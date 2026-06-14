حسام حسن للاعبي مصر قبل مواجهة بلجيكا: أنتم لاعبون كبار

خاض منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريبه الأخير بملعب جامعة غونزاغا بسبوكين الأميركية، قبل التوجه إلى مدينة سياتل، استعداداً لخوض المران الأخير، الأحد، قبل مواجهة بلجيكا في الجولة الأولى لبطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري تدريبه الأخير، بملعب هاسكي بولبارك.

وبدأ مران منتخبنا المصري، السبت، بكلمات تحفيزية من حسام حسن للاعبين، وأهمية ضربة البداية أمام منتخب بلجيكا، مشدداً على أن المنتخب يضم لاعبين كباراً وأصحاب خبرة، خاضوا أكثر من ودية قوية، خلال المعسكرات الأخيرة، مثل إسبانيا وروسيا والسعودية والبرازيل.

وحضر مران منتخب مصر هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد.