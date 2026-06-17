علي علوان يكتب التاريخ بأول أهداف الأردن الموندياليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5285119-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
علي علوان يكتب التاريخ بأول أهداف الأردن المونديالية
أطلق علي علوان قذيفة لا تُرد سكنت شباك النمسا بوصفه أول أهداف الأردن ببطولة كأس العالم (أ.ف.ب)
نيويورك :«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك :«الشرق الأوسط»
TT
علي علوان يكتب التاريخ بأول أهداف الأردن المونديالية
أطلق علي علوان قذيفة لا تُرد سكنت شباك النمسا بوصفه أول أهداف الأردن ببطولة كأس العالم (أ.ف.ب)
كتب علي علوان اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم الأردنية، بعدما أحرز أول أهداف منتخب «النشامى» في بطولة كأس العالم.
وأحرز علوان هدفاً للمنتخب الأردني في شباك نظيره النمساوي، في الدقيقة 50 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في الجولة الأولى بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وسدد علوان قذيفة رائعة من على يسار منطقة الجزاء، واضعاً الكرة في باطن القائم الأيسر قبل أن تسكن شباك ألكسندر شلاجر، حارس مرمى منتخب النمسا.
ويشارك منتخب الأردن في كأس العالم للمرة الأولى، حيث بات عاشر منتخب عربي يشارك في المونديال منذ انطلاق نسخته الأولى عام 1930 بأوروغواي.
يُشار إلى أن المجموعة العاشرة تضم أيضاً منتخبي الأرجنتين (حامل اللقب) والجزائر، حيث انتهت مباراتهما التي أُقيمت في الجولة الأولى أيضاً بفوز منتخب «راقصو التانغو» بثلاثية نظيفة أحرزها النجم الأسطوري ليونيل ميسي.
ماركو أرناوتوفيتش لاعب النمسا وضع بصمته في شباك الأردن (أ.ف.ب)
نيويورك :«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك :«الشرق الأوسط»
TT
بداية صعبة لـ«النشامى»... النمسا تنتصر بثلاثية
ماركو أرناوتوفيتش لاعب النمسا وضع بصمته في شباك الأردن (أ.ف.ب)
افتتح منتخب الأردن مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بخسارة موجعة (1-3) أمام منتخب النمسا، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وكان المنتخب الأردني نداً لنظيره النمساوي في كثير من فترات المباراة، لكن نقص خبرة لاعبيه في مثل هذه المواعيد الكبرى، وارتكابهم هفوات ساذجة، حال دون تحقيقه نتيجة إيجابية في اللقاء.
وبادر منتخب النمسا بالتسجيل عن طريق رومانو شميدت في الدقيقة 20، قبل أن يحرز علي علوان هدف التعادل للمنتخب الأردني في الدقيقة 50، مسجلاً أول هدف لمنتخب «النشامى» في ظهوره الأول بالمونديال.
وجاء الهدف الثاني للنمسا، التي تشارك للمرة الثامنة في المونديال والأولى منذ 28 عاماً، عبر «النيران الصديقة»، بعدما سجل يزن العرب الهدف الثاني للمنتخب الأوروبي في الدقيقة 76 بالخطأ في مرمى فريقه، فيما أحرز ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.
بتلك النتيجة، حصل منتخب النمسا على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف منتخب الأرجنتين «المتصدر»، المتساوي معه في الرصيد ذاته، عقب فوزه (3-صفر) على الجزائر في الجولة نفسها.
في المقابل، بقي المنتخب الأردني بلا رصيد من النقاط. ويلتقي الأردن مع نظيره الجزائري في مواجهة عربية خالصة بالجولة الثانية للمجموعة التي تشهد مواجهة أخرى بين النمسا والأرجنتين.
