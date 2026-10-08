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العالم العربي الخليج

خادم الحرمين يبعث بدعوة إلى رئيس الإمارات للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (واس)
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خادم الحرمين يبعث بدعوة إلى رئيس الإمارات للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (واس)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برسالة خطية إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تضمنت دعوته للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية التي تستضيفها السعودية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

سلَّم الرسالة السفير السعودي لدى الإمارات سلطان بن عبد الله اللويحان العنقري، خلال استقبال وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية خليفة بن شاهين المرر، له في ديوان الوزارة بأبوظبي.

وجرى خلال الاستقبال بحث آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والتطلع إلى قمة ثانية ناجحة.

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وصول طائرة إغاثية سعودية إلى نيبال

سيقوم فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالعمل على تنسيق توزيع المساعدات مع الجهات المعنية (واس)
سيقوم فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالعمل على تنسيق توزيع المساعدات مع الجهات المعنية (واس)
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وصول طائرة إغاثية سعودية إلى نيبال

سيقوم فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالعمل على تنسيق توزيع المساعدات مع الجهات المعنية (واس)
سيقوم فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالعمل على تنسيق توزيع المساعدات مع الجهات المعنية (واس)

وصلت إلى نيبال، أمس (الأربعاء)، طائرة إغاثية سعودية يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها مساعدات متنوعة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وكان في مقدمة مستقبلي الطائرة وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار ماهابير بون، والسفير السعودي لدى نيبال فهد منيخر، ومدير إدارة وسط وغرب آسيا ووسط أفريقيا في وزارة الخارجية النيبالية.

وسيقوم فريق مختص من المركز بالعمل على تنسيق توزيع المساعدات مع الجهات المعنية، لإيصالها إلى المتضررين جراء الفيضانات الأخيرة التي ضربت نيبال وأدت لخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.

تحمل الطائرة مساعدات لإيصالها إلى المتضررين جراء الفيضانات الأخيرة التي ضربت نيبال (واس)

وأوضح السفير السعودي لدى نيبال، أن هذا الدعم يعبِّر عن حرص المملكة في ظل توجيهات القيادة على الوقوف مع الدول الصديقة في معالجة الآثار الإنسانية للكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها، ويبرز الدور الرائد للمملكة في دعم العمل الإنساني الدولي.

تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الذي تقدمه السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للمحتاجين، وتجسيداً لدورها الإنساني النبيل الذي تقوم به تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

وعبّر ممثل الحكومة النيبالية بهذه المناسبة، عن الشكر والتقدير لقيادة السعودية على هذا الدعم الذي يعبر عن عمق الصداقة بين البلدين.

مواضيع
السعودية نيبال
العالم العربي الخليج

الدفاع المدني: أضرار في روضة وعيادات طبية بالرياض جراء شظايا باليستي

الدفاع المدني (واس)
الدفاع المدني (واس)
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الدفاع المدني: أضرار في روضة وعيادات طبية بالرياض جراء شظايا باليستي

الدفاع المدني (واس)
الدفاع المدني (واس)

باشر الدفاع المدني في مدينة الرياض، (الخميس)، سقوط شظايا صاروخ باليستي، بعد اعتراضه وتدميره، إثر إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي أن سقوط الشظايا أسفر عن أضرار مادية في روضة أطفال، ومجمع عيادات طبية، مشيراً إلى أن الفرق باشرت الموقع، واتخذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، الخميس، اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينتي الرياض، وخميس مشيط جنوب السعودية.

وأوضح المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين باتجاه مدينة الرياض، أطلقتهما الميليشيات الحوثية، كما اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً آخر أُطلق باتجاه خميس مشيط.

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الحوثيين السعودية
العالم العربي الخليج

التحالف يعترض 3 صواريخ باليستية حوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
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التحالف يعترض 3 صواريخ باليستية حوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط جنوب السعودية.

وأوضح المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين باتجاه مدينة الرياض، أطلقتهما الميليشيات الحوثية، كما اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً آخر أُطلق باتجاه خميس مشيط.

مواضيع
الحوثيين السعودية