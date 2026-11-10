مانشستر يونايتد يستعد لإقالة كاريك... وبوكيتينيو أبرز المرشحين لخلافته

​طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، فكرة غير مألوفة، تمثلت في تعيين دانا وايت، الرجل الذي يقف خلف بطولتَي الفنون القتالية المختلطة: «يو إف سي» و«باور سلاب»، متحدثاً باسم البيت الأبيض، في خطوة تعكس مدى التشابك المتزايد بين الرياضة والسياسة في الولايات المتحدة.

وحسب تقرير لشون إنغل، نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، الثلاثاء، فإن ترمب أعلن عبر منصته «تروث سوشيال» رغبته في إسناد المنصب إلى الرئيس التنفيذي لـ«يو إف سي»، الذي وصفه بأنه «مقاتل ومحارب عنيف»، مقترحاً انضمام 6 من مقاتليه إليه «للدفاع عنا في مواجهة اليسار المجنون».

ورغم تراجع ترمب عن الفكرة بحلول الأحد، فإن ردود الفعل المستقطبة بشأنها، والعلاقة المتنامية بين «يو إف سي» والحركة السياسية المؤيدة لترمب المعروفة باسم «ماغا»، أعادتا طرح سؤال بدأ الباحثون في استكشافه: هل أصبحت توجهاتنا السياسية تؤثر بصورة متزايدة في الرياضات التي نشاهدها ونمارسها؛ بل وحتى في اللاعبين الذين نشجعهم؟

لطالما ارتبطت الرياضة بالسياسة، منذ المواجهة الثانية بين الملاكمَين جو لويس وماكس شميلينغ عام 1938، التي تحولت إلى مواجهة رمزية بين الديمقراطية والفاشية، مروراً بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وصولاً إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

هل أصبحت التوجهات السياسية تؤثر بصورة متزايدة في الرياضات التي نشاهدها؟ (أ.ب)

لكن الرياضة احتفظت أيضاً بمكانتها، بوصفها مساحة تجمع اليمين واليسار، والشباب وكبار السن، والأغنياء والفقراء. غير أن الاستقطاب السياسي المتصاعد ربما بدأ يغيِّر هذه الصورة، إلى درجة أن المواقف السياسية قد تؤثر حتى في الاختيار بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ففي دراسة حديثة أجراها أكاديميون في سنغافورة، وشملت أكثر من 10 آلاف شخص من 26 دولة، طُلب من المشاركين تحديد اللاعب الذي يفضلونه بين ميسي ورونالدو.

وأظهرت النتائج أن السن والجنس والمستوى التعليمي والطبقة الاجتماعية والاهتمام بالسياسة، لم تكن عوامل ذات قدرة إحصائية مهمة على التنبؤ بتفضيل أحد اللاعبين.

أما العامل الذي برز بصورة لافتة فكان التوجه السياسي؛ إذ وجد الباحثون أن الأشخاص الأكثر ليبرالية مقارنة بالمتوسط الوطني في بلدانهم كانوا أكثر ميلاً، وبدرجة ذات دلالة إحصائية، إلى تفضيل ميسي.

ولا تقدم الدراسة تفسيراً حاسماً لهذه العلاقة، وإن كانت تطرح تساؤلات حول احتمال ارتباط صورة رونالدو لدى المحافظين بقيم العمل الجاد والانضباط، مقابل انجذاب الليبراليين إلى موهبة ميسي الطبيعية وبنيته الجسدية الأصغر نسبياً.

ومن اللافت أن الدراسة أُجريت قبل أشهر من زيارة رونالدو للبيت الأبيض العام الماضي، ما يستبعد أن تكون تلك الزيارة قد أثرت في إجابات المشاركين.

وكشفت النتائج أيضاً عن اختلافات جغرافية واضحة في شعبية النجمين؛ إذ تصدرت إندونيسيا وتركيا والمكسيك ومصر قائمة الدول الأكثر ميلاً إلى رونالدو، تلتها البرتغال وسنغافورة والصين.

في المقابل، حظي ميسي بأعلى مستويات التأييد في كوريا الجنوبية والأرجنتين، ثم فنلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ولم تتوقف الدراسة عند التصنيفات السياسية التقليدية؛ بل اختبرت مواقف المشاركين تجاه الحكم السلطوي، من خلال سؤالهم عن مدى تأييدهم لفكرة وجود «زعيم قوي لا يحتاج إلى الانشغال بالبرلمان والانتخابات» بوصفها طريقة لإدارة البلاد.

وأظهرت الإجابات أن المشاركين الأكثر تأييداً لهذا النموذج من الحُكم كانوا أكثر ميلاً إلى تفضيل رونالدو.

كما توصل الباحثون إلى نتيجة أخرى، مفادها أن الأشخاص الذين يستهلكون مستويات أعلى من الأخبار عبر مقاطع الفيديو القصيرة كانوا أكثر ميلاً، وبدرجة ذات دلالة إحصائية، إلى اختيار النجم البرتغالي.

