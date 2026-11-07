لإعطاء الأولوية لصحته... بورزينغيس لاعب وريورز يبتعد عن كرة السلة

قال كريستابس بورزينغيس لاعب ارتكاز غولدن ستيت وريورز، الجمعة، إنه سيبتعد عن كرة السلة لإعطاء الأولوية لصحته.

وقال وريورز سابقاً إن اللاعب اللاتفي (31 عاماً) سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة؛ بسبب مشكلة صحية لم يتم الكشف عنها، قبل أن يعلن في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنه لن يكون مع الفريق في «المستقبل القريب».

واكتشف بورزينغيس، الذي أسهم في فوز بوسطن سيلتيكس بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عام 2024، العام الماضي إصابته بمشكلة تزيد معدل ضربات القلب بشكل مفرط عند الوقوف.

وفي بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة قال بورزينغيس إن جسده لم يستجب بالطريقة التي كان يتوقعها هذا الموسم.

وقال: «أنا بخير، لكنني أعرف ما يتطلبه الأمر، ولست في الوضع الذي أريده لأقدم الأداء الذي أتوقعه من نفسي. في هذه المرحلة اتخذت قراراً بإعطاء الأولوية لصحتي والابتعاد عن اللعبة التي أحبها».

وغاب بورزينغيس، الذي انضم إلى غولدن ستيت في صفقة تبادلية في فبراير (شباط) الماضي، عن الفريق خلال معسكر التدريب وبداية الموسم التحضيري، ولم يشارك في أي مباراة هذا الموسم.

ومدد اللاعب، الذي يبلغ طوله 7 أقدام و2 بوصة (2.19 متر)، هذا الصيف عقده مع وريورز لمدة عامين بقيمة 40 مليون دولار. وأفادت شبكة «إي إس بي إن» بأن غولدن ستيت توقف عن دفع مستحقات بورزينغيس طوال فترة غيابه عن الفريق.

وقال اللاعب اللاتفي إنه سيعمل مع الفريق على «إيجاد حل منطقي».

ولعب بورزينغيس ثلاثة مواسم مع نيويورك نيكس قبل أن يلعب لفرق دالاس مافريكس وواشنطن ويزاردز وسيلتيكس وأتلانتا هوكس ثم وريورز.

وسجل الموسم الماضي 16.7 نقطة في المتوسط واستحوذ على 5.2 كرة مرتدة و2.5 تمريرة حاسمة في المتوسط لكل مباراة.