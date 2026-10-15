تغريم الأهلي والزمالك بسبب «سُباب جماهيري جماعي» في قمة الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، الخميس، تغريم ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه لكل منهما بسبب السباب الجماعي من جماهير الفريقين خلال مباراة القمة، التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقررت الرابطة في بيان رسمي، اليوم الخميس، توجيه لفت نظر للناديين إلى جانب العقوبة المالية بسبب سباب جماهير كل فريق لجماهير الفريق المنافس.

كما قررت إيقاف إبراهيم صلاح، المدرب العام للزمالك، مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيه بسبب الطرد خلال اللقاء.

وجاءت القرارات ضمن عقوبات الجولة السادسة من المرحلة الأولى للمسابقة وفقاً للائحة المسابقات ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2026-2027.

وشملت العقوبات إيقاف محمد مخلوف لاعب المصري، وأحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا، ومحمد رجب محمود لاعب وادي دجلة، مباراة واحدة لكل منهم مع تغريم كل لاعب خمسة آلاف جنيه بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

وقررت الرابطة إيقاف محمد أحمد عبد العزيز، لاعب زد، ومحمد عبد العاطي، لاعب وادي دجلة، مباراتين لكل منهما مع تغريم كل لاعب خمسة آلاف جنيه بسبب الطرد للعب العنيف.

كما تقرر إيقاف جاستن أرثر، لاعب سيراميكا كليوباترا، وخالد سطوحي، لاعب طلائع الجيش، مباراة واحدة لكل منهما مع تغريم كل لاعب خمسة آلاف جنيه بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

وعاقبت الرابطة محمد إسماعيل حامد، لاعب المقاولون العرب، وأوجو صامويل، لاعب الجونة، بالإيقاف مباراة واحدة لكل منهما وغرامة قدرها 2500 جنيه لكل لاعب بسبب الطرد للحصول على إنذارين في مباراة واحدة.