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مدرب الشمال القطري يتحدى ضغط المباريات أمام الاستقلال

الإسباني ديفيد براتس مدرب الشمال القطري (نادي الشمال)
الإسباني ديفيد براتس مدرب الشمال القطري (نادي الشمال)
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مدرب الشمال القطري يتحدى ضغط المباريات أمام الاستقلال

الإسباني ديفيد براتس مدرب الشمال القطري (نادي الشمال)
الإسباني ديفيد براتس مدرب الشمال القطري (نادي الشمال)

شدّد الإسباني ديفيد براتس مدرب الشمال القطري على أهمية المباراة المقررة أمام الاستقلال الإيراني الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من مباريات مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تأتي في وقت يعاني فيه الفريق من ازدحام جدول مبارياته.

وقال براتس: «التجهيز للمباراة لم يكن بالشكل الأفضل بسبب ضغط المباريات خلال مدة زمنية قصيرة على مستوى بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة والدوري القطري، ولكن علينا أن نتعامل مع الواقع، ونلعب بعقليتنا المعروفة من أجل تحقيق الهدف المرجو، وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة مسيرتنا الجيدة في البطولة القارية، مع إدراكنا التام لقوة وصعوبة المواجهة أمام فريق قوي لا يستهان به».

ويتطلع الشمال إلى التعافي من خسارته في الدوري القطري 4 - 1 أمام السد الجمعة الماضي، ويأمل في مواصلة عودته بالبطولة القارية، إذ تغلب 3 - 1 على الهلال السعودي في الجولة الماضية ليكون انتصاره الأول في البطولة بعد تعادلين في بداية المشوار.

وأضاف براتس في التصريحات التي نشرها نادي الشمال عبر موقعه: «نحترم فريق الاستقلال وسنبذل قصارى جهدنا من أجل محاولة تحقيق أفضل نتيجة ممكنة؛ لأننا متحمسون للغاية».

وعن الفوز على الهلال، قال المدرب الإسباني: «كان انتصاراً مهماً للغاية على حساب أحد أفضل فرق القارة، والذي رفع رصيدنا إلى خمس نقاط، ولكن في الوقت نفسه، مباراة الهلال أصبحت من الماضي وعلينا التفكير فيما هو قادم».

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الرياضة رياضة عربية

مدرب الشمال القطري يتحدى ضغط المباريات أمام الاستقلال

الإسباني ديفيد براتس مدرب الشمال القطري (نادي الشمال)
الإسباني ديفيد براتس مدرب الشمال القطري (نادي الشمال)
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TT

مدرب الشمال القطري يتحدى ضغط المباريات أمام الاستقلال

الإسباني ديفيد براتس مدرب الشمال القطري (نادي الشمال)
الإسباني ديفيد براتس مدرب الشمال القطري (نادي الشمال)

شدّد الإسباني ديفيد براتس مدرب الشمال القطري على أهمية المباراة المقررة أمام الاستقلال الإيراني الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من مباريات مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تأتي في وقت يعاني فيه الفريق من ازدحام جدول مبارياته.

وقال براتس: «التجهيز للمباراة لم يكن بالشكل الأفضل بسبب ضغط المباريات خلال مدة زمنية قصيرة على مستوى بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة والدوري القطري، ولكن علينا أن نتعامل مع الواقع، ونلعب بعقليتنا المعروفة من أجل تحقيق الهدف المرجو، وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة مسيرتنا الجيدة في البطولة القارية، مع إدراكنا التام لقوة وصعوبة المواجهة أمام فريق قوي لا يستهان به».

ويتطلع الشمال إلى التعافي من خسارته في الدوري القطري 4 - 1 أمام السد الجمعة الماضي، ويأمل في مواصلة عودته بالبطولة القارية، إذ تغلب 3 - 1 على الهلال السعودي في الجولة الماضية ليكون انتصاره الأول في البطولة بعد تعادلين في بداية المشوار.

