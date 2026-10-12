عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:56 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

«النخبة الآسيوي»: التعادل السلبي يخيم على مباراة تراكتور والشمال

التعادل السلبي حسم مواجهة تراكتور الإيراني والشمال القطري (نادي الشمال)
التعادل السلبي حسم مواجهة تراكتور الإيراني والشمال القطري (نادي الشمال)
TT
TT

«النخبة الآسيوي»: التعادل السلبي يخيم على مباراة تراكتور والشمال

التعادل السلبي حسم مواجهة تراكتور الإيراني والشمال القطري (نادي الشمال)
التعادل السلبي حسم مواجهة تراكتور الإيراني والشمال القطري (نادي الشمال)

خيّم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين تراكتور الإيراني والشمال القطري، الاثنين، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط ضمن الجولة الثانية من مباريات مجموعة الغرب بمرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

والتعادل هو الثاني للشمال في البطولة القارية؛ إذ استهل مشواره بالتعادل 1 - 1 مع الاتحاد السعودي، وبذلك رفع رصيده إلى نقطتين.

أما تراكتور، فقد حصد أول نقطة له بعد أن خسر مباراته الأولى 0 - 1 أمام شباب الأهلي الإماراتي.

وكانت مستويات الفريقين متقاربة خلال المباراة من حيث نسبة الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي، وندرة الفرص التهديفية الحقيقية.

وسدد فيديريكو بايس لاعب الشمال كرة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 53، لكن بارسا جعفري حارس تراكتور تصدى لها.

كذلك، سدد دانيال إسماعيلفار لاعب تراكتور كرة بقدمه اليسرى من مسافة قريبة في الدقيقة 57، لكن بابكر سيك حارس الشمال تصدى لها ببراعة.

ويخوض كل فريق 8 مباريات في مرحلة الدوري، على أن يتأهل أفضل 8 فرق من كل من مجموعتي الغرب والشرق إلى دور 16 بالبطولة.

وتقام منافسات دور الـ16 في مارس (آذار) المقبل، ثم تقام منافسات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية.

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري النخبة الآسيوي أخبار قطر أخبار إيران سلطنة عمان

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الاتحاد البريطاني يستبعد ريتشاردسون من بطولة العالم للدراجات

رياضة عالمية ماثيو ريتشاردسون خارج فريق بريطانيا بمونديال الدراجات (رويترز)

الاتحاد البريطاني يستبعد ريتشاردسون من بطولة العالم للدراجات

أعلن الاتحاد البريطاني للدراجات، الاثنين، استبعاد ماثيو ريتشاردسون من المشاركة في بطولة العالم المقررة في شنغهاي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة سعودية محمد كحل مديراً للمسابقات في رابطة الدوري السعودي (نادي الخليج)
رياضة سعودية

مصادر «الشرق الأوسط»: محمد كحل مديراً للمسابقات في رابطة الدوري السعودي

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين عيّنت محمد عبد الله كحل مديراً لإدارة المسابقات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عالمية لاعبو أتالانتا يحيون جماهيرهم بعد الفوز على فينيسيا (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: أتالانتا يعود إلى سكة الانتصارات

عاد أتالانتا إلى سكة الانتصارات بعد 3 هزائم توالياً بفوزه على ضيفه فينيسيا متذيل الترتيب برصيد خالٍ من النقاط، بنتيجة 3-1.

«الشرق الأوسط» (بيرغامو (إيطاليا))
رياضة عالمية كريستيان كييفو مدرب فريق إنتر ميلان (أ.ب)
رياضة عالمية

كييفو: إنتر ميلان بحاجة إلى الشجاعة لتحسين نتائجه في دوري الأبطال

حذّر كريستيان كييفو، مدرب فريق إنتر ميلان، لاعبيه قبل مواجهة كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو، الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
رياضة عالمية رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام (رويترز)
رياضة عالمية

الكشف عن تفاصيل اجتماعات بيرنهام مع خلدون المبارك

كشفت سلطات منطقة مانشستر الكبرى الاثنين أن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام التقى رئيس نادي مانشستر سيتي خلدون المبارك خلال قمة استثمارية أُقيمت عام 2021.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عربية

مدرب شباب الأهلي: خسارة الاتحاد أمام الهلال لن تقلل من قوته

أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (الشرق الأوسط)
أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (الشرق الأوسط)
TT
TT

مدرب شباب الأهلي: خسارة الاتحاد أمام الهلال لن تقلل من قوته

أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (الشرق الأوسط)
أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (الشرق الأوسط)

أكد أندريه جاردين، مدرب شباب الأهلي الإماراتي، جاهزية فريقه لمواجهة الاتحاد، غداً (الثلاثاء)، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن الفريق السعودي يملك إمكانات كبيرة، وأن خسارته الأخيرة أمام الهلال لا تقلل من قوته.

