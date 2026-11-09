شتاء غزة... الأمطار تُغرق خيام النازحين وتُفاقم الأزمة الإنسانية

تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة مع استمرار هطول الأمطار، التي تحوّل مخيمات النزوح بركاً من المياه والوحل، وتتسلل إلى الخيام المهترئة، مهددةً بإغراق العشرات من السكان.

وتداول مغردون من قطاع غزة مشاهد لتجمد أطفال من البرد وسط مياه الأمطار التي وصلت إلى أكتافهم، في خضم أزمة إنسانية.

مأساة في دير البلح: استشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال جراء انهيار رملي على خيام النازحينتُظهر المشاهد المأساوية من مخيم حاووز البركة جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة حجم المعاناة التي يعيشها النازحون، حيث غمرت المياه الطينية الخيام وانهارت كثبان رملية على مساكن مؤقتة، فغطت... pic.twitter.com/3uQJE8BSoO — mahmoud khalil (@sahel2212) November 8, 2026

وكانت السلطات في القطاع قد أفادت بأن خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال لقوا حتفهم في حادثة مرتبطة بالأمطار الغزيرة، وفق ما أفاد الدفاع المدني.

الأمطار أغرقت الخيام في غزة (أ.ب)

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن هناك «5 شهداء بينهم 3 أطفال وعدد من المصابين جراء انهيار جرف رملي على خيام النازحين بمركز إيواء جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة؛ وذلك نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، في حين تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن مفقودين».

وذكّر عضو مجلس بلدية غزة والمسؤول في لجنة الطوارئ في القطاع مصطفى قزعاط أن إسرائيل لم تسمح منذ إعلان الهدنة بإدخال كرفانات (بيوت جاهزة) لإيواء النازحين وأجازت إدخال أعداد محدودة من الخيام، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام مشاهد لفلسطينيين يودعون طفلين لقيا حتفهما إثر انهيار ساتر رملي على خيام عائلات نازحة في دير البلح وسط قطاع غزة.

#شاهد | فلسطينيون يودّعون طفلين استشهدا إثر انهيار جرف رملي على خيام العائلات النازحة في دير البلح وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/3kfx05mmKw — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 9, 2026

خطر حقيقي

وأغرقت الأمطار الغزيرة الناتجة من منخفض جوي يضرب القطاع الفلسطيني عشرات الآلاف من خيام النازحين الذين باتوا بلا مأوى.

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الرجال في الموقع، وكان بعضهم يحاول رفع لوح حجر كبير في حين كان آخرون يحفرون تحته باستخدام مجارف.

وحذّر الدفاع المدني «المواطنين والنازحين من إقامة الخيام أو البقاء بالقرب من الكتل الرملية والتجمعات الترابية المرتفعة، خاصة خلال فترات تساقط الأمطار؛ لما تشكله من خطر حقيقي على حياتهم».

وأفاد مكتب الإعلام الحكومي في بيان، السبت، بغرق نحو «سبعين ألف خيمة تؤوي عشرات آلاف النازحين في أول يوم للمنخفض الجوي والأمطار»، مشيراً أيضاً إلى «انهيار عشرات الجدران والسقوف المتصدعة؛ ما تسبب بوقوع إصابات بينها حالات خطيرة» في مختلف مناطق القطاع.

ومنذ ساعات فجر السبت، شوهدت مئات من عائلات النازحين تفرّ من مخيمات في مناطق عدة في مدينة غزة وفي وسط القطاع وشماله بعدما غمرتها مياه الأمطار.

تحذيرات دولية

وحذَّرت مؤسسات وطنية ودولية من مخاطر انهيار أكثر من ألفي مبنى متضرر ومتصدع وآيل للسقوط، لا سيما مع استمرار هطول الأمطار وهبوب الرياح؛ ما يهدد حياة المواطنين.

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان والحصار، وتضرر خيام النازحين بمياه الأمطار مع قرب حلول الشتاء، وافتقارهم إلى المأوى الآمن ووسائل التدفئة والاحتياجات الأساسية.

يؤدي المشيعون صلاة الجنازة بمستشفى الأقصى على أرواح أشخاص بينهم أطفال لقوا حتفهم إثر انهيار كتلة صخرية رملية فوق خيمتهم في مخيم للنازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ب)

وأكدت الرئاسة في بيان لها نقلته «وكالة الأنباء الفلسطينية» (وفا) أن استمرار المأساة وحرمان السكان من مقومات الحياة الأساسية نتيجة مباشرة للسياسات العدوانية الإسرائيلية وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وعدم الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي وخطة الرئيس ترمب لوقف إطلاق النار، داعية إلى تحرك دولي عاجل وفاعل لوضع حد لمعاناة الفلسطينيين.

فلسطينيون يسيرون في شارع تصطف على جانبيه مبانٍ دمَّرتها غارات عسكرية إسرائيلية الأحد (أ.ب)

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح قد دعا، السبت، إلى تحرك دولي عاجل وملزم لتوفير المساكن المؤقتة والخيام ومواد الإيواء والتدفئة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، محذراً من تداعيات بقاء مئات الآلاف من النازحين في خيام مهترئة لا توفر الحماية من البرد والأمطار، وفق ما أفادت «وكالة الأنباء الفلسطينية».

من جهته، وجّه الأزهر نداءً عاجلاً إلى الهيئات الإغاثية والمنظمات الدولية والدول العربية والإسلامية، للتحرك من أجل إنقاذ النازحين في غزة من تداعيات الأمطار الغزيرة والبرد القارس، وإدخال خيام مقاومة للأمطار ومستلزمات الشتاء والتدفئة والغذاء والدواء دون عوائق، محذراً من تفاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها مئات الآلاف من المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء والمرضى.

من جهته، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، السبت، من المخاطر التي تواجه العائلات النازحة المقيمة في المناطق المعرّضة للفيضانات والمباني المتضررة جراء الأمطار الغزيرة، مشيراً إلى عدم كفاية مخزونات الإغاثة المتاحة، وداعياً إلى السماح الفوري بإدخال مستلزمات الشتاء وتوفير تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية.