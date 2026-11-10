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التحالف يدمّر «باليستيَّين» استهدفا الرياض و«الجنوبية» ومسيّرةً في «الشرقية»

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
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التحالف يدمّر «باليستيَّين» استهدفا الرياض و«الجنوبية» ومسيّرةً في «الشرقية»

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، نجاح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى تدمير طائرة مسيّرة في أجواء المنطقة الشرقية.
وكانت منصات الإنذار المبكر التابعة للدفاع المدني السعودي قد انطلقت، فجر الثلاثاء، في الرياض وأبها ومحافظة خميس مشيط للتحذير من خطر المقذوفات، قبل أن يعلن زواله بعد دقائق من الاعتراض الناجح.
وفي السياق ذاته، كشف المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، عن تدمير مصنع لتجميع وإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية، وآخر كيميائي لخلط وإنتاج وقودها الصلب، إضافة إلى معمل لتجميع الأنظمة الإلكترونية الخاصة بها، يوم الاثنين.
وشدَّد اللواء المالكي، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، على استمرار التحالف في عمليات إضعاف وتفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة للحوثيين.

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العالم العربي الخليج

دول الخليج تقرّ تدشين قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت

اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربي في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)
اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربي في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)
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دول الخليج تقرّ تدشين قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت

اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربي في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)
اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربي في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)

أقر وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، في اجتماعهم، الثلاثاء، تدشين قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها، وذلك ضمن قرارات تم اتخاذها في الدورة الـ 23 لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون، في المنامة، برئاسة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين، -رئيس الدورة الحالية-، وبمشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز مسيرة العمل الدفاعي الخليجي المشترك؛ بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار لدول المجلس والمنطقة، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واعتماد عددٍ من القرارات والتوصيات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

الأمير خالد بن سلمان يشارك في أعمال الدورة الـ 23 لمجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربي (وزارة الدفاع السعودية)

وألقى وزير الدفاع السعودي كلمةً أشاد فيها بما أسفر عنه الاجتماع من مخرجات وقرارات بناءة تعزز مسيرة التكامل الدفاعي الخليجي، وتسهم في رفع مستوى التنسيق والجاهزية لمواجهة مختلف المخاطر والتحديات؛ بما يكفل أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرارها.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان، في ختام كلمته عن ترحيبه بوزراء الدفاع بدول المجلس في بلدهم الثاني السعودية خلال استضافتها اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك على جميع المستويات في الدورة المقبلة.وكان الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، بدأ زيارة رسمية إلى مملكة البحرين، لترؤس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ 23 لمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وجرت لوزير الدفاع مراسم استقبال رسمية لدى وصوله مطار البحرين الدولي، حيث كان في مقدمة مستقبليه وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، وبحث الجانبان فور وصول سموه عمق العلاقات الأخوية والتنسيق الدفاعي المستمر بين البلدين الشقيقين في إطار منظومة العمل الخليجي المشترك.

صورة جماعية لوزراء دفاع ووممثلي دول الخليج العربي في اجتماع مجلس الدفاع المشترك بالمنامة (وزارة الدفاع السعودية)

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إن قرار تدشين قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة يأتي في إطار تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك، وتنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي في جدة في أبريل (نيسان) الماضي، الرامية إلى توحيد الجهود ورفع الجاهزية لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة، وصون أمن دول المجلس وسيادتها واستقرارها.وأشاد الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، بكفاءة وتضحيات القوات المسلحة الخليجية في التصدي للاعتداءات الإيرانية.

كما أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية وميليشيا الحوثي الغادرة التي استهدفت الأعيان المدنية والمقدسات في السعودية، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً وتضامنها الكامل مع المملكة لحماية أمنها واستقرارها انطلاقاً من وحدة المصير الخليجي.

