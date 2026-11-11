«البرد يقتل أطفالنا»... 940 ألف فلسطيني يعيشون بمناطق معرضة للفيضانات في غزة

​حذَّرت جمعيات خيرية ومنظمات إغاثية من نقص الحماية وسط مخاوف صحية لأكثر من 940 ألف نازح يعيشون في مناطق معرَّضة للفيضانات في قطاع غزة.

وأفادت وكالات الإغاثة بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين تُركوا في خيام غارقة بالمياه وتالفة بعد العواصف المميتة في عطلة نهاية الأسبوع، بينما يُحتجز 150 ألف مأوى جديد خارج غزة، في انتظار موافقة إسرائيلية للدخول.

وقُتل ما لا يقل عن 4 أطفال فلسطينيين وامرأة جراء الأمطار الغزيرة والرياح التي ضربت خياماً هشة تتعرض للتسرب. وتُرك آلاف دون مأوى، ودُمّرت البنية التحتية للصرف الصحي، مع تدفق مياه الصرف إلى خيام الناس. ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، غرق طفل في مياه الفيضانات، وتوفي ما لا يقل عن 3 أطفال وأمهم عندما سقط كثيب رملي على خيمتهم في عطلة نهاية الأسبوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي أسفرت فيه غارات إسرائيلية وعمليات إطلاق نار عن مقتل 5 أشخاص في قطاع غزة أمس (الثلاثاء)، بينما أدت غارات شُنَّت خلال الليل إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

«البرد يقتل أطفالنا»

وقال رائد جمال، وهو فلسطيني نازح: «كل ملابسنا تبللت. أطفالي جميعاً مرضى، ولا أستطيع تحمل تكلفة شراء ملابس أخرى لهم... مشاهدة معاناتهم في البرد أمر يفتت القلب».

وتابع، وفق ما أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية: «هذه الظروف صعبة للغاية. طوال الليل اضطررت لاستخدام القدور لتجميع مياه الأمطار لأنها كانت تتساقط علينا». ويقول إن الرياح تهز خيمته بينما تتسرب الأمطار عبر الثقوب في سقفها.

فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)

ويحذر عمال الإغاثة من أن الأمراض ستنتشر بسرعة ما لم تُزوَّد الأسر سريعاً بمأوى جديد ووسائل للتدفئة.

وقالت جمعية «المساعدة الطبية للفلسطينيين»، وهي جمعية خيرية مقرها المملكة المتحدة، إنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع المشكلات الصحية؛ لأن الأسر تعيش في خيام غارقة بالمياه دون مكان آخر تذهب إليه.

مزيد من الأمراض

وقالت مي العواودة، مسؤولة الاتصالات في جمعية «المساعدة الطبية للفلسطينيين» في غزة: «تتوقع فرقنا الطبية رؤية مزيد من أمراض الجهاز التنفسي، ومضاعفات صحية أخرى مرتبطة بالبرد والرطوبة والظروف المزدحمة. ونخشى أن يموت مزيد من الأطفال بسبب انخفاض حرارة الجسم، كما حدث الشتاء الماضي».

ووفقاً للأمم المتحدة، يوجد 940 ألف شخص في غزة في مناطق معرضة لخطر الفيضانات في خيام مؤقتة دون حماية من الأمطار الغزيرة. وقد تفاقم تهديد الفيضانات؛ لأن مرافق ضخ مياه العواصف لا تعمل بسبب نقص الكهرباء.

فلسطينيون نازحون يتفقدون خيامهم بعد أن غمرت مياه الأمطار ملاجئهم المؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ)

وقالت منظمة «شيلتربوكس»، وهي جمعية خيرية تعمل في مناطق الأزمات الإنسانية، إن الخيام التي تقدمها عادة في أثناء حالات الطوارئ تنتظر خارج غزة منذ نحو عامين، واضطرت بدلاً من ذلك إلى الارتجال بمأوى مبني من الأغطية البلاستيكية والمنصات الخشبية. ولكنها تقول إن حتى هذه المواد يتم تقييدها.

وقال متحدث باسم «شيلتربوكس»: «الفيضانات المدمرة الأخيرة التي أثرت على النازحين في غزة تُظهر بالضبط سبب الحاجة الماسة إلى تحسينات أكثر متانة في المأوى، قبل حلول الشتاء». وتابع: «الاعتماد المفرط على الحلول الطارئة، بدلاً من بناء مأوى من مواد أكثر متانة، يعني ببساطة أن كثيراً من الناس يعيشون في مأوى غير مناسب لتحمل الظروف الجوية التي تشهدها المنطقة، وسيتدهور بسرعة».

تكدس الإمدادات أمام المعابر

وقالت الأمم المتحدة إن 26 ألف أسرة طلبت مساعدتها بعد الأمطار، وإن ما لا يقل عن 3900 أسرة أصبحت الآن بلا مأوى على الإطلاق.

امرأة فلسطينية نازحة تخوض في أرض موحلة بين الخيام وسط هطول أمطار غزيرة في مدينة غزة يوم 7 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ويواجه الفلسطينيون في غزة شتاءهم الثاني منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام، ولكن عمال الإغاثة قالوا إن الظروف لم تكن أفضل من العام الماضي، بسبب القيود الإسرائيلية على «المواد ذات الاستخدام المزدوج» وتكدس المعابر الذي يحد من الإمدادات الحيوية لبناء المأوى.

وقال متحدث باسم «شيلتربوكس»: «من الصعب جداً التعامل مع الأمر؛ لأنه لا توجد أيضاً عملية واضحة للأشياء. هناك مستوى من التقلب، ففي يوم يُسمح بدخول حقائب الأدوات، وفي يوم آخر لا يُسمح بها، ولا يقولون لماذا».

ضغوط على إسرائيل

ودعا مجلس التفاهم العربي البريطاني الحكومة البريطانية إلى الضغط على إسرائيل، للسماح بدخول الإمدادات إلى غزة، وعكس القيود المفروضة على العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك استعادة تراخيص عشرات المنظمات، مثل: «أطباء بلا حدود»، و«أوكسفام»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، وفق «الغارديان».

وفي سياق متصل، قال جوزيف ويليتس، رئيس الشؤون البرلمانية في «مجلس التفاهم العربي البريطاني» (Caabu): «لقد ضربت أمطار الشتاء والفيضانات -التي كانت متوقَّعة- الفلسطينيين الذين يعانون أصلاً من أوضاع كارثية؛ حيث تنتشر الأمراض وسوء التغذية؛ إذ أصبح الحصول على خيمة بسيطة أمراً بالغ الصعوبة بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل، وهو نقص مفتعل وناجم عن سياسات متعمدة».

See our @Caabu press release on why UK must take action on Gaza floodinghttps://t.co/Tov1AdrMSeWe urge the government to take action to ensure Israel permits free & proper humanitarian access into Gaza, incl using powers to sanction those who block life-saving humanitarian aid pic.twitter.com/gC4QOY14Zk — Joseph Willits (@josephwillits) November 9, 2026

وأضاف ويليتس: «إن غياب التحرك السياسي هو أمرٌ لا يمكن لعائلة فلسطينية تحاول الاحتماء من فيضانات غزة أن تتحمل تبعاته».

فتى فلسطيني نازح يتناول طعاماً يوزعه مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وقالت نور البطش، وهي أم لطفل يبلغ من العمر 7 أشهر، إنها اضطرت إلى استئجار شقة مدمرة جزئياً تتشاركها مع آخرين مقابل 500 دولار شهرياً، معتمدة على تبرعات من الخارج، بعد انهيار خيمتها.

وقالت البطش التي يمكنها رؤية خيمتها القديمة من مأواها الحالي، لصحيفة «الغارديان»: «البرد قاتل. العيش في خيمة على الماء يعني مواجهة تهديد دائم بالموت من درجات الحرارة المتجمدة». وأردفت: «نحن ما زلنا في الخريف، والشتاء لم يبدأ حتى بشكل صحيح. أنظر إلى خيمتي الهشة، وأتوسل إلى الله ألا أضطر إلى العودة إليها؛ لأن الموت داخل تلك الخيمة مؤكد».

رجل فلسطيني نازح يحاول إزالة بركة مياه خارج خيمته التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)

وزعمت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها سمحت بدخول 10 آلاف خيمة إلى غزة، ولكن هذا أقل بكثير من العدد المطلوب؛ إذ قالت الأمم المتحدة إن 150 ألف خيمة تنتظر خارج غزة، للدخول من أجل ما يُقدَّر بـ94 في المائة من الفلسطينيين في غزة الذين يحتاجون إلى المساعدة في إيجاد مأوى.

وقالت منظمة «جيشا» الإسرائيلية غير الحكومية، التي تضغط من أجل السماح بدخول البضائع والأشخاص والخروج من غزة بحرية أكبر، إن السلطات الإسرائيلية فرضت قيوداً أكثر صرامة على البضائع الداخلة إلى غزة، مقارنة بفترات وقف إطلاق النار السابقة.

על פי הרשויות המקומיות, במהלך סוף השבוע נגרם נזק לכ-70,000 אוהלים, אשר משמשים מחסה לעשרות אלפי תושבים ברצועת עזה, כתוצאה מגשמים כבדים, הצפות ורוחות עזות. מלאכת השיקום חייבת להתחיל עכשיו. בעדיפות עליונה, על ישראל להתיר הכנסת מבנים ואוהלים מחוזקים, ציוד הנדסי, וכן פריטים וציוד... — Gisha גישה مسلك (@Gisha_Access) November 8, 2026

في حين تزعم السلطات الإسرائيلية أنها تسمح بدخول ما معدله 600 شاحنة يومياً إلى قطاع غزة، فإنها تحتسب كل 12 منصة (طبلية) من البضائع على أنها شاحنة واحدة، على الرغم من أن الشاحنة عادة ما تحمل نحو 20 منصة؛ وهو ما يعني تقليصاً بنسبة تصل إلى 40 في المائة تقريباً من كمية البضائع التي يمكن إدخالها إلى القطاع. كما اتهمت منظمة «جيشا» السلطات الإسرائيلية بافتقارها إلى الشفافية فيما يتعلق بالبضائع المسموح بدخولها إلى غزة.