رغم الفوز على سلافيا براغ... أرتيتا يؤكد حاجة آرسنال إلى التطور

أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، عن سعادته بالفوز على مضيفه سلافيا براغ التشيكي 2-1، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، لكنه شدد على ضرورة التعلم من الأخطاء التي كادت تكلف فريقه فقدان الانتصار في الدقائق الأخيرة.

ومنح نوني مادويكي وفيكتور جيوكيريس التقدم لآرسنال بهدفين في الشوط الأول، لكن الفريق الإنجليزي تراجع أداؤه في الشوط الثاني، وسمح لمنافسه بصناعة العديد من الفرص، قبل أن يقلص فيكتور نوفاك الفارق في الدقيقة الأخيرة، لتشهد الدقائق الأخيرة ضغطاً مكثفاً من أصحاب الأرض.

ونقل الموقع الرسمي لليفربول عن أرتيتا قوله: «أنا سعيد للغاية بالنتيجة، فمن الصعب دائماً تحقيق الفوز خارج الأرض في دوري أبطال أوروبا. خضنا أربع مباريات في المسابقة، ثلاث منها خارج ملعبنا، ولذلك كانت المهمة صعبة للغاية».

وأضاف أن آرسنال قدم شوطاً أول مميزاً من حيث المستوى الفني والإيقاع، وكان بإمكانه تسجيل ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة أهداف، لكنه لم ينجح في توسيع الفارق، محذراً لاعبيه بين الشوطين من قدرة سلافيا براغ على استغلال أي فرصة لقلب مجريات اللعب.

وأوضح: «تراجع مستوانا في الشوط الثاني، وارتكبنا أخطاء ولم نلتزم بالتنظيم أو بالتعليمات الفنية. عندما تفعل ذلك، تمنح المنافس الأمل، وقد عانينا أكثر مما توقعنا، وهو ما يحسب له أيضاً».

وأشار أرتيتا إلى أن فريقه أجرى ستة تغييرات على التشكيل الأساسي، في ظل خوضه ثالث مباراة خارج ملعبه خلال سبعة أيام، مؤكداً وجود العديد من الدروس المستفادة من الجوانب الإيجابية والأخطاء التي ظهرت خلال اللقاء.

ورغم الصعوبات، أعرب المدرب الإسباني عن رضاه بتمديد سلسلة آرسنال الخالية من الهزائم خارج ملعبه في دوري الأبطال إلى عشر مباريات للمرة الأولى في تاريخه، لكنه أكد أن الفريق لا يزال بحاجة إلى التطور، قائلاً: «من الرائع تحقيق الفوز خارج الأرض في هذه المسابقة، لكن أداءنا في الشوط الثاني كان يجب أن يكون أفضل بكثير».