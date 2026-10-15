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تغريم الأهلي والزمالك بسبب «سُباب جماهيري جماعي» في قمة الدوري المصري

جماهير الناديين تبادلا السباب في القمة (النادي الأهلي)
جماهير الناديين تبادلا السباب في القمة (النادي الأهلي)
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تغريم الأهلي والزمالك بسبب «سُباب جماهيري جماعي» في قمة الدوري المصري

جماهير الناديين تبادلا السباب في القمة (النادي الأهلي)
جماهير الناديين تبادلا السباب في القمة (النادي الأهلي)

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، الخميس، تغريم ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه لكل منهما بسبب السباب الجماعي من جماهير الفريقين خلال مباراة القمة، التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقررت الرابطة في بيان رسمي، اليوم الخميس، توجيه لفت نظر للناديين إلى جانب العقوبة المالية بسبب سباب جماهير كل فريق لجماهير الفريق المنافس.

كما قررت إيقاف إبراهيم صلاح، المدرب العام للزمالك، مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيه بسبب الطرد خلال اللقاء.

وجاءت القرارات ضمن عقوبات الجولة السادسة من المرحلة الأولى للمسابقة وفقاً للائحة المسابقات ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2026-2027.

وشملت العقوبات إيقاف محمد مخلوف لاعب المصري، وأحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا، ومحمد رجب محمود لاعب وادي دجلة، مباراة واحدة لكل منهم مع تغريم كل لاعب خمسة آلاف جنيه بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

وقررت الرابطة إيقاف محمد أحمد عبد العزيز، لاعب زد، ومحمد عبد العاطي، لاعب وادي دجلة، مباراتين لكل منهما مع تغريم كل لاعب خمسة آلاف جنيه بسبب الطرد للعب العنيف.

كما تقرر إيقاف جاستن أرثر، لاعب سيراميكا كليوباترا، وخالد سطوحي، لاعب طلائع الجيش، مباراة واحدة لكل منهما مع تغريم كل لاعب خمسة آلاف جنيه بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

وعاقبت الرابطة محمد إسماعيل حامد، لاعب المقاولون العرب، وأوجو صامويل، لاعب الجونة، بالإيقاف مباراة واحدة لكل منهما وغرامة قدرها 2500 جنيه لكل لاعب بسبب الطرد للحصول على إنذارين في مباراة واحدة.

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انطلاق كأس الخليج للناشئين في قطر الجمعة... بمشاركة مصر والصين

تنطلق بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً في قطر (الاتحاد الخليجي لكرة القدم)
تنطلق بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً في قطر (الاتحاد الخليجي لكرة القدم)
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انطلاق كأس الخليج للناشئين في قطر الجمعة... بمشاركة مصر والصين

تنطلق بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً في قطر (الاتحاد الخليجي لكرة القدم)
تنطلق بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً في قطر (الاتحاد الخليجي لكرة القدم)

تنطلق غداً، الجمعة، منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً «قطر 2026»، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، بمشاركة 10 منتخبات تخوض 23 مباراة، في أكبر نسخة من البطولة من حيث عدد المنتخبات المشاركة.

وتقام البطولة بتنظيم اللجنة المحلية في قطر، بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم. وأسفرت قرعة البطولة، التي أجريت في سبتمبر (أيلول)، عن توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، تضم كلاً منهما 5 منتخبات.

وتضم المجموعة الأولى منتخب قطر، ممثل البلد المستضيف، إلى جانب منتخبات الإمارات والبحرين وعُمان والصين، فيما يأتي حامل اللقب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات العراق واليمن والكويت ومصر.

ويحل منتخبا الصين ومصر ضيفين على البطولة، بما يُتيح للمنتخبات فرصة خوض مباريات أمام مدارس كروية مختلفة.

وتُفتتح منافسات البطولة غداً بلقاء يجمع المنتخب القطري ونظيره الصيني، الذي يسجل ظهوره الأول في البطولة، على استاد «حمد الكبير»، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وتشهد المجموعة ذاتها مباراة أخرى تجمع منتخبي الإمارات والبحرين على استاد «حمد بن خليفة».

