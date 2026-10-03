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لوبيتيغي: خسرنا أمام أفضل منتخب في البطولة... والجمهور السعودي مؤثر

الإسباني جوليان لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)
الإسباني جوليان لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)
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لوبيتيغي: خسرنا أمام أفضل منتخب في البطولة... والجمهور السعودي مؤثر

الإسباني جوليان لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)
الإسباني جوليان لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)

أبدى الإسباني جوليان لوبيتيغي، مدرب المنتخب القطري، حزنه بعد الخسارة أمام السعودية بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مؤكداً أن «العنابي» ودع البطولة أمام ما وصفه بـ«أفضل منتخب في البطولة»، ومشيراً إلى التأثير الكبير للجماهير السعودية في المواجهة.

وقال لوبيتيغي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «نشعر بالحزن لعدم بلوغ النهائي، واجهنا جماهير قوية جداً كانت عاملاً مؤثراً ومنحت المنتخب السعودي أفضلية، كما واجهنا فريقاً قوياً يلعب على أرضه».

وأضاف: «نشعر بالإحباط لأننا خسرنا بركلات الترجيح، وقلت للاعبين إننا خسرنا أمام أفضل منتخب في البطولة».

وعن النهج الدفاعي الذي اتبعه المنتخب القطري، أوضح: «كان علينا اللعب بطريقة دفاعية؛ لأننا واجهنا منتخباً قوياً. عانينا من الإرهاق، وكانت لدينا بعض الفرص التي لم نستغلها. الإرهاق كان سبباً رئيسياً في اختيارنا اللعب بهذه الطريقة».

وتابع: «واجهنا فريقاً يدافع بشكل جيد، وهناك ضغط كبير نتيجة خوض هذا العدد من المباريات، كما كان للطقس والحرارة تأثير، وكان علينا التكيف مع هذه الظروف».

وأوضح لوبيتيغي أسباب استبدال أكرم عفيف، قائلاً: «أردنا اتخاذ القرار الأفضل للفريق، وكنا بحاجة إلى مزيد من الطاقة. بصفتي مدرباً، أفكر في مصلحة الفريق. عفيف لاعب جيد ويمتلك الطاقة والقوة، لكن لدينا أيضاً لاعبون آخرون قادرون على تقديم الإضافة. بعض اللاعبين كانوا يشعرون بالإرهاق، وبشكل عام أعتقد أن التغييرات كانت جيدة».

وكشف مدرب قطر عن استعداد فريقه لاحتمالية وصول المباراة إلى ركلات الترجيح، وقال: «أخبرت اللاعبين بإمكانية الوصول إلى ركلات الترجيح. لم ننفذها بشكل جيد في المباراة، رغم أننا تدربنا عليها بالأمس بصورة أفضل، وأعتقد أن ما حدث يعود إلى الضغط النفسي خلال المواجهة».

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نصف نهائي الخليج: أخضر عبر... «عز وفخر»

العويس محمولاً على الأعناق بعد الفوز المثير (رويترز)
العويس محمولاً على الأعناق بعد الفوز المثير (رويترز)
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نصف نهائي الخليج: أخضر عبر... «عز وفخر»

العويس محمولاً على الأعناق بعد الفوز المثير (رويترز)
العويس محمولاً على الأعناق بعد الفوز المثير (رويترز)

بلغ المنتخب السعودي نهائي كأس الخليج الـ27 في جدة، وذلك بعد فوزه الماراثوني المثير على قطر 3-2 بركلات الترجيح، في نصف النهائي الذي جمعهما على ملعب الإنماء وسط حضور جماهيري كبير انتظر 120 دقيقة كاملة مترقباً للحسم الأخضر الذي لعب الحارس محمد العويس دوراً كبيراً فيه بتصديه لثلاث ركلات ترجيحية عنابية.

وضربت السعودية المتوّجة باللقب ثلاث مرات آخرها في النسخة السادسة عشرة عام 2004، موعداً في النهائي مع الفائز من مواجهة الإمارات وعمان التي تُلعب الآن.

وخلال ضربات الترجيح سجل للأخضر عبد الله الحمدان وكنو وأضاع حسان تمبكتي وفراس البريكان وسجل مختار علي ضربة الحسم الأخيرة.

ومنذ بداية المباراة سجلت الجماهير السعودية حضوراً مذهلاً ورفعت تيفو «عز وفخر» وآزرت اللاعبين حتى الرمق الأخير رغم الأسلوب الدفاعي القطري الصارم الذي أحبط الكثير من المحاولات الهجومية الخضراء.

