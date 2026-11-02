«التحالف»: اعتراض صاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية، وطائرتين مسيَّرتين بمنطقة الرياض.

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الحوثية على السعودية، لا سيما التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وعدها «أعمالاً شنيعة»، معرباً عن تضامنه الكامل مع المملكة.

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن ممثلته العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، جميع الأطراف، بما فيها إيران، إلى وقف أي دعم عسكري تقدمه للحوثيين، باعتباره انتهاكاً لعدد من قرارات مجلس الأمن الدولي.

وجدد البيان التأكيد على أهمية حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي للبحار.

وأعربت كالاس عن إدانة الاتحاد الأوروبي بشدة جميع التهديدات والهجمات التي تستهدف السفن المدنية والتجارية، وتشكل خطراً على الأمن الإقليمي والتجارة الدولية.