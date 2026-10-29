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العالم أوروبا

«الصحة العالمية»: الدول الأعضاء تقترح 7 مرشحين لمنصب المدير العام الجديد

شعار منظمة الصحة العالمية (رويترز)
شعار منظمة الصحة العالمية (رويترز)
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TT

«الصحة العالمية»: الدول الأعضاء تقترح 7 مرشحين لمنصب المدير العام الجديد

شعار منظمة الصحة العالمية (رويترز)
شعار منظمة الصحة العالمية (رويترز)

قالت منظمة الصحة العالمية (الخميس) إن الدول الأعضاء اقترحت سبعة مرشحين لمنصب المدير العام للمنظمة، وإنه من المتوقع أن يتولى المرشح الفائز منصبه في 16 أغسطس (آب) 2027.

وأضافت المنظمة أن جمعية الصحة العالمية ستعين المدير العام الجديد في دورتها الثمانين التي ستُعقد في مايو (أيار) 2027.

وأوضحت في بيان أن المرشحين هم: حنان محمد الكواري، وحنان بلخي، وهانز هنري بي. كلوغه، وماريا بي. نيرا، وبادي جونادي ساديكين، ولي سونغ، وكيفورك تاماميان.

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«الصحة العالمية»: الدول الأعضاء تقترح 7 مرشحين لمنصب المدير العام الجديد

شعار منظمة الصحة العالمية (رويترز)
شعار منظمة الصحة العالمية (رويترز)
TT
TT

«الصحة العالمية»: الدول الأعضاء تقترح 7 مرشحين لمنصب المدير العام الجديد

شعار منظمة الصحة العالمية (رويترز)
شعار منظمة الصحة العالمية (رويترز)

قالت منظمة الصحة العالمية (الخميس) إن الدول الأعضاء اقترحت سبعة مرشحين لمنصب المدير العام للمنظمة، وإنه من المتوقع أن يتولى المرشح الفائز منصبه في 16 أغسطس (آب) 2027.

وأضافت المنظمة أن جمعية الصحة العالمية ستعين المدير العام الجديد في دورتها الثمانين التي ستُعقد في مايو (أيار) 2027.

وأوضحت في بيان أن المرشحين هم: حنان محمد الكواري، وحنان بلخي، وهانز هنري بي. كلوغه، وماريا بي. نيرا، وبادي جونادي ساديكين، ولي سونغ، وكيفورك تاماميان.

مواضيع
الصحة سويسرا
العالم أوروبا

الاتحاد الأوروبي يدرس منح كندا صفة «عضو منتسب» رغم الاعتراضات

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال افتتاح فعالية في بروكسل يوم 29 سبتمبر 2026 (أ.ب)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال افتتاح فعالية في بروكسل يوم 29 سبتمبر 2026 (أ.ب)
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الاتحاد الأوروبي يدرس منح كندا صفة «عضو منتسب» رغم الاعتراضات

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال افتتاح فعالية في بروكسل يوم 29 سبتمبر 2026 (أ.ب)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال افتتاح فعالية في بروكسل يوم 29 سبتمبر 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم (الخميس) إن الاتحاد الأوروبي وكندا يواصلان بحث إمكانية أن تصبح أوتاوا أول «عضو منتسب» في التكتل، وهو مصطلح يثير انقساماً كبيراً بين الدول الأعضاء إلى حد أنه لم يرد في إعلان مشترك.

وأضافت فون دير لاين في كلمة ألقتها على هامش قمة كندية - أوروبية في مونتريال أن الطرفين يسعيان إلى تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والمناخ والطاقة والأمن.

ولا يحمل هذا المصطلح، الذي تعارضه العديد من دول الاتحاد الأوروبي، أي دلالة قانونية. وقالت فون دير لاين: «فكرتنا بسيطة: إنها شراكة دون انضمام. يمكننا بناء شراكة تقترب من العضوية...». وأضافت: «يمكننا العمل في شتى المجالات، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والمناخ وصولاً إلى الطاقة والأمن». لكن قادة كنديين ونظراءهم في الاتحاد الأوروبي استبعدوا في بيان مشترك، اطلعت عليه «رويترز»، فكرة «العضوية المنتسبة»، واتفقوا بدلاً من ذلك على «شراكة تزداد تقارباً».

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (د.ب.أ)

وذكر الإعلان المشترك، الذي يعتزم المسؤولون نشره غداً (الجمعة)، أن العمل على تحديد طبيعة العلاقة بين كندا والاتحاد الأوروبي سيستمر حتى انعقاد قمة أخرى العام المقبل.

ويأتي تعزيز أوتاوا علاقتها مع أوروبا ضمن استراتيجية رئيس الوزراء مارك كارني لتقليص اعتماد اقتصاد كندا وأمنها على الولايات المتحدة منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على السلع الكندية. ورغم ذلك، فإن مساعي كندا للتقارب مع الاتحاد الأوروبي قد تثير غضب ترمب، في ظل استمرار المحادثات التجارية بين كندا والولايات المتحدة.