وقال جاردين في المؤتمر الصحافي: «سعيد للغاية بوجودي هنا والاستقبال الرائع الذي وجدناه. عملنا بشكل جيد، وننتظر مواجهة كبيرة، ونتمنى التوفيق».

وأضاف: «الاتحاد فريق رائع ولا يُستهان به، وقد جرى تحضيره بشكل جيد، وأتوقع أن يبادر هجومياً. حضرنا جيداً من الناحيتين الدفاعية والتنظيمية، مع التركيز على القوة في الثنائيات».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» عن طبيعة المواجهة المتوقعة، قال: «شباب الأهلي يملك فريقاً جيداً، وسنلعب بتوازن بين الهجوم والدفاع. فقدنا كثيراً من اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي، إلى جانب تراجع مستوى بعض اللاعبين، لكننا نسعى دائماً إلى تقديم مواجهة قوية. خسارة الاتحاد أمام الهلال لا تعني التقليل منه».

من جانبه، أشاد عيد خميس، لاعب شباب الأهلي، بحفاوة الاستقبال في السعودية، وقال: «نشكركم على حفاوة الاستقبال، وهذا ليس بغريب على السعودية والسعوديين، المعروفين بالكرم والضيافة. نسأل الله أن يديم الأمن والأمان على السعودية وجميع دول الخليج».

وعن تأثير الحضور الجماهيري، أضاف: «جمهور الاتحاد يمنح فريقه الأفضلية باللعب على أرضه، ونعرف قوة الجماهير الاتحادية. نحن نستمتع باللعب هنا، ونسعى إلى الظهور بصورة طيبة، وألا يؤثر الحضور الجماهيري علينا».

مواضيع
رياضة سعودية دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة عربية

الأهلي يحسم «ديربي القاهرة» بثنائية... ويتصدر «مؤقتاً»

الجزائري منصف بقرار لحظة تسجيله الهدف الثاني للأهلي (رويترز)
الجزائري منصف بقرار لحظة تسجيله الهدف الثاني للأهلي (رويترز)
TT
TT

الأهلي يحسم «ديربي القاهرة» بثنائية... ويتصدر «مؤقتاً»

الجزائري منصف بقرار لحظة تسجيله الهدف الثاني للأهلي (رويترز)
الجزائري منصف بقرار لحظة تسجيله الهدف الثاني للأهلي (رويترز)

سجل الأهلي هدفاً في كل شوط ليفوز 2-صفر على الزمالك في القمة 133 بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم الأحد.

ووضع القائد محمد هاني الأهلي في المقدمة في الدقيقة 39 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بدّلت اتجاهها بعدما ارتطمت الكرة بأحد المدافعين وسكنت شباك المهدي سليمان حارس الزمالك. وأضاف البديل الجزائري منصف بقرار الهدف الثاني بتسديدة أرضية من حدود منطقة الجزاء على يمين المهدي سليمان حارس الزمالك.

وتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الذي يستضيف سيراميكا كليوباترا الاثنين، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الثالث.

وسنحت فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة التاسعة عندما مرّ أحمد سيد (زيزو) من الناحية اليمنى، وأرسل تمريرة عرضية قوية قابلها سفيان بن جديدة مباشرة فوق العارضة.

وضغط الزمالك في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لكن مصطفى شوبير حارس الأهلي التقط كل الكرات العالية. وأنقذ شوبير مرماه من فرصة خطيرة من ضربة رأس لأحمد شريف في الدقيقة 57 عندما تصدى للكرة بيد واحدة ليحافظ على تقدم الأهلي.

