارية الكاملة من قطاع التكرير، قبل أن تأتي «صفقة الديزل» مع الولايات المتحدة لتحل هذه المشكلة جزئياً. وإن كانت الشكوك تحوم حول أن هذه الصفقة التي تمنح موسكو مكاسب سياسية، لا تقدم حلولاً لحاجة السوق الداخلية، ولا تساعد على زيادة قدرات روسيا في مواجهة استحقاق الشتاء.

ويكمن التطور المهم بسبب حرب الطاقة المستعرة، في إطالة أمد الإصلاحات للمنشآت المتضررة. ووفقاً لتقارير، فإن الأضرار التي تصيب وحدات التكرير الثانوية أكثر تعقيداً من أضرار وحدات التقطير الأولية، كما أن العقوبات الغربية تحُدّ من الوصول إلى بعض المعدات وقطع الغيار.

وكمثال، في منتصف الشهر الحالي، اندلع حريق في مصفاة «ريازان» الروسية عقب هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية، وفق ما أعلنه حاكم المنطقة. وتعد المصفاة من المنشآت المهمة لإمداد موسكو بالوقود، وبدا أن ثمة صعوبات كبيرة تعترض إعادة التشغيل بنفس الوتائر السابقة.

أزمة الوقود لا تهدّد التدفئة الروسية

لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن روسيا يمكن أن تعاني من نقص التدفئة في الشتاء.

وهنا ينبغي التفريق بين 3 أمور: الأول، أن روسيا تمتلك موارد ضخمة وشبكات واسعة؛ ولذلك لا تعني أزمة المصافي تلقائياً وجود أزمة وطنية في الغاز المستخدم للتدفئة.

جانب من مشاركة فلاديمير بوتين في أعمال القمة الروسية - الأفريقية يوم 30 أكتوبر (إ.ب.أ)

والثاني، أن روسيا تستخدم بشكل متزايد أنواعاً من الوقود الأقل جودة لتعويض النقص الحاصل؛ ما يعني تخفيف الأضرار في مناطق كثيرة، رغم أن بعض المدن الرئيسية ستواجه مع اقتراب الشتاء نقصاً متواصلاً في الديزل والبنزين، وهو ما يؤثر في النقل والزراعة والخدمات اللوجستية.

أما العنصر الثالث فيكمن في أن الهجمات الأوكرانية رغم أنها تستهدف مصافي النفط، لكنها لم تؤثر بشكل كبير في إمدادات الكهرباء والتدفئة المحلية. ويمكن أن تتأثر منشآت محدّدة بالهجمات أو الأعطال، لكن لا يمكن الحديث وفقاً للمعطيات المتوافرة عن نقص وطني شامل في التدفئة الروسية، هذا الشتاء.

وهذا الأمر أكدته تحليلات خبراء روس، بينهم سيرغي فاكولينكو الخبير البارز في قطاع الطاقة، الذي ركّز على قدرة روسيا على إصلاح المصافي في مواجهة استمرار الهجمات الأوكرانية. ووفق تقديره، إذا توقفت الهجمات، فقد تختفي الآثار الملحوظة لنقص البنزين خلال شهرين تقريباً؛ أما استمرارها فيُبقي الضغط على الإمدادات المحلية.

وهو بهذا يرى أن الأزمة تغدو سباقاً بين الطائرات المسيّرة الأوكرانية وفرق الإصلاح الروسية، ولا تتعلق أبداً بنقص في قدرات روسيا، أو تراجع في حجم إنتاج النفط الخام نفسه.

أما جورج فولوشين، المحلل الاقتصادي، فقد رأى أن أزمة الوقود الروسية سوف تتفاقم بسبب استهداف وحدات التكرير التي يصعب استبدالها، وتأخر الإصلاحات، والاعتماد على معدات ومكونات أجنبية يصعب الحصول عليها في ظل العقوبات. ويطرح احتمال استمرار معالجة النفط في المصافي عند مستويات أقل من المعتاد حتى لو خفت الهجمات، بسبب تراكم الأضرار والحاجة إلى إصلاحات طويلة.

أوروبا طرف متضرر

هناك عامل خارجي يزيد تعقيد المشهد الروسي الأوكراني يتمثل في اضطرابات إمدادات الغاز المسال من الشرق الأوسط، بسبب ظروف المواجهة مع إيران.

طاقم طبي ينقل مسنّة على متن سيارة إسعاف في أوليشكي يوم 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «رويترز» في النصف الأول من الشهر، تتجه أوروبا إلى الشتاء بمخزونات غاز منخفضة بصورة استثنائية. وأدّت اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز إلى منافسة أشد على شحنات الغاز الطبيعي المسال.

