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ثنائية سويسرية تعصف بالأحلام الجزائرية

سويسرا عبرت الجزائر بثنائية نظيفة (أ.ب)
سويسرا عبرت الجزائر بثنائية نظيفة (أ.ب)
  • فانكوفر كندا : «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر كندا : «الشرق الأوسط»
TT

ثنائية سويسرية تعصف بالأحلام الجزائرية

سويسرا عبرت الجزائر بثنائية نظيفة (أ.ب)
سويسرا عبرت الجزائر بثنائية نظيفة (أ.ب)

أنهت سويسرا مشوار الجزائر في كأس العالم لكرة القدم بعدما تغلبت عليها 2-صفر على ملعب بي سي بليس في فانكوفر ضمن منافسات دور 32 اليوم الجمعة ليواصل المنتخب الجزائري بذلك انتظار فوزه الأول في أدوار خروج المغلوب بالبطولة.

وتقدمت سويسرا بهدف مبكر سجله بريل إمبولو في الدقيقة العاشرة ثم أضاف دان ندوي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

الجزائر اكتفت بتكرار منجزها في مونديال 2014 بتجاوز دور المجموعات (رويترز)

وستخوض سويسرا، التي تشارك في النهائيات للمرة 13 وسبق لها الوصول لدور الثمانية ثلاث مرات آخرها عام 1954، دور الـ16 في كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي، وستلتقي الفائز في مباراة كولومبيا وغانا التي ستقام فجر غد السبت.

أما الجزائر، التي شاركت في النهائيات للمرة الخامسة، فقد اكتفت بتكرار أفضل إنجاز لها، وهو تجاوز دور المجموعات، الذي حققته في نسخة 2014، وودعت البطولة اليوم من الدور الثاني.

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عاشور: سنقاتل لإسعاد جماهير مصر

إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر (أ.ب)
إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر (أ.ب)
  • ميامي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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  • ميامي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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عاشور: سنقاتل لإسعاد جماهير مصر

إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر (أ.ب)
إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر (أ.ب)

أكد إمام عاشور، لاعب وسط منتخب مصر، أنه سعيد وفخور بالدعم الجماهيري الذي يلقاه منتخب (الفراعنة) في كل مكان، خلال مشاركته ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

ويستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره الأسترالي، مساء الجمعة، في دور الـ32 للمونديال.

وقال عاشور في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش المران الأخير لمنتخب مصر، مساء الخميس بالتوقيت المحلي، إنه سعيد بالدعم الجماهيري الكبير للمنتخب في المونديال، والذي يعدّ أهم أسلحة المنتخب في البطولة، وأكبر دافع لتحقيق الفوز في كل مباراة.

وأضاف إمام أنه يكنّ كل الاحترام لمنتخب أستراليا القوي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن منتخب مصر يخوض اللقاء بهدف واحد؛ الفوز وانتزاع بطاقة دور الـ16.

وشدد إمام عاشور على أن لاعبي منتخب مصر شاهدوا مباريات أستراليا في البطولة، موضحاً أنهم يمتلكون لاعبين مميزين للغاية، ومشيراً إلى أن كل المنتخبات قوية وجميع المباريات صعبة، ولا يوجد منافس أقل صعوبة من الآخر، ومنتخب مصر جاهز للمباراة، وسيقاتل لإسعاد جماهيره.

وكان منتخب مصر تأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في كأس العالم، عقب وجوده في المركز الثاني بترتيب المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، حيث استهل مشواره بالتعادل 1 - 1 مع بلجيكا، قبل أن يحقق انتصاراً تاريخياً 3 - 1 على نيوزيلندا، ثم اختتم لقاءاته في الدور الأول بتعادل مثير 1 - 1 مع إيران.

يشار إلى أن الفائز من مباراة مصر وأستراليا سوف يلتقي في دور الـ16 مع الفائز من لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر (كاب فيردي).

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الرياضة رياضة عربية

منتخب مصر: «مشادة» إبراهيم حسن مع رجل الأمن «بسيطة» ولا تستدعي الجدل

جانب من تحضيرات مصر لمواجهة أستراليا (أ.ف.ب)
جانب من تحضيرات مصر لمواجهة أستراليا (أ.ف.ب)
  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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منتخب مصر: «مشادة» إبراهيم حسن مع رجل الأمن «بسيطة» ولا تستدعي الجدل

جانب من تحضيرات مصر لمواجهة أستراليا (أ.ف.ب)
جانب من تحضيرات مصر لمواجهة أستراليا (أ.ف.ب)

أكدت بعثة المنتخب المصري في الولايات المتحدة الأميركية عدم صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وقوع أزمة بين مدير المنتخب إبراهيم حسن وأفراد الأمن في الفندق الذي تقيم فيه البعثة.

وأوضح المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس، أن الواقعة بدأت عندما حاول إبراهيم حسن التدخل لحماية طفل مصري تعرّض للدفع من أحد أفراد الأمن أثناء محاولته التقاط صورة تذكارية مع لاعبي المنتخب.

وأضاف أن تدخل مدير المنتخب اقتصر على مشادة كلامية بسيطة مع فرد الأمن، قبل أن ينتهي الموقف فوراً دون أي تصعيد أو تبعات أخرى.

ويستعد المنتخب المصري، الذي تأهل وصيفاً لمجموعته خلف بلجيكا، لمواجهة أستراليا مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وكان المنتخب المصري قد أنهى دور المجموعات برصيد خمس نقاط، بعد فوزه على نيوزيلندا وتعادله أمام كل من بلجيكا وإيران.

