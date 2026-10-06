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«خالد الفيصل» يزين جائزة «أفضل لاعب» في «خليجي 27»

من منافسات «خليجي 27» في جدة (تصوير: علي خمج)
من منافسات «خليجي 27» في جدة (تصوير: علي خمج)
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«خالد الفيصل» يزين جائزة «أفضل لاعب» في «خليجي 27»

من منافسات «خليجي 27» في جدة (تصوير: علي خمج)
من منافسات «خليجي 27» في جدة (تصوير: علي خمج)

أعلن «الاتحاد الخليجي لكرة القدم» تسمية جائزة «أفضل لاعب» في بطولة «خليجي الديار العربية - 27» باسم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة؛ تقديراً لإسهاماته في مسيرة الرياضة الخليجية، وارتباط اسمه بتاريخ «بطولة كأس الخليج العربي» منذ انطلاقتها.

والأمير خالد الفيصل صاحب فكرة إقامة «بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم»، التي طرحها عام 1968 عندما كان مديراً عاماً لرعاية الشباب، قبل أن تتحول الفكرة واقعاً بانطلاق النسخة الأولى في مملكة البحرين عام 1970، لتواصل البطولة مسيرتها على مدى أكثر من 5 عقود بوصفها إحدى أبرز المناسبات الرياضية التي تجمع أبناء دول الخليج.

وجاءت تسمية جائزة «أفضل لاعب» في النسخة الـ27 باسم الأمير خالد الفيصل بمبادرة من شركة «الديار العربية»؛ الراعي الرسمي للبطولة، وبموافقة «الاتحاد الخليجي لكرة القدم»، حيث سيحصل اللاعب الفائز بالجائزة على وحدة سكنية مقدمة من «الديار العربية»؛ تقديراً لتميزه خلال منافسات البطولة.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بـ«جائزة الأمير خالد الفيصل لأفضل لاعب» عقب المباراة النهائية لـ«خليجي الديار العربية - 27»، التي تجمع المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي، ضمن مراسم تتويج أبطال البطولة وتكريم الفائزين بالجوائز الفردية.

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لبنان يتوّج بطلاً لكأس غرب آسيا للناشئين

منتخب لبنان يرفع كأس البطولة (الاتحاد اللبناني)
منتخب لبنان يرفع كأس البطولة (الاتحاد اللبناني)
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لبنان يتوّج بطلاً لكأس غرب آسيا للناشئين

منتخب لبنان يرفع كأس البطولة (الاتحاد اللبناني)
منتخب لبنان يرفع كأس البطولة (الاتحاد اللبناني)

تُوّج منتخب لبنان للناشئين (دون 17 عاماً) بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين بنسختها الثالثة عشرة، بعد فوزه على نظيره اليمني بركلات الترجيح 4 - 3، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة النهائية التي جمعتهما، مساء الاثنين، على ملعب العقبة في الأردن.

وجاء الشوط الأول متكافئاً بين المنتخبين، مع تقارب في نسبة الاستحواذ، وتبادل للمحاولات الهجومية. وحافظ المنتخب اللبناني على انضباطه الدفاعي في مواجهة الهجمات اليمنية، بينما حاول الوصول إلى المرمى في أكثر من مناسبة، إلا أن محاولاته لم تُترجم إلى أهداف.

وشهد الشوط كذلك عدداً من المحاولات اليمنية، تعامل معها الدفاع اللبناني بنجاح، بينما ذهبت أخرى خارج الخشبات الثلاث، لينتهي النصف الأول من دون أهداف.

واستمر التوازن في الشوط الثاني، حيث تبادل المنتخبان الاستحواذ والهجمات، في ظل أفضلية نسبية لكل منهما في فترات مختلفة من المباراة. وسعى الطرفان إلى خطف هدف الحسم، إلا أن المحاولات المتبادلة لم تُثمر، ليبقى التعادل السلبي قائماً حتى نهاية الوقت الأصلي، ويُحتكم إلى ركلات الترجيح لتحديد هوية البطل، للمرة الثانية بالنسبة إلى المنتخب اللبناني بعد الدور نصف النهائي أمام الأردن.

منتخب لبنان يحتفل بالتتويج باللقب (الاتحاد اللبناني)

وفي ركلات الترجيح، نجح منتخب لبنان في حسم المواجهة بنتيجة 4 - 3، ليتوّج بلقب النسخة الثالثة عشرة من بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، مؤكداً حضوره في المباراة النهائية للمرة الثانية توالياً، ومحققاً إنجازاً جديداً للكرة اللبنانية على مستوى منتخبات الفئات العمرية.

