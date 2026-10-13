عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

«الأعلى للإعلام» المصري يحقق في شكوى الزمالك ضد مُخرج لقاء القمة

وليد فاروق (حسابه في فيسبوك)
وليد فاروق (حسابه في فيسبوك)
TT
TT

«الأعلى للإعلام» المصري يحقق في شكوى الزمالك ضد مُخرج لقاء القمة

وليد فاروق (حسابه في فيسبوك)
وليد فاروق (حسابه في فيسبوك)

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، اليوم (الثلاثاء)، إحالة شكوى نادي الزمالك ضد وليد فاروق مُخرج مباراة الفريق أمام الأهلي إلى لجنة الشكاوى ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، لبحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكر المجلس -في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)- أن الشكوى تتعلق بالبث التلفزيوني للمباراة التي أقيمت مساء أول من أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأوضح أن الزمالك اتَّهم مخرج اللقاء بتعمد إبراز صوت هتافات لجماهير الأهلي تضمنت سباباً وألفاظاً نابية بحق النادي وجماهيره، خلال البث المباشر عند نهاية المباراة، حسبما ورد في الشكوى.

وأضاف أن النادي اعتبر ذلك انتهاكاً لقيم المجتمع وميثاق الشرف الإعلامي، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخرج المباراة.

وأشار المجلس إلى إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس، ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.

وتتولى اللجنتان دراسة ما ورد بالشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، ولم يعلن المجلس في بيانه ثبوت الاتهامات أو توقيع عقوبات.

مواضيع
الرياضة كرة القدم النادي الأهلي المصري مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

اتهامات مالية جديدة تحاصر إنفانتينو قبل اجتماع «فيفا» المرتقب

رياضة عالمية رئيس الاتحاد يستعد لمواجهة انتقادات خلال الاجتماع (د.ب.أ)

اتهامات مالية جديدة تحاصر إنفانتينو قبل اجتماع «فيفا» المرتقب

يواجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اتهامات جديدة تتعلق بالشفافية المالية، بعد الكشف عن حصوله على نحو 1.3 مليون جنيه إسترليني إضافية.

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة عالمية تعقد الغيابات خيارات كاريك قبل الرحلة الإسبانية (رويترز)
رياضة عالمية

بعد أسوأ بداية منذ 40 عاماً… كاريك يبحث عن إنقاذ مانشستر يونايتد

يواجه مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، ضغوطاً متزايدة مع استمرار تراجع نتائج الفريق، وأدائه، بعدما سجل النادي أسوأ بداية له في الدوري منذ 40 عاماً.

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة عالمية ستيفن مفوني يحتفل برابع أهداف كوفنتري في مرمى نيوكاسل (رويترز)
رياضة عالمية

«البريمرليغ»: كوفنتري سيتي يكتسح نيوكاسل برباعية

فاز كوفنتري سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد 4-1، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (كوفنتري (إنجلترا))
رياضة عالمية ساندرو كولينوفيتش فرحاً بهدف فوز تورينو على أودينيزي (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: أودينيزي يخسر للمرة الرابعة توالياً

واصل فريق أودينيزي السقوط في فخ الخسارة للمباراة الرابعة على التوالي بالسقوط بنتيجة 1-2 أمام مضيّفه تورينو في ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

«الشرق الأوسط» (تورينو (إيطاليا))
رياضة عالمية تعادل مثير حسم موقعة ليفانتي وإشبيلية بمدينة فالنسيا (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«لا ليغا»: بهدف في الدقيقة «100»... ليفانتي يخطف تعادلاً مثيراً من إشبيلية

فرط فريق إشبيلية في فوز ثمين كان بمتناوله بالتعادل 3-3 مع مضيّفه ليفانتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الاثنين.

«الشرق الأوسط» (فالنسيا (إسبانيا))
الرياضة رياضة عربية

رازفان: يجب أن يحقق السد أفضل نتيجة أمام الهلال

الروماني رازفان لوشيسكو (نادي السد القطري)
الروماني رازفان لوشيسكو (نادي السد القطري)
TT
TT

رازفان: يجب أن يحقق السد أفضل نتيجة أمام الهلال

الروماني رازفان لوشيسكو (نادي السد القطري)
الروماني رازفان لوشيسكو (نادي السد القطري)

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب السد القطري، أن فريقه تنتظره مواجهة صعبة أمام الهلال السعودي، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، مشدداً على أهمية استعادة التركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال لوشيسكو، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «تنتظرنا مواجهة صعبة أمام الهلال السعودي، ونسعى لتحقيق أفضل نتيجة أمامه، وعلينا استعادة التركيز».

وتحمل المباراة طابعاً خاصاً للمدرب الروماني، الذي سبق له قيادة الهلال إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا عام 2019، قبل أن يجد نفسه هذه المرة في مواجهة فريقه السابق من مقاعد الجهاز الفني للسد.

