الوحدة الإماراتي يعزز صدارته الآسيوية بفوز على ناساف الأوزبكي

عزز الوحدة الإماراتي صدارته للمجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة 2-1، الأربعاء، على الملعب المركزي في مدينة قرشي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.3ص

ويدين الوحدة بفوزه إلى لاعبه الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي، الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 23 و39، ليمنح فريقه أفضلية مريحة مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح ناساف في تقليص الفارق مبكراً عبر بوبير عبدالخالقوف في الدقيقة 47، لكن الوحدة حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليعود من أوزبكستان بثلاث نقاط ثمينة.

ورفع الفريق الإماراتي رصيده إلى ست نقاط من مباراتين، محققاً العلامة الكاملة ومعززاً موقعه في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد ناساف عند نقطة واحدة في المركز الثالث، بالتساوي مع الخالدية البحريني صاحب المركز الثاني، الذي خاض مباراة واحدة، بينما بقي الكويت الكويتي من دون نقاط بعد مباراة واحدة.

وتقام الجولة الثالثة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث يحل الوحدة ضيفاً على الخالدية البحريني في الرفاع، فيما يستضيف ناساف فريق الكويت الكويتي.

ويشارك في البطولة 32 فريقاً يتوزعون على ثماني مجموعات، تضم كل منها أربعة أندية، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16.