رينارد قال إن اللاعبين عليهم إبقاء رؤوسهم مرفوعة (أ.ب)
مونتيري :«الشرق الأوسط»
TT
مونتيري :«الشرق الأوسط»
TT
رينارد: متحمس لبدء المشوار... وتونس تمتلك أمل التأهل
رينارد قال إن اللاعبين عليهم إبقاء رؤوسهم مرفوعة (أ.ب)
قال الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب تونس الجديد، الأربعاء، إنه «متحمس» لقيادة الفريق في كأس العالم لكرة القدم 2026، وإنه لم يتردد لحظة واحدة في قبول عرض الاتحاد التونسي للعبة لتولي المهمة رغم صعوبتها بعد البداية المخيبة للفريق في البطولة.
وتولى رينارد المسؤولية بعد إقالة صبري لاموشي من تدريب الفريق، عقب البداية الكارثية لتونس في المجموعة السادسة، بخسارتها (5-1) أمام السويد في مونتيري.
وكان لاموشي أول مدرب يُقال من منصبه في النسخة الحالية من البطولة، وقال في مؤتمر صحافي قبل إقالته، إن «أخطاء كثيرة جداً» أدت إلى الخسارة «المؤلمة» يوم الأحد.
وقال رينارد للصحافيين بعد وصوله إلى مونتيري لقيادة أول حصة تدريبية لتونس: «المهمة ليست سهلة، لكنه تحدٍّ محفّز. لدينا حظوظ في التأهل إلى الدور المقبل مع تبقي مباراتين في دور المجموعات».
وأضاف: «الأمل يبقى قائماً ما دامت هناك فرصة».
وعبّر رينارد عن تعاطفه مع لاموشي (54 عاماً)، الذي قال إنه يعرفه شخصياً، مضيفاً أنه دفع ثمن الأداء السيئ لتونس أمام السويد.
وأكمل: «كما نقول، لا يمكن طرد الفريق بأكمله، لذا فإن من يتحمّل المسؤولية هو المدرب».
وقال رينارد (57 عاماً) إنه التقى لفترة وجيزة مع لاعبي تونس، عقب وصوله على متن رحلة جوية قادمة من باريس. وأضاف أن الأجواء كانت «جيدة جداً».
وتابع: «أخبرتهم فقط أن عليهم إبقاء رؤوسهم مرفوعة والمضي قدماً. وأنهم هنا لتمثيل بلدهم تونس، وهو شرف وواجب. وأن علينا تقديم أداء أفضل بكثير بعد نتيجة المباراة الأولى».
وأضاف أن المطلوب حالياً هو أن يسير الجميع في الاتجاه نفسه، وأن يستعيد المنتخب روح التضامن والوحدة التي افتقر إليها في المباراة الأولى.
وأشار المدرب الفرنسي إلى أن الوقت لا يسمح بإهدار المزيد من الفرص، مؤكداً أن على اللاعبين والجهاز الفني العمل بمثابة فريق واحد من أجل إنعاش آمال تونس في بلوغ الدور التالي.
وشدد رينارد على ضرورة إعادة الثقة والروح الجماعية إلى الفريق قبل المواجهة المقبلة أمام اليابان.
وستخوض تونس مباراتها التالية في المجموعة السادسة يوم الأحد ضد اليابان، التي تعادلت (2-2) مع هولندا في مباراتها الافتتاحية. وقال رينارد، الذي واجه اليابان كثيراً مدرباً، إنه يعدها أفضل منتخب في آسيا، مشيداً بروح التعاون التي يتحلى بها الفريق وقدرته على اللعب معاً بانسجام تام.
وأضاف: «أعرف جيداً جودة هذا الفريق، لكن في الوقت الحالي علينا التركيز على أنفسنا. لا يزال أمامنا بضعة أيام لنستعد لمواجهة اليابان».
