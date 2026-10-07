200 مليون دولار من طهران إلى «حزب الله» لمساعدة النازحينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5327074-200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86
200 مليون دولار من طهران إلى «حزب الله» لمساعدة النازحين
مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)
تلقى «حزب الله» 200 مليون دولار من طهران، بهدف مساعدة اللبنانيين الذين نزحوا جراء الحرب مع إسرائيل هذا العام، في وقت يواجه الحزب ضغوطاً مالية متزايدة حَدّت من قدرته على مساعدة بيئته وتقديم الأموال لهم.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين مطلعين قولهما إن «(حزب الله) تلقى 200 مليون دولار من طهران وذلك في أول مساعدة كبيرة يقدمها الحزب لأنصاره الذين تحملوا وطأة الصراع».
وذكر المصدران أن «(حزب الله) تلقى المبلغ الشهر الماضي»، رغم تشديد الولايات المتحدة قبضتها الاقتصادية على إيران، وتزايد صعوبة إيصال الأموال إلى حليف طهران اللبناني.
ويأتي وصول المبلغ بعد أيام من إعلان الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم توجه الحزب إلى «المساهمة في مشروع للإيواء»، مؤكداً التزامه بتأمين الإيواء والترميم والإعمار «بإمكاناتنا والتبرعات». ويواجه الحزب في هذا الملف تحدياً كبيراً، في ظل تضرر آلاف المنازل ونزوح آلاف العائلات، خصوصاً في المناطق الواقعة عند الحافة الحدودية.
مساعدات محدودة
ويعاني «حزب الله» من أزمة مالية نتيجة الحصار والإجراءات التي فرضتها الحكومة اللبنانية لمنع وصول الأموال الإيرانية إليه، إضافة إلى منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت والإجراءات المتخذة على الحدود السورية.
وقد انعكست هذه الإجراءات إرباكاً داخل الحزب، الذي قلّص إلى حد كبير المساعدات التي كان يقدمها لبيئته المتضررة من الحرب، في وقت بدأت تعلو أصوات معترضة على خلفية الأوضاع المعيشية للنازحين وحجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم.
وبحسب الباحث محمد شمس الدين، يفترض أن يشمل بدل الإيواء حالياً نحو 35 ألف أسرة. مشيراً إلى أن آخر دفعة وصلت إلى المتضررين كانت بعد حرب مارس (آذار) 2026، بحيث دفع 400 دولار على شكل بدل شهري للموجودين في بيروت و300 دولار لسكان الجنوب.
وسبق لـ«حزب الله» أن قدم مساعدات لبيئته في إطار عمليات الإيواء وإصلاح الأضرار. ففي عام 2024، وبعد الجولة الأولى من الحرب، دفع الحزب مبالغ لإصلاح الأضرار البسيطة وصلت إلى 10 آلاف دولار أميركي، وقدرت الأموال التي أنفقت لهذه العملية بنحو 300 مليون دولار.
كما دفع الحزب في العام نفسه نحو 800 مليون دولار بدل إيواء، شمل بدل أثاث وإيجار لمدة سنة للأشخاص الذين دمرت منازلهم بشكل كامل.
وفي عام 2025، أعلن قاسم أن الحزب قدم بدل إيواء لـ50755 شخصاً، وقام بترميم مساكن لـ332 ألف شخص.
استكمالاً للمبادرة النيابية المطالبة بإعادة النظر في القرار 2790، التقى وفد نيابي الثلاثاء رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحذيرات من «حرب بأهداف انتخابية» يحضّرها نتنياهو ضد كل الفلسطينيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5327082-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B6%D9%91%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B6%D8%AF-%D9%83%D9%84
تحذيرات من «حرب بأهداف انتخابية» يحضّرها نتنياهو ضد كل الفلسطينيين
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خارجاً من الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد خطابه (أ.ف.ب)
حذّر رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، والمرشح البارز لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، رئيسَ الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو من مغامرات حربية عشية الانتخابات.