وقال دبلوماسيون إن فون دير لاين طرحت فكرة انتساب كندا لعضوية التكتل لأول مرة قبل ستة أسابيع، مما أثار اعتراضات من دول، على رأسها ألمانيا، مشيرين إلى أنه لا يمكن الموافقة على مفهوم يفتقر إلى وضع قانوني ولم يتم تحديد تفاصيله بعد.

وعبّر ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، طلبوا عدم نشر أسمائهم، عن اندهاشهم من استمرار فون دير لاين في استخدام مصطلح «عضو منتسب»، ولا سيما أن الإعلان استبعد هذا المصطلح عمداً.

ووصف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في وقت لاحق خلال القمة فكرة «العضوية المنتسبة» لكندا بأنها «جريئة»، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يتشارك مع فون دير لاين الطموح ذاته.

وتضمنت مسودة سابقة للإعلان إشارتين على الأقل إلى كندا بصفتها «عضواً منتسباً»، بما في ذلك الإقرار بأن تحديد هذا المصطلح سيستغرق عاماً آخر.

من جانبه، رأى كارني أن اسم العلاقة الجديدة بين كندا والاتحاد الأوروبي ليس بالأمر الجوهري.

وقال كارني لصحافيين: «هذا التحالف الجديد ليس تمريناً تسويقياً. فالاسم لا يهم». وأضاف: «ما يهم حقاً هو أن أوجه التكامل بين نظامَينا تعزز سيادتنا وسيادة أوروبا، وتدعم استقلاليتنا الاستراتيجية في مجالات لا غنى عنها، مثل المعادن الحرجة والطاقة والذكاء الاصطناعي وغيرها».

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الاتحاد الأوروبي كندا أميركا
العالم أوروبا

قتلى في تحطم مروحية عسكرية إيطالية تابعة لقيادة القوة الأوروبية في البوسنة

عناصر من قوة «يوفور» وأجهزة أمنية بوسنية خلال تدريب بمطار ساراييفو يوم 13 أكتوبر 2017... وأعلنت القوة مقتل عسكريين وإصابة آخرين بتحطم مروحية إيطالية تابعة لها في شمال شرقي البوسنة اليوم (رويترز)
عناصر من قوة «يوفور» وأجهزة أمنية بوسنية خلال تدريب بمطار ساراييفو يوم 13 أكتوبر 2017... وأعلنت القوة مقتل عسكريين وإصابة آخرين بتحطم مروحية إيطالية تابعة لها في شمال شرقي البوسنة اليوم (رويترز)
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قتلى في تحطم مروحية عسكرية إيطالية تابعة لقيادة القوة الأوروبية في البوسنة

عناصر من قوة «يوفور» وأجهزة أمنية بوسنية خلال تدريب بمطار ساراييفو يوم 13 أكتوبر 2017... وأعلنت القوة مقتل عسكريين وإصابة آخرين بتحطم مروحية إيطالية تابعة لها في شمال شرقي البوسنة اليوم (رويترز)
عناصر من قوة «يوفور» وأجهزة أمنية بوسنية خلال تدريب بمطار ساراييفو يوم 13 أكتوبر 2017... وأعلنت القوة مقتل عسكريين وإصابة آخرين بتحطم مروحية إيطالية تابعة لها في شمال شرقي البوسنة اليوم (رويترز)

أعلنت قيادة القوة الأوروبية في البوسنة (يوفور) مقتل عدد من العسكريين وإصابة آخرين بجروح بالغة إثر تحطم مروحية عسكرية إيطالية تابعة للقوة.

وذكرت القوة في بيان تلقّته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «تؤكد يوفور تحطم مروحية إيطالية من طراز CH-47 شينوك تابعة لها، في حادث وقع في وقت سابق اليوم في برتشكو (شمال شرقي البلاد). وأسفر هذا التحطم عن مقتل عدد من عناصر يوفور، بينما أصيب آخرون بجروح بالغة». وأشارت وسائل إعلام محلية إلى مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم وإصابة 12 آخرين.

وأوضحت «يوفور» أن المروحية تحطمت خلال «مهمة روتينية» في برتشكو، حيث «تعمل فرق الطوارئ للسيطرة على الوضع».

وقالت إنها تجري «تحقيقاً كاملاً ومعمّقاً في الحادث، وستنشر مزيداً من التفاصيل فور التحقق منها وفي الوقت المناسب».

وكانت «يوفور» ذكرت في بيان سابق أن «البنية التحتية المدنية والممتلكات والمركبات لم تتعرّض لأي أضرار، ولم تقع إصابات في صفوف المدنيين».

وتتولّى القوة الأوروبية مهمتها في البوسنة منذ عام 2004، حين خلفت قوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) التي انتشرت في البلاد عقب حرب البوسنة بين العامين 1992 و1995. وتضمّ حالياً عدة مئات من الجنود من 24 دولة أوروبية، وفقاً لموقعها الإلكتروني.

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تحطم مروحية البوسنة والهرسك إيطاليا أوروبا