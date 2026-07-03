ثنائية سويسرية تعصف بالأحلام الجزائرية

أنهت سويسرا مشوار الجزائر في كأس العالم لكرة القدم بعدما تغلبت عليها 2-صفر على ملعب بي سي بليس في فانكوفر ضمن منافسات دور 32 اليوم الجمعة ليواصل المنتخب الجزائري بذلك انتظار فوزه الأول في أدوار خروج المغلوب بالبطولة.

وتقدمت سويسرا بهدف مبكر سجله بريل إمبولو في الدقيقة العاشرة ثم أضاف دان ندوي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

الجزائر اكتفت بتكرار منجزها في مونديال 2014 بتجاوز دور المجموعات (رويترز)

وستخوض سويسرا، التي تشارك في النهائيات للمرة 13 وسبق لها الوصول لدور الثمانية ثلاث مرات آخرها عام 1954، دور الـ16 في كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي، وستلتقي الفائز في مباراة كولومبيا وغانا التي ستقام فجر غد السبت.

أما الجزائر، التي شاركت في النهائيات للمرة الخامسة، فقد اكتفت بتكرار أفضل إنجاز لها، وهو تجاوز دور المجموعات، الذي حققته في نسخة 2014، وودعت البطولة اليوم من الدور الثاني.