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الرياضة رياضة عربية

مشاكسات ودعوات و«تعاويذ» مصرية لإبطال مفعول ميسي

قبل ساعات من مواجهة «الفراعنة» و«راقصي التانغو»

مصريون يأملون في غياب ميسي خلال مباراتهم المقبلة في الدور الـ16 (أ.ف.ب)
مصريون يأملون في غياب ميسي خلال مباراتهم المقبلة في الدور الـ16 (أ.ف.ب)
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مشاكسات ودعوات و«تعاويذ» مصرية لإبطال مفعول ميسي

مصريون يأملون في غياب ميسي خلال مباراتهم المقبلة في الدور الـ16 (أ.ف.ب)
مصريون يأملون في غياب ميسي خلال مباراتهم المقبلة في الدور الـ16 (أ.ف.ب)

بمجرد تداول أنباء عن تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام الرأس الأخضر - «كاب فيردي»-، تباينت مشاعر المصريين بين القلق على أحد أكثر لاعبي العالم شعبية، والأمل في تغيبه عن المشاركة أمام منتخب مصر في «موقعة أتلانتا» المرتقبة.

فرغم الشعبية الجارفة التي يحظى بها قائد منتخب الأرجنتين في مصر، ظل احتمال مواجهته مصدر قلق للجماهير المصرية، التي تستعد لأول ظهور لها في دور الـ16 من المونديال، وهو ما انعكس في موجةٍ من التعليقات الساخرة والدعوات الطريفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتأهب مصر، مساء الثلاثاء، لخوض واحدةٍ من أهم مبارياتها في تاريخ كأس العالم، عندما تواجه الأرجنتين في دور الـ16، بعدما نجح «الفراعنة» في بلوغ هذا الدور للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال، ليصبح الحلم الآن مواصلة كتابة التاريخ أمام حامل لقب النسخة الماضية بقيادة ليونيل ميسي.

ميسي تألق في بطولة كأس العالم الحالية (أ.ف.ب)

وانعكس الحماس الشعبي على تعليقات عدد من الفنانين، إذ كتب الفنان رامز جلال عبر حسابه على «فيسبوك»: «ولا يهمكوا ميسي ولا الأرجنتين.. ده إحنا أحفاد الفراعنة»، في رسالة حملت قدراً من الحماسة والثقة بقدرة المنتخب المصري على تحقيق مفاجأة تاريخية.

وتداول مستخدمون على نطاقٍ واسع تعليقاً ساخراً للفنان المصري صلاح عبد الله على منصة «إكس» دعا فيه إلى أن يرزق الله ميسي الشفاء «بعد بعد بكرة»، في إشارة طريفة إلى تمني غيابه عن مواجهة الثلاثاء أمام منتخب مصر.

كما أرفقت الفنانة وفاء عامر خبر إصابة ميسي بعبارة «بركاتك يا علياء يا قمرون»، وتعود الإشارة إلى صانعة المحتوى المصرية علياء قمرون، التي تصدر اسمها مواقع التواصل بعد تداول مقطع فيديو لها تبدو فيها كأنها «تحسد» ليونيل ميسي على لياقته في كأس العالم، قبل أن تتزامن إعادة تداول المقطع مع أنباء إصابة قائد المنتخب الأرجنتيني، ليربط كثير من المستخدمين بين الأمرين في حِس ساخر.

ولم تقتصر متابعة تطورات إصابة ميسي على الجماهير المصرية، بل شغلت أيضاً بطبيعة الحال وسائل الإعلام العالمية في ظل أهمية قائد منتخب «التانغو» وتأثيره في حظوظ فريقه خلال البطولة.

وكان ميسي قد تعرض لإصابةٍ خلال مباراة منتخب بلاده أمام الرأس الأخضر في دور الـ32، لكنه رفض مغادرة الملعب، وأصر على استكمال اللقاء بعد تلقيه العلاج من الجهاز الطبي.

النجم المصري محمد صلاح (د.ب.أ)

وسرعان ما بددت وسائل إعلام أرجنتينية المخاوف بشأن جاهزيته؛ إذ أفادت شبكة

«TyC Sports» بأن إصابته لا تدعو إلى القلق، وأن حالته مستقرة، وسيكون جاهزاً بصورة طبيعية لمواجهة منتخب مصر، بل من المتوقع أن يوجد في التشكيل الأساسي.

ويرى الناقد الرياضي المصري محمد البرمي لـ«الشرق الأوسط» أن ترقب المصريين لمواجهة ميسي «لا ينفصل عن الشعور التاريخي بوصول المنتخب إلى دور الـ16» موضحاً أن «أجمل ما في هذا الصعود أنه يضع مصر في مواجهة بطل العالم في نسخة 2022، وأمام أحد أفضل لاعبي التاريخ»، كما يقول لـ«الشرق الأوسط».