ويستهل المنتخب السعودي حملة الدفاع عن لقبه بعد غد السبت بلقاء المنتخب المصري على استاد «حمد الكبير»، فيما تشهد المباراة الثانية لقاء بين منتخبي العراق واليمن على استاد «سعود بن عبد الرحمن».

وتختتم البطولة يوم 4 نوفمبر بإقامة المباراة النهائية على استاد «حمد الكبير».

ووفقاً لنظام البطولة، يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل في مباراتي الدور قبل النهائي أو المباراة النهائية.

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الأهلي يفتتح عودته إلى الكونفدرالية باختبار أوغندي أمام كيتارا

الأهلي من حصصه التدريبية الأخيرة (حساب النادي-إنستغرام)
الأهلي من حصصه التدريبية الأخيرة (حساب النادي-إنستغرام)
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الأهلي يفتتح عودته إلى الكونفدرالية باختبار أوغندي أمام كيتارا

الأهلي من حصصه التدريبية الأخيرة (حساب النادي-إنستغرام)
الأهلي من حصصه التدريبية الأخيرة (حساب النادي-إنستغرام)

يتطلع الأهلي إلى استهلال مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بأفضل صورة ممكنة، عندما يحل ضيفاً على كيتارا الأوغندي، بعد غد (​السبت)، في ذهاب دور الـ32، واضعاً نصب عينيه المنافسة بقوة على اللقب، وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه القارية.

ويعود الأهلي، الفائز بكأس الكونفدرالية عام 2014، للمشاركة في هذه البطولة بعد سنوات طويلة من الحضور المتواصل في دوري أبطال أفريقيا الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقبه، وذلك عقب احتلاله المركز الثالث في الدوري المحلي الموسم الماضي.

وذكر الموقع ‌الرسمي للأهلي ‌أن الفريق، الذي وصل إلى أوغندا، ​أمس (الأربعاء)، ‌خاض ⁠أولى ​حصصه التدريبية ⁠استعداداً للمواجهة المرتقبة.

وأوضح النادي أن المران أُقيم على استاد هويما الدولي، أحد الملاعب التي يجري تجهيزها لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027، واشتمل في بدايته على تدريبات بدنية خفيفة لإزالة آثار الإرهاق الناتج عن رحلة السفر، قبل الانتقال إلى الجوانب الفنية والتكتيكية الخاصة بالمباراة.

وكان الأهلي قد أغلق ملف الدوري المحلي بانتصار ⁠معنوي مهم على غريمه التقليدي (الزمالك)، وهو الفوز ‌الذي منح اللاعبين دفعة قوية قبل ‌بدء مشوارهم القاري.

وطالب المدرب الحسين عموتة ​لاعبيه بضرورة التركيز الكامل على مواجهتي ‌كيتارا، من أجل حسم التأهل مبكراً، والعودة بعدها لاستكمال مشوارهم ‌المحلي.

وسيواصل الثنائي ياسر إبراهيم وعمرو الجزار الغياب عن صفوف الأهلي بسبب الإصابة؛ ما يرجح استمرار الاعتماد على المدافع المغربي أشرف داري في الخط الخلفي، بعدما قدم أداءً مميزاً في مواجهة الزمالك الأخيرة، إلى ‌جانب ما يمتلكه من خبرات قارية قد تمثل إضافة مهمة للفريق في المباراة المرتقبة.

وفي منافسات البطولة نفسها، يستضيف نادي زد إف سي، الممثل المصري الثاني في الكونفدرالية، منافسه عزام التنزاني، غداً (الجمعة)، في ذهاب دور 32.وقال محمد شوقي، مدرب زد، إن الفريق سيدخل معسكراً مغلقاً، اليوم (الخميس)، لزيادة تركيز اللاعبين وتهيئتهم للمواجهة، في إطار الاستعدادات النهائية للمباراة.

ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز الفريق فنياً وخططياً بأفضل صورة ممكنة، مع وضع اللمسات الأخيرة على أسلوب اللعب، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب.

