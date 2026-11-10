التحالف يدمّر «باليستيَّين» استهدفا الرياض و«الجنوبية» ومسيّرةً في «الشرقية»

أقر وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، في اجتماعهم، الثلاثاء، تدشين قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها، وذلك ضمن قرارات تم اتخاذها في الدورة الـ 23 لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون، في المنامة، برئاسة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين، -رئيس الدورة الحالية-، وبمشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز مسيرة العمل الدفاعي الخليجي المشترك؛ بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار لدول المجلس والمنطقة، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واعتماد عددٍ من القرارات والتوصيات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

الأمير خالد بن سلمان يشارك في أعمال الدورة الـ 23 لمجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربي (وزارة الدفاع السعودية)

وألقى وزير الدفاع السعودي كلمةً أشاد فيها بما أسفر عنه الاجتماع من مخرجات وقرارات بناءة تعزز مسيرة التكامل الدفاعي الخليجي، وتسهم في رفع مستوى التنسيق والجاهزية لمواجهة مختلف المخاطر والتحديات؛ بما يكفل أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرارها.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان، في ختام كلمته عن ترحيبه بوزراء الدفاع بدول المجلس في بلدهم الثاني السعودية خلال استضافتها اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك على جميع المستويات في الدورة المقبلة.وكان الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، بدأ زيارة رسمية إلى مملكة البحرين، لترؤس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ 23 لمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وجرت لوزير الدفاع مراسم استقبال رسمية لدى وصوله مطار البحرين الدولي، حيث كان في مقدمة مستقبليه وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، وبحث الجانبان فور وصول سموه عمق العلاقات الأخوية والتنسيق الدفاعي المستمر بين البلدين الشقيقين في إطار منظومة العمل الخليجي المشترك.

صورة جماعية لوزراء دفاع ووممثلي دول الخليج العربي في اجتماع مجلس الدفاع المشترك بالمنامة (وزارة الدفاع السعودية)

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إن قرار تدشين قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة يأتي في إطار تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك، وتنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي في جدة في أبريل (نيسان) الماضي، الرامية إلى توحيد الجهود ورفع الجاهزية لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة، وصون أمن دول المجلس وسيادتها واستقرارها.وأشاد الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، بكفاءة وتضحيات القوات المسلحة الخليجية في التصدي للاعتداءات الإيرانية.

كما أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية وميليشيا الحوثي الغادرة التي استهدفت الأعيان المدنية والمقدسات في السعودية، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً وتضامنها الكامل مع المملكة لحماية أمنها واستقرارها انطلاقاً من وحدة المصير الخليجي.