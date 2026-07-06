مشاكسات ودعوات و«تعاويذ» مصرية لإبطال مفعول ميسي

بمجرد تداول أنباء عن تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام الرأس الأخضر - «كاب فيردي»-، تباينت مشاعر المصريين بين القلق على أحد أكثر لاعبي العالم شعبية، والأمل في تغيبه عن المشاركة أمام منتخب مصر في «موقعة أتلانتا» المرتقبة.

فرغم الشعبية الجارفة التي يحظى بها قائد منتخب الأرجنتين في مصر، ظل احتمال مواجهته مصدر قلق للجماهير المصرية، التي تستعد لأول ظهور لها في دور الـ16 من المونديال، وهو ما انعكس في موجةٍ من التعليقات الساخرة والدعوات الطريفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتأهب مصر، مساء الثلاثاء، لخوض واحدةٍ من أهم مبارياتها في تاريخ كأس العالم، عندما تواجه الأرجنتين في دور الـ16، بعدما نجح «الفراعنة» في بلوغ هذا الدور للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال، ليصبح الحلم الآن مواصلة كتابة التاريخ أمام حامل لقب النسخة الماضية بقيادة ليونيل ميسي.

ميسي تألق في بطولة كأس العالم الحالية (أ.ف.ب)

وانعكس الحماس الشعبي على تعليقات عدد من الفنانين، إذ كتب الفنان رامز جلال عبر حسابه على «فيسبوك»: «ولا يهمكوا ميسي ولا الأرجنتين.. ده إحنا أحفاد الفراعنة»، في رسالة حملت قدراً من الحماسة والثقة بقدرة المنتخب المصري على تحقيق مفاجأة تاريخية.

وتداول مستخدمون على نطاقٍ واسع تعليقاً ساخراً للفنان المصري صلاح عبد الله على منصة «إكس» دعا فيه إلى أن يرزق الله ميسي الشفاء «بعد بعد بكرة»، في إشارة طريفة إلى تمني غيابه عن مواجهة الثلاثاء أمام منتخب مصر.

عيب ياجمة..عيب تشمتوا في إصابة #ميسي لوفعلاً مصاب وإدعوله يرزقه المولى تمام الشفاء بعد بعد بُكره — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) July 5, 2026

كما أرفقت الفنانة وفاء عامر خبر إصابة ميسي بعبارة «بركاتك يا علياء يا قمرون»، وتعود الإشارة إلى صانعة المحتوى المصرية علياء قمرون، التي تصدر اسمها مواقع التواصل بعد تداول مقطع فيديو لها تبدو فيها كأنها «تحسد» ليونيل ميسي على لياقته في كأس العالم، قبل أن تتزامن إعادة تداول المقطع مع أنباء إصابة قائد المنتخب الأرجنتيني، ليربط كثير من المستخدمين بين الأمرين في حِس ساخر.

ولم تقتصر متابعة تطورات إصابة ميسي على الجماهير المصرية، بل شغلت أيضاً بطبيعة الحال وسائل الإعلام العالمية في ظل أهمية قائد منتخب «التانغو» وتأثيره في حظوظ فريقه خلال البطولة.

وكان ميسي قد تعرض لإصابةٍ خلال مباراة منتخب بلاده أمام الرأس الأخضر في دور الـ32، لكنه رفض مغادرة الملعب، وأصر على استكمال اللقاء بعد تلقيه العلاج من الجهاز الطبي.

النجم المصري محمد صلاح (د.ب.أ)

وسرعان ما بددت وسائل إعلام أرجنتينية المخاوف بشأن جاهزيته؛ إذ أفادت شبكة

«TyC Sports» بأن إصابته لا تدعو إلى القلق، وأن حالته مستقرة، وسيكون جاهزاً بصورة طبيعية لمواجهة منتخب مصر، بل من المتوقع أن يوجد في التشكيل الأساسي.

ويرى الناقد الرياضي المصري محمد البرمي لـ«الشرق الأوسط» أن ترقب المصريين لمواجهة ميسي «لا ينفصل عن الشعور التاريخي بوصول المنتخب إلى دور الـ16» موضحاً أن «أجمل ما في هذا الصعود أنه يضع مصر في مواجهة بطل العالم في نسخة 2022، وأمام أحد أفضل لاعبي التاريخ»، كما يقول لـ«الشرق الأوسط».

ويضيف أن «المباراة تحمل طابعاً خاصاً لكونها تجمع بين ليونيل ميسي، صاحب الشعبية العالمية، ومحمد صلاح، أفضل لاعب مصري وعربي وأفريقي، وأحد أبرز اللاعبين في التاريخ؛ لذلك فالفوز على الأرجنتين سيكتب لمنتخب مصر تاريخاً مضاعفاً؛ لأنه يعني بلوغ دور الثمانية، وهزيمة بطل العالم وميسي في الوقت نفسه»، مضيفاً أن «الخروج أمام منتخب بحجم الأرجنتين لن يكون سيئاً إذا حدث، مقارنةً بالخروج أمام فريق آخر».

لاعبو المنتخب المصري نالوا إشادات واسعة عقب الفوز على أستراليا (أ.ب)

وعن إصابة ميسي، يوضح الناقد الرياضي أنه «حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى غيابه»، مضيفاً أنه «يتمنى مشاركته؛ لأن احتكاك اللاعب المصري بأفضل لاعبي العالم يعود بالنفع على الكرة المصرية، ويرفع من مستوى اللاعبين» داعياً اللاعبين إلى الاستمتاع بالمباراة، مؤكداً أن الجماهير المصرية فخورةٌ بما حققه المنتخب من إنجازٍ تاريخي بالوصول إلى دور الـ16 للمرة الأولى.