مدرب الشمال القطري يتحدى ضغط المباريات أمام الاستقلال

شدّد الإسباني ديفيد براتس مدرب الشمال القطري على أهمية المباراة المقررة أمام الاستقلال الإيراني الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من مباريات مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تأتي في وقت يعاني فيه الفريق من ازدحام جدول مبارياته.

وقال براتس: «التجهيز للمباراة لم يكن بالشكل الأفضل بسبب ضغط المباريات خلال مدة زمنية قصيرة على مستوى بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة والدوري القطري، ولكن علينا أن نتعامل مع الواقع، ونلعب بعقليتنا المعروفة من أجل تحقيق الهدف المرجو، وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة مسيرتنا الجيدة في البطولة القارية، مع إدراكنا التام لقوة وصعوبة المواجهة أمام فريق قوي لا يستهان به».

ويتطلع الشمال إلى التعافي من خسارته في الدوري القطري 4 - 1 أمام السد الجمعة الماضي، ويأمل في مواصلة عودته بالبطولة القارية، إذ تغلب 3 - 1 على الهلال السعودي في الجولة الماضية ليكون انتصاره الأول في البطولة بعد تعادلين في بداية المشوار.

وأضاف براتس في التصريحات التي نشرها نادي الشمال عبر موقعه: «نحترم فريق الاستقلال وسنبذل قصارى جهدنا من أجل محاولة تحقيق أفضل نتيجة ممكنة؛ لأننا متحمسون للغاية».

وعن الفوز على الهلال، قال المدرب الإسباني: «كان انتصاراً مهماً للغاية على حساب أحد أفضل فرق القارة، والذي رفع رصيدنا إلى خمس نقاط، ولكن في الوقت نفسه، مباراة الهلال أصبحت من الماضي وعلينا التفكير فيما هو قادم».