ويضيف أن «المباراة تحمل طابعاً خاصاً لكونها تجمع بين ليونيل ميسي، صاحب الشعبية العالمية، ومحمد صلاح، أفضل لاعب مصري وعربي وأفريقي، وأحد أبرز اللاعبين في التاريخ؛ لذلك فالفوز على الأرجنتين سيكتب لمنتخب مصر تاريخاً مضاعفاً؛ لأنه يعني بلوغ دور الثمانية، وهزيمة بطل العالم وميسي في الوقت نفسه»، مضيفاً أن «الخروج أمام منتخب بحجم الأرجنتين لن يكون سيئاً إذا حدث، مقارنةً بالخروج أمام فريق آخر».

لاعبو المنتخب المصري نالوا إشادات واسعة عقب الفوز على أستراليا (أ.ب)

وعن إصابة ميسي، يوضح الناقد الرياضي أنه «حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى غيابه»، مضيفاً أنه «يتمنى مشاركته؛ لأن احتكاك اللاعب المصري بأفضل لاعبي العالم يعود بالنفع على الكرة المصرية، ويرفع من مستوى اللاعبين» داعياً اللاعبين إلى الاستمتاع بالمباراة، مؤكداً أن الجماهير المصرية فخورةٌ بما حققه المنتخب من إنجازٍ تاريخي بالوصول إلى دور الـ16 للمرة الأولى.

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الرياضة رياضة عربية

مونديال 2026: أي دور للمصري هيثم حسن بعد جدلية أوراقه القانونية؟

هيثم حسن (د.ب.أ)
هيثم حسن (د.ب.أ)
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
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مونديال 2026: أي دور للمصري هيثم حسن بعد جدلية أوراقه القانونية؟

هيثم حسن (د.ب.أ)
هيثم حسن (د.ب.أ)

بعد تأهل مصر إلى ثُمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، وقف هيثم حسن يتحدث لوسائل الإعلام باللغة الفرنسية التي يجيدها أكثر من العربية.

ظهر لاعب الفراعنة للمرة الأولى في المونديال بعد جدل حول أوراقه القانونية مع مصر التي قد تكون بحاجة ماسة إليه حين تواجه الأرجنتين الثلاثاء في أتلانتا.

لم يظهر جناح ريال أوفييدو الإسباني في مباريات مصر في دور المجموعات، وسط تساؤلات رد عليها المدرب حسام حسن بقوله إن هناك «بعض الأمور الداخلية» التي منعت ذلك.

قام هيثم بحذف كل صوره في حسابه على موقع «إنستغرام» بعد مباراة إيران الأخيرة في المجموعة، مما أثار التساؤلات حول غضبه من عدم المشاركة.

رد مدير المنتخب إبراهيم حسن بأن «هيثم إضافة كبيرة لمنتخب مصر، ومشاركته ستأتي بالتأكيد في الوقت الذي يراه الجهاز الفني مناسباً».

أتت مباراة أستراليا في دور الـ32 ليشارك هيثم بديلاً ويقدم مستوى طيباً، أثار تساؤلات حول قدرته على المشاركة أساسياً أمام الأرجنتين.

ولد هيثم حسن في باريس عام 2002 لأب مصري وأم تونسية مهاجرين لفرنسا.

بدأ مسيرته الاحترافية في السادسة عشرة مع شاتورو، قبل أن ينضم في عام 2020 إلى فياريال الإسباني، الذي قضى في صفوفه 4 مواسم، منها موسمان معاراً إلى ميرانديس وسبورتينغ خيخون، ثم انتقل إلى ريال أوفييدو في 2024 وساهم في صعوده للدرجة الأولى في الموسم التالي.

دولياً، مثَّل هيثم فرنسا في فئتي تحت 17 وتحت 18 عاماً في 16 مباراة دولية، قبل أن يبدأ الجدل حول اهتمام منتخبي مصر وتونس بضمه لصفوفهما. تردد اللاعب في الموافقة حتى يدرس المشروع المقدم له من كلا المنتخبين، بحسب تصريحات صحافية لوالده في وقت سابق.

قرر في مارس (آذار) الماضي الانضمام لمنتخب مصر، فشارك رسمياً للمرة الأولى في المباراة الودية أمام السعودية في جدة.

وبينما ترددت بعض الأنباء حول وجود خطأ في تسجيل هيثم على منصة الاتحاد الدولي (فيفا) الخاصة باللاعبين الذين قاموا بتغيير الجنسية، خصوصاً بعد تصريحات حسام حسن حول «الأمور الداخلية»، نفى مصدر بإدارة مسابقات «فيفا» وجود أي أزمة خاصة بهذا الأمر.

وقال المصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كل الأوراق الخاصة بهيثم حسن سليمة وتمت مراجعتها في الاجتماع الخاص بالفرق قبل اعتماد القوائم الرسمية للبطولة. لو كان هناك أي أزمة في تسجيل اللاعب لم يكن ليتم السماح له بالجلوس بديلاً في المباريات السابقة لمصر».

وأكَّد يسري حسن والد اللاعب في تصريحات تلفزيونية أن هيثم لم يُبْدِ غضبه بسبب عدم المشاركة «هيثم لاعب محترف ويدرك جيداً قيمة قرارات المدير الفني ويحترمها، ولم يُبْدِ أي اعتراض على أي قرارات فنية».

