السكتيوي: لم نستحق الخسارة أمام الإمارات... والإحلال ضرورة للمنتخب العماني

عبّر طارق السكتيوي، مدرب المنتخب العُماني، عن مرارة الحزن التي سادت غرفة ملابس فريقه عقب الخسارة أمام الإمارات، مؤكداً أن منتخب بلاده لم يكن يستحق الهزيمة.

وقال السكتيوي، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: «كانت مباراة شيقة بين منتخبين شقيقين، ولم نبدأ المواجهة بالشكل الجيد. للأسف، استقبلنا هدفاً من ركلة حرة نتيجة غياب الرقابة، فيما سنحت لنا فرص لم نستفد منها».

وأضاف مدرب عُمان: «في الشوط الثاني كنا أفضل، وعملنا بشكل أكبر على الأطراف. نعلم أن المنتخب الإماراتي قوي، خصوصاً في المحافظة على الكرة، وحاولنا تغيير عدة أمور والضغط وصناعة الفرص، لكننا لم نوفق. نشعر بمرارة كبيرة بعد هذه الخسارة، وأعتقد أننا لم نكن نستحقها».

وعما قدمه المنتخب العُماني في البطولة، قال السكتيوي: «البطولة كانت ناجحة جداً بالنسبة لنا، وتنتظرنا استحقاقات أكبر. سنبني على الإيجابيات العديدة التي ظهرت، وأكرر أن باب المنتخب مفتوح للجميع، وسندرس جميع الخيارات خلال المرحلة المقبلة».

وحول استقبال فريقه أهدافاً من الكرات الثابتة، قال السكتيوي: «استقبال الأهداف من الركلات الحرة يعود، برأيي، إلى قلة التركيز، وهي مسألة ذهنية أكثر من كونها فنية أو تكتيكية، وسنعمل على تطوير المجموعة من جميع النواحي».

وعن عملية الإحلال في المنتخب العُماني، قال: «الإحلال في المنتخب العُماني ضرورة وليس خياراً بالنسبة للمدرب، ومن الصعب العمل مع لاعبين تتجاوز أعمارهم 33 عاماً».

وأكمل: «تعاملنا مع هذا الملف بطريقة ذكية، ونعمل وفق رؤية متوسطة وبعيدة المدى. عقدي يمتد لفترة طويلة، وأطلب من الجميع الثقة في عملنا، وكونوا على ثقة بأن القادم سيكون جميلاً بإذن الله».

وختم مدرب عُمان حديثه بالقول: «تسود أجواء من الحزن الكبير في غرفة الملابس، فالجميع كانت لديه الرغبة في إسعاد الشعب العُماني. أكرر أننا لم نكن نستحق الهزيمة، لكن الظروف وسوء الحظ وعوامل أخرى لم تكن في صالحنا. وصولنا إلى دور الأربعة ووجودنا ضمن أفضل منتخبات البطولة يُعد إنجازاً».