وكاد حسام أشرف يدرك التعادل بضربة رأس قوية في الدقيقة 79، لكن الكرة علت العارضة وسط تراجع من الأهلي. وبعدها بدقيقة واحدة طالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء إثر سقوط الأنجولي شيكو بانزا داخل المنطقة بعد التحام مع المغربي أشرف داري. وبعدها مباشرة أطلق البديل بقرار تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء ليجعل النتيجة 2-صفر للأهلي.

وفي وقت سابق اليوم افتتح القناة والمصري البورسعيدي الجولة السادسة من المسابقة بالتعادل 1/1. ومنح حازم أبو سنة التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 22 عندما تابع تسديدة زميله الغاني ماولي وايو التي ردت من محمود حمدي حارس مرمى المصري ليضع الكرة في الشباك. وأدرك صلاح محسن التعادل للمصري البورسعيدي في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

ورفع القناة رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع متقدماً بفارق الأهداف عن منافسه صاحب المركز 12.

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضة مصرية النادي الأهلي المصري نادي الزمالك مصر
الرياضة رياضة عربية

نيوم يتأهب لخوض أول مواجهة خارجية في تاريخه أمام شعب حضرموت

يدخل شعب حضرموت مواجهته الخليجية وهو يحمل مؤشرات إيجابية على الصعيد المحلي (حسابه في «فيسبوك»)
يدخل شعب حضرموت مواجهته الخليجية وهو يحمل مؤشرات إيجابية على الصعيد المحلي (حسابه في «فيسبوك»)
TT
TT

نيوم يتأهب لخوض أول مواجهة خارجية في تاريخه أمام شعب حضرموت

يدخل شعب حضرموت مواجهته الخليجية وهو يحمل مؤشرات إيجابية على الصعيد المحلي (حسابه في «فيسبوك»)
يدخل شعب حضرموت مواجهته الخليجية وهو يحمل مؤشرات إيجابية على الصعيد المحلي (حسابه في «فيسبوك»)

تتجه الأنظار للمواجهة الأولى تاريخياً لفريق نيوم السعودي في المشاركات الخارجية عندما يواجه فريق شعب حضرموت اليمني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، في لقاء يحمل أهميةً خاصةً للفريق اليمني الذي يدخل المنافسة بطموحات كبيرة، مستنداً إلى نتائجه الإيجابية محلياً، وتدعيم صفوفه بعدد من الأسماء الجديدة، إلى جانب استعداداته التي امتدت لأسابيع قبل الوصول إلى مدينة تبوك.

ولا يبدو أن «النوارس» اللقب المحبّب لفريق شعب حضرموت، وفق معطياته المحلية واستعداداته الأخيرة، مجرد ضيف يبحث عن الظهور في البطولة الخليجية، بل فريق يسعى إلى إثبات قدرته على مقارعة المنافسين، وتقديم صورة تعكس تطور كرة القدم اليمنية، في مواجهة نيوم الذي يتطلع بدوره إلى بداية قوية في مشواره القاري والخليجي.

وتحرَّكت إدارة نادي شعب حضرموت لتعزيز صفوف الفريق بعدد من التعاقدات الجديدة، في إطار الاستعداد للاستحقاقات المحلية والخليجية، حيث ضمَّت القائمة سامي عنبر القادم من أهلي صنعاء، والحارس عبد الله السعدي، وعبد المجيد صبارة، إلى جانب الموريتاني البشير العيد، والنيجيري جيموه أديكلي، والإيفواري ماجانجان دياجاباتي.

وتعكس هذه التحركات توجهاً نحو توسيع الخيارات الفنية أمام الجهاز التدريبي، ورفع مستوى التنافس داخل المجموعة، مع الاستفادة من العناصر المحلية واللاعبين المحترفين في تعزيز الجوانب الهجومية والدفاعية، بما يمنح الفريق قدرة أكبر على التعامل مع اختلاف طبيعة المنافسات.

وتبرز أهمية هذه التعاقدات في ظلِّ دخول شعب حضرموت اختباراً خليجياً أمام منافسين يمتلكون إمكانات وخبرات مختلفة. وتضم المجموعة الأولى أيضاً فريقي الدحيل القطري والشباب العماني، الأمر الذي يجعل الانسجام بين العناصر الجديدة والقديمة أحد العوامل المهمة في تحديد مستوى الفريق خلال البطولة.

