الإمارات تعلن إنقاذ 22 شخصاً بعد اندلاع حريق على متن سفينة شحن في بحر عمان

قال الحرس الوطني الإماراتي، اليوم (الأحد)، إنه أنقذ 22 شخصا، جميعهم يحملون جنسيات عربية، بعد اندلاع حريق على متن سفينة شحن في بحر عمان.

الحرس الوطني الإماراتي ينقذ 22 شخصاً إثر حريق سفينة شحن في بحر عمان في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الحرس الوطني لحماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة البحرية، تمكنت مجموعة حرس السواحل بالحرس الوطني من إنقاذ 22 شخصاً من الجنسيات العربية ، إثر اندلاع حريق في سفينة شحن كانوا... pic.twitter.com/cOfaHOEoW8 — الحرس الوطني (@Uaengc) November 8, 2026

وأضاف في بيان نشره عبر حسابه في منصة «إكس»، إن «عملية الإنقاذ جاءت عقب تلقي مجموعة حرس السواحل بلاغا من طاقم السفينة يفيد باندلاع حريق على متنها، حيث باشرت الفرق المختصة على الفور إجراءات الاستجابة والتعامل مع البلاغ، وتمكنت من تحديد موقع الناقلة والوصول إليها وإنقاذ أفراد طاقمها البالغ عددهم 22 شخصا، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ومن ثم تسليمهم إلى الجهات المعنية، وهم جميعا بحالة صحية مستقرة».