وقال آيزنكوت إن «هذه الحكومة، بعد فشلها في حماية أمن الإسرائيليين وشعورها بأن الجمهور سوف يعاقبها على إخفاقاتها، تظهر نوايا خبيثة لمنع إجراء الانتخابات».
وتواكب تحذير آيزنكوت مع آخر صادر عن رئيس حزب «يسرائيل بيتنا»، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، الذي قال إنه «يخشى أن يبادر نتنياهو إلى عملية عسكرية لأهداف انتخابية فقط».
وتوجّه ليبرمان إلى قيادة الجيش مباشرة، قائلاً: «هذه مسؤوليتكم أيضاً، فهؤلاء جنودنا، وإذا كنا سنتجه إلى عملية عسكرية فيجب أن تكون بهدف الحسم فقط لا غير، ولا يمكن أن تكون عملية عسكرية لأهداف انتخابية. ولذلك آمل أن يصدر صوت صافٍ وواضح عن جهاز الأمن، وآمل جداً أن نرسل حكومة (إخفاق) السابع من أكتوبر (تشرين الأول) هذه إلى البيت».
وكانت عناصر قيادية أساسية في الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية، الذين عيّنهم نتنياهو بنفسه وسط تحفظات مهنية عليهم، قد وضعوا عدة سيناريوهات صادمة عن الحرب القريبة، ظهر منها أنها موجهة ضد الفلسطينيين، في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وحتى في إسرائيل.
وزعم وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن «حماس» تُخطط لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في الذكرى السنوية لـ7 أكتوبر، فيما قال نتنياهو إن «حماس» ستحاول تحدي إسرائيل قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الحالي، وهو الأمر الذي جعل المعارضة تسخر منه قائلة: «على حد علمنا، قلتم إنكم انتصرتم على (حماس)، فكيف صارت لها قوة وجرأة على تهديد إسرائيل؟».
وذكرت قناة «كان 11» أن اجتماع الحكومة الأخير (الثلاثاء) عُقد في موقع محصن تحت الأرض في القدس، وأنه جرى إبلاغ الوزراء بالمكان قبل ساعتين ونصف الساعة من بدء الاجتماع، وأنه خلال الاجتماع تم إقرار تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية الإسرائيلية حتى 20 أكتوبر الحالي.
وأضافت «كان» أنه وفق ما جاء في بيان عن مكتب نتنياهو، فإن تمديد حالة الطوارئ سببه «استمرار إطلاق النار بأشكال مختلفة من إيران واليمن باتجاه دول مختلفة في الشرق الأوسط، وأنه يوجد انعدام يقين حيال الجبهتين في إيران ولبنان، ولذلك فإنه حسب تقديرات الجهات الأمنية، لا يزال هناك احتمال مرتفع لحدوث هجمات على السكان المدنيين».
خطة لإسقاط السلطة
وفي الوقت الذي اجتمعت فيه الحكومة، نشرت الصحافة العبرية تقارير تُفيد بأن الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية المختلفة وضعت خطة لإسقاط السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وإعادة احتلالها، وتصفية رجال الأمن الفلسطينيين، «الذين يجرؤون على محاربة الجيش الإسرائيلي».
وجاء ذلك في إطار نشر المستوطنين مزاعمَ بشأن خطورة أن «يحوّل رجال الشرطة وبقية أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية أسلحتهم إلى صدور الإسرائيليين». وكرّر كاتس هذه المزاعم خلال اجتماع الحكومة الذي ناقش الموضوع، وقال: «الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريو تُحوَّل فيه فوهات بنادق من جانب (قوات أمن) السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، نحو الإسرائيليين. وفي هذه الحالة، سنعلن الحرب على السلطة الفلسطينية، وسيشنّ الجيش الإسرائيلي هجوماً شاملاً».