«حلم أصبح حقيقة»... جماهير الأردن تحتفل بأول ظهور موندياليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5285107-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A
جماهير الأردن تُظهر دعمها قبل مباراة المجموعة العاشرة أمام النمسا (أ.ف.ب)
سان خوسيه:«الشرق الأوسط»
TT
سان خوسيه:«الشرق الأوسط»
TT
«حلم أصبح حقيقة»... جماهير الأردن تحتفل بأول ظهور مونديالي
جماهير الأردن تُظهر دعمها قبل مباراة المجموعة العاشرة أمام النمسا (أ.ف.ب)
في ختام رحلة برية امتدت لمسافة 500 ميل من سان دييغو إلى سان خوسيه، احتفل مئات من مشجعي الأردن بظهور هذه الدولة لأول مرة في كأس العالم في المباراة التي ستخوضها ضد النمسا، يوم الأربعاء؛ حيث غنوا وهتفوا وأشادوا بعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني خارج ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو.
وتوقفت قافلة من السيارات المزينة بأعلام الأردن الحمراء في لوس أنجليس، لأخذ قسط من الراحة، ثم واصلت مسيرتها بقوة نحو المحطة الأخيرة في سان فرانسيسكو؛ حيث تجمع أفراد الجالية الأردنية في منطقة خليج سان فرانسيسكو لاستقبالهم.
وقال راشد كناوي، الطالب في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو يرتدي «الشماغ» التقليدي الأحمر والأبيض، وهو الكوفية الوطنية الأردنية، إنه ذرف الدموع عندما تأهل المنتخب قبل عام إلى نهائيات أميركا الشمالية.
وقال لـ«رويترز»: «سأكون صريحاً معكم. انفطر قلبي عندما خسرنا أمام أوروغواي في مباراة الملحق المؤهلة لنسخة 2014»، مشيراً إلى الخسارة (5 - صفر)، أمام المنتخب القادم من أميركا الجنوبية في أواخر عام 2013.
وأضاف: «إنه لأمر مميز للغاية. الجميع هنا يمثلون بلدهم بأفضل طريقة ممكنة. كما ترون، الجميع يرتدون الشماغ. وهذا الشماغ الذي أرتديه حاليا هو شماغ بدوي. أنا سعيد جداً لوجودي هنا».
ولم يتجاوز أفراد الجالية الأردنية في الولايات المتحدة نحو 120 ألف نسمة في تعداد عام 2020، لكنهم كانوا حاضرين بقوة خارج الملعب الرئيسي لفريق سان فرانسيسكو 49 المنافس في دوري كرة القدم الأميركية.
* «حلم أصبح حقيقة»
سافر حسين عيد وابنه مودي البالغ من العمر 13 عاماً من شيكاغو لحضور المباراة.
وقال عيد (45 عاماً) لـ«رويترز»: «إنه حلم أصبح حقيقة، ونحن فخورون جداً بذلك. انتظرنا هذه اللحظة طويلاً. تحقق ذلك رسمياً الآن، ونحن ندعم فريقنا من الألف إلى الياء مهما حدث. نجح الأردن. وأخيراً، أصبح 11 مليون أردني سعداء. وهم يستحقون أن يأتي الناس من جميع أنحاء العالم من أجلهم».
وتحت قيادة المدرب المغربي جمال سلامي، أصبح الأردن قوة على صعيد كرة القدم العربية في السنوات الأخيرة؛ حيث وصل إلى نهائي كأس آسيا 2023 ونهائي كأس العرب 2025.
لكن في مجموعة صعبة تضم أيضاً حاملة اللقب، الأرجنتين، والجزائر، سيحتاج الأردن إلى معجزة، ولو صغيرة، للوصول إلى مراحل خروج المغلوب.
وسواء فاز الفريق أو خسر، قال المشجعون إنهم سيدعمونه بنفس الحماس. وكانت منى نفاع، التي تعمل في قطاع السياحة بالأردن، سعيدة للغاية لوجودها هناك لتشهد هذا الحدث التاريخي.
وقالت: «الأردن بلد صغير، لكنه قوي، لذا فإن هذا الأمر يمثل إنجازاً كبيراً لبلدنا»