من جانبه، قال مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمرافق لبعثة المنتخب في كأس العالم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هيثم لاعب محترم للغاية وهو سعيد بالوجود مع المنتخب، ولا توجد أي أزمة».

بينما قال إبراهيم حسن مدير المنتخب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هيثم وأسرته يتمتعون بأخلاق ممتازة، وهو لاعب محترف في كل شيء. الأمور الفنية تختلف من مباراة لأخرى، لكن هيثم عنصر مهم للغاية منذ انضمامه للمنتخب، وهو في قمة الالتزام والانضباط».

تستعد مصر لمواجهة بطل العالم بحلم تحقيق المفاجأة ومواصلة مشوار المونديال إلى ربع النهائي، بينما ينتظر المصريون رؤية «خليفة محمد صلاح» كما أسموه لوقت أطول في مواجهة رفاق ليونيل ميسي.

قال هيثم حسن في تصريحات لموقع «فيفا» عقب مباراة أستراليا: «حققنا حلمنا وأسعدنا 120 مليون مصري. دعم جمهورنا هو من قادنا لهذا الدور، وسنحتفل ليوم واحد ثم نبدأ التحضير للمباراة القادمة. دخلنا التاريخ... نحن في قمة السعادة».

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الفرنسي ليتكسير حكماً للقاء مصر والأرجنتين

الفرنسي فرانسوا ليتكسير حكماً لمواجهة مصر والأرجنتين (أ.ف.ب)
الفرنسي فرانسوا ليتكسير حكماً لمواجهة مصر والأرجنتين (أ.ف.ب)
  • اتلانتا: «الشرق الأوسط»
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  • اتلانتا: «الشرق الأوسط»
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الفرنسي ليتكسير حكماً للقاء مصر والأرجنتين

الفرنسي فرانسوا ليتكسير حكماً لمواجهة مصر والأرجنتين (أ.ف.ب)
الفرنسي فرانسوا ليتكسير حكماً لمواجهة مصر والأرجنتين (أ.ف.ب)

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طاقم تحكيم مباراة منتخبي مصر والأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كاس العالم.

ويتكون طاقم تحكيم اللقاء بقيادة الفرنسي فرانسوا ليتكسير حكماً للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه سيريل موجنير مساعد أول ومهدي رحموني مساعد ثانٍ، والنرويجي أسبن أسكاس حكماً رابعاً، والنرويجي إيزاك باشفيكن حكماً مساعداً احتياطياً.

وتقام المباراة يوم 7 يوليو (تموز) الحالي ضمن منافسات دور الـ 16 من منافسات كأس العالم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد أتلانتا.

وتأهل منتخب مصر عن دور الـ32 بعد الفوز على أستراليا 4 - 2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1 - 1، بينما صعدت الأرجنتين لدور الـ16 بالفوز على الرأس الأخضر 3 - 2.

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عنتر يحيى يستعد لتدريب الجزائر

عنتر يحيى يستعد لتدريب الجزائر (أ.ف.ب)
عنتر يحيى يستعد لتدريب الجزائر (أ.ف.ب)
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
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  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
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عنتر يحيى يستعد لتدريب الجزائر

عنتر يحيى يستعد لتدريب الجزائر (أ.ف.ب)
عنتر يحيى يستعد لتدريب الجزائر (أ.ف.ب)

ما زال الغموض يحيط بمستقبل المنتخب الجزائري لكرة القدم، بعد 3 أيام من خروجه من كأس العالم 2026، عقب خسارته أمام سويسرا صفر- 2 يوم الجمعة الماضي، في الدور الـ32.

وفي الوقت الذي يلتزم فيه الاتحاد الجزائري الصمت المطبق، رغم تصاعد الغضب الشعبي جرَّاء الطريقة التي ودَّع بها رفقاء لاعب المنتخب إبراهيم مازة، المونديال، تتناقل وسائل الإعلام المحلية باستمرار أخباراً متناقضة بخصوص مستقبل المدير الفني لـ«محاربي الصحراء».

وفي آخر التطورات، كشفت الصحيفة اليومية المتخصصة «كومبيتسيون» الأحد، أن القائد الأسبق لـ«الخُضر»، عنتر يحيى، سيكون بشكل رسمي هو خليفة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، الذي وافق على فسخ عقده وفق إجراءات سيتم تحديدها لاحقاً.

وأكد المصدر ذاته أن رئيس الاتحاد الجزائري، وليد صادي، تواصل مع عنتر يحيى الذي أبدى موافقة على مقترح تدريب «الخُضر».

ونوَّهت صحيفة «الخبر» بأن عنتر يحيى الذي يملك شهادة تدريب «يويفا إيه»، لا يملك أدنى تجربة تدريب في المستوى العالي، تؤهله لتحمل مسؤولية ثقيلة مثل الإشراف على المنتخب الجزائري الأول.

ومثلما هي الحال منذ الجمعة الماضي، لم يصدر أي تعليق عن الاتحاد الجزائري في الوقت الذي يتم فيه تداول أسماء لمدربين جزائريين محتملين لقيادة الجهاز الفني، كتأكيد على خيار المدرب المحلي.

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