وأضاف: «هذه الحرب ستكون قصيرة وشديدة، وستشمل استخدام قوات برية وجوية واستخدام وسائل خاصة، واغتيال ونفي قياديين، وتدمير أسلحة ووسائل قتالية وإجلاء سكان من مناطق واسعة وتدمير بنية تحتية إرهابية داخل المدن وفي جميع مخيمات اللاجئين في الضفة، وفقاً لنموذج غزة ولبنان، إلى جانب تعزيز القوات والدفاع عن المستوطنات».
وتابع كاتس أنه «لن تكون انتفاضة تستمر لسنوات مثلما كان في الماضي، وإنما حرب قصيرة وشديدة مع حسم واضح، وتغيير الواقع».
توسعة نطاق التهديد
وبعد هذا النشر، جاءت تصريحات حربية أخرى لتوسع نطاق التهديد، بحيث يشمل هذه المرة فلسطينيي «48»، ونقلت على لسان ديفيد زيني، رئيس «الشاباك» خلال جلسة الحكومة. فقد زعم زيني، وجود ما وصفه بـ«بنى عسكرية» ومحاولات لتشكيل مجموعات مسلحة ذات طابع شبه عسكري في تجمعات بدوية في النقب، مدعياً أن لبعضها صلات بتنظيمات فلسطينية مثل «حماس».
وحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» (واينت)، مساء الثلاثاء، أدلى زيني بهذه التصريحات خلال اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الاثنين، خُصص لبحث ما تصفه إسرائيل بالتهديدات الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وعاد لتكراره أمام الحكومة.
وقال زيني إن «هناك أماكن في التجمعات البدوية توجد فيها بنى عسكرية ومحاولات لإقامة كتائب أشبه بالعسكرية، وهذه ظاهرة مقلقة للغاية»، مضيفاً أن «الشاباك» يعمل باستمرار على إحباط ما وصفه بهذه البنى. وادعى أن لهذه المجموعات «صلة مقلقة» بتنظيمات من بينها حركة «حماس»، فيما لم يعرض التقرير معلومات تفصيلية عن حجم هذه المجموعات أو مواقعها أو بنيتها أو طبيعة الصلة المزعومة بالتنظيمات الفلسطينية، لافتاً إلى أن هذه المجموعات تعمل قريباً جداً من ديمونة.
وتأتي ادعاءات زيني في ظل أزمة أوسع تتعلق بانتشار السلاح غير المرخص والجريمة في النقب، واستمرار عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية والأردنية، بينها عمليات تستخدم فيها طائرات مسيّرة.
تنديد في السويداء بتضامن أتباع الهجري مع إسرائيل في ذكرى 7 أكتوبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5327077-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-7
تنديد في السويداء بتضامن أتباع الهجري مع إسرائيل في ذكرى 7 أكتوبر
وقفة السويداء في ساحة السير (الكرامة سابقاً) تضامنا مع إسرائيل ونتنياهو في ذكرى السابع من أكتوبر (مواقع موالية للهجري)
نددت مصادر في محافظة السويداء السورية ذات الأغلبية الدرزية بالفعاليات التي نظمها أتباع شيخ العقل حكمت الهجري، اليوم الأربعاء، تضامناً مع إسرائيل في ذكرى هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول). وكشفت لـ«الشرق الأوسط» شخصية درزية تعمل على «الوساطة بين الحكومة السورية والدروز» عن استكمال تشكيل «تيار بديل» لتيار الهجري.
وقد شهدت مدينة السويداء، اليوم، مظاهرة ومسيرة سيارات رفعت الأعلام الإسرائيلية وصور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والشيخ الهجري الذي يسيطر على ما يعرف بـ«الحرس الوطني»، التابع له على مساحات واسعة من المحافظة بما فيها مدينة السويداء، وأعلن سابقاً عن إقامة ما سمَّاه «دولة باشان»، وذلك تضامناً مع إسرائيل في ذكرى هجمات 7 أكتوبر التي أطلقت حرب غزة منذ عام 2023.
