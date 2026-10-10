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«الدوري المصري»: صدام الزمالك والأهلي في ديربي «العملاقين المأزومين»

الزمالك واصل تدريباته استعداداً لديربي القاهرة (نادي الزمالك)
الزمالك واصل تدريباته استعداداً لديربي القاهرة (نادي الزمالك)
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«الدوري المصري»: صدام الزمالك والأهلي في ديربي «العملاقين المأزومين»

الزمالك واصل تدريباته استعداداً لديربي القاهرة (نادي الزمالك)
الزمالك واصل تدريباته استعداداً لديربي القاهرة (نادي الزمالك)

يجمع ديربي، بطعم الأزمات الإدارية والفنية، الغريمين الزمالك والأهلي، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري لكرة القدم، مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك المستضيف القمة 133 في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري منذ موسم 1948-1949، وسط أزمات إدارية مستمرة تسببت في وقف قيد الفريق هذا الموسم لأسباب تأديبية، بالإضافة لرحيل عدد من نجومه على غرار البرازيلي خوان بيزيرا والمدافع حسام عبد المجيد.

ولا يبدو الأهلي أفضل حالاً؛ إذ ما زال متأثراً بالموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الثالث، ليغيب هذا الموسم عن دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.

ويتساوى الزمالك والأهلي في ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة؛ إذ حقق كل منهما 4 انتصارات وتعادلاً وحيداً، ليحتلا المركزين الثاني والثالث توالياً، بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر بالعلامة الكاملة.

ويتفوق الزمالك على غريمه بفارق الأهداف؛ إذ سجل 8 أهداف واستقبل هدفاً واحداً، فيما سجل الأهلي 9 أهداف واستقبل 3.

ويبدو الوضع الفني للفريقين مشابهاً كذلك؛ إذ استمر معتمد جمال على رأس الجهاز الفني للزمالك بعدما حقق لقب الدوري الموسم الماضي.

وبالرغم من إعلان جمال الرحيل بعد الموسم، فإن فشل إدارة الزمالك في استقدام مدرب أجنبي أعاده لمقعد القيادة من جديد ليواصل الفريق الأبيض نتائجه الجيدة معه.

ورغم النتائج الإيجابية بعد بقاء جمال، تسود حالة من عدم الرضا في نفوس عدد كبير من جماهير النادي على الحالة الفنية للفريق.

ويعتمد جمال على التألق اللافت لحارس مرماه المهدي سليمان الذي لم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد من ركلة جزاء في خمس مباريات، بالإضافة لتألق الفلسطيني عدي الدباغ والمهاجم حسام أشرف.

ويغيب عن الزمالك في القمة الثنائي محمد السيد وعمرو ناصر بسبب الإصابة. وفضّل جمال إراحة فريقه بالكامل وخوض مباراة كأس رابطة الأندية أمام زد الأربعاء بفريق الشباب، ليتكبد خسارة بثلاثية نظيفة.

الأهلي هزم بترول أسيوط في كأس الرابطة استعداداً للديربي (النادي الأهلي)

من جانبه، كانت بداية فترة المغربي الحسين عموتة على رأس الجهاز الفني للأهلي جيدة من حيث النتائج، إلا أن جماهير «الأحمر» ما زالت غير راضية عن الأداء.

واشتعل غضبها بعد التعادل مع المقاولون العرب في الجولة الرابعة، إلا أن إدارة الأهلي أكدت دعمها لعموتة وثقتها بإدارته الفنية للفريق في أكثر من مناسبة.

ويأمل عموتة في مواصلة مواطنه أشرف بن شرقي لتألقه في قيادة الهجوم، مع استعادة صانع الألعاب إمام عاشور للياقته عقب فترة غياب طويلة، فيما ينتظر أن يبدأ المغربي سفيان بن جديدة في مركز قلب الهجوم.

ويغيب عن الأهلي قلبا الدفاع ياسر إبراهيم وعمرو الجزار للإصابة، فيما قد يظهر مغربي ثالث هو أشرف داري في الدفاع، بعدما شارك لأول مرة هذا الموسم في الفوز على بترول أسيوط في كأس رابطة الأندية بثلاثية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز ذهاباً وإياباً في مباراتي الدوري الموسم الماضي 2-1 و3-0.

