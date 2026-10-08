خادم الحرمين يبعث بدعوة إلى رئيس الإمارات للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برسالة خطية إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تضمنت دعوته للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية التي تستضيفها السعودية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
سلَّم الرسالة السفير السعودي لدى الإمارات سلطان بن عبد الله اللويحان العنقري، خلال استقبال وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية خليفة بن شاهين المرر، له في ديوان الوزارة بأبوظبي.
وجرى خلال الاستقبال بحث آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والتطلع إلى قمة ثانية ناجحة.