ومع غياب الإمدادات الروسية، أو تقليصها إلى أدنى درجة، يُنتظر أن يؤثر هذا الأمر في ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا، خصوصاً إذا كان الشتاء شديد البرودة. ولا سيما مع زيادة المنافسة بين المشترين الأوروبيين والآسيويين على شحنات الغاز المسال، فضلاً عن تراجع قدرة أوكرانيا على استيراد الغاز والكهرباء من الدول المجاورة، في وقت تحتاج فيه أوروبا نفسها إلى إعادة ملء مخزوناتها.

وهنا تظهر مفارقة مهمة؛ إذ تتضرر روسيا جدياً من الهجمات على مصافيها، لكن جزءاً مهماً من صادراتها النفطية يستفيد من ارتفاع الأسعار العالمية.

استعدادات لتجنب تفاقم الأزمة

في هذا السياق، يعمل الطرفان الروسي والأوكراني للاستعداد لتحديات الشتاء. وبالنسبة لأوكرانيا، تتمثل الأولوية القصوى في رفع مخزون الغاز، واستيراد إمدادات إضافية، وتسريع وتائر إصلاح المنشآت، وتعزيز الحماية الجوية للبنى التحتية.

أما روسيا، فهي تسابق الزمن لإصلاح المصافي، ودعم الإمدادات المحلية، وتقييد صادرات الوقود، مع الالتزام بتنفيذ «صفقة الديزل» مع واشنطن؛ لأن لها تأثيرات سياسية مهمة لا يمكن للكرملين أن يتخلى عنها، وزيادة تأمين المنشآت بقدر المستطاع، ومحاولة منع المسيرات الأوكرانية من اختراق الحواجز الدفاعية عنها.

أوكراني يتفقّد الدمار الذي حلّ ببيته بعد قصف روسي يوم 31 أكتوبر (أ.ب)

اللافت هنا، أن كلا الطرفين يضع خططاً بديلة لمواجهة الشتاء. وكمثال، فقد أعلنت «نافتوغاز» الأوكرانية في 22 أكتوبر أنها أعدّت 24 سيناريو لموسم الشتاء، تأخذ في الحسبان تفاقم شدة الهجمات الروسية والطقس، واحتمال أن يكون قاسياً للغاية، وحجم الإنتاج المحلي، مع وضع خطة استجابة لكل سيناريو. وحدّدت الشركة 3 احتياجات رئيسية: تسريع وتائر إعادة بناء المنشآت المتضررة، وتعزيز حمايتها، وتأمين التمويل لشراء الغاز مسبقاً.

هذا الاستعداد مهم، لكنه لا يزيل المخاطر، فنجاحه يتوقف على حجم الأضرار التي قد تقع خلال الأشهر المقبلة، وعلى توافر التمويل والمعدات والقدرة على الإصلاح السريع.

Naftogaz has modelled 24 scenarios for the coming winter heating season, factoring in the intensity of Russian attacks, weather conditions, and domestic gas production. A response plan has been developed for each scenario. pic.twitter.com/DlQnXDbsap — Naftogaz of Ukraine (@NaftogazUkraine) October 22, 2026

وعموماً يمكن القول إن أوكرانيا تواجه خطراً إنسانياً مباشراً يتمثل في انقطاع متواصل للكهرباء والتدفئة خلال البرد، حتى مع امتلاكها مخزوناً من الغاز يكفي نظرياً لتغطية الحد الأدنى الحكومي.

أما روسيا، فهي تواجه أزمة في تكرير النفط وتوفير الوقود. والهجمات المتكررة ترفع تكاليف الإصلاح، وتضغط على المطروح في الأسواق من البنزين والديزل والموارد النفطية الأخرى، بينما تتأثر إيرادات الدولة أيضاً بعوامل كثيرة بسبب الهزات المتواصلة.

والمسألة الأكثر أهمية وفقاً لمتابعين، تتوقف على ما إذا كانت جهود دفع الطرفين للتوصل إلى هدنة في قطاع الطاقة على الأقل، سوف تفشل مجدداً، رغم قرار استئناف جولات التفاوض قريباً؛ لأن هذا سوف يعني تحول الضربات الروسية على منشآت الغاز والكهرباء الأوكرانية، والهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية، إلى حملة متبادلة طويلة الأمد تستنزف الطرفين اقتصادياً بشكل متزايد خلال الشتاء. أما على الصعيدين العسكري والسياسي، فإن الرأي الغالب لدى محللي الطرفين هو أن استحقاق الشتاء وتحدياته لن يؤثرا على المواقف السياسية، أو يدفعا أياً من الطرفين إلى تقديم تنازلات محددة.