ويخوض زد مشاركته الأفريقية الأولى في تاريخه، ​بعدما نجح في بلوغ دور ​32 على حساب تيليكوم الجيبوتي، إذ فاز ذهاباً (4 - صفر)، وتعادل إياباً (1 - 1)، ليتأهل بمجموع المباراتين (5 - 1).

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الزمالك لمصالحة جماهيره... وبيراميدز لتأكيد أن لقب 2025 لم يكن صدفة

الزمالك من حصص تدريبه الأخيرة للتحضير لمواجهة ​الجيش الرواندي (حساب النادي - إنستغرام)
الزمالك من حصص تدريبه الأخيرة للتحضير لمواجهة ​الجيش الرواندي (حساب النادي - إنستغرام)
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الزمالك لمصالحة جماهيره... وبيراميدز لتأكيد أن لقب 2025 لم يكن صدفة

الزمالك من حصص تدريبه الأخيرة للتحضير لمواجهة ​الجيش الرواندي (حساب النادي - إنستغرام)
الزمالك من حصص تدريبه الأخيرة للتحضير لمواجهة ​الجيش الرواندي (حساب النادي - إنستغرام)

يتطلع الزمالك المصري إلى تجاوز آثار خسارته الأخيرة محلياً أمام غريمه التقليدي، الأهلي، عندما يحلّ ضيفاً على ​الجيش الرواندي، غداً (الجمعة)، في ذهاب دور 32 لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، فيما يبدأ بيراميدز، الذي فاز باللقب القاري لأول مرة في تاريخه في 2025، مشواره بمواجهة خارج أرضه أمام المريخ بنتيو، ممثل جنوب السودان.

ويخوض الزمالك المواجهة في العاصمة الرواندية كيغالي وسط حالة من الحذر في ظل ضغط المباريات ‌والإرهاق الناتج عن ‌السفر، فضلاً عن رغبة الفريق ​في ‌استعادة ⁠ثقة ​جماهيره والعودة ⁠بنتيجة إيجابية تسهّل مهمته قبل لقاء الإياب في القاهرة.

وطالب الجهاز الفني اللاعبين بالتركيز الكامل وتجنُّب أي مفاجآت قد تعقد مسيرة الفريق مبكراً في البطولة.

ومن المنتظَر أن يلتحق المدرب معتمد جمال ببعثة الفريق، اليوم (الخميس)، بعدما تأخَّر عن السفر بسبب خضوعه لجراحة بسيطة ⁠بناء على توصيات طبية.

ويفتقد الزمالك جهود المغربي محمود ‌بنتايك، الذي يعاني من ‌تمزق في العضلة الخلفية سيبعده عدة ​أسابيع، كما يغيب الثلاثي ‌عمرو ناصر ومحمد إبراهيم ومحمد السيد للإصابة.

في المقابل، ‌يستعيد الفريق خدمات الثنائي عدي الدباغ وآدم كايد بعد تعافيهما من نزلة برد حرمتهما من المشاركة في مباراة الأهلي الأخيرة. وفي اليوم ذاته، يستهلّ بيراميدز ‌مشواره في نسخة هذا العام بمواجهة المريخ بنتيو على استاد جوبا الدولي في جنوب ⁠السودان، ⁠ضمن منافسات ذهاب دور الـ32.

ويدخل الفريق المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما واصل انطلاقته القوية في الدوري المحلي محققاً العلامة الكاملة، وكان آخرها الفوز الكبير على سيراميكا كليوباترا برباعية.

ويأمل بيراميدز في تحقيق نتيجة مريحة خارج ملعبه تمنحه أفضلية واضحة قبل لقاء الإياب، مستفيداً من حالة الاستقرار الفني والثقة التي اكتسبها الفريق بعد نجاحاته الأخيرة محلياً وقارّياً.

وتشهد قائمة الفريق غياب الثلاثي حامد حمدان ومحمود جاد وأسامة جلال بسبب الإصابة، بينما ​يعوّل الجهاز الفني على ​بقية عناصره لحسم المهمة والاقتراب خطوة جديدة من مواصلة المشوار القاري بنجاح.

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