وعدّت مصادر في مدينة السويداء لـ«الشرق الأوسط» أن الفعاليات التي شارك فيها من سمَّتهم «زعران الهجري» هي إحدى الطرق التي يتبعونها للارتماء في أحضان إسرائيل، مشددة على أنه كان من الأجدى أن يتم التضامن مع الآلاف من أطفال قطاع غزة الذين قتلتهم إسرائيل.
من جانب آخر، كشف مصدر درزي يعمل على «الوساطة بين الحكومة السورية والدروز» لحل أزمة محافظة السويداء المستمرة منذ أحداث يوليو (تموز) 2025 الدامية، عن أن «لجنة الطوارئ» التي يبلغ عدد أعضائها 15 شخصاً ولها هيئة استشارية واسعة تُمثل فيها عائلات ومشايخ وأكاديميين ونخب ثقافية في السويداء». مع التنويه إلى أن مصدرنا فضَّل عدم الإفصاح عن اسمه لضمان سرية عملية الوساطة في هذه المرحلة وأمان المنخرطين فيها.
أضاف المصدر أن اللجنة تضم شخصيات درزية من داخل السويداء، وأخرى من المقيمين خارجها، إضافة إلى شخصيات من دروز سوريا في المهجر.
حل سوري - سوري
وأوضح المصدر أن هناك توافقاً ضمنياً ووعياً كبيراً لدى الحكومة وأهالي السويداء أن الشيخ الهجري بات جزءاً من المشكلة ولم يعد جزءاً من الحل. وهناك توافق مبدئي بين الطرفين على أن «أي حل يجب أن يكون سوري – سوري ولن يتم التنازل عن ذلك».
وأشار إلى أن كل أهل السويداء واعون بأن الحكومة قبل أحداث يوليو 2025 وافقت تقريباً على كل المطالب التي قدمها أهل السويداء، وما زالت مستعدة لتقديم الكثير بما يضمن أمن وكرامة أهالي المحافظة، وأن مصلحة الطرفين واحدة، وهي ضمان السيادة السورية على كل الأراضي وضمان تمثيل الدروز في صناعة القرارات الوطنية، خصوصاً فيما يتعلق بمناطقهم.
لكن المتحدث أخذ على الحكومة السورية أنها وخلال عملها مع الدروز، «نحت إلى تجاهل وتهميش العديد من الشخصيات الوطنية الدرزية القوية التي تتحلى بالوطنية لكنها تختلف جزئياً مع الحكومة السورية حول طبيعة الحلول في السويداء.
وقال: «لقد دعمت الحكومة السورية شخصيات من المحافظة يراها الدروز أنها غير قادرة فعلاً على تمثيلهم والمطالبة بحقوقهم بحزم أمام دمشق. وبالتالي لم تتواصل مع قيادات تمثل هموم الطائفة ومصالحها ومخاوفها».
وشدد المتحدث على أن «هذه مشكلة يجب على الحكومة تداركها، وأن تتعاون مع شخصيات درزية ليست عميلة للخارج وغير منبطحة أمام الحكومة وتمثل بصلابة مصالح الوطن والطائفة في وقت واحد».
ورأى المتحدث أن «هناك أملاً كبيراً لحل أزمة السويداء، لكن المشكلة هي في إسرائيل، وأن الموضوعين مرتبطان ارتباطاً كبيراً ويجب فصلهما وحل مشكلة السويداء بشكل سوري - سوري». وأكد أن الوساطة حالياً جارية حول ما ستقدمه الحكومة وما سيقبل به أهل السويداء، لافتاً إلى أن هناك تجاوباً من طرف الحكومة لهذه المطالب.
