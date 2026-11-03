الفوز الـ14 توالياً... بيراميدز يواصل انطلاقته التاريخية ويهزم سموحة

تغلب فريق بيراميدز على مضيفه سموحة بنتيجة 1 - صفر، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم.

هذا هو الفوز الـ14 توالياً لبيراميدز في كل المسابقات منذ بداية الموسم، بواقع 8 انتصارات متتالية يحتل بها قمة الدوري المصري، وأربعة انتصارات في الدورين التمهيديين لدوري أبطال أفريقيا، بالإضافة لفوزين في مستهل حملته بكأس الرابطة المصرية، مواصلاً انطلاقته التاريخية بالموسم الحالي.

وسجل أحمد عاطف «قُطة» هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63، ليمنح بيراميدز 3 نقاط أخرى تعزز موقفه في صدارة الترتيب بالمجموعة الثانية.

ووصل بيراميدز إلى 6 نقاط في المركز الأول بعد جولتين، أما سموحة الذي خاض مباراته الأولى فيظل بلا نقاط في المركز الرابع.

ويلعب بيراميدز الجولة المُقبلة، في يناير (كانون الثاني) المُقبل، ضد مودرن سبورت، أما سموحة فيتقابل مع البنك الأهلي.