«الدوري المصري»: صدام الزمالك والأهلي في ديربي «العملاقين المأزومين»

يجمع ديربي، بطعم الأزمات الإدارية والفنية، الغريمين الزمالك والأهلي، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري لكرة القدم، مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك المستضيف القمة 133 في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري منذ موسم 1948-1949، وسط أزمات إدارية مستمرة تسببت في وقف قيد الفريق هذا الموسم لأسباب تأديبية، بالإضافة لرحيل عدد من نجومه على غرار البرازيلي خوان بيزيرا والمدافع حسام عبد المجيد.

ولا يبدو الأهلي أفضل حالاً؛ إذ ما زال متأثراً بالموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الثالث، ليغيب هذا الموسم عن دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.

ويتساوى الزمالك والأهلي في ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة؛ إذ حقق كل منهما 4 انتصارات وتعادلاً وحيداً، ليحتلا المركزين الثاني والثالث توالياً، بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر بالعلامة الكاملة.

ويتفوق الزمالك على غريمه بفارق الأهداف؛ إذ سجل 8 أهداف واستقبل هدفاً واحداً، فيما سجل الأهلي 9 أهداف واستقبل 3.

ويبدو الوضع الفني للفريقين مشابهاً كذلك؛ إذ استمر معتمد جمال على رأس الجهاز الفني للزمالك بعدما حقق لقب الدوري الموسم الماضي.

وبالرغم من إعلان جمال الرحيل بعد الموسم، فإن فشل إدارة الزمالك في استقدام مدرب أجنبي أعاده لمقعد القيادة من جديد ليواصل الفريق الأبيض نتائجه الجيدة معه.

ورغم النتائج الإيجابية بعد بقاء جمال، تسود حالة من عدم الرضا في نفوس عدد كبير من جماهير النادي على الحالة الفنية للفريق.

ويعتمد جمال على التألق اللافت لحارس مرماه المهدي سليمان الذي لم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد من ركلة جزاء في خمس مباريات، بالإضافة لتألق الفلسطيني عدي الدباغ والمهاجم حسام أشرف.

ويغيب عن الزمالك في القمة الثنائي محمد السيد وعمرو ناصر بسبب الإصابة. وفضّل جمال إراحة فريقه بالكامل وخوض مباراة كأس رابطة الأندية أمام زد الأربعاء بفريق الشباب، ليتكبد خسارة بثلاثية نظيفة.

الأهلي هزم بترول أسيوط في كأس الرابطة استعداداً للديربي (النادي الأهلي)

من جانبه، كانت بداية فترة المغربي الحسين عموتة على رأس الجهاز الفني للأهلي جيدة من حيث النتائج، إلا أن جماهير «الأحمر» ما زالت غير راضية عن الأداء.

واشتعل غضبها بعد التعادل مع المقاولون العرب في الجولة الرابعة، إلا أن إدارة الأهلي أكدت دعمها لعموتة وثقتها بإدارته الفنية للفريق في أكثر من مناسبة.

ويأمل عموتة في مواصلة مواطنه أشرف بن شرقي لتألقه في قيادة الهجوم، مع استعادة صانع الألعاب إمام عاشور للياقته عقب فترة غياب طويلة، فيما ينتظر أن يبدأ المغربي سفيان بن جديدة في مركز قلب الهجوم.

ويغيب عن الأهلي قلبا الدفاع ياسر إبراهيم وعمرو الجزار للإصابة، فيما قد يظهر مغربي ثالث هو أشرف داري في الدفاع، بعدما شارك لأول مرة هذا الموسم في الفوز على بترول أسيوط في كأس رابطة الأندية بثلاثية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز ذهاباً وإياباً في مباراتي الدوري الموسم الماضي 2-1 و3-0.

كما حسم المواجهة التي جمعت الفريقين في كأس السوبر المصرية بنتيجة 2-0. إلا أن الفريق الأحمر اكتفى بحصد المركز الثالث في الدوري الذي توج به الزمالك للمرة الـ15 في تاريخه.

ويتفوق الأهلي في المواجهات المباشرة بالدوري، إذ حقق 52 فوزاً مقابل 29 للزمالك، وحسم التعادل 51 مباراة.

وسجل الأهلي 163 هدفاً مقابل 113 للزمالك.

ويدير المباراة السلوفيني رادي أوبرينوفيتش بعدما تحمل الأهلي تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبي للمباراة التي نفدت تذاكرها بالكامل فور طرحها.

وتشهد الجولة السادسة مباريات أخرى أبرزها لقاء المتصدر بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا رابع الترتيب، في مواجهة قوية، الاثنين، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.