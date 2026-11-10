مانشستر يونايتد يستعد لإقالة كاريك... وبوكيتينيو أبرز المرشحين لخلافته

تتجه إدارة مانشستر يونايتد إلى إقالة المدرب مايكل كارّيك، بعدما خلص مسؤولون في النادي إلى أن الفريق بحاجة إلى تغيير فني لإنقاذ موسمه المتعثر، وسط تحركات يقودها مدير كرة القدم جيسون ويلكوكس والرئيس التنفيذي عمر برادة، لإقناع السير جيم راتكليف بالموافقة على القرار، فيما يبرز الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مرشحاً جدياً لتولي المهمة.
ومن المنتظر أن يلتقي ويلكوكس وبرادة براتكليف في موناكو الثلاثاء، لعرض توصيتهما بإقالة كارّيك، وفقاً لما أوردته صحيفة «الغارديان» البريطانية. وفي المقابل، أشارت صحيفة «التلغراف» البريطانية، إلى أن إعلان القرار قد يصدر الثلاثاء، لكنه يحتاج إلى موافقة راتكليف وعائلة غليزر المالكة للنادي، في وقت لا تزال فيه الإدارة تؤكد عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل المدرب الإنجليزي، البالغ 45 عاماً.
وتأتي هذه التطورات بعدما دخل مانشستر يونايتد فترة التوقف الدولي وهو في المركز الثامن عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن منطقة الهبوط، برصيد 3 انتصارات فقط في 15 مباراة خاضها بمختلف المسابقات، فيما استقبلت شباكه 15 هدفاً في آخر 5 مباريات. ويبتعد الفريق بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان، في بداية موسم جاءت بعيدة عن التوقعات التي سبقت انطلاقه، بعد احتلاله المركز الثالث في الموسم الماضي.
ويتصدر بوكيتينيو قائمة الخيارات المطروحة لخلافة كارّيك؛ إذ سبق أن ارتبط اسمه بالمنصب في أكثر من مناسبة، وكان حريصاً على تدريب يونايتد، كما حظي بتأييد السير أليكس فيرغسون. ورغم ارتباط المدرب الأرجنتيني بقيادة المنتخب الأميركي حتى كأس العالم 2030، فإن عقده يتضمن بنداً يسمح بإنهاء التعاقد مقابل تعويض يقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني، بحسب «الغارديان»، ما قد يسهل انتقاله إلى «أولد ترافورد».
ويظل إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، ضمن الأسماء التي يراقبها ويلكوكس، فيما تضم قائمة المرشحين المحتملين الألماني يوليان ناغلسمان، مدرب بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق، والإيطالي أنطونيو كونتي، الذي غادر نابولي في يونيو (حزيران) الماضي، إلى جانب كيران ماكينا، مدرب إيبسويتش السابق. كما يحظى فابيان هورتسلر، مدرب برايتون، بإعجاب بعض المسؤولين في يونايتد، لكن التعاقد معه قد يتطلب دفع تعويض مالي قياسي، بينما يبدو الإسباني أوناي إيمري بعيداً عن الخيارات المتاحة مع اقترابه من تمديد عقده مع أستون فيلا.
وكان كارّيك قد حصل على فرصة أخيرة عقب الخسارة أمام بورنموث بثلاثية نظيفة في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما قررت الإدارة منحه 3 مباريات لإثبات قدرته على تغيير مسار الفريق قبل فترة التوقف الدولي. وجاءت الحصيلة متباينة، بخسارة أمام تشيلسي بهدفين دون رد، وانتصار على روما 3 - 2 في دوري أبطال أوروبا، ثم تعادل مثير أمام أستون فيلا 4 - 4، بعدما تأخر الفريق بهدفين ثم بهدفين مجدداً خلال المباراة.
ورغم نجاح يونايتد في العودة أمام روما وفيلا، فإن البداية الكارثية في المباراتين أثارت مخاوف المسؤولين، خصوصاً أن الفريق اعتاد استقبال أهداف مبكرة في مواجهات أخرى أمام أتلتيكو مدريد وكومو. كما لم تكن النتائج كافية لتغيير قناعة ويلكوكس وبرادة بشأن مستقبل المدرب، بعدما رأيا أن استمرار الوضع الحالي لن يساعد النادي في استعادة توازنه.
ومن المقرر أن يعود كارّيك إلى مقر التدريبات في كارينغتون الثلاثاء، بعد يوم راحة أعقب التعادل أمام أستون فيلا، لكن التوقعات تشير إلى أن مستقبله بات أقرب إلى النهاية، وأن مدرباً جديداً قد يقود الفريق في مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد الأحد بعد المقبل.
وعلى الرغم من استمرار جماهير يونايتد في ترديد اسم كارّيك خلال المباريات، فإن حالة الغضب بين المشجعين تتجاوز الجهاز الفني، وتمتد إلى إدارة النادي ومسؤوليه واللاعبين، وسط اعتقاد لدى قطاعات من الجماهير بأن الأزمة أعمق من مجرد تغيير المدرب.