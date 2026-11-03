«أبطال أوروبا»: لاسك يهزم براتيسلافا برباعية... وليل يحصد نقطته الأولى بالنرويج

حقق فريق لاسك لينز النمساوي فوزا كبيرا على ضيفه سلوفان براتيسلافا بنتيجة 4 / صفر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الدنماركي كاسبر يورغنسن هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 19 و37، ثم أضاف روبرت ليوبيتشيتش الهدف الثالث في الدقيقة 44، واختتم الأميركي صامويل أدينيران الرباعية في الدقيقة 48.

وارتقى لاسك لينز بهذا الفوز إلى المركز الخامس عشر، برصيد 6 نقاط، أما براتيسلافا المتعثر فيذيل متذيلا للترتيب بلا أي نقاط.

ويلعب لاسك في الجولة المقبلة يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع بودو غليمت النرويجي على ملعب الأخير، أما سلوفان براتيسلافا، فيواجه ريال بيتيس الإسباني في نفس اليوم.

بيرك أوزير حارس ليل تألق بمواجهة هجوم بودو غليمت (رويترز)

وفي النرويج، حصد فريق ليل الفرنسي نقطته الأولى في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي مع مضيّفه بودو غليمت النرويجي.

لم يستغل الفريق النرويجي اللعب على أرضه ووسط جماهيره، بينما انتزع الفريق الفرنسي نقطة ثمينة خارج أرضه بفضل تألق حارس مرماه بيرك أوزير الذي تصدى لثلاث محاولات خطيرة.

كما هدد ليل أيضا مرمى منافسه بثلاث محاولات أخطرها من ديلان باكوا.

بهذه النتيجة، يرفع بودو غليمت رصيده إلى 4 نقاط في المركز 23 من أصل 36 فريقا، بينما يقبع ليل في المركز 34 برصيد نقطة واحدة، بعدما تجاوز سلسلة من ثلاث هزائم متتالية أمام ريال بيتيس الإسباني وآرسنال الإنجليزي وغلاطة سراي التركي.

وفي الجولة الخامسة التي ستقام يومي 24 و25 نوفمبر (تشرين الثاني)، سيكون ليل على موعد مع اختبار صعب على أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني، بينما يلعب بودو غليمت مجددا على أرضه أمام لاسك النمساوي الذي يشارك في دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.