واشنطن تدعو إلى إطار أمني جديد لأوكرانيا وروسيا وأوروبا

دعا المبعوث الأميركي جاريد كوشنر من أبوظبي الثلاثاء، إلى وضع إطار أمني جديد لأوكرانيا وروسيا وأوروبا بما يضمن تحقيق السلام، مع بدء المحادثات بين كييف وموسكو برعاية واشنطن.

وقال كوشنر «آمل بألّا يقتصر اليوم على بحث القضايا الثنائية بين البلدين وكيفية وضع حد للحرب... بل كذلك الكيفية التي يمكننا من خلالها تأسيس علاقات أمنية صحيحة بين أوكرانيا وروسيا وأوروبا من أجل وضع إطار عمل جديد وعدم الاكتفاء بإنهاء الحرب فحسب»، لضمان «عقود، إن لم يكن قرونا، من السلام»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن مفاوضين من أوكرانيا وروسيا بدأوا جولة المحادثات الجديدة في أبوظبي.

وقبل ذلك، اجتمع المفاوضون الأوكرانيون مع مبعوثَي واشنطن وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو). وقال كبير المفاوضين عن كييف رستم عمروف في شبكات التواصل الاجتماعي إن «الاجتماع الأول سيعقد مع ممثلين عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي والمفوضية الأوروبية الذين سينضم إليهم المبعوثان الخاصان للولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر». وأضاف: «سنعمل على توحيد مواقفنا وتنسيق خطواتنا؛ تمهيداً للمرحلة المقبلة من المفاوضات»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

صورة نشرها رئيس الاستخبارات الخارجية الأوكرانية رستم عمروف للاجتماع مع المبعوثين الأميركيين وممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف الناتو والمفوضية الأوروبية قبيل انطلاق المحادثات مع روسيا بوساطة واشنطن (أ.ف.ب)

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، ‌إن ​الأوروبيين سيحضرون ‌محادثات ⁠أوكرانيا ​وروسيا في ⁠أبوظبي، وإنه لا يمكن إجراء ⁠أي مناقشات مع ‌روسيا ‌حول ​أمن ‌أوروبا ‌قبل التوصل إلى اتفاق لوقف ‌إطلاق النار وإحلال السلام، وذكر بارو لإذاعة ⁠«فرنس ⁠إنفو»: «ستكون بريطانيا وألمانيا وفرنسا بالفعل في قاعة الاجتماعات».

وعُقدت جولة المفاوضات الأخيرة في جنيف في فبراير (شباط)، من دون أن تفضي إلى نتائج جوهرية. وتوقفت الاتصالات كلياً بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

واستهلّ ويتكوف وكوشنر مساعي استئناف المفاوضات بزيارتهما موسكو في سبتمبر (أيلول)، ثم كييف في أول زيارة من نوعها. ويترأس الرجلان الوفد الأميركي في أبوظبي.

وتهدف المحادثات، وفق كوشنر، إلى أن تناقش روسيا وأوكرانيا مباشرة مخاوفهما «لناحية الأمن في مرحلة ما بعد الحرب»؛ من أجل «الدفع نحو حلول ملموسة» وإعطاء «زخم للمرحلة المقبلة من المفاوضات».

مسؤولون أميركيون بقيادة المبعوثَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وأعضاء من الوفد الروسي بقيادة فلاديمير ميدينسكي خلال محادثات سلام ثلاثية تقودها الولايات المتحدة مع الوفد الأوكراني بأبوظبي (رويترز)

وتوقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي وجّه انتقادات عدة إلى كييف في الأسابيع الماضية، التوصّل إلى اتفاق «كبير جداً» مع روسيا لا يشمل أوكرانيا فحسب، بل «أوروبا بأكملها»؛ ما أثار مخاوف من تقارب أميركي مع الكرملين.

ويخشى الأوروبيون أن تُضطر كييف إلى قبول شروط غير مواتية في أي تسوية، أو أن تقدّم واشنطن ضمانات أمنية جديدة لروسيا من دون التشاور معهم.

وقالت برلين من جهتها إنه «يتعيّن الآن التحقق مما إذا كانت روسيا مستعدة فعلاً للتفاوض بجدية».

على غرار جولة التفاوض الأخيرة في جنيف، يرأس الوفد الأوكراني رستم عمروف في حين يقود الوفد الروسي المؤرخ القومي فلاديمير مدينسكي.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أنه أجرى محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لتنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي.

وتسعى روسيا إلى استبعاد أوروبا من المناقشات، في حين لم يجرِ معظم القادة الأوروبيين إلا اتصالات محدودة، أو لم يجروا أي اتصالات على الإطلاق، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عام 2022.

وتبدو مواقف الطرفين متباعدة للغاية. إذ تطالب موسكو بتحديد جديد لـ«الهيكلية الأمنية الأوروبية» وبانسحاب القوات الأوكرانية من كامل منطقة دونيتسك (شرق).

وترفض كييف، من جهتها، الانسحاب من تلك المنطقة المحصّنة التي كلّفها الدفاع عنها تضحيات بشرية هائلة منذ اندلاع الحرب ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في عام 2014، وما تبع ذلك من غزو روسي واسع النطاق بدءاً من عام 2022.

وتطالب أوكرانيا بضمانات أمنية قوية تكفي لردع موسكو عن شنّ هجمات ضدها مجدداً، في حين يعارض الكرملين نشر أي قوت حفظ سلام أوروبية.