يدخل شعب حضرموت مواجهته الخليجية وهو يحمل مؤشرات إيجابية على الصعيد المحلي، بعدما تصدَّر الدوري اليمني برصيد 29 نقطة، في إنجاز يعكس قدرته على المنافسة والاستمرارية في حصد النتائج.

كما نجح الفريق في بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس الجمهورية، عقب تجاوزه سلام الغرفة، في مسار يؤكد حضوره في المنافسات المحلية، ويمنحه دفعةً معنويةً قبل خوض غمار البطولة الخليجية.

وتمنح هذه النتائج الفريق ثقةً إضافيةً، لكنها تضعه في الوقت نفسه أمام تحدٍّ مختلف؛ إذ إن الانتقال من المنافسة المحلية إلى بطولة تضم أندية من مدارس كروية متعددة يتطلب تركيزاً أكبر، وانضباطاً تكتيكياً، وقدرة على استثمار الفرص في المباريات التي قد تُحسَم بالتفاصيل الصغيرة.

على المستوى الهجومي، تبرز أسماء عدد من اللاعبين الذين يقدِّمون حضوراً لافتاً في المنافسات المحلية، وفي مقدمتهم المهاجم حيدر أسلم، الذي يتصدَّر ترتيب هدافي الدوري اليمني برصيد 9 أهداف، كما يبرز عمر هديب، متصدر هدافي كأس الجمهورية برصيد 7 أهداف، بوصفه أحد الأسماء الهجومية التي يمكن أن تُشكِّل إضافةً مهمةً للفريق في رحلته الخليجية.

وفي سياق الاستعدادات للمواجهة الخليجية، لم تتحدَّد حتى الآن مشاركة الحارس الدولي محمد أمان من عدمها، والذي سبق له المشاركة في بطولة كأس الخليج الأخيرة التي أُقيمت في جدة، وذلك في مواجهة فريق نيوم على منشأة نادي الوطني، المقررة في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال الخليج.

وستتجه الأنظار إلى قدرة شعب حضرموت على نقل فاعليته الهجومية من الملاعب المحلية إلى المنافسة الخليجية، ومدى نجاحه في صناعة الفرص واستغلالها أمام دفاعات أكثر خبرة وتنظيماً.

ويقود المدرب الوطني سامر فضل الجهاز الفني لشعب حضرموت، في مهمة صعبة تتطلّب تحقيق التوازن بين المحافظة على المكتسبات المحلية والتعامل مع متطلبات المنافسة الخليجية.

استعداداً للمشاركة في البطولة، أقام شعب حضرموت معسكراً داخلياً في مدينة الدمام وسط متابعة من رئيس النادي محمد فائز العمري، امتد من 22 سبتمبر (أيلول) إلى نحو 4 أكتوبر، ضمن برنامج تحضيري استهدف رفع جاهزية الفريق قبل الانتقال إلى المرحلة التنافسية.

وشكَّل المعسكر محطةً مهمةً في برنامج الإعداد، من خلال إتاحة الفرصة للجهاز الفني للعمل على الجوانب البدنية والفنية، وتجهيز اللاعبين للاستحقاق الخليجي، إلى جانب منح العناصر الجديدة فرصة أكبر للاندماج مع المجموعة.

وبعد انتهاء المعسكر، وصل الفريق إلى مدينة تبوك براً، قادماً من الدمام، ليبدأ المرحلة الأخيرة من التحضير للمواجهة الافتتاحية أمام نيوم.

ويمثل الوصول المبكر والاستقرار في مقر المباراة عاملَين مهمَّين في مساعدة اللاعبين على تجاوز آثار التنقل، واستعادة الجاهزية البدنية، والتركيز على الجوانب الفنية قبل صافرة البداية.

تأتي مواجهة نيوم لتضع شعب حضرموت أمام اختبار حقيقي لقياس قدرته على ترجمة نتائجه المحلية إلى حضور تنافسي على المستوى الخليجي. فالفريق اليمني يدخل اللقاء بمعنويات متصاعدة، مدعوماً بصدارة الدوري وبلوغ نصف نهائي كأس الجمهورية، إلى جانب تدعيم صفوفه بعناصر جديدة واستكمال برنامجه التحضيري.

مواضيع
رياضة كرة القدم كأس الخليج السعودية