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العالم العربي الخليج

التحالف يدمّر «باليستيَّين» استهدفا الرياض و«الجنوبية» ومسيّرةً في «الشرقية»

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
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التحالف يدمّر «باليستيَّين» استهدفا الرياض و«الجنوبية» ومسيّرةً في «الشرقية»

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، نجاح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى تدمير طائرة مسيّرة في أجواء المنطقة الشرقية.
وكانت منصات الإنذار المبكر التابعة للدفاع المدني السعودي قد انطلقت، فجر الثلاثاء، في الرياض وأبها ومحافظة خميس مشيط للتحذير من خطر المقذوفات، قبل أن يعلن زواله بعد دقائق من الاعتراض الناجح.
وفي السياق ذاته، كشف المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، عن تدمير مصنع لتجميع وإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية، وآخر كيميائي لخلط وإنتاج وقودها الصلب، إضافة إلى معمل لتجميع الأنظمة الإلكترونية الخاصة بها، يوم الاثنين.
وشدَّد اللواء المالكي، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، على استمرار التحالف في عمليات إضعاف وتفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة للحوثيين.

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لحظة تدمير مصنع كيمائي لخلط وإنتاج وقود الصواريخ الباليستية في صنعاء (التحالف) p-circle

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نائب أمير الرياض يتفقَّد المبنى الإداري لـ«أرامكو» بعد الاعتداء الحوثي

الأمير محمد بن عبد الرحمن لدى وقوفه ميدانياً على الأضرار الناجمة عن الاعتداء الحوثي (واس)
الأمير محمد بن عبد الرحمن لدى وقوفه ميدانياً على الأضرار الناجمة عن الاعتداء الحوثي (واس)
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نائب أمير الرياض يتفقَّد المبنى الإداري لـ«أرامكو» بعد الاعتداء الحوثي

الأمير محمد بن عبد الرحمن لدى وقوفه ميدانياً على الأضرار الناجمة عن الاعتداء الحوثي (واس)
الأمير محمد بن عبد الرحمن لدى وقوفه ميدانياً على الأضرار الناجمة عن الاعتداء الحوثي (واس)

تفقَّد الأمير محمد بن عبد الرحمن، نائب أمير منطقة الرياض، المبنى الإداري التابع لشركة «أرامكو السعودية» في العاصمة، يوم الاثنين، للوقوف على الأضرار المحدودة الناجمة عن الاعتداء الآثم للميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية.

كانت وزارة الطاقة السعودية أفادت بتعرُّض المبنى لمحاولة استهداف بطائرة مسيَّرة، صباح الأحد، مما أدَّى إلى سقوط شظايا في الموقع ووقوع أضرار محدودة من دون تسجيل أي إصابات أو وفيات، موضحة أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال نائب أمير منطقة الرياض إن الاعتداءات الحوثية تؤكد ما أثبتته السعودية عن هذه الميليشيات الإرهابية واستهدافها للأعيان المدنية، مثمناً جهود الجميع في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية.

أضرار محدودة ناجمة عن الاعتداء الحوثي على مبنى إداري لشركة أرامكو السعودية في الرياض (واس)

واستمع الأمير محمد بن عبد الرحمن إلى شرح عن الإجراءات المُتَّبعة من قبل الجهات المعنية في «أرامكو» والمنطقة، مُوجِّهاً بتقديم جميع الإمكانات اللازمة لتسهيل مهام العاملين بالشركة.

وثمَّن نائب أمير منطقة الرياض ما تبذله القيادة من جهود في سبيل أمن واستقرار البلاد، مُنوِّهاً بالمشاعر النبيلة والتلاحم الوطني واستعداد رجال القوات السعودية البواسل للتصدي لأي خطر يهدد أمن المملكة.

نائب أمير منطقة الرياض استمع إلى شرح عن الإجراءات المُتَّبعة من قبل الجهات المعنية (واس)

رافق الأمير محمد بن عبد الرحمن خلال زيارته التفقدية للمبنى عدد من القيادات الأمنية في منطقة الرياض.

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