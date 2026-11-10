التحالف يدمّر «باليستيَّين» استهدفا الرياض و«الجنوبية» ومسيّرةً في «الشرقية»

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، نجاح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى تدمير طائرة مسيّرة في أجواء المنطقة الشرقية.
وكانت منصات الإنذار المبكر التابعة للدفاع المدني السعودي قد انطلقت، فجر الثلاثاء، في الرياض وأبها ومحافظة خميس مشيط للتحذير من خطر المقذوفات، قبل أن يعلن زواله بعد دقائق من الاعتراض الناجح.
وفي السياق ذاته، كشف المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، عن تدمير مصنع لتجميع وإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية، وآخر كيميائي لخلط وإنتاج وقودها الصلب، إضافة إلى معمل لتجميع الأنظمة الإلكترونية الخاصة بها، يوم الاثنين.
وشدَّد اللواء المالكي، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، على استمرار التحالف في عمليات إضعاف وتفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة للحوثيين.
أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، نجاح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى تدمير طائرة مسيّرة في أجواء المنطقة الشرقية.