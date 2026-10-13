«الأعلى للإعلام» المصري يحقق في شكوى الزمالك ضد مُخرج لقاء القمة

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، اليوم (الثلاثاء)، إحالة شكوى نادي الزمالك ضد وليد فاروق مُخرج مباراة الفريق أمام الأهلي إلى لجنة الشكاوى ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، لبحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكر المجلس -في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)- أن الشكوى تتعلق بالبث التلفزيوني للمباراة التي أقيمت مساء أول من أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأوضح أن الزمالك اتَّهم مخرج اللقاء بتعمد إبراز صوت هتافات لجماهير الأهلي تضمنت سباباً وألفاظاً نابية بحق النادي وجماهيره، خلال البث المباشر عند نهاية المباراة، حسبما ورد في الشكوى.

وأضاف أن النادي اعتبر ذلك انتهاكاً لقيم المجتمع وميثاق الشرف الإعلامي، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخرج المباراة.

وأشار المجلس إلى إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس، ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.

وتتولى اللجنتان دراسة ما ورد بالشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، ولم يعلن المجلس في بيانه ثبوت الاتهامات أو توقيع عقوبات.