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كيف أصبح الحكم المغربي جلال جيد صمام أمان في كأس العالم؟

الحكم المغربي جلال جيد (إكس)
الحكم المغربي جلال جيد (إكس)
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كيف أصبح الحكم المغربي جلال جيد صمام أمان في كأس العالم؟

الحكم المغربي جلال جيد (إكس)
الحكم المغربي جلال جيد (إكس)

لم تعد النهضة الكروية التي تشهدها المملكة المغربية مقتصرة على توهج اللاعبين وفنياتهم داخل المستطيل الأخضر، بل امتدت لتشمل قضاة الملاعب الذين باتوا يمثلون علامة جودة فارقة في المحافل الدولية الكبرى.

وفي المونديال الحالي لعام 2026، نجح سلك التحكيم المغربي في خطف الأضواء وفرض احترامه على أعتى المنتخبات العالمية، بفضل الكفاءة المهنيةوالشخصية القيادية الصارمة التي تميز بها الحكم الدولي جلال جيد وطاقمه المساعد، ليعيدوا إلى الأذهان العصر الذهبي للصافرة العربية والأفريقية في المونديال.

الحكم المغربي جلال جيد (أ.ف.ب)

وجاء هذا التألق ليتوج مساراً طويلاً من التطوير الهيكلي الذي قادته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لتثبت منظومة التحكيم الوطني أنها لا تقل كفاءة عن نظيرتها الأوروبية أو اللاتينية.

ولم تكن إدارة المباريات المعقدة في هذا المحفل العالمي مجرد تشريف، بل كانت تكليفاً أثبت فيه الحكم المغربي قدرته على ضبط الإيقاع، والتعامل مع الضغوطات الجماهيرية والإعلامية الحارقة بكثير من الهدوء والرصانة التكتيكية، ما جعله محط إشادة واسعة من قبل أعلى الهيئات الكروية في الاتحاد الدولي.

ثلاثية تاريخية تعيد رسم خريطة الأرقام القياسية

بصم الحكم المغربي جلال جيد على حضور استثنائي في هذه النسخة المونديالية بعدما أسندت إليه لجنة التحكيم بالـ«فيفا» إدارة 3 مواجهات كبرى، مكنته من دخول السجل الذهبي ومعادلة الرقم القياسي التاريخي لأسطورة التحكيم الراحل سعيد بلقولة كأكثر حكم ساحة مغربي قيادة للمباريات في نسخة واحدة، واستهل جيد مسيرته المونديالية بإدارة مواجهة ألمانيا وكوراساو التي تميزت بغزارة تكتيكية وأهداف بلغت ثمانية، أظهر خلالها مرونة عالية في مجاراة السرعة الفائقة لخطوط اللعب.

الحكم المغربي جلال جيد (أ.ف.ب)

وتأكدت الثقة الدولية بمنحه مواجهة ثانية بارزة جمعت البرتغال بأوزبكستان وانتهت بخماسية نظيفة لأصدقاء كريستيانو رونالدو.

الحكم المغربي جلال جيد (أ.ف.ب)

ومع دخول البطولة منعطف الأدوار الإقصائية الحارقة، بلغ التألق المغربي ذروته باختيار جلال جيد لقيادة قمة دور الاثنين والثلاثين بين ألمانيا وباراغواي في بوسطن، ليكون الحكم الأفريقي الوحيد الذي نال شرف قيادة مباراة كحكم ساحة في هذا الدور المعقد، وامتدت المواجهة الطاحنة على مدار مائة وعشرين دقيقة من الصراع البدني والتكتيكي الرفيع، قبل أن تحسمها ركلات الترجيح لصالح باراغواي، وسط إشادة دولية بقدرة الطاقم المغربي المتكامل على قيادة اللقاء برؤية موحدة وتنسيق مثالي قلل من هامش الخطأ البشري.

الحكم المغربي جلال جيد (أ.ف.ب)

صرامة في بوسطن... عندما أنصفت الـ«فيفا» شجاعة الصافرة المغربية

شهد الشوط الإضافي الأول من موقعة ألمانيا وباراغواي الاختبار الحقيقي لشجاعة وثبات الشخصية التحكيمية المغربية، وتحديداً عند الدقيقة الثالثة بعد المائة، حين نجح المدافع الألماني جوناثان تاه في هزّ الشباك.

ورغم الفرحة الألمانية العارمة، أظهر جلال جيد حزماً لافتاً بالتريث والعودة لمراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو المساعد (VAR)، ليقرر بكل شجاعة إلغاء الهدف لوجود خطأ وتعمُّد حجب للرؤية وإعاقة ضد حارس مرمى باراغواي، وهو القرار الذي فجّر احتجاجات ألمانية عنيفة داخل الملعب وخارجه.

الحكم المغربي جلال جيد (أ.ف.ب)

هذا اللغط الإعلامي لم يدم طويلاً، إذ سارع الإيطالي المخضرم بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإصدار بيان قاطع عبر الموقع الرسمي للـ«فيفا» ينهي به الجدل ويدعم القرار المغربي بالكامل.

ووصف كولينا قرار جلال جيد بالصحيح والمثالي بنسبة 100 في المائة، مؤكداً أن اللقطة جسدت تماماً الصرامة المطلوبة لحماية حراس المرمى من تكتيكات التشويش البدني، ليمنح الصافرة المغربية صك الاعتراف الدولي والتميز في ليلة مونديالية ستبقى خالدة في أذهان عشاق كرة القدم.

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