وتناوب الأمين العام لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم خليل السالم، والأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف، على توزيع الميداليات، بينما سلّم الشحف كأس البطولة إلى كابتن منتخب لبنان محمد ماضي. كما تُوّج الحارس مهدي مكي بجائزة أفضل حارس في البطولة.

ومثّل منتخب لبنان في المباراة: الحارس مهدي مكي واللاعبون رالف عماد، محمد ماضي، عمر دلال، جواد مسلماني، محمد شحود، محمد حمية، ساري حنون (جاد باروك 90+3)، مالك معركش، جاد الزعبي، وإبراهيم فرشوخ (حسين كردي 72).

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كأس آسيا لبنان
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محرز يصل الدوحة تمهيداً للانضمام إلى الشمال

الدولي الجزائري رياض محرز لدى وصوله للعاصمة القطرية الدوحة (نادي الشمال)
الدولي الجزائري رياض محرز لدى وصوله للعاصمة القطرية الدوحة (نادي الشمال)
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محرز يصل الدوحة تمهيداً للانضمام إلى الشمال

الدولي الجزائري رياض محرز لدى وصوله للعاصمة القطرية الدوحة (نادي الشمال)
الدولي الجزائري رياض محرز لدى وصوله للعاصمة القطرية الدوحة (نادي الشمال)

وصل الدولي الجزائري رياض محرز إلى العاصمة القطرية الدوحة، الاثنين، تمهيداً لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي الشمال القطري في صفقة انتقال حر.

وذكر نادي الشمال عبر حسابه الرسمي أن محرز وصل إلى الدوحة من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، في خطوة تسبق استكمال الإجراءات الرسمية والتوقيع على عقود انضمامه إلى الفريق.

وكانت المفاوضات بين الشمال واللاعب الجزائري قد شهدت تطوراً خلال الأيام الماضية، قبل التوصل إلى اتفاق بشأن انتقاله، لتصبح الصفقة قريبة من الإعلان الرسمي بعد الانتهاء من الفحص الطبي واستكمال الجوانب التعاقدية.

ويملك محرز، البالغ من العمر 35 عاماً، مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، حيث برز مع ليستر سيتي وساهم في تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015 – 2016، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي الذي حقق معه العديد من البطولات المحلية والقارية، من بينها دوري أبطال أوروبا.

وخاض محرز تجربته الأخيرة مع أهلي جدة السعودي، حيث قاده لحصد لقبين متتاليين بدوري النخبة الآسيوي في قبل أن يصبح متاحاً للانتقال الحر.

ومن المنتظر أن يمثل انضمام محرز إضافة هجومية بارزة للشمال، كما سيجمعه في الفريق مع مواطنه بغداد بونجاح، في حال إتمام الصفقة بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة.

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حمدي فتحي يرتدي قناعاً طبياً في تدريبات الوكرة القطري

الدولي المصري حمدي فتحي بالقناع في تدريبات الوكرة القطري (نادي الوكرة)
الدولي المصري حمدي فتحي بالقناع في تدريبات الوكرة القطري (نادي الوكرة)
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حمدي فتحي يرتدي قناعاً طبياً في تدريبات الوكرة القطري

الدولي المصري حمدي فتحي بالقناع في تدريبات الوكرة القطري (نادي الوكرة)
الدولي المصري حمدي فتحي بالقناع في تدريبات الوكرة القطري (نادي الوكرة)

عاد الدولي المصري حمدي فتحي، لاعب وسط الوكرة القطري، إلى التدريبات الجماعية لفريقه بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

وظهر فتحي في المران الأخير للوكرة مرتدياً قناعاً واقياً على مستوى الأنف، بعد خضوعه لتدخل جراحي إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة السيلية في بطولة كأس قطر، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وجاءت عودة اللاعب في وقت يستعد فيه الوكرة لمواجهة الغرافة، الخميس المقبل، على استاد خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري القطري، بينما لم يتحدد بعد موقفه من المشاركة بصورة أساسية في اللقاء.

وكانت الإصابة قد حرمت حمدي فتحي من الانضمام إلى صفوف المنتخب المصري خلال فترة التوقف الأخيرة.

ويعد فتحي من العناصر الأساسية في صفوف الوكرة، بعدما انضم إلى الفريق في صيف 2023 قادماً من الأهلي المصري، قبل أن يجدد النادي عقده ليستمر ضمن صفوفه حتى يونيو (حزيران) 2029.

وتبقى عودة اللاعب إلى التدريبات مؤشراً إيجابياً للجهاز الفني للوكرة قبل استئناف منافسات الدوري، في ظل الاعتماد عليه كأحد العناصر المؤثرة في خط الوسط.

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