السفير السعودي لدى لبنان يُثمن جهود الحكومة للحفاظ على المؤسسات

ثمّن سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة ومؤسساتها الوطنية، وذلك خلال لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلّام.
واستقبل رئيس الحكومة سلام في السراي الكبير، الأربعاء، السفير الدوسري الذي نقل لرئيس الحكومة اللبنانية تحيات ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حسبما أفادت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان.
وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين؛ حيث أكد السفير الدوسري وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان، مثمّناً الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة ومؤسساتها الوطنية، وفقاً لبيان رئاسة الحكومة اللبنانية.
استقبل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام في السراي الكبير سفير المملكة العربية السعودية لدى #لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري.وفي بداية اللقاء، نقل السفير الدوسري إلى الرئيس سلام تحيات ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.وجرى خلال اللقاء... pic.twitter.com/wyaxUfM85X
— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) October 21, 2026
من جهته، أكد الرئيس سلام وقوف لبنان إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمه الجهود التي تبذلها لحماية أراضيها ومواطنيها.
تشرفت اليوم بلقاء دولة رئيس الوزراء / د.نواف سلام @nawafsalam في مكتب دولته بالسراي الحكومي @grandserail.وفي بداية اللقاء، نقلت لدولته تحيات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله ورعاه.وجرى خلال اللقاء التباحث في عدد من المواضيع التي من شأنها تعزيز... https://t.co/oeOztPrwRW pic.twitter.com/lxBkOSwBcT
— Fahad A. ALDOSARI فهد بن عبدالرحمن الدوسري (@FahadAALDOSARI) October 21, 2026
كما تناول البحث الخطوات العملية لتفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة، استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس الحكومة سلام ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في نيويورك الشهر الماضي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.