ويسعى الفريق القطري إلى تصحيح مساره في البطولة القارية، بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام الاستقلال الإيراني بثلاثة أهداف دون مقابل، في حين يدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على الغرافة القطري في الجولة الأولى.

من جانبه، شدد البرازيلي باولو أوتافيو، لاعب السد، على أهمية المواجهة المرتقبة، مؤكداً أن فريقه يتطلع إلى الاستفادة من دعم جماهيره أمام المنافس السعودي.

وقال أوتافيو خلال المؤتمر الصحافي: «مواجهة الهلال هي الأهم بالنسبة لنا في الوقت الحالي، وننتظر دعم جماهير السد بقوة أمام الهلال».

مواضيع
نادي الهلال دوري أبطال آسيا قطر
الرياضة رياضة عربية

«النخبة الآسيوي»: الغرافة القطري يخسر على ملعبه أمام الاستقلال الإيراني

الاستقلال الإيراني هزم الغرافة القطري بالدوحة (الاتحاد الآسيوي)
الاستقلال الإيراني هزم الغرافة القطري بالدوحة (الاتحاد الآسيوي)
TT
TT

«النخبة الآسيوي»: الغرافة القطري يخسر على ملعبه أمام الاستقلال الإيراني

الاستقلال الإيراني هزم الغرافة القطري بالدوحة (الاتحاد الآسيوي)
الاستقلال الإيراني هزم الغرافة القطري بالدوحة (الاتحاد الآسيوي)

خسر فريق الغرافة القطري على ملعبه ووسط جماهيره أمام الاستقلال الإيراني بنتيجة 1 - 2، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

تقدم الضيوف بهدف ياسر أساني في الدقيقة 38 من المباراة التي أقيمت على ملعب ثاني بن جاسم، لينتهي الشوط الأول بتفوق الفريق الإيراني.

وبعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني، أدرك الغرافة التعادل بهدف للاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي.

لكن الاستقلال استعاد تفوقه مجدداً بهدف ثانٍ سجله حسين جودارزي في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة يرفع الاستقلال الإيراني رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني متخلفاً بفارق الأهداف عن العين الإماراتي صاحب الصدارة، بينما بقي الغرافة بلا رصيد في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب من أصل 16 نادياً.

وفي الجولة الثالثة التي ستقام أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، سيحل الغرافة ضيفاً على أهلي جدة السعودي، بينما يلعب الاستقلال الإيراني خارج أرضه أمام شباب الأهلي الإماراتي.

وكان الفريق الإيراني بدأ مشواره بالفوز 3 - صفر على السد القطري، بينما خسر الغرافة أمام الهلال السعودي بنتيجة 1 - 2.

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري النخبة الآسيوي أخبار قطر أخبار إيران قطر
الرياضة رياضة عربية

«النخبة الآسيوي»: التعادل السلبي يخيم على مباراة تراكتور والشمال

التعادل السلبي حسم مواجهة تراكتور الإيراني والشمال القطري (نادي الشمال)
التعادل السلبي حسم مواجهة تراكتور الإيراني والشمال القطري (نادي الشمال)
TT
TT

«النخبة الآسيوي»: التعادل السلبي يخيم على مباراة تراكتور والشمال

التعادل السلبي حسم مواجهة تراكتور الإيراني والشمال القطري (نادي الشمال)
التعادل السلبي حسم مواجهة تراكتور الإيراني والشمال القطري (نادي الشمال)

خيّم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين تراكتور الإيراني والشمال القطري، الاثنين، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط ضمن الجولة الثانية من مباريات مجموعة الغرب بمرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

والتعادل هو الثاني للشمال في البطولة القارية؛ إذ استهل مشواره بالتعادل 1 - 1 مع الاتحاد السعودي، وبذلك رفع رصيده إلى نقطتين.

أما تراكتور، فقد حصد أول نقطة له بعد أن خسر مباراته الأولى 0 - 1 أمام شباب الأهلي الإماراتي.

وكانت مستويات الفريقين متقاربة خلال المباراة من حيث نسبة الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي، وندرة الفرص التهديفية الحقيقية.

وسدد فيديريكو بايس لاعب الشمال كرة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 53، لكن بارسا جعفري حارس تراكتور تصدى لها.

كذلك، سدد دانيال إسماعيلفار لاعب تراكتور كرة بقدمه اليسرى من مسافة قريبة في الدقيقة 57، لكن بابكر سيك حارس الشمال تصدى لها ببراعة.

ويخوض كل فريق 8 مباريات في مرحلة الدوري، على أن يتأهل أفضل 8 فرق من كل من مجموعتي الغرب والشرق إلى دور 16 بالبطولة.

وتقام منافسات دور الـ16 في مارس (آذار) المقبل، ثم تقام منافسات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية.

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري النخبة الآسيوي أخبار قطر أخبار إيران سلطنة عمان