وتفتح هذه النتائج باباً لفهم العلاقة بين الثقافة السياسية والخيارات الرياضية، وإن كانت تعكس ارتباطات إحصائية لا تثبت أن المواقف السياسية هي السبب المباشر وراء تشجيع أحد اللاعبين.

وفي الولايات المتحدة، تظهر مؤشرات أخرى على اختلاف التفضيلات الرياضية بين المحافظين والليبراليين.

فقد أجرى عالم الاجتماع جوشوا وودز دراسة اعتمدت على بيانات مؤشرات البحث في «غوغل»، ونسب التصويت لدونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020، لاستكشاف العلاقة بين التوجهات السياسية وشعبية 53 رياضة.

ووجد أن الرياضات التقليدية، مثل كرة القدم الأميركية، والبيسبول، وكرة السلة، إلى جانب مسابقات رعاة البقر والتشجيع الرياضي، كانت أكثر شعبية في المناطق التي منحت ترمب نسباً أعلى من الأصوات مقارنة بالمناطق التي دعمت جو بايدن.

دراسة شملت 10 آلاف شخص من 26 دولة طُلب من المشاركين فيها تحديد اللاعب الذي يفضلونه بين ميسي ورونالدو (رويترز)

أما التزلج الفني على الجليد، وركوب الأمواج، ورياضة «ألتيميت فريسبي»، إلى جانب كرة القدم والتنس، فكانت أكثر شعبية بصورة ملحوظة في المناطق الليبرالية.

وتناولت الدراسة، التي حملت عنوان «الرياضة الحمراء والرياضة الزرقاء: الآيديولوجيا السياسية وشعبية الرياضات في الولايات المتحدة»، تفسيراً محتملاً لهذه الاختلافات، يتمثل في أن المحافظين يمنحون التقاليد والامتثال للأعراف أهمية أكبر من الليبراليين، وقد يكونون أقل استعداداً لتجربة الرياضات الجديدة أو البديلة أو الأقل مكانة اجتماعية.

لكن المفاجأة الأكبر بالنسبة إلى وودز كانت كرة القدم، التي أصبحت رياضة راسخة نسبياً في الولايات المتحدة، ومع ذلك ظلت أكثر ارتباطاً بالمناطق الليبرالية.

وقال الباحث: «بالنسبة إليَّ، كانت النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام في دراستنا هي العلاقة السلبية القوية بين حصة ترمب من الأصوات والاهتمام بكرة القدم».

وأوضح أن المناطق التي أظهرت اهتماماً أكبر بكرة القدم كانت أقل ميلاً بصورة ملحوظة إلى التصويت لترمب.

أما في أوروبا، فلا تزال الأدلة العلمية محدودة، بسبب قلة الدراسات التي تناولت هذه العلاقة.

فقد أظهرت دراسة حديثة شملت 650 مشاركاً في بلجيكا عدم وجود أدلة واضحة على اختلاف مستويات ممارسة الرياضات تبعاً للموقع السياسي للأفراد.

وقال أحد الباحثين المشاركين، جيلي موراي، إن الدراسات السابقة تشير إلى أن أصحاب التوجهات اليمينية يميلون غالباً إلى اختيار العلامات التجارية المعروفة والراسخة، بينما يفضل أصحاب التوجهات اليسارية العلامات الأصغر أو الأكثر تخصصاً.

وأضاف: «لذلك اعتقدنا أن الأمر سيكون مماثلاً في الرياضة، ولكن النتائج لم تُظهر ذلك».

ويعمل موراي حالياً على توسيع نطاق بحوثه، بينما تظل بريطانيا ساحة تستحق الدراسة؛ خصوصاً أن كرة القدم متجذرة في المجتمع البريطاني وتحظى بتأييد واسع يتجاوز الانقسامات السياسية.

ومع ذلك، فإن احتمال ميل بعض الرياضات الأخرى إلى اليمين أو اليسار لم يعد مستبعداً.

واختتم إنغل تقريره بقصة رواها عن أحد معارفه، الذي يعمل نجاراً ولا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. فقد كان الرجل يشاهد أخيراً مباراة ملاكمة عبر «يوتيوب»، قبل أن يظهر أمامه إعلان لحزب «ريفورم» البريطاني.

وأثار الإعلان دهشته، ودفعه إلى التساؤل: «هل أصبحت الملاكمة الآن رياضة يمينية؟».

وهو سؤال كان من السهل تجاهله في الماضي، ولكنه بات اليوم يستحق البحث، في ظل مؤشرات متزايدة على أن الاستقطاب السياسي ربما بدأ يمتد إلى تفاصيل الخيارات الرياضية، من الألعاب التي نتابعها إلى النجوم الذين نفضلهم.