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الرياضة رياضة عربية

الفورمولا 1 تبقي على جائزتي قطر والإمارات

حلبة مرسى ياس بأبوظبي ستستضيف جولة نهاية موسم الفورمولا 1 (حلبة مرسى ياس)
حلبة مرسى ياس بأبوظبي ستستضيف جولة نهاية موسم الفورمولا 1 (حلبة مرسى ياس)
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الفورمولا 1 تبقي على جائزتي قطر والإمارات

حلبة مرسى ياس بأبوظبي ستستضيف جولة نهاية موسم الفورمولا 1 (حلبة مرسى ياس)
حلبة مرسى ياس بأبوظبي ستستضيف جولة نهاية موسم الفورمولا 1 (حلبة مرسى ياس)

أعلن الرئيس التنفيذي لبطولة العالم للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي، السبت، خلافاً لكل التوقعات، الإبقاء على الجولتين الأخيرتين من الموسم في قطر وأبوظبي، رغم التوترات المستمرة في الشرق الأوسط.

وقال المسؤول الإيطالي لقناة «كانال بلوس» الفرنسية، على هامش جائزة البحرين الكبرى التي كان من المقرر إقامتها في الربيع قبل نقلها هذا الأسبوع إلى حلبة سيبانغ في ماليزيا: «استناداً إلى المعلومات المتوافرة لدينا، كل شيء مؤكد بالنسبة لإقامة السباقين في قطر وأبوظبي»، عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

وعاد رئيس الفئة الأولى لرياضة السيارات ليؤكد لشبكة سكاي سبورت إيطاليا «روزنامة الجولتين الأخيرتين» من الموسم، والمقررتين في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) و6 ديسمبر (كانون الأول) في قطر وأبوظبي، وهما دولتان خليجيتان تأثرتا منذ أشهر بالنزاع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل.

وقال دومينيكالي إنه تلقى «تأكيدات بأن كل شيء على ما يرام»، مؤكداً أن «الفرق والسائقين يطّلعون على الوضع بشفافية كاملة»، في حال شهدت الأوضاع مزيداً من التدهور قبل نهاية العام.

وتتطلب استضافة سباق واحد في الفورمولا 1 ميزانية بعشرات ملايين الدولارات.

وأوضح دومينيكالي لـ«كانال بلوس» أن «99 في المائة من التذاكر» الخاصة بجائزة أبوظبي الكبرى المقررة بحلبة مرسى ياس قد بيعت، مشيراً إلى أن الحدث يحظى «بحماسة كبيرة».

ويبقى الآن معرفة كيفية تفاعل السائقين مع هذا الإعلان.

وفي مؤتمر صحافي عقد الخميس في سيبانغ، قال بطل العالم أربع مرات، الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، بلهجة دبلوماسية، إنه يعوّل على «الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والفورمولا 1 لاتخاذ القرار الصائب».

وأحد البدائل التي جرى تداولها كان نقل سباق الإمارات إلى إيمولا في إيطاليا.

وفي بطولة أخرى لرياضة السيارات، قررت بطولة العالم لسباقات التحمل (دبليو إي سي) استبدال بجولتي البحرين وقطر سباقين في برشلونة الإسبانية ومونزا الإيطالية في نهاية الموسم.

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الرياضة رياضة عربية

الشمال القطري يتوصل إلى اتفاق لضم رياض محرز

النجم الجزائري رياض محرز (رويترز)
النجم الجزائري رياض محرز (رويترز)
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الشمال القطري يتوصل إلى اتفاق لضم رياض محرز

النجم الجزائري رياض محرز (رويترز)
النجم الجزائري رياض محرز (رويترز)

توصل نادي الشمال القطري إلى اتفاق للتعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز في صفقة انتقال حر وفقاً لمصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر ذاتها أن اللاعب سيتم تسجيله في المنافسات المحلية، إضافة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ليصبح النجم الجزائري أحدث النجوم القادمين إلى الدوري القطري.

وأشارت المصادر إلى أن عقد اللاعب مع الشمال القطري سيكون لمدة قصيرة مع وجود إمكانية التخارج في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل بيد اللاعب، بالإضافة إلى وجود خيار التجديد لسنة إضافية في العقد.

وقضى رياض محرز ثلاثة أعوام بقميص الأهلي، وترك خلالها بصمة بارزة مع الفريق، وأسهم في قيادته إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، في إنجازين كبيرين للنادي السعودي، إلى جانب حضوره بوصفه أحد أبرز الأسماء الفنية في المسابقة خلال المواسم الماضية.

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