كما حسم المواجهة التي جمعت الفريقين في كأس السوبر المصرية بنتيجة 2-0. إلا أن الفريق الأحمر اكتفى بحصد المركز الثالث في الدوري الذي توج به الزمالك للمرة الـ15 في تاريخه.

ويتفوق الأهلي في المواجهات المباشرة بالدوري، إذ حقق 52 فوزاً مقابل 29 للزمالك، وحسم التعادل 51 مباراة.

وسجل الأهلي 163 هدفاً مقابل 113 للزمالك.

ويدير المباراة السلوفيني رادي أوبرينوفيتش بعدما تحمل الأهلي تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبي للمباراة التي نفدت تذاكرها بالكامل فور طرحها.

وتشهد الجولة السادسة مباريات أخرى أبرزها لقاء المتصدر بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا رابع الترتيب، في مواجهة قوية، الاثنين، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

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الصومالي أرتان يطلب التحكيم في الدوري المصري… والأخير يرحب

عمر أرتان (أ.ب)
عمر أرتان (أ.ب)
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الصومالي أرتان يطلب التحكيم في الدوري المصري… والأخير يرحب

عمر أرتان (أ.ب)
عمر أرتان (أ.ب)

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم طلباً من نظيره الصومالي لضم الحكم عمر أرتان لقائمة الحكام الذين يديرون مباريات الدوري هذا الموسم، وفق رئيس لجنة الحكام عصام عبد الفتاح، الجمعة، فيما أكد مصدر بالاتحاد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه يرحب بطلب الحكم الذي حُرم من قيادة مباريات مونديال 2026.

وقال عبد الفتاح في حديث تلفزيوني على قناة «دي إم سي» إن أرتان تواصل معه ليبدي رغبته في الوجود بالدوري: «أبديت له ترحيباً مبدئياً، لكنني طلبت اتخاذ الإجراءات القانونية، ثم تلقينا خطاباً من الاتحاد الصومالي حول الأمر».

وتابع: «في حالة موافقة الاتحاد المصري سنستضيف أرتان في أقرب فرصة».

من جانبه، قال مصدر بالاتحاد المصري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أبلغنا عبد الفتاح برغبة أرتان وتسلمنا خطاب الاتحاد الصومالي، وليس لدينا مانع في ذلك».

وأوضح: «سنتخذ الإجراءات اللازمة ونرحب بحكم من النخبة في أفريقيا والعالم في الدوري. سنتواصل مع الجهات المعنية من أجل ترتيب الأمر قانونياً أولاً».

وقبل انطلاق مونديال أميركا الشمالية، وجد الحكم البالغ (34 عاماً) نفسه تحت الأضواء بعدما قررت السلطات الأميركية إعادته من مطار ميامي، على الرغم من كونه ضمن مجموعة حكام مختارة من قِبل الاتحاد الدولي (فيفا) للبطولة.

وعلى الرغم من تدخل «فيفا» فإن السلطات الأميركية منعت أرتان من أن يصبح أول صومالي يدير مباريات المونديال، وقامت بترحيله.

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قد صرّح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الحكم «مرتبط بأشخاص يُشتبه في صلتهم بمنظمات إرهابية»، ما جعل «المسافر غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة».

ونفى الحكم هذه المزاعم وسط حالة غضب عارمة في الصومال، إذ استُقبل أرتان بوصفه بطلاً عند عودته.

وقال رئيس «فيفا»، السويسري - الإيطالي جياني إنفانتينو في حينه: «من المؤسف ما حدث للحكم الصومالي»، مضيفاً: «لا نتحكم في كل شيء».

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لاحقاً تكريمه، بتكليفه بإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، ليصبح أول حكم غير أوروبي يشارك في إدارة مباراة من هذه الكأس.

كما منح «فيفا» أرتان تعويضاً مالياً قُدّر بقرابة 40 ألف دولار أميركي بسبب الأضرار التي تعرض لها.

ويُعدّ أرتان أول حكم صومالي يصل إلى فئة النخبة بالاتحاد الأفريقي، إذ أدار إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، واختير أفضل حكم في القارة في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي (كاف) عن العام نفسه.

