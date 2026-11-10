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العالم أوروبا

واشنطن تدعو إلى إطار أمني جديد لأوكرانيا وروسيا وأوروبا

موسكو وكييف استأنفتا المحادثات برعاية أميركية في أبوظبي

مسؤولون أميركيون وروسيون وأوكرانيون خلال المحادثات الثلاثية في أبوظبي اليوم (رويترز)
مسؤولون أميركيون وروسيون وأوكرانيون خلال المحادثات الثلاثية في أبوظبي اليوم (رويترز)
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واشنطن تدعو إلى إطار أمني جديد لأوكرانيا وروسيا وأوروبا

مسؤولون أميركيون وروسيون وأوكرانيون خلال المحادثات الثلاثية في أبوظبي اليوم (رويترز)
مسؤولون أميركيون وروسيون وأوكرانيون خلال المحادثات الثلاثية في أبوظبي اليوم (رويترز)

دعا المبعوث الأميركي جاريد كوشنر من أبوظبي الثلاثاء، إلى وضع إطار أمني جديد لأوكرانيا وروسيا وأوروبا بما يضمن تحقيق السلام، مع بدء المحادثات بين كييف وموسكو برعاية واشنطن.

وقال كوشنر «آمل بألّا يقتصر اليوم على بحث القضايا الثنائية بين البلدين وكيفية وضع حد للحرب... بل كذلك الكيفية التي يمكننا من خلالها تأسيس علاقات أمنية صحيحة بين أوكرانيا وروسيا وأوروبا من أجل وضع إطار عمل جديد وعدم الاكتفاء بإنهاء الحرب فحسب»، لضمان «عقود، إن لم يكن قرونا، من السلام»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن مفاوضين من أوكرانيا وروسيا بدأوا جولة المحادثات الجديدة في أبوظبي.
وقبل ذلك، اجتمع المفاوضون الأوكرانيون مع مبعوثَي واشنطن وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو). وقال كبير المفاوضين عن كييف رستم عمروف في شبكات التواصل الاجتماعي إن «الاجتماع الأول سيعقد مع ممثلين عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي والمفوضية الأوروبية الذين سينضم إليهم المبعوثان الخاصان للولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر». وأضاف: «سنعمل على توحيد مواقفنا وتنسيق خطواتنا؛ تمهيداً للمرحلة المقبلة من المفاوضات»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

صورة نشرها رئيس الاستخبارات الخارجية الأوكرانية رستم عمروف للاجتماع مع المبعوثين الأميركيين وممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف الناتو والمفوضية الأوروبية قبيل انطلاق المحادثات مع روسيا بوساطة واشنطن (أ.ف.ب)

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، ‌إن ​الأوروبيين سيحضرون ‌محادثات ⁠أوكرانيا ​وروسيا في ⁠أبوظبي، وإنه لا يمكن إجراء ⁠أي مناقشات مع ‌روسيا ‌حول ​أمن ‌أوروبا ‌قبل التوصل إلى اتفاق لوقف ‌إطلاق النار وإحلال السلام، وذكر بارو لإذاعة ⁠«فرنس ⁠إنفو»: «ستكون بريطانيا وألمانيا وفرنسا بالفعل في قاعة الاجتماعات».

وعُقدت جولة المفاوضات الأخيرة في جنيف في فبراير (شباط)، من دون أن تفضي إلى نتائج جوهرية. وتوقفت الاتصالات كلياً بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

واستهلّ ويتكوف وكوشنر مساعي استئناف المفاوضات بزيارتهما موسكو في سبتمبر (أيلول)، ثم كييف في أول زيارة من نوعها. ويترأس الرجلان الوفد الأميركي في أبوظبي.

وتهدف المحادثات، وفق كوشنر، إلى أن تناقش روسيا وأوكرانيا مباشرة مخاوفهما «لناحية الأمن في مرحلة ما بعد الحرب»؛ من أجل «الدفع نحو حلول ملموسة» وإعطاء «زخم للمرحلة المقبلة من المفاوضات».

مسؤولون أميركيون بقيادة المبعوثَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وأعضاء من الوفد الروسي بقيادة فلاديمير ميدينسكي خلال محادثات سلام ثلاثية تقودها الولايات المتحدة مع الوفد الأوكراني بأبوظبي (رويترز)

وتوقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي وجّه انتقادات عدة إلى كييف في الأسابيع الماضية، التوصّل إلى اتفاق «كبير جداً» مع روسيا لا يشمل أوكرانيا فحسب، بل «أوروبا بأكملها»؛ ما أثار مخاوف من تقارب أميركي مع الكرملين.

