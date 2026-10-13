جاردين: الفريق الأفضل انتصر... ودفاعنا المنظم حسم مواجهة الاتحاد

اعتبر أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي بعد مباراة فريقه أمام الاتحاد السعودي، أن الفريق الأفضل هو من حسم اللقاء لصالحه، موضحاً أن نجاح فريقه في تسجيل هدفين مبكرين ومنح الكرة للخصم مع الدفاع بشكل رائع قادهم للانتصار.
وقال جاردين في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «مباراة صعبة لكلا الفريقين، خاصة لنا لمعرفتنا بالاتحاد، سجلنا هدفين وكان بالإمكان تسجيل أكثر، نظمنا أنفسنا دفاعياً ومنحنا الكرة للخصم في الشوط الثاني ودافعنا بشكل رائع ونجحنا».
️| أندريه جاردين مدرب فريق #شباب_الأهلي في المؤتمر الصحافي:- مباراة صعبة لكلا الفريقين، خاصة لنا لمعرفتنا بالاتحاد، سجلنا هدفين وكان بالإمكان تسجيل أكثر، نظمنا أنفسنا دفاعيا منحنا الكرة للخصم في الشوط الثاني ودافعنا بشكل رائع ونجحنا. #الاتحاد_شباب_الأهلي... pic.twitter.com/pEliBdEw87
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 13, 2026
وأضاف جاردين: «تحدثت قبل المواجهة بأننا نريد اللعب على المرتدات، استغلينا لحظاتنا الجيدة في المواجهة، مزجنا بين الدفاع الجيد والاستحواذ والهجوم بذكاء، لدينا كفاءات عالية والفريق الأفضل انتصر في المواجهة».
️| سردار لاعب فريق #شباب_الأهلي ونجم المواجهة في المؤتمر الصحافي:- واجهنا فريق صعب وبكفاءة عالية، دخلنا المواجهة بتركيز كبير ونهدي هذا الانتصار لجماهيرنا. #الاتحاد_شباب_الأهلي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/URU5klDeNz
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 13, 2026
من جانبه، قال لاعب شباب الأهلي سردار ونجم المواجهة: «واجهنا فريقاً صعباً وبكفاءة عالية، ودخلنا المواجهة بتركيز كبير، ونهدي هذا الانتصار لجماهيرنا».