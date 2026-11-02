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العالم العربي الخليج

«التحالف»: اعتراض صاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين باتجاه السعودية

«الدفاع المدني» يؤكد أهمية استقاء المعلومات من القنوات الرسمية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة (واس)
«الدفاع المدني» يؤكد أهمية استقاء المعلومات من القنوات الرسمية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة (واس)
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«التحالف»: اعتراض صاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين باتجاه السعودية

«الدفاع المدني» يؤكد أهمية استقاء المعلومات من القنوات الرسمية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة (واس)
«الدفاع المدني» يؤكد أهمية استقاء المعلومات من القنوات الرسمية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة (واس)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية، وطائرتين مسيَّرتين بمنطقة الرياض.

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الحوثية على السعودية، لا سيما التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وعدها «أعمالاً شنيعة»، معرباً عن تضامنه الكامل مع المملكة.

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن ممثلته العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، جميع الأطراف، بما فيها إيران، إلى وقف أي دعم عسكري تقدمه للحوثيين، باعتباره انتهاكاً لعدد من قرارات مجلس الأمن الدولي.

وجدد البيان التأكيد على أهمية حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي للبحار.

وأعربت كالاس عن إدانة الاتحاد الأوروبي بشدة جميع التهديدات والهجمات التي تستهدف السفن المدنية والتجارية، وتشكل خطراً على الأمن الإقليمي والتجارة الدولية.

مواضيع
الحوثيين السعودية اليمن

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العالم العربي الخليج

رئيس الأركان السعودي يقلد نظيره اليوناني «وسام الملك عبد العزيز»

الفريق الأول الركن فياض الرويلي خلال تقليده الفريق أول ديميتريوس وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة (واس)
الفريق الأول الركن فياض الرويلي خلال تقليده الفريق أول ديميتريوس وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة (واس)
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رئيس الأركان السعودي يقلد نظيره اليوناني «وسام الملك عبد العزيز»

الفريق الأول الركن فياض الرويلي خلال تقليده الفريق أول ديميتريوس وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة (واس)
الفريق الأول الركن فياض الرويلي خلال تقليده الفريق أول ديميتريوس وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة (واس)

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، قلَّد الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، في الرياض، الفريق أول ديميتريوس هوبيس رئيس أركان الدفاع الوطني باليونان، وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة.

جاء تقليد الفريق هوبيس للوسام، تقديراً لجهوده المميزة في توطيد أواصر الصداقة وتعزيز التعاون المشترك، وتطوير العلاقات السعودية - اليونانية.

جانب من مباحثات رئيس هيئة الأركان العامة السعودي ونظيره اليوناني في الرياض (واس)

وكان رئيس هيئة الأركان العامة قد استقبل نظيره اليوناني في الرياض؛ حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون في المجالين الدفاعي والعسكري بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وزيرا خارجية السعودية والأردن يناقشان المستجدات الإقليمية

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأردني أيمن الصفدي (الشرق الأوسط)
بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأردني أيمن الصفدي (الشرق الأوسط)
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وزيرا خارجية السعودية والأردن يناقشان المستجدات الإقليمية

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأردني أيمن الصفدي (الشرق الأوسط)
بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأردني أيمن الصفدي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، الاثنين، التطورات الإقليمية والتعاون والتنسيق الثنائي بين الرياض وعمّان.

وناقش الجانبان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الصفدي مستجدات الأوضاع الإقليمية، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بشأنها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

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السعودية: السجن والغرامة والترحيل لمساعدي مخالفي الإقامة والعمل

حذرت وزارة الداخلية السعودية من تقديم أي وسيلة مساعدة لمخالفي نظامي الإقامة والعمل (واس)
حذرت وزارة الداخلية السعودية من تقديم أي وسيلة مساعدة لمخالفي نظامي الإقامة والعمل (واس)
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السعودية: السجن والغرامة والترحيل لمساعدي مخالفي الإقامة والعمل

حذرت وزارة الداخلية السعودية من تقديم أي وسيلة مساعدة لمخالفي نظامي الإقامة والعمل (واس)
حذرت وزارة الداخلية السعودية من تقديم أي وسيلة مساعدة لمخالفي نظامي الإقامة والعمل (واس)

حذرت وزارة الداخلية السعودية من تقديم أي وسيلة مساعدة لمخالفي نظامَي الإقامة والعمل، مؤكدةً أنَّ كلَّ من يقوم من الأفراد بنقلهم، أو تشغيلهم، أو التستر عليهم، أو إيوائهم، ستُطبّق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع الترحيل إن كان وافداً.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

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