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الدوري القطري: العربي يجرّد السد الصدارة... ويهديها للريان

لاعبو العربي يحتفلون بالهدف الثالث في المباراة (موقع النادي)
لاعبو العربي يحتفلون بالهدف الثالث في المباراة (موقع النادي)
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الدوري القطري: العربي يجرّد السد الصدارة... ويهديها للريان

لاعبو العربي يحتفلون بالهدف الثالث في المباراة (موقع النادي)
لاعبو العربي يحتفلون بالهدف الثالث في المباراة (موقع النادي)

جرّد العربي غريمه السد صدارة الدوري القطري، بعدما ألحق به الخسارة الأولى 3-2 الجمعة في المرحلة الخامسة، مهديا ريادة الترتيب إلى الريان الذي تغلب على قطر 3-0.

ورفض «فريق الشعب» التخلي عن الانتصار رغم عودة «الزعيم» مرتين، محققاً فوزه الثاني في البطولة مقابل ثلاثة تعادلات، ليصل إلى النقطة التاسعة ويستعيد المركز الرابع.

في المقابل، عرف السد السقوط الأول في البطولة والثاني هذا الموسم، بعد الخسارة في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة أمام الاستقلال الإيراني (0-3)، ليبقى رصيده عند 12 نقطة ويتراجع إلى الوصافة.

وكان الريان المستفيد الأكبر من سقوط السد، بعدما بقي في صدارة الترتيب التي كان قد اعتلاها مؤقتا إثر فوزه على نادي قطر بثلاثية نظيفة، ليصل إلى النقطة 13 من الانتصار الرابع مقابل تعادل وحيد.

بالمقابل مني قطر بالخسارة الثالثة في البطولة مقابل تعادلين، ليتجمد رصيده عند نقطتين ويبقى في المركز قبل الأخير مؤقتاً.

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التونسي معلول أغلى المدربين في تاريخ «الدوري الجزائري»

نبيل معلول المدير الفني لـ«شباب بلوزداد» الجزائري (كاف)
نبيل معلول المدير الفني لـ«شباب بلوزداد» الجزائري (كاف)
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التونسي معلول أغلى المدربين في تاريخ «الدوري الجزائري»

نبيل معلول المدير الفني لـ«شباب بلوزداد» الجزائري (كاف)
نبيل معلول المدير الفني لـ«شباب بلوزداد» الجزائري (كاف)

تصدّر نبيل معلول، المدير الفني لنادي شباب بلوزداد، قائمة أعلى المدربين أجراً في الدوري الجزائري لكرة القدم، ضِمن تصنيف شهد وجود 3 مدربين تونسيين ضِمن الخمسة الأوائل.

وكشفت تقارير صحافية، الجمعة، أن معلول، الذي يرتبط بشباب بلوزداد لموسم واحد، يتلقى راتباً شهرياً يصل إلى 65 ألف يورو، مما يجعله صاحب الرقم القياسي لأغلى مدرب في تاريخ الدوري الجزائري، متجاوزاً بذلك الرقم المسجل باسم الألماني جوزيف زينباور، المدير الفني السابق لنادي شبيبة القبائل، الذي كان يتقاضى باحتساب رواتب أعضاء جهازه المُعاون، ما مجموعه 60 ألف يورو شهرياً.

وأوضح المصدر نفسه أن رواتب أعضاء الجهاز الفني لنادي شباب بلوزداد، بمن فيهم معلول، إضافة إلى المدرب المساعد الأول، ومدربين اثنين للياقة البدنية، ومحلل الفيديو، ومدرب حراس المرمى، تتجاوز 100 ألف يورو شهرياً، وهو رقم قياسي آخر في الدوري الجزائري.

كان معلول يتقاضى 45 ألف يورو شهرياً، خلال تجربته مع نادي اتحاد الجزائر قبل سنتين التي انتهت بإقالته بعد 7 أشهر بسبب تذبذب نتائج الفريق.

وجاء السنغالي لمين ندياي، المدير الفني لنادي اتحاد الجزائر، في المركز الثاني لقائمة أغلى المدربين براتب شهري يصل إلى نحو 45 ألف يورو، بزيادة 20 ألف يورو شهرياً عن الموسم الماضي، الذي تُوّج فيه الفريق تحت قيادته بكأس الكونفدرالية وكأس الجزائر.

ويحتل الجزائري المغترب كريم بلحوسين، مدرب نادي شبيبة القبائل، الحديث العهد بالبطولة المحلية، المركز الثالث براتب شهري يصل إلى 40 ألف يورو، متقدماً على التونسي خالد بن يحيى، مدرب نادي مولودية الجزائر حامل لقب الدوري، الذي يتقاضى قرابة 30 ألف أورو شهرياً.

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