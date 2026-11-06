دانكس يترقب «التوقف الدولي» بعد أسبوعين مميزين في قيادة بايرن

قال المدرب المساعد لبايرن ميونيخ، آرون دانكس، يوم الجمعة، إنه يتطلع إلى فترة التوقف الدولي الأسبوع المقبل، بعدما تولى قيادة الفريق مؤقتاً خلال الأسبوعين الماضيين في ظل غياب المدرب فينسنت كومباني بسبب المرض.

وتعرض كومباني لوعكة صحية شديدة خلال حصة تدريبية يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول)، ونُقل على الفور إلى مستشفى، ويواصل التعافي في منزله منذ ذلك الحين.

وخلال فترة إشرافه على الفريق، قاد دانكس بايرن إلى ثلاثة انتصارات وتعادل في أربع مباريات، من بينها الفوز 2-صفر على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، إلى جانب اكتساح ماغدبورغ 6-1 في كأس ألمانيا.

وقال دانكس في مؤتمر صحافي: «أنا بطبيعتي شخص يسعى دائماً إلى التعلم، لذلك مثّلت هذه التجربة تحدياً مهماً بالنسبة لي، لكن الظروف التي جاءت فيها لم تكن بالطبع مما كنت أتمناه أو أرجوه».

وأضاف: «لا أستطيع القول إنني سعيد بالحصول على هذه الفرصة بهذه الطريقة، لكنني تعاملت معها بكل إيجابية وحاولت الاستفادة منها، وتعلمت الكثير خلالها».

ورغم عدم تحديد موعد لعودة كومباني إلى عمله، فإن فترة التوقف الدولي التي ستعقب مباريات هذا الأسبوع ستمنح كلاً من المدرب البلجيكي ودانكس فرصة لالتقاط الأنفاس والحصول على بعض الراحة.

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول الدوري الألماني متفوقاً على بروسيا دورتموند بفارق الأهداف، ويحل ضيفاً على ماينز السبت.

وقال دانكس: «أتطلع إلى الراحة وإلى فترة التوقف، خصوصاً أنها ستمنحني فرصة للعودة إلى المنزل ورؤية عائلتي. وآمل أن يكون ذلك بعد تحقيق الفوز، حتى أتمكن من قضاء بعض الوقت الممتع مع الأسرة».

وأكد أن الفريق يواصل جني ثمار العمل الذي أُنجز على مدار العامين ونصف العام الماضي تحت قيادة كومباني، مشيراً إلى أن الجهاز الفني حافظ على النهج نفسه خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: «كان تركيزنا منصباً على التمسك بالطريقة التي نعمل بها يومياً. لم يكن الأمر سهلاً، لكننا حاولنا إدارة المرحلة من منظور فينس ومن خلال أسلوبه القيادي، وهذا ساعدنا على الحفاظ على الاستقرار».