كلوب يستدعي المغربي الأصل وائل مُحيا لمواجهتي صربيا وهولندا

استدعى مدرب منتخب ألمانيا، يورغن كلوب، لاعبَ وسط بوروسيا مونشنغلادباخ، المغربيَّ الأصل وائل مُحيا إلى تشكيلة من 24 لاعباً لخوض مواجهتي صربيا وهولندا في «دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم».

وبعدما ضم 44 لاعباً إلى أول تشكيلة له مع ألمانيا؛ أملاً في تكوين فكرة أوضح عن المواهب المتاحة أمامه، اضطر كلوب إلى استبعاد عدد من الدوليين البارزين والمواهب الشابة.

ولم يكن محيا (17 عاماً) ضمن قائمة كلوب السابقة، لكن لاعبَ الوسط صاحبَ النزعة الهجومية بدأ الموسم بشكل قوي مع مونشنغلادباخ.

وقال كلوب إنه معجب بموهبة محيا وثقته بنفسه، مضيفاً: «أردت أن أرى كيف يتصرّف داخل الملعب وخارجه، وأن ألقي نظرة أقرب عليه مباشرة خلال التدريبات».

وكان نيك فولتماده وكريم أدييمي ونديم أميري ودافيد راوم من بين المستبعَدين من التشكيلة، فيما لا يزال جمال موسيالا وسيرغ غنابري بعيدَين بسبب إصابات طويلة الأمد.

وائل مُحيا (أ.ف.ب)

وقال كلوب: «بعد استدعاء قائمة من 44 لاعباً في سبتمبر (أيلول) الماضي، كان من الصعب اتخاذ هذه الخيارات، رغم أن ذلك من الناحية الإيجابية يعدّ خبراً جيداً؛ لأن عدداً أكبر من اللاعبين كانوا يستحقون الانضمام».

وأضاف: «كلما توفرت لديك جودة أكبر، أصبح اتخاذ القرارات المطلوبة أصعب، ولكن بشكل إيجابي».

وكان المدرب السابق لليفربول الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني، قد عُيّن مدرباً لألمانيا خلال الصيف بعد الخروج المبكر، ولثالث مرة توالياً، لبطل العالم 4 مرات من كأس العالم.

وودعت ألمانيا منافسات «كأس العالم 2026» من دور الـ32 أمام باراغواي، بعدما خرجت من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022.

وعُيّن كلوب إلى ما بعد «كأس العالم 2030»، وقد تحدث عن ضرورة اختيار فريق أصغر سناً مع التركيز على التطوير طويل الأمد؛ لكنه لم يتمكن من تجاهل المستوى اللافت للمهاجم نيكلاس فولكروغ صاحب الـ33 عاماًَ.

ومنذ عودته إلى فيردر بريمن في الصيف بعد فترة إعارة لموسم واحد غير مثمرة مع وست هام الإنجليزي، سجل فولكروغ 12 هدفاً في 10 مباريات ضمن جميع المسابقات.

وقال كلوب: «لقد خاض عدداً لا بأس به من المباريات، وكان مستواه ممتازاً. سجل جميع أنواع الأهداف، وكان له تأثير مذهل على فيردر بريمن، ليس فقط من خلال أهدافه؛ بل أيضاً عبر الطريقة التي لعب بها».

وأضاف: «كان من السهل جداً اتخاذ قرار استدعائه، وكان من دواعي سروري إبلاغه بأنه ضمن التشكيلة».

وتواجه ألمانيا صربيا في بلغراد يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل أن تستضيف غريمتها التقليدية هولندا في برلين بعد 3 أيام.

وهنا التشكيلة:

حراس المرمى: ألكسندر نوبل (بشيكتاش التركي)، ومارك آندريه تير شتيغن (آياكس الهولندي)، ويوناس أوربيغ (بايرن ميونيخ).

المدافعون: فالديمار أنتون (بوروسيا دورتموند)، وناثانيال براون (بايرن ميونيخ)، وفين يلتش (شتوتغارت)، وماكسيميليان ميتلشتات (شتوتغارت)، ونيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، وجوناثان تاه (بايرن ميونيخ)، ومالك تياو (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي)، وفيليب ترو (فرايبورغ).

لاعبو الوسط: توم بيشوف (بايرن ميونيخ)، وسعيد الملا (كولن)، وبرايان غرودا (لايبزيغ)، ولينارت كارل (بايرن ميونيخ)، ويوزوا كيميش (بايرن ميونيخ)، ووائل محيا (بوروسيا مونشنغلادباخ)، وفيليكس نميتشا (بوروسيا دورتموند)، وألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ)، وديري شيرهانت (فرايبورغ)، وفلوريان فيرتس (ليفربول الإنجليزي).

المهاجمون: يونس بن طالب (آينتراخت فرنكفورت)، ونيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن)، وكاي هافيرتس (آرسنال الإنجليزي).