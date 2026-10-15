الأهلي يفتتح عودته إلى الكونفدرالية باختبار أوغندي أمام كيتارا

يتطلع الأهلي إلى استهلال مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بأفضل صورة ممكنة، عندما يحل ضيفاً على كيتارا الأوغندي، بعد غد (​السبت)، في ذهاب دور الـ32، واضعاً نصب عينيه المنافسة بقوة على اللقب، وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه القارية.

ويعود الأهلي، الفائز بكأس الكونفدرالية عام 2014، للمشاركة في هذه البطولة بعد سنوات طويلة من الحضور المتواصل في دوري أبطال أفريقيا الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقبه، وذلك عقب احتلاله المركز الثالث في الدوري المحلي الموسم الماضي.

وذكر الموقع ‌الرسمي للأهلي ‌أن الفريق، الذي وصل إلى أوغندا، ​أمس (الأربعاء)، ‌خاض ⁠أولى ​حصصه التدريبية ⁠استعداداً للمواجهة المرتقبة.

وأوضح النادي أن المران أُقيم على استاد هويما الدولي، أحد الملاعب التي يجري تجهيزها لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027، واشتمل في بدايته على تدريبات بدنية خفيفة لإزالة آثار الإرهاق الناتج عن رحلة السفر، قبل الانتقال إلى الجوانب الفنية والتكتيكية الخاصة بالمباراة.

وكان الأهلي قد أغلق ملف الدوري المحلي بانتصار ⁠معنوي مهم على غريمه التقليدي (الزمالك)، وهو الفوز ‌الذي منح اللاعبين دفعة قوية قبل ‌بدء مشوارهم القاري.

وطالب المدرب الحسين عموتة ​لاعبيه بضرورة التركيز الكامل على مواجهتي ‌كيتارا، من أجل حسم التأهل مبكراً، والعودة بعدها لاستكمال مشوارهم ‌المحلي.

وسيواصل الثنائي ياسر إبراهيم وعمرو الجزار الغياب عن صفوف الأهلي بسبب الإصابة؛ ما يرجح استمرار الاعتماد على المدافع المغربي أشرف داري في الخط الخلفي، بعدما قدم أداءً مميزاً في مواجهة الزمالك الأخيرة، إلى ‌جانب ما يمتلكه من خبرات قارية قد تمثل إضافة مهمة للفريق في المباراة المرتقبة.

وفي منافسات البطولة نفسها، يستضيف نادي زد إف سي، الممثل المصري الثاني في الكونفدرالية، منافسه عزام التنزاني، غداً (الجمعة)، في ذهاب دور 32.وقال محمد شوقي، مدرب زد، إن الفريق سيدخل معسكراً مغلقاً، اليوم (الخميس)، لزيادة تركيز اللاعبين وتهيئتهم للمواجهة، في إطار الاستعدادات النهائية للمباراة.

ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز الفريق فنياً وخططياً بأفضل صورة ممكنة، مع وضع اللمسات الأخيرة على أسلوب اللعب، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب.

ويخوض زد مشاركته الأفريقية الأولى في تاريخه، ​بعدما نجح في بلوغ دور ​32 على حساب تيليكوم الجيبوتي، إذ فاز ذهاباً (4 - صفر)، وتعادل إياباً (1 - 1)، ليتأهل بمجموع المباراتين (5 - 1).