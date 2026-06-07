تمديد عقد بيتكوفيتش على رأس منتخب الجزائر حتى 2028

مُدّد عقد المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يتولى قيادة المنتخب الجزائري منذ عام 2024، ليواصل مهامه حتى يوليو (تموز) 2028، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات «كأس العالم 2026»، وفق ما أعلن «الاتحاد الجزائري لكرة القدم».

وجاء في بيان، نشره «الاتحاد» على موقعه الرسمي، أن بيتكوفيتش، الذي عُيّن على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني في 29 فبراير (شباط) 2024، «حقق نتائج لافتة منذ توليه المهمة».

وأكد «الاتحاد» أن «استمرار الاستقرار الفني على رأس المنتخب الوطني يعكس الطموح والرغبة في تحقيق نتائج إيجابية خلال الاستحقاقات الدولية المقبلة».

وكان بيتكوفيتش (62 عاماً) قد خلف المدرب جمال بلماضي عقب نهائيات «كأس الأمم الأفريقية 2023»، التي شهدت خروج المنتخب الجزائري من الدور الأول.

وأصبح المدرب السويسري من أصول بوسنية متاحاً منذ إقالته من تدريب نادي بوردو الفرنسي في فبراير 2022، بعد بداية موسم صعبة انتهت لاحقاً بهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وقبل ذلك، أشرف بيتكوفيتش على تدريب منتخب سويسرا بين عامي 2014 و2021، كما توج بلقب كأس إيطاليا مع لاتسيو في عام 2013.

ومنذ توليه تدريب «محاربي الصحراء»، قاد بيتكوفيتش المنتخب في سلسلة من النتائج الإيجابية، حيث حقق 21 انتصاراً، مقابل 4 تعادلات، و3 هزائم فقط، وفقاً لبيان «الاتحاد الجزائري».

وسيخوض المنتخب الجزائري منافسات «كأس العالم 2026» في أميركا الشمالية، خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز)، ضمن المجموعة العاشرة، إلى جانب منتخبات الأرجنتين حاملة اللقب والأردن والنمسا.