ويخشى الأوروبيون أن تُضطر كييف إلى قبول شروط غير مواتية في أي تسوية، أو أن تقدّم واشنطن ضمانات أمنية جديدة لروسيا من دون التشاور معهم.

وقالت برلين من جهتها إنه «يتعيّن الآن التحقق مما إذا كانت روسيا مستعدة فعلاً للتفاوض بجدية».

على غرار جولة التفاوض الأخيرة في جنيف، يرأس الوفد الأوكراني رستم عمروف في حين يقود الوفد الروسي المؤرخ القومي فلاديمير مدينسكي.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أنه أجرى محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لتنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي.

وتسعى روسيا إلى استبعاد أوروبا من المناقشات، في حين لم يجرِ معظم القادة الأوروبيين إلا اتصالات محدودة، أو لم يجروا أي اتصالات على الإطلاق، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عام 2022.

وتبدو مواقف الطرفين متباعدة للغاية. إذ تطالب موسكو بتحديد جديد لـ«الهيكلية الأمنية الأوروبية» وبانسحاب القوات الأوكرانية من كامل منطقة دونيتسك (شرق).

وترفض كييف، من جهتها، الانسحاب من تلك المنطقة المحصّنة التي كلّفها الدفاع عنها تضحيات بشرية هائلة منذ اندلاع الحرب ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في عام 2014، وما تبع ذلك من غزو روسي واسع النطاق بدءاً من عام 2022.

وتطالب أوكرانيا بضمانات أمنية قوية تكفي لردع موسكو عن شنّ هجمات ضدها مجدداً، في حين يعارض الكرملين نشر أي قوت حفظ سلام أوروبية.

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واشنطن تدعو إلى إطار أمني جديد لأوكرانيا وروسيا وأوروبا

مسؤولون أميركيون وروسيون وأوكرانيون خلال المحادثات الثلاثية في أبوظبي اليوم (رويترز)
مسؤولون أميركيون وروسيون وأوكرانيون خلال المحادثات الثلاثية في أبوظبي اليوم (رويترز)
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TT

واشنطن تدعو إلى إطار أمني جديد لأوكرانيا وروسيا وأوروبا

مسؤولون أميركيون وروسيون وأوكرانيون خلال المحادثات الثلاثية في أبوظبي اليوم (رويترز)
مسؤولون أميركيون وروسيون وأوكرانيون خلال المحادثات الثلاثية في أبوظبي اليوم (رويترز)

دعا المبعوث الأميركي جاريد كوشنر من أبوظبي الثلاثاء، إلى وضع إطار أمني جديد لأوكرانيا وروسيا وأوروبا بما يضمن تحقيق السلام، مع بدء المحادثات بين كييف وموسكو برعاية واشنطن.

وقال كوشنر «آمل بألّا يقتصر اليوم على بحث القضايا الثنائية بين البلدين وكيفية وضع حد للحرب... بل كذلك الكيفية التي يمكننا من خلالها تأسيس علاقات أمنية صحيحة بين أوكرانيا وروسيا وأوروبا من أجل وضع إطار عمل جديد وعدم الاكتفاء بإنهاء الحرب فحسب»، لضمان «عقود، إن لم يكن قرونا، من السلام»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن مفاوضين من أوكرانيا وروسيا بدأوا جولة المحادثات الجديدة في أبوظبي.
وقبل ذلك، اجتمع المفاوضون الأوكرانيون مع مبعوثَي واشنطن وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو). وقال كبير المفاوضين عن كييف رستم عمروف في شبكات التواصل الاجتماعي إن «الاجتماع الأول سيعقد مع ممثلين عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي والمفوضية الأوروبية الذين سينضم إليهم المبعوثان الخاصان للولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر». وأضاف: «سنعمل على توحيد مواقفنا وتنسيق خطواتنا؛ تمهيداً للمرحلة المقبلة من المفاوضات»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

صورة نشرها رئيس الاستخبارات الخارجية الأوكرانية رستم عمروف للاجتماع مع المبعوثين الأميركيين وممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف الناتو والمفوضية الأوروبية قبيل انطلاق المحادثات مع روسيا بوساطة واشنطن (أ.ف.ب)

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، ‌إن ​الأوروبيين سيحضرون ‌محادثات ⁠أوكرانيا ​وروسيا في ⁠أبوظبي، وإنه لا يمكن إجراء ⁠أي مناقشات مع ‌روسيا ‌حول ​أمن ‌أوروبا ‌قبل التوصل إلى اتفاق لوقف ‌إطلاق النار وإحلال السلام، وذكر بارو لإذاعة ⁠«فرنس ⁠إنفو»: «ستكون بريطانيا وألمانيا وفرنسا بالفعل في قاعة الاجتماعات».