في النهاية هناك توافق كبير بين الطرفين وإدراك أن مصلحتهم بصفتهم سوريين واحدة. فما يؤذي الطائفة الدرزية يؤذي سوريا، وما يؤذي سوريا يؤذي الطائفة الدرزية. لكن الأمور متوقفة على طبيعة الحل مع الجهات التي تعرقل أي حل في المحافظة، وهي قيادات «المكتب الأمني» الذي يديره نجل الهجري سلمان.
عقبة أمنية بحتة
المتحدث شدّد على أن هناك الكثير من الحلول على الطاولة، ولكن التوافق عليها سيأتي وقته عندما يتم الانتقال من مرحلة الوساطة إلى مرحلة المفاوضات المباشرة على طاولة واحدة.
أضاف: «تبين من خلال المفاوضات أن الجانب السياسي والاجتماعي محلول، إذ جرى التفاهم على كثير من الأمور، لكن العقبة الوحيدة المتبقية أمنية بحتة، وتتمثل في الجهة التي ستتعامل مع «الزعران» ودعمها وتقويتها بالمال والعتاد والإعلام لأنها جهة وطنية.
وبيّن أن خروج «اللجنة» إلى العلن يتطلب «إنهاء نفوذ مَن وصفهم المبعوث الأميركي والمجتمع الدولي بالعصابات، وهذه هي المشكلة التي يتم حالياً العمل على دراستها وهنا يدخل العامل الإسرائيلي».
واستدرك المتحدث أنه «منذ بداية عام 2026 لم ترسل إسرائيل دعماً مادياً للهجري»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تقوم بممارسة ضغط هائل على إسرائيل فيما يتعلق بسوريا بشكل عام، والسويداء هي تفصيل صغير من العلاقات السورية الأميركية الإسرائيلية.
وخلال حديثه، حرص المتحدث على التفريق بين مَن يوصفون «بالعصابات والزعران». ومَن لم تتلوث أياديهم بالخيانة والعمالة المباشرة والتواطؤ على الوطن والذين سيكون لهم مكان في السويداء ومستقبلاً في مؤسسات الدولة.
تصاعد الخلافات مع «الحرس الوطني»
وفي مؤشر على تصاعد الخلافات بين فصائل «الحرس الوطني»، اتهم باسم أبو فخر القيادي في «حركة رجال الكرامة» إحدى أكبر الفصائل المسلحة المحلية في السويداء (تعد بنحو 8 آلاف مقاتل)، الهجري ومؤيديه من دون أن يسمهم، بأنهم أدخلوا أهالي المحافظة بـ«مشروع الدم».
وقال أبو فخر في منشور على حسابه في «فيسبوك»: «أدخلوا الناس في مشروع الدم وجندوا لذلك مئات الحسابات تستفز الآخرين وتعوم الأرذال وتطعن بالشرفاء، حتى قلبوا الحق باطلاً والباطل حقاً في عقول المغرر بهم».
هذا وعلمت «الشرق الأوسط» أنه تم الطلب من عائلات آل أبو فخر التنصل مما ورد في المنشور باسمها لكن أغلبها رفض إعلان التنصل.
حقائق وأرقام... كيف أصبحت غزة وأهلها بعد 3 سنوات من الحرب؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5327071-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%9F
حقائق وأرقام... كيف أصبحت غزة وأهلها بعد 3 سنوات من الحرب؟
صورة التقطت بالأقمار الصناعية تظهر الدمار في مدينة غزة شمال القطاع (أ.ف.ب)
تكشف أرقام وبيانات حكومية وأهلية ودولية وجوه المعاناة المستمرة التي يكابدها سكان غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل 3 سنوات. وإلى جانب عداد القتلى الذي لا يتوقف، تتفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعد الأكبر على مدار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وتظهر أرقام حديثة نشرتها وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، بمناسبة الذكرى الثالثة لحرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أن الحصيلة التراكمية للضحايا وصلت إلى 74250 قتيلاً، فيما طالت الإصابات 175278 شخصاً، ومن بين مجمل الضحايا 1467 شخصاً قتلوا بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار المفترض في العاشر من أكتوبر 2025، ضمن خروقات إسرائيلية ممنهجة.