وأضاف براتس في التصريحات التي نشرها نادي الشمال عبر موقعه: «نحترم فريق الاستقلال وسنبذل قصارى جهدنا من أجل محاولة تحقيق أفضل نتيجة ممكنة؛ لأننا متحمسون للغاية».

وعن الفوز على الهلال، قال المدرب الإسباني: «كان انتصاراً مهماً للغاية على حساب أحد أفضل فرق القارة، والذي رفع رصيدنا إلى خمس نقاط، ولكن في الوقت نفسه، مباراة الهلال أصبحت من الماضي وعلينا التفكير فيما هو قادم».

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الرياضة كرة القدم دوري النخبة الآسيوي أخبار قطر أخبار إيران قطر
الرياضة رياضة عربية

«النخبة الآسيوي»: الوصل الإماراتي يحقق فوزاً مثيراً على القوة الجوية العراقي

فرحة لاعبي الوصل الإماراتي بالفوز على القوة الجوية العراقي (الاتحاد الآسيوي)
فرحة لاعبي الوصل الإماراتي بالفوز على القوة الجوية العراقي (الاتحاد الآسيوي)
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«النخبة الآسيوي»: الوصل الإماراتي يحقق فوزاً مثيراً على القوة الجوية العراقي

فرحة لاعبي الوصل الإماراتي بالفوز على القوة الجوية العراقي (الاتحاد الآسيوي)
فرحة لاعبي الوصل الإماراتي بالفوز على القوة الجوية العراقي (الاتحاد الآسيوي)

فاز الوصل الإماراتي على ضيفه القوة الجوية العراقي 4-3، الاثنين في دبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

ورفع الوصل الإماراتي، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة، رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف عن القوة الجوية صاحب المركز الثاني عشر.

وتقدم الوصل في الدقيقة السادسة عن طريق مهدي طارمي، ثم أضاف زميله نيكولاس خيمنيز الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 21 سجل الحارث حاتم هدف القوة الجوية الأول، ثم أضاف بيدرو مالهيرو الهدف الثالث للوصل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسجل هيثم جويني الهدف الثاني للقوة الجوية في الدقيقة 55، ثم عاد خيمنيز ليسجل الهدف الثاني له والرابع للوصل في الدقيقة 67.

وعاد القوة الجوية ليسجل هدف تقليص الفارق الثالث عن طريق مراد محمد صبح في الدقيقة 81.

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أبو ريدة يلتقي محمد صلاح في تركيا

هاني أبو ريدة مع محمد صلاح في طرابزون (الاتحاد المصري)
هاني أبو ريدة مع محمد صلاح في طرابزون (الاتحاد المصري)
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أبو ريدة يلتقي محمد صلاح في تركيا

هاني أبو ريدة مع محمد صلاح في طرابزون (الاتحاد المصري)
هاني أبو ريدة مع محمد صلاح في طرابزون (الاتحاد المصري)

التقى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد صلاح قائد المنتخب المصري، خلال زيارة، إلى تركيا لبحث سبل دعم «الفراعنة» وتهيئة الأجواء أمامه استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان، الاثنين، أن زيارة أبو ريدة إلى تركيا استهدفت لقاء صلاح في إطار التواصل المستمر مع نجوم المنتخب.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول سبل تذليل أي معوقات قد تواجه مسيرة المنتخب مع التأكيد على أهمية التواصل والتفاهم بين جميع عناصر المنظومة والعمل بروح الفريق الواحد وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وأكد أبو ريدة، وفقاً للبيان، تقديره للدور الذي يؤديه صلاح باعتباره أحد أبرز رموز الكرة المصرية وقائد المنتخب، مشدداً على حرص الاتحاد على تقديم الدعم والمساندة بما يسهم في تحقيق تطلعات الجماهير المصرية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين خلال فترة التوقف الدولي هذا الشهر، إذ يواجه مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) في الجولتين الثانية والثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

واستهل المنتخب المصري مشواره في المجموعة الثانية من التصفيات بتعادل مخيب على أرضه أمام أنغولا قبل أن يفوز 5 - صفر على جنوب السودان في جوبا.

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