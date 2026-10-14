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الوحدة الإماراتي يعزز صدارته الآسيوية بفوز على ناساف الأوزبكي

الوحدة الإماراتي يعزز صدارته الآسيوية (حساب النادي)
الوحدة الإماراتي يعزز صدارته الآسيوية (حساب النادي)
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الوحدة الإماراتي يعزز صدارته الآسيوية بفوز على ناساف الأوزبكي

الوحدة الإماراتي يعزز صدارته الآسيوية (حساب النادي)
الوحدة الإماراتي يعزز صدارته الآسيوية (حساب النادي)

عزز الوحدة الإماراتي صدارته للمجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة 2-1، الأربعاء، على الملعب المركزي في مدينة قرشي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.3ص

ويدين الوحدة بفوزه إلى لاعبه الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي، الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 23 و39، ليمنح فريقه أفضلية مريحة مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح ناساف في تقليص الفارق مبكراً عبر بوبير عبدالخالقوف في الدقيقة 47، لكن الوحدة حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليعود من أوزبكستان بثلاث نقاط ثمينة.

ورفع الفريق الإماراتي رصيده إلى ست نقاط من مباراتين، محققاً العلامة الكاملة ومعززاً موقعه في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد ناساف عند نقطة واحدة في المركز الثالث، بالتساوي مع الخالدية البحريني صاحب المركز الثاني، الذي خاض مباراة واحدة، بينما بقي الكويت الكويتي من دون نقاط بعد مباراة واحدة.

وتقام الجولة الثالثة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث يحل الوحدة ضيفاً على الخالدية البحريني في الرفاع، فيما يستضيف ناساف فريق الكويت الكويتي.

ويشارك في البطولة 32 فريقاً يتوزعون على ثماني مجموعات، تضم كل منها أربعة أندية، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16.

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«أبطال آسيا 2»: التعاون ينتزع فوزاً مثيراً من الريان

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فرحة تعاونية بهدف الكويكبي (نادي التعاون)
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«أبطال آسيا 2»: التعاون ينتزع فوزاً مثيراً من الريان

فرحة تعاونية بهدف الكويكبي (نادي التعاون)
فرحة تعاونية بهدف الكويكبي (نادي التعاون)

انتزع التعاون فوزاً صعباً من ضيفه الريان القطري 2-1، في المواجهة التي جمعتهما ببريدة ضمن الجولة الثانية من منافسات «دوري أبطال آسيا 2».

ورفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة «مؤقتاً».

وتقدم التعاون أولاً بهدف محمد الكويكبي في الدقيقة 18، فيما رد الريان بهدف عادل الجناحي عند الدقيقة 32، ليعود التعاون ويسجل هدف الفوز من خلال اللاعب يونس البحراوي.

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دوري أبطال آسيا السعودية
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الشمال القطري يتعاقد مع الجزائري رياض محرز في صفقة انتقال حر

نادي الشمال القطري يتعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز (نادي الشمال)
نادي الشمال القطري يتعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز (نادي الشمال)
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الشمال القطري يتعاقد مع الجزائري رياض محرز في صفقة انتقال حر

نادي الشمال القطري يتعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز (نادي الشمال)
نادي الشمال القطري يتعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز (نادي الشمال)

أعلن نادي الشمال القطري، الأربعاء، تعاقده مع النجم الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي السعودي السابق، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع النادي السعودي بنهاية الموسم الماضي.

وحسم الشمال وجهة اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، بعدما ارتبط اسمه بعدد من الأندية العربية خلال الفترة الماضية، منذ رحيله عن الأهلي وبقائه من دون نادٍ.

ورحّب النادي القطري بصفقته الجديدة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، قائلاً: «العالم بأسره يعرف اسمه، الآن هو معنا.. رياض محرز».

وأضاف في منشور آخر: «يسراه صنعت التاريخ، وطموحنا يكتب الفصل القادم.. رياض محرز بألوان الشمال».

وينضم محرز إلى الشمال الذي يحتل المركز الخامس في دوري نجوم قطر برصيد ثماني نقاط، ويشارك أيضاً في دوري أبطال آسيا للنخبة، في خطوة يسعى من خلالها النادي إلى تعزيز قدراته الهجومية والاستفادة من خبرة اللاعب الدولية.

وخاض النجم الجزائري 122 مباراة بقميص الأهلي السعودي، سجل خلالها 37 هدفاً وقدم 50 تمريرة حاسمة، وأسهم في تتويج الفريق بثلاثة ألقاب، بينها لقبان في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسبق لمحرز أن خاض واحدة من أبرز محطات مسيرته الاحترافية مع مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث توج بعدد من الألقاب الكبرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

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جاردين: الفريق الأفضل انتصر... ودفاعنا المنظم حسم مواجهة الاتحاد

أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي (الشرق الأوسط)
أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي (الشرق الأوسط)
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جاردين: الفريق الأفضل انتصر... ودفاعنا المنظم حسم مواجهة الاتحاد

أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي (الشرق الأوسط)
أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي (الشرق الأوسط)

اعتبر أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي بعد مباراة فريقه أمام الاتحاد السعودي، أن الفريق الأفضل هو من حسم اللقاء لصالحه، موضحاً أن نجاح فريقه في تسجيل هدفين مبكرين ومنح الكرة للخصم مع الدفاع بشكل رائع قادهم للانتصار.

وقال جاردين في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «مباراة صعبة لكلا الفريقين، خاصة لنا لمعرفتنا بالاتحاد، سجلنا هدفين وكان بالإمكان تسجيل أكثر، نظمنا أنفسنا دفاعياً ومنحنا الكرة للخصم في الشوط الثاني ودافعنا بشكل رائع ونجحنا».

وأضاف جاردين: «تحدثت قبل المواجهة بأننا نريد اللعب على المرتدات، استغلينا لحظاتنا الجيدة في المواجهة، مزجنا بين الدفاع الجيد والاستحواذ والهجوم بذكاء، لدينا كفاءات عالية والفريق الأفضل انتصر في المواجهة».

من جانبه، قال لاعب شباب الأهلي سردار‬⁩ ونجم المواجهة: «واجهنا فريقاً صعباً وبكفاءة عالية، ودخلنا المواجهة بتركيز كبير، ونهدي هذا الانتصار لجماهيرنا».

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