«إن بي إيه»: دونتشيتش يسجل 53 نقطة... وكافالييرز يحبط عودة ليبرون

سجَّل لوكا دونتشيتش 53 نقطة ليقود لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على ضيفه بورتلاند ترايل بليزرز 124-118 في كأس الرابطة الأميركية لمحترفي كرة السلة (إن بي ايه) الجمعة، فيما انتهت عودة ليبرون جيمس الأخيرة إلى كليفلاند بالخسارة.

وساعدت المباراة الرائعة الجديدة لدونتشيتش فريق ليكرز على تجاوز بداية بطيئة وجد نفسه خلالها متأخراً بفارق وصل إلى 16 نقطة في الربع الثاني.

واختتم السلوفيني الشوط الأول بتسديدة مذهلة من وراء قوس منطقة فريقه، مقلصاً الفارق إلى سبع نقاط، وممهداً الطريق لانتفاضة فريقه في الشوط الثاني.

وكان ترايل بليزرز قد قلَّص الفارق إلى أربع نقاط في الدقيقة الأخيرة عندما سجَّل دونتشيتش رمية ساقطة (فلوتر)، قبل أن يتمسَّك ليكرز بتقدمه ويحقق فوزه الرابع توالياً.

وسجل دونتشيتش 40 نقطة أو أكثر في ست من آخر سبع مباريات خاضها، لينضم إلى إلجين بايلور وكوبي براينت وجورج ميكان كأربعة لاعبين فقط في تاريخ ليكرز يسجلون 40 نقطة أو أكثر في أربع مباريات متتالية ضمن الموسم المنتظم.

وقال دونتشيتش، الذي أضاف أيضاً خمس متابعات وخمس تمريرات حاسمة: «أستمتع كثيراً. من الواضح أن لعب كرة السلة ممتعة جداً بالنسبة إليّ. ويصبح الأمر أكثر متعة عندما تلعب بهذه الطريقة وتفوز بالمباريات».

وكانت هذه المباراة الحادية عشرة في مسيرة دونتشيتش التي يسجل فيها 50 نقطة أو أكثر، والرابعة له بقميص ليكرز، ليتجاوز ليبرون جيمس ويعادل رقم ميكان في المركز الرابع على لائحة أكثر لاعبي الفريق تسجيلاً لمباريات من هذا النوع.

عودة ليبرون جيمس لبورتلاند لم تكن موفقة (أ.ف.ب)

أما جيمس، الذي غادر ليكرز إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في يونيو (حزيران)، فخاض أول مباراة له في كليفلاند بقميص فريقه الجديد، لكن كافالييرز أفسد عودته بفوز 119-95 أنهى سلسلة من خمسة انتصارات متتالية لفيلادلفيا.

وجرى استقبال جيمس، الذي توقَّع كثيرون أن يختار خوض فترة ثالثة مع كليفلاند قبل أن يقرر الانتقال إلى فيلادلفيا، بتصفيق حار تخللته بعض صافرات الاستهجان عند تقديمه للجمهور.

كما نال النجم المتوَّج بلقب الدوري أربع مرات، الذي يخوض موسمه الرابع والعشرين في الدوري عن عمر 41 عاماً، تصفيقاً جديداً عند خروجه من المباراة في أواخر الربع الأخير.

لكن ما بين اللحظتين، كانت الأمسية صعبة على جيمس وزملائه.

وأنهى أفضل هدَّاف في تاريخ الدوري المباراة بثماني نقاط فقط، بعد أن سجَّل ثلاث رميات من أصل 12 محاولة، مع سبع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة وست خسارات للكرة.

كما أخفق نجم الارتكاز جويل إمبيد في تسجيل أي محاولة من محاولاته التسع من اللعب المفتوح، مكتفياً بست نقاط من ست رميات حرة.

وقاد جايلن براون، الوافد الجديد الآخر خلال فترة ما بين الموسمين، فريق سيكسرز بتسجيله 20 نقطة، لكن كافالييرز فرض سيطرته مبكراً، ونجح في صد كل محاولات فيلادلفيا للعودة.

وسجل دونوفان ميتشل 10 من نقاطه الـ23 في الربع الأول، وأضاف إيفان موبلي 22 نقطة، فيما تفوق كليفلاند على فيلادلفيا في المتابعات 56-42 رغم غياب لاعب الارتكاز جاريت ألن بسبب الإصابة.

وقال جيمس: «لم أشعر بأنني كنتُ في إيقاع جيد هجومياً. لم نبدُ جيدين هجومياً. كانت لدينا بعض الفترات الجيدة، ونجحنا في تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط في الربع الثالث. لكنني ارتكبت عدداً كبيراً جداً من الأخطاء في التمرير».

وأُقيمت مباريات الجمعة ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الدوري (إن بي إيه كاب)، التي تتواصل طوال شهر نوفمبر (تشرين الثاني).

وتُقام مباريات ربع النهائي من البطولة التي تُنظّم داخل الموسم يومي 4 و5 ديسمبر (كانون الأول)، تليها مباراتا نصف النهائي يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول)، على أن تُقام المباراة النهائية في 11 ديسمبر (كانون الأول).

وأمطر بوسطن سلتيكس سلة مضيفه شارلوت هورنتس بـ24 رمية ثلاثية من أصل 44 محاولة، في طريقه إلى فوز كاسح بنتيجة 119-80.

وسجل جايسون تايتوم خمس رميات ثلاثية في طريقه إلى إحراز 34 نقطة، الأعلى في المباراة، لصالح بوسطن الذي تقدم بفارق وصل إلى 46 نقطة خلال المباراة التي سيطر عليها من البداية حتى النهاية.

نجم سان أنتونيو سبيرز الفرنسي فيكتور ويمبانياما قاد فريقه للفوز على ساكرامنتو كينغز (رويترز)

وقاد نجم سان أنتونيو سبيرز العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما فريقه إلى الفوز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 124-109، بعدما سجَّل 30 نقطة و14 متابعة، وذلك بعد أيام من تألقه اللافت بتسجيل 52 نقطة و24 متابعة في الفوز على دالاس.

وواصل أوكلاهوما سيتي ثاندر هيمنته على ممفيس غريزليز بفوزه عليه 128-97 في ممفيس.

وسجل أجاي ميتشل أفضل رقم في مسيرته بإحرازه 35 نقطة، وأضاف الكندي شاي غلجيوس ألكسندر، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري في الموسمين الماضيين، 28 نقطة لثاندر الذي حقق فوزه الثالث عشر تواليا على غريزليز في مباريات الموسم المنتظم، رغم غياب لاعبيه الأساسيين المصابين جايلن وليامس وكايسون والاس وتشيت هولمغرين.

ولم يكن لغياب هؤلاء أي تأثير؛ إذ تقدم ثاندر 71-49 مع نهاية الشوط الأول.