وعُقدت جولة المفاوضات الأخيرة في جنيف في فبراير (شباط)، من دون أن تفضي إلى نتائج جوهرية. وتوقفت الاتصالات كلياً بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

واستهلّ ويتكوف وكوشنر مساعي استئناف المفاوضات بزيارتهما موسكو في سبتمبر (أيلول)، ثم كييف في أول زيارة من نوعها. ويترأس الرجلان الوفد الأميركي في أبوظبي.

وتهدف المحادثات، وفق كوشنر، إلى أن تناقش روسيا وأوكرانيا مباشرة مخاوفهما «لناحية الأمن في مرحلة ما بعد الحرب»؛ من أجل «الدفع نحو حلول ملموسة» وإعطاء «زخم للمرحلة المقبلة من المفاوضات».

مسؤولون أميركيون بقيادة المبعوثَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وأعضاء من الوفد الروسي بقيادة فلاديمير ميدينسكي خلال محادثات سلام ثلاثية تقودها الولايات المتحدة مع الوفد الأوكراني بأبوظبي (رويترز)

وتوقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي وجّه انتقادات عدة إلى كييف في الأسابيع الماضية، التوصّل إلى اتفاق «كبير جداً» مع روسيا لا يشمل أوكرانيا فحسب، بل «أوروبا بأكملها»؛ ما أثار مخاوف من تقارب أميركي مع الكرملين.

ويخشى الأوروبيون أن تُضطر كييف إلى قبول شروط غير مواتية في أي تسوية، أو أن تقدّم واشنطن ضمانات أمنية جديدة لروسيا من دون التشاور معهم.

وقالت برلين من جهتها إنه «يتعيّن الآن التحقق مما إذا كانت روسيا مستعدة فعلاً للتفاوض بجدية».

على غرار جولة التفاوض الأخيرة في جنيف، يرأس الوفد الأوكراني رستم عمروف في حين يقود الوفد الروسي المؤرخ القومي فلاديمير مدينسكي.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أنه أجرى محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لتنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي.

وتسعى روسيا إلى استبعاد أوروبا من المناقشات، في حين لم يجرِ معظم القادة الأوروبيين إلا اتصالات محدودة، أو لم يجروا أي اتصالات على الإطلاق، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عام 2022.

وتبدو مواقف الطرفين متباعدة للغاية. إذ تطالب موسكو بتحديد جديد لـ«الهيكلية الأمنية الأوروبية» وبانسحاب القوات الأوكرانية من كامل منطقة دونيتسك (شرق).

وترفض كييف، من جهتها، الانسحاب من تلك المنطقة المحصّنة التي كلّفها الدفاع عنها تضحيات بشرية هائلة منذ اندلاع الحرب ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في عام 2014، وما تبع ذلك من غزو روسي واسع النطاق بدءاً من عام 2022.

وتطالب أوكرانيا بضمانات أمنية قوية تكفي لردع موسكو عن شنّ هجمات ضدها مجدداً، في حين يعارض الكرملين نشر أي قوت حفظ سلام أوروبية.

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الكرملين: المفاوضات الثلاثية ستجري من دون مشاركة الأوروبيين

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا زيلينسكي فلاديمير بوتين روسيا أوكرانيا
العالم أوروبا

صحيفة: أميركا نقلت طائرات من قاعدة بريطانية ثانية بسبب تهديد إيراني

قاذفة أميركية من طراز «بي - 1» تقلع من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية يوم 4 أكتوبر 2026 (رويترز)
قاذفة أميركية من طراز «بي - 1» تقلع من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية يوم 4 أكتوبر 2026 (رويترز)
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TT

صحيفة: أميركا نقلت طائرات من قاعدة بريطانية ثانية بسبب تهديد إيراني

قاذفة أميركية من طراز «بي - 1» تقلع من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية يوم 4 أكتوبر 2026 (رويترز)
قاذفة أميركية من طراز «بي - 1» تقلع من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية يوم 4 أكتوبر 2026 (رويترز)

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الجيش الأميركي نقل أمس الاثنين طائرات من قاعدة جوية ثانية في بريطانيا عقب تهديد من إيران، وذلك بعد أسابيع من واقعة أمنية يشتبه بارتباطها بطهران في قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وأدت إلى سحب قاذفات القنابل الأميركية.

وأشار تقرير وول ستريت جورنال إلى أن طائرتين أميركيتين للتزويد بالوقود كانتا تستخدمان قاعدة ميلدنهول الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني حولتا مسارهما إلى ألمانيا في الصباح، في حين تم نقل عدة طائرات تزويد بالوقود من القاعدة إلى ألمانيا ومواقع أخرى في وقت لاحق من اليوم.

وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين الأميركيين لا يزالون يناقشون الطبيعة الدقيقة للتهديد الذي يواجه قاعدة ميلدنهول. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية «إننا لا نعلق بشكل دوري على أنشطة الدول الأخرى. فالطائرات والأصول الأخرى تتحرك باستمرار وفقا للمتطلبات العملياتية».

وتم اعتقال خمسة بريطانيين خارج قاعدة فيرفورد في جنوب غرب إنجلترا في سبتمبر (أيلول)، ما دفع الولايات المتحدة إلى سحب قاذفاتها من طراز «بي-1» من تلك القاعدة الجوية بعد ذلك بوقت قصير لأسباب أمنية.

وكانت القاذفات الأميركية تستخدم قاعدة فيرفورد لتنفيذ غارات على إيران.

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بريطانيا إيران أميركا
العالم أوروبا

روبيو وماكرون يبحثان انتهاء مهمة يونيفيل في لبنان واختيار أمين عام الأمم المتحدة

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث للصحافيين عقب لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث للصحافيين عقب لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
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روبيو وماكرون يبحثان انتهاء مهمة يونيفيل في لبنان واختيار أمين عام الأمم المتحدة

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث للصحافيين عقب لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث للصحافيين عقب لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاثنين أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان حيث تنتهي ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) في 31 ديسمبر (كانون الأول) في جنوب البلاد حيث تواصل إسرائيل احتلال مساحات واسعة، فضلا عن خيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.

وقال روبيو في تصريحات للصحافيين بُعيد لقائه ماكرون على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس إن «الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف (بنود الاتفاق الإطار) في المناطق التجريبية. وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت (تؤديها) يونيفيل (...) بل يمكن أن تكون مدنية».

ودخل لبنان الحرب في الثاني من مارس (آذار) بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على إسرائيل قال إنها ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط). وردّت اسرائيل بحملة غارات كثيفة وبتوغل بري لقواتها التي احتلت عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان وعمليات تفجير واسعة النطاق.

وهدأت حدّة القتال عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة في يونيو (حزيران) ثم توقيع لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا ينص على نزع سلاح «حزب الله» وانسحاب اسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين «تجريبيتين».

وتسعى باريس لوضع آلية تضمن وجودا دوليا بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة في المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي تحت ضغط أميركي. وترغب باريس، بالتعاون مع روما، في تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتخلف يونيفيل.

وفي ما يتعلق بعملية اختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة، قال روبيو «نحن نتابع العملية عن كثب. وفي نهاية المطاف، أكثر ما يهمنا هو أن يكون الشخص الذي يقع عليه الاختيار ملتزما إجراء إصلاحات في الأمم المتحدة». وأضاف «أعتقد أن أحد الأمور القادرة على إنقاذ الأمم المتحدة هو إصلاحها. وإذا لم يحصل ذلك، فستواجه مشكلات كبيرة. ونحن نريد في منصب الأمين العام شخصا ملتزما، بل ملتزما بشدة، مسألة الإصلاح».

ونفى وزير الخارجية الأميركي أن تكون الولايات المتحدة تدفع بمرشح معين، معتبرا أن ذلك سيجعله «محكوما عليه بالخسارة»، مؤكدا «نرى أن هناك شخصين أو ثلاثة مؤهلين جدا. وسنترك عملية التصويت تأخذ مجراها في هذا الإطار. وفي مرحلة ما، سيقرر العالم من يريد».

وفي 30 أكتوبر (تشرين الأول)، تصدرت ريبيكا غرينسبان (70 عاما) النائبة السابقة لرئيس كوستاريكا والمديرة السابقة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مجددا التصويت الاستطلاعي السابع الذي أجراه مجلس الأمن حول المرشّح المحتمل لمنصب الأمين العام، متقدمة على الأرجنتيني رافايل غروسي، المدير الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكارولين رودريغيز بيركيت وزيرة خارجية غويانا السابقة.

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