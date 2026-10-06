«خالد الفيصل» يزين جائزة «أفضل لاعب» في «خليجي 27»

أعلن «الاتحاد الخليجي لكرة القدم» تسمية جائزة «أفضل لاعب» في بطولة «خليجي الديار العربية - 27» باسم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة؛ تقديراً لإسهاماته في مسيرة الرياضة الخليجية، وارتباط اسمه بتاريخ «بطولة كأس الخليج العربي» منذ انطلاقتها.
والأمير خالد الفيصل صاحب فكرة إقامة «بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم»، التي طرحها عام 1968 عندما كان مديراً عاماً لرعاية الشباب، قبل أن تتحول الفكرة واقعاً بانطلاق النسخة الأولى في مملكة البحرين عام 1970، لتواصل البطولة مسيرتها على مدى أكثر من 5 عقود بوصفها إحدى أبرز المناسبات الرياضية التي تجمع أبناء دول الخليج.
وجاءت تسمية جائزة «أفضل لاعب» في النسخة الـ27 باسم الأمير خالد الفيصل بمبادرة من شركة «الديار العربية»؛ الراعي الرسمي للبطولة، وبموافقة «الاتحاد الخليجي لكرة القدم»، حيث سيحصل اللاعب الفائز بالجائزة على وحدة سكنية مقدمة من «الديار العربية»؛ تقديراً لتميزه خلال منافسات البطولة.
ومن المقرر الإعلان عن الفائز بـ«جائزة الأمير خالد الفيصل لأفضل لاعب» عقب المباراة النهائية لـ«خليجي الديار العربية - 27»، التي تجمع المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي، ضمن مراسم تتويج أبطال البطولة وتكريم الفائزين بالجوائز الفردية.