ووفقاً لإحصائيات موثقة لدى وزارة الصحة بغزة والدفاع المدني، فإن هناك نحو 13 ألف شخص مفقودين، بينهم 8 آلاف لا يزالون تحت أنقاض المنازل والبنايات التي قصفتها ودمرتها القوات الإسرائيلية، فيما لا يعرف مصير 5 آلاف فيما إذا كانوا من بين الضحايا في الطرقات وتبخرت جثامينهم، أو اعتقلوا وتعرضوا للإخفاء القسري في السجون الإسرائيلية.
البتر والإعاقة واليُتم
وتؤكد الإحصائيات المنشورة أن الحرب خلفت 5 آلاف حالة بتر و300 إصابة عصبية ونخاعية، فيما تحتاج 10 آلاف حالة إلى تأهيل مكثف وطويل الأمد، في ظل ظروف صعبة ومعقدة تواجهها المستشفيات في ظل نقص المعدات والموارد الطبية المختلفة نتيجة استهدافها بشكل متكرر.
ويقدر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أن واحداً من كل أربعة فلسطينيين أصيبوا في غزة منذ بداية الحرب، يعيش بإصابة قد تغير حياته، بينها البتر وإصابات الحبل الشوكي وإصابات الدماغ الرضية، مشيراً إلى أن الأطفال يمثلون 18 في المائة من حالات البتر و31 في المائة من إصابات الحبل الشوكي وإصابات الدماغ الرضية.
وبلغ عدد ذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة ظروف الحرب 16963، ويوصفون بأنهم من أكثر الفئات تأثراً بظروف الحرب والنزوح وتدمير المرافق والخدمات، وذلك نتيجة نقص الاحتياجات الخاصة بهم، كما تؤكد أرقام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.
وخلفت الحرب 71846 يتيماً ويتيمة من الأطفال الذين فقدوا آبائهم أو أمهاتهم، وهم من أكثر الفئات احتياجاً إلى الحماية والرعاية طويلة الأمد، كما يشير بيان لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة.
بينما بلغ عدد النساء الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن، 64413 ألف حالة، ليجدن أنفسهن أمام مسؤوليات اقتصادية وأسرية مضاعفة في ظروف يتراجع فيها العمل والدخل وتزداد تكاليف المعيشة.
وتشير بيانات الوزارة إلى ارتفاع عدد الأسر التي تعيلها نساء في قطاع غزة بصورة كبيرة خلال الحرب، حيث قدرت بنحو 86 ألف أسرة، أي ما يقارب ربع الأسر في القطاع، مشيرة إلى هذه الأسر تحتاج إلى برامج متكاملة لا تقتصر على المساعدات الطارئة، بل تشمل الدعم النقدي المنتظم، والغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية، والدعم النفسي، وتمكين النساء اقتصادياً، وتأمين احتياجات الأطفال، معتبرة أن حماية هذه الأسر تمثل أحد أهم مداخل حماية المجتمع من التدهور الاجتماعي والاقتصادي طويل الأمد.
مقتل أكثر من 19 ألف طالب
وطالت الحرب بشكل خاص مسارات التعليم بمختلف أوجهه، وتظهر أرقاماً نشرتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من رام الله، أنه خلال 3 سنوات من الحرب، قتل أكثر من 19189 طالباً وطالبة من المدارس، و1386 طالباً وطالبة من الجامعات، فيما أصيب 28586 طالباً مدرسياً و3082 طالباً جامعياً بجروح متفاوتة.
فيما قتل 805 وأصيب 3298 من الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس، و246 قتلوا وأصيب 1493 من المحاضرين والعاملين في الجامعات.
ودمرت قوات الاحتلال بشكل كلي أكثر من 179 مدرسة حكومية في قطاع غزة، وقصف ودمر أكثر من 105 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى جانب التدمير الكلي لأكثر من 63 مبنى جامعياً.
ولم تتوقف إسرائيل عند استهداف المدارس، بل عمدت لتدمير وقصف المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية المختلفة، ونجحت بتدمير شبه كامل لمجمع الشفاء الطبي، أهم المعالم الطبية في قطاع غزة.
ووفق وزارة الصحة بغزة، فقد تضرر أكثر من 1800 مرفق صحي بتدمير كلي أو جزئي خلال الحرب.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن نحو 42 في المائة فقط من المرافق الصحية في قطاع غزة تعمل حالياً، ومعظمها يقدم خدمات جزئية فقط، في وقت تعيق فيه القيود إدخال المعدات والمواد اللازمة لإعادة تأهيل النظام الصحي.
ووفقاً لوزارة الصحة بغزة، فإن هناك نقصاً حاداً جداً بالأدوية والمعدات، وأن 50 في المائة من أصناف الأدوية في القطاع وصلت إلى رصيد صفري، كما أن أكثر من 300 صنف من أدوية الأمراض المزمنة مفقود، فيما يبلغ عجز المستهلكات الطبية 70 في المائة ونقص المواد المخبرية 80 في المائة.
مساجد وكنائس متضررة
لم تسلم المساجد أو الكنائس من عمليات الاستهداف، حيث دمر 1077 مسجداً بشكل كلي، وأُلحقت أضرار جزئية بـ191، من أصل 1275 مسجداً كانت قائمة قبل الحرب. فيما تم استهداف 3 كنائس وإلحاق ضرر بالغ فيها.
وبلغ عدد النازحين داخل مراكز الإيواء 258927 أسرة، يوجدون في 2090 مركزاً للإيواء على مستوى محافظات القطاع كافة، حيث تواجه هذه المخيمات والمراكز خطراً كبيراً مع اقتراب فصل الشتاء.
وتقول وزارة التنمية الاجتماعية، إن هؤلاء النازحين بحاجة إلى تدخل سريع وتوفير كل مستلزمات الإيواء، مشيرة إلى أن غالبيتها من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، والتي تواجه تحديات متراكمة نتيجة فقدان مصادر الدخل، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتضرر الممتلكات والمساكن.
ووفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإنه يوجد 1.5 مليون نازح يعيشون في خيام بالية، حيث يبلغ عدد الخيام في القطاع نحو 270 ألف خيمة، منها 162 ألف مهترئة وغير صالحة للاستخدام، بنسبة تتجاوز 60 في المائة، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة مع اقتراب فصل الشتاء.
ولفت إلى وجود أكثر من 255 بناية متصدعة وآيلة للسقوط، يقطنها بعض السكان مضطرين إليها، وسط مخاوف من انهيار بعضها مجدداً ما يتسبب بوقوع ضحايا.
الأمراض والأوبئة
وانتشرت خلال الحرب خاصة في صفوف النازحين، أمراض وأوبئة مختلفة لم يظهر بعضها منذ عقود نتيجة التكدس في مخيمات النزوح وغيرها من الظروف غير الطبيعية.
وبحسب بيانات مجموعة الصحة التي أوردها «أوتشا»، فإن الأمراض السارية شكلت ما مجموعه أكثر من 18 في المائة من مجمل الاستشارات الطبية التي تلقتها مرافق صحية في الأشهر القليلة الماضية، حيث مثلت التهابات الجهاز التنفسي الحادة 52 في المائة من الحالات المرضية الواجب الإبلاغ عنها، تلتها الالتهابات الجلدية بنسبة 28 في المائة، ثم الإسهال المائي الحاد بنسبة 20 في المائة. وسجل مؤخراً حالة جديدة من الشلل الرخو الحاد، ليرتفع العدد التراكمي إلى 22 حالة منذ بداية عام 2026.
وقبل ذلك بأيام، وثقت «أوتشا» 45190 حالة قوباء بين 2 أغسطس (آب) و12 سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي عدوى جلدية بكتيرية شديدة العدوى تصيب الأطفال بصورة خاصة، وشكلت 2.5 في المائة من مجموع الاستشارات خلال تلك الفترة.
وترتبط هذه الحالات أيضاً بظروف المياه والصرف الصحي في القطاع، ففي أغسطس، جمعت الجهات الصحية 938 عينة مياه في أنحاء القطاع، وأظهرت النتائج أن أكثر من 73 في المائة منها لم تستوفِ مستويات الكلور المتبقي التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، بينما أظهرت 18 في المائة منها تلوثاً ميكروبياً.
وفي هذا السياق، قالت بلدية غزة إن محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست في غزة كانت خارج الخدمة، بينما كان 70 في المائة من محطات الضخ متوقفاً، مع تصريف أكثر من 150 ألف متر مكعب من مياه الصرف غير المعالجة يومياً، محذرة من أن هذا الوضع، مع اقتراب موسم الأمطار، يرفع مخاطر التلوث وانتشار الأمراض، خصوصاً في مناطق النزوح.
الأمن الغذائي
وتشير بيانات الأمن الغذائي إلى أن أكثر من 1.2 مليون نسمة في قطاع غزة كانوا يواجهون مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي، حيث بلغ عدد الأسر المسجلة على المنظومة الوطنية للإغاثة 530 ألف أسرة بحاجة إلى مساعدات. كما تظهر بيانات وزارة التنمية الاجتماعية.
وتمثل نسبة 1.2 مليون نسمة، نحو 59 في المائة من السكان بقطاع غزة، مستويات أزمة أو أسوأ بين أبريل (نيسان)، ويونيو (حزيران) 2026، مع توقع ارتفاع العدد إلى أكثر من 1.4 مليون، أي 67 في المائة حتى نهاية العام الجاري. وقالت الوزارة، إن هذه الأرقام تعكس أن الفقر في غزة لم يعد مجرد انخفاض في الدخل، بل أصبح مرتبطاً بالغذاء والمأوى والصحة والتعليم والحماية والقدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وبعد إعلان وقف الحرب الهش، سمحت إسرائيل بدخول 72826 شاحنة فقط، من أصل 210600 شاحنة إنسانية وإغاثية ومواد لإعادة الإعمار كان يفترض دخولها وفقاً للاتفاق، بنسبة التزام تقل عن 35 في المائة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.
انهيار اقتصادي
وطالت الحرب، الاقتصاد بشكل مركز كما الخدمات المدنية وغيرها، ودمرت وتضررت أكثر من 92 في المائة من المنشآت الاقتصادية.
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أنه قبل الحرب، كانت التجارة تمثل نحو 56 في المائة من المنشآت الاقتصادية، ويعمل فيها نحو 45.5 في المائة من العاملين، مع بطالة بلغت 45 في المائة في الربع الثالث من 2023، بينما تجاوز الفقر 63 في المائة.
وبعد 3 سنوات، من هذا التدمير الكبير، انكمش الناتج المحلي الحقيقي بنحو 83 في المائة خلال 2024، بينما تراجع نصيب الفرد من الناتج إلى 212 دولاراً في 2025، فيما انتقلت البطالة من 45 في المائة قبل الحرب إلى قرابة 80 في المائة في 2026.
وفي القطاعات الإنتاجية انخفض الإنتاج الزراعي والصناعي بنحو 94 في المائة لكل منهما بينما تراجع نشاط الإنشاءات 99 في المائة مقارنة بـ2022. وفي سبتمبر 2026، كانت الأسعار أعلى بنحو 207 في المائة من مستويات ما قبل أكتوبر 2023، بينما انخفض إجمالي الاستهلاك في غزة 81 في